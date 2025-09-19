Un fost complice al lui Emil Gânj, urmărit internațional pentru că a condus fără permis, va fi adus în ţară
Digi24.ro, 19 septembrie 2025 15:20
Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat, vineri, că urmează să fie adus în ţară un bărbat de 34 de ani din judeţul Mureş, urmărit internaţional după ce a fost condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis. În trecut, el a fost condamnat pentru un omor comis împreună cu Emil Gânj, bărbatul care şi-a ucis iubita şi i-a incendiat casa, precizează IGPR.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
15:20
Când ar putea fi lansat euro digital. Miniștrii de Finanțe dezbat viitorul plăților în UE # Digi24.ro
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană vor încerca vineri să ajungă la o poziţie comună privind înfiinţarea unei versiuni digitale a monedei euro, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăţi Visa şi Mastercard din SUA.
15:20
Un fost complice al lui Emil Gânj, urmărit internațional pentru că a condus fără permis, va fi adus în ţară # Digi24.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat, vineri, că urmează să fie adus în ţară un bărbat de 34 de ani din judeţul Mureş, urmărit internaţional după ce a fost condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis. În trecut, el a fost condamnat pentru un omor comis împreună cu Emil Gânj, bărbatul care şi-a ucis iubita şi i-a incendiat casa, precizează IGPR.
15:20
Un român aflat în vacanță în Italia a fost arestat și a stat o lună în închisoare. Polițiștii l-au confundat cu un hoț cu același nume # Digi24.ro
Un român de 30 de ani a fost arestat și ținut în închisoare în Italia timp de o lună din cauza unei coincidențe de nume. Bărbatul a fost luat de carabinieri de la un restaurant de pe malul mării, unde lua micul dejun cu soția și cele trei fiice. A încercat în zadar să le spună agenților care aveau mandat de arestare pentru furt agravat că e persoana greșită. A fost încarcerat pe loc.
15:20
Primele tichete de energie pentru plata facturilor au fost distribuite pentru peste 270.000 de beneficiari # Digi24.ro
Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.
Acum o oră
15:00
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată # Digi24.ro
Donald Trump s-a aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie, pentru a doua oară în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, o premieră în istoria relațiilor americano-britanice. Trump s-a comportat ca un rege al SUA și nu a ezitat să se laude cu rezultatele pe care le-a obținut de când a revenit la Casa Albă. Printre ele și rezolvarea „războiului” dintre „Aberbaijan” și Albania.
14:50
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea
Acum 2 ore
14:40
Armata israeliană anunță că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul # Digi24.ro
Armata israeliană a declarat vineri că va folosi „o forţă fără precedent” în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona.
14:30
Șeful MI6 nu vede nicio dovadă că Putin ar dori să negocieze pacea în Ucraina. „Ne duce de nas" # Digi24.ro
Nu există „absolut nicio dovadă” că preşedintele rus Vladimir Putin doreşte să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri şeful serviciului britanic de informaţii externe, potrivit AP, preluată de News.ro. Richard Moore, şeful MI6, a declarat că Putin „ne duce de nas".
14:30
Noi reguli OMS pentru crizele sanitare: Apare nivelul maxim de alertă „urgența pandemică” # Digi24.ro
Organizația Mondială a Sănătății a actualizat Regulamentul Sanitar Internațional, introducând un nou nivel maxim de alertă: „urgența pandemică”. Noile reguli, intrate în vigoare vineri, urmăresc să îmbunătățească pregătirea globală în fața unor viitoare crize sanitare.
14:20
Un oraș din Romania interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui băiat de 15 ani. Anunțul făcut de primar # Digi24.ro
Un oraș interzice trotinetele electrice de închiriat, după ce un adolescent de 15 ani a murit în urma unui accident. Accidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână, când un tânăr a căzut de pe trotinetă și s-a lovit la cap. Medicii nu l-au mai putut salva. Primarul a transmis că toate trotinetele electrice de închiriat vor fi ridicate de pe domeniul public.
14:00
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă # Digi24.ro
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, spune vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu. Ea a subliniat la Digi24 că partidul ei nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor și insistă pentru libertatea aleșilor locali de a decide să reducă din cheltuieli fără a da oameni afară. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu este de acord cu această variantă, pentru că nu ar aduce economii pe termen lung.
13:50
Flavius Nedelcea, secretat de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unor surse Digi24.ro.
