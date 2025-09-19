Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Oțelul – Universitatea Craiova: “Nu va fi deloc uşor”

11:10

Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă, relatează Reuters. În vârstă de 40 de ani, pilotul Ferrari a declarat la Marele Premiu al Azerbaidjanului că nu […] The post Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: “Am renunţat la toate maşinile”. Ce hobby are acum britanicul appeared first on Antena Sport.