VIDEO: Italia vs Marea Britanie! Liniuță între Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 ...

În curând vom avea încă o marcă chineză care va construi mașini în Europa. De această dată este vorba despre GAC, care urmează să anunțe un parteneriat cu austriecii de la Magna Steyr. Astfel, GAC va produce două modele electrice sub brand-ul Aion, care este deja prezent pe piețele din Portugalia, Finlanda și Polonia.Cele două modele Aion care vor fi produse în Austria vor fi Aion V și Aion UT. Primul model este un SUV electric de dimensiuni...