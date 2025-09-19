Wall Street intră pe gazonul La Liga: Colosul american Apollo Global Management vrea să devină acţionar majoritar la Atlético Madrid, într-o tranzacţie-surpriză care putea schimba peisajul investiţiilor private în fotbalul european de top

00:15

De cât petrol va avea nevoie lumea în viitor? Depinde de momen­tul în care planeta atinge „peak oil“, acel punct în care consumul ajunge la un maxim şi începe mai apoi să scadă treptat. Dezbaterea privitoare la când s-ar putea întâmpla acest lucru şi ce se va întâmpla mai departe îi preocupă pe savanţi, politicieni şi executivi, dar şi pe acţionari.