Acum 4 ore
13:40
Trump spune pe cine a refuzat să fie la masa sa, la banchetul de la Windsor. „Cred că a făcut o treabă groaznică” # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că „nu l-a dorit” pe primarul Londrei Sir Sadiq Khan la banchetul de stat găzduit de regele Charles la Castelul Windsor, scrie BBC.
13:40
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru Reuters surse din blocul comunitar, transmite reuters.
13:40
O nouă bază de lansare a dronelor rusești, suficient de aproape pentru ca Geran-2 să poată ajunge în estul Poloniei și țări NATO # Digi24.ro
O nouă bază de lansare a dronelor rusești se află la o distanță de atac de Polonia, afirmă un analist în domeniul apărării. Analistul, care utilizează surse deschise, a identificat noua bază de lansare a dronelor rusești la doar 35 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia, suficient de aproape pentru ca dronele Geran-2 să poată ajunge în estul Poloniei și în alte țări NATO, informează TVPWorld.
13:30
Ce au găsit procurorii după perchezițiile de la Spitalul Municipal Caransebeș. Managerul a fost reținut, fiind acuzat de luare de mită # Digi24.ro
Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mită. Procurorii au găsit la percheziția de la domiciliul bani cash în cinci monede diferite.
13:10
Massive Attack își retrage muzica de pe Spotify în semn de protest față de investiția CEO-ului în domeniul AI militară # Digi24.ro
Massive Attack este cea mai recentă trupă – și prima de la o casă de discuri importantă – care își retrage catalogul de pe Spotify în semn de protest față de investiția fondatorului Daniel Ek de 600 de milioane de euro în compania militară de inteligență artificială Helsing, scrie The Guardian.
13:10
Nicușor Dan: „România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, la lansarea Raportului privind starea învățământului juridic superior din România, că țara are nevoie de juriști bine pregătiți profesional și implicați civic, capabili să susțină atât funcționarea justiției, cât și coeziunea societății.
13:00
Tinerii, votanții AUR și cei din rural sunt cei mai puțin familiarizați cu George Enescu. Notorietatea compozitorului scade (sondaj) # Digi24.ro
Un procent de 85% au auzit de marele compozitor George Enescu și de festivalul care îi poartă numele, potrivit barometrului Informat.ro - INSCOP realizat în perioada 1-9 septembrie. Cifrele sunt în scădere ușoară comparativ cu 2013, ceea ce arată „o transmitere mai slabă a valorilor către noile generații”, consideră Remus Ștefureac, directorul institutului de sondare.
13:00
Din vacanță, la război. Povestea uimitoare a unui kenyan trimis cu forța pe frontul din Ucraina: „O să mă omoare” # Digi24.ro
Cine nu a visat niciodată să nu se mai întoarcă din vacanţă? Probabil că Evans ar fi preferat să nu plece niciodată. Brigada motorizată ucraineană nr. 57 a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg.
12:50
Parlamentarii Coaliției cer președintelui și premierului deschiderea relațiilor cu Taiwanul: „Există o obsesie să nu supărăm China” # Digi24.ro
Mai mulți parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu prin care cer „normalizarea relațiilor cu Taiwanul”, în contextul în care acestea nu au fost reluate după perioada comunistă.
12:40
Văduva lui Charlie Kirk preia conducerea Turning Point USA, organizația conservatoare a dreptei americane # Digi24.ro
Erika Kirk a fost numită noul CEO și președinte al consiliului de administrație al Turning Point USA, printr-o decizie care vine după moartea cofondatorului organizației, Charlie Kirk, împușcat mortal săptămâna trecută, și respectă dorința acestuia ca soția lui să-i continue misiunea, potrivit unui mesaj postat pe rețeaua X.
12:20
Busola morală a lumii pare într-o derivă profundă. Unele state, organizații sau individizi interpretează legile internaţionale după bunul plac şi pretind că au dreptate. Confuzia este amplificată de retragerea relativă a Statelor Unite din poziția de apărător global al binelui. Acest lucru lasă în urmă un vid, unde adevărul și justiția devin chestiuni de perspectivă. Analiza îi aparţine lui Ken Endo este şeful catedrei de politică internaţională de la Universitatea din Tokyo.
12:20
Epopeea extrădării lui Plahotniuc continuă: grecii s-au răzgândit a doua oară și îl vor extrăda în Republica Moldova # Digi24.ro
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie dus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.
