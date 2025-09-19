Amenzi pentru lipsa afișării salariilor: ITM Neamț explică regulile pentru transparența veniturilor salariale

19:40

Noul spital e în faza… întâlnirilor, dar întrebarea la care nimeni nu dă încă un răspuns clar este din ce bani va fi construit, acum când e mai mult decât oficial că finanţarea din PNRR e iremediabil pierdută. Până la acest răspuns, care e totuşi unul esenţial, Consiliul Județean Neamț anunţă că a dat startul […]