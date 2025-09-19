Facturile la căldură nu se vor majora, iarna aceasta. Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Capitalei

09:30

Vânăta este o legumă delicioasă care există într-o varietate de peste 20 soiuri și culori, iar cea mai des folosită este soiul violet. Cel mai popular preparat din vinete este salata de vinete. Puțini știu că, de fapt, aceasta legumă este un simbol al bucătăriei mediteraneene. Francezii numesc salata de vinete „caviar de vinete”. Dacă […]