12:10
Scandal diplomatic între Cehia și Belarus din cauza spionajului organizat de KGB-ul de la Minsk # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Belarusului a declarat vineri că a ordonat unui diplomat ceh să părăsească ţara şi a convocat un diplomat polonez de rang înalt la o întâlnire, după ce ambele ţări au expulzat personal diplomatic belarus, relatează Reuters.
12:00
Comedianții din lumea showbiz-ului îi iau apărarea lui Kimmel. Jimmy Fallon promite să vorbească în continuare despre Trump # Digi24.ro
În timpul monologului său din episodul de joi al emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Fallon a spus: „Vestea cea mare este că Jimmy Kimmel a fost suspendat de ABC după presiuni din partea FCC, lăsând pe toată lumea să se întrebe ce naiba se întâmplă”.
12:00
Influencer indian, arestat după un videoclip în care susținea că noul aeroport din Goa este bântuit # Digi24.ro
Akshay Vashisht, un YouTuber cu peste 570.000 de abonați și cunoscut pentru clipurile sale cu povești paranormale, a fost reținut în India după ce a publicat un videoclip în care afirma că noul aeroport internațional din Goa ar fi bântuit. Autoritățile îl acuză că a răspândit informații „false, răuvoitoare și superstițioase”, scrie The Independent.
11:50
Cum a încercat directorul interimar de la SC Apa Brașov SA să rămână în funcție. DNA l-a reținut pe Liviu Cocoș # Digi24.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au reținut pe Liviu Cocoș, directorul interimar al Companiei Apa Brașov și vicepreședinte al filialei județene a PNL. Acesta este acuzat că ar fi încercat să obțină fraudulos postul de director general al companiei.
11:50
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, modernizată. Proiectul, finanţat prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că până la finalul acestui an vor fi disponibile primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Ministrul anunţă modernizarea PIAS, un proiect finanţat prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro.
Acum 6 ore
11:30
Înapoi în anii '30. Un magazin din orașul german Flensburg a expus în vitrină un mesaj șocant: „Accesul evreilor este interzis” # Digi24.ro
Un afiș într-un magazin german care interzicea accesul evreilor a stârnit indignarea localnicilor și a oficialilor și a fost comparat cu mesajele afișate pe străzile germane în timpul celui de-al Treilea Reich. „EVREII sunt interziși aici!!!!”, se putea citi pe afișul din Flensburg, care a fost îndepărtat după o serie de plângeri adresate poliției. „Nu e nimic personal. Nici măcar antisemitism. Pur și simplu nu vă suport.”
11:20
Moșteanu: „O parte din români privesc războiul de pe balcon”. E important să arătăm Rusiei că suntem pregătiți să ne apărăm # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avertizat vineri, întrebat despre dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre, că vor mai fi provocări ale Rusiei și „e important să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm”.
11:20
Lupta oamenilor lui Trump cu știința: vaccinul contra rujeolei nu mai este recomandat, contrar avizelor medicilor # Digi24.ro
Experţii numiţi de secretarul american pentru Sănătate din administraţia preşedintelui Donald Trump au votat joi pentru modificarea recomandărilor de vaccinare împotriva rujeolei, contrar avizului unor oameni de ştiinţă şi medici, într-un context marcat de temeri legate de viitoare modificări.
11:10
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică # Digi24.ro
Caz șocant la o școală din Iași. O elevă de clasa a VII-a fost luată cu ambulanța de la cursuri după ce ar fi consumat țigări electronice. Există suspiciunea că dispozitivul conținea substanțe interzise. Polițiștii au deschis o anchetă.
11:00
Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat # Digi24.ro
Adunările generale ale blocurilor pot folosi banii obținuți din chirii, reclame sau servicii și pentru cheltuieli legate de spațiile comune, prevede unui proiect depus la Senat de către deputatul PNL Adrian Baciu. Legea actuală permite utilizarea acestor fonduri numai pentru reparații, nu și cheltuieli comune, cum ar fi curățenia în clădire, lumina pe scară.
11:00
Surorile lui Maradona rămân fără miliarde de pesos. Acuzațiile aduse lor de către justiția argentiniană # Digi24.ro
Justiţia argentiniană a dispus joi sechestrarea bunurilor a două surori şi ale avocatului lui Diego Maradona, precum şi ale altor trei persoane, pentru gestionarea frauduloasă a mărcii „Maradona”.
10:50
Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare. Tragedia s-a petrecut într-o mașină parcată, în Satu Mare # Digi24.ro
Un bărbat din Satu Mare a fost împușcat mortal de prietenul lui cu o armă de vânătoare. Incidentul s-ar fi întâmplat accidental.
10:50
Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de arme pentru Taiwan în această vară, în încercarea sa de a negocia un acord comercial și un potențial summit cu liderul chinez Xi Jinping, arată o investigație washingtonpost.
10:30
Statuie aurită de 3 metri, înfățișându-l pe Trump cu un Bitcoin în mână, instalată în apropiere de Capitoliu # Digi24.ro
O statuie aurie înaltă de peste trei metri, reprezentându-l pe președintele american Donald Trump ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată temporar pe 3rd Street, în apropierea clădirii Capitoliului SUA. Lucrarea a apărut chiar în ziua în care Rezerva Federală urma să anunțe o nouă decizie privind politica monetară, fapt ce a transformat momentul într-un gest cu puternică încărcătură simbolică, relatează CNBC.
10:30
Statele Unite au blocat pentru a șasea oară, prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului au votat în favoarea documentului, pe care Washingtonul l-a respins pe motiv că nu condamnă suficient Hamas și nu recunoaște dreptul Israelului la autoapărare, potrivit BBC.
10:30
Bolojan discută cu reprezentanții marilor magazine despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri dimineață cu reprezentanții marilor magazine pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Schema de plafonare expiră la finalul acestei luni, iar PSD și UDMR vor ca ea să fie continuată.
10:10
Fragmente ale unei rachete despre care se crede că a fost folosită pentru doborârea unei drone au fost găsite în regiunea Lublin din estul Poloniei, a declarat poliţia militară poloneză, la peste o săptămâna după ce forţele armate poloneze, susţinute de avioane NATO, au doborât mai multe drone ruseşti pătrunse în spaţiul său aerian, informează Reuters.
10:10
Managerul spitalului din Caransebeş, ridicat de procurorii DNA pentru luare de mită. Alte două persoane sunt cercetate în dosar # Digi24.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş , Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timişoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar, potrivit News.ro.
10:00
Kim Jong Un supraveghează testarea de noi „drone sinucigaşe” şi mizează pe inteligența artificială pentru modernizarea armatei # Digi24.ro
Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat testarea unor drone strategice şi tactice şi a spus că trebuie implementată inteligenţa artificială în modernizarea armatei, într-o altă demonstraţie a dezvoltării arsenalului nord-coreean, în paralel cu exerciţiile comune realizate de Statele Unite şi Coreea de Sud.
Acum 8 ore
09:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 septembrie
09:30
Luna septembrie se încheie cu vreme mai caldă decât de obicei. Estimările meteorologilor pentru octombrie # Digi24.ro
Ultima săptămână din luna septembrie va fi mai caldă decât în mod obișnut, arată o estimare meteo pentru următoarele patru săptămâni, publicată de ANM. Pentru primele trei săptămâni din octombrie, meteorologii se așteaptă la temperaturi obișnuite pentru această perioadă.
09:30
Serviciul secret britanic MI6 lansează un nou portal dark web pentru recrutarea de spioni pentru Marea Britanie. Platforma de mesagerie securizată Silent Courier are ca scop sporirea securității naționale, facilitând recrutarea de agenți potențiali de către MI6, a declarat Ministerul de Externe, informează Sky News.
09:30
Viktor Orban atacă guvernul suedez: „Nu este prietenul Ungariei”. Acuzații dure de la Budapesta # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a lansat un atac la adresa guvernului suedez, acuzându-l că a acționat în repetate rânduri împotriva Ungariei. Într-un mesaj publicat pe X, Orban a enumerat șapte situații, de la excluderea universităților ungare din programele Erasmus și Horizon, până la presiunile pentru sancțiuni și migrație.
08:40
Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe scuter. Avea permisul suspendat și urcase băută la volan # Digi24.ro
Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe scuter. Avea permisul suspendat și urcase băută la volan
08:40
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a plâns că românii mănâncă avocado în loc de roșii românești. În satele României, însă, sunt oameni care spun că nici nu au văzut un fruct de avocado și, oricum, nu și l-ar permite.
08:40
Talibanii interzic cărțile scrise de femei, iar 18 discipline sunt declarate „în conflict cu Sharia” în universitățile afgane # Digi24.ro
Talibanii au eliminat din universitățile afgane toate cărțile scrise de femei și au interzis 18 discipline, pe motiv că sunt „în conflict cu principiile Sharia”. Printre materiile vizate se numără și cursuri despre drepturile omului și rolul femeilor în societate, potrivit BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.