Mediafax: Managerul Spitalului de Urgenţă Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost reţinut pentru că a luat mită
Ziarul Financiar, 19 septembrie 2025 15:30
Managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost reţinut, vineri, pentru că a luat mită în valoare de 250.000 de lei de un antreprenor astfel încât să îi atribuie un contract de reparaţii în valoare de peste 900.000 de lei, din fonduri publice.
Make America Great Again continuă: Donald Trump pregăteşte un plan de 550 mld. dolari pentru a readuce la viaţă sectorul manufacturier american. Investiţiile masive, implicarea guvernului în economie şi ajutoarele de stat, sunt principalele instrumente cu care liderul de la Casa Albă vrea să dirijeze drumul către o nouă Epocă de Aur pentru industria americană # Ziarul Financiar
Conduce Departamentul de fotografie din cadrul The Museum of Modern Art (MoMA) din New York, unul dintre cele mai importante muzee de artă din lume. Cine este românca Roxana Marcoci? # Ziarul Financiar
„Atunci când eşti curator, nu poţi vorbi de zile «normale». E un job alcătuit dintr-o constelaţie bogată de responsabilităţi.“
Supermarketul La Cocoş a investit 6,4 mil. euro în hipermarketul din Piteşti pe care îl deschide în următoarea săptămână. Înainte, aici a funcţionat un magazin Carrefour # Ziarul Financiar
Lanţul La Cocoş, cunoscut pentru magazinele sale de dimesiuni mari – de tip hipermarket –, dar cu preţuri mici, model de hiperdiscount, a investit 6,4 mil. euro în cea mai nouă unitate, cea din Piteşti, care se va deschide pe 24 septembrie. Valoarea investiţiei include şi marfa, şi capitalul de lucru, după cum au transmis oficialii companiei pentru ZF.
Producătorii de mobilă: avem potenţial de a ne dezvolta, trebuie să creăm piese cu valoare adăugată mai mare, dar trebuie să fim susţinuţi. De ce noi, producătorii din România, nu avem acces la licitaţiile publice din România? # Ziarul Financiar
Industria mobilei are nevoie de susţinere concretă din partea guvernului, după modelul altor ţări care fie au declarat acest sector ramură strategică a economiei, fie au pus pe primele locuri în criteriile de la licitaţiile publice ca bunurile să fie produse local, au spus producătorii în cadrul conferinţei de deschidere a evenimentului BIFE-SIM, care se desfăşoară în această perioadă la Romexpo.
Administratorii unor firme de ride-sharing, trimişi în judecată de DNA: un prejudiciu de aproape 70 mil. lei prin firme-paravan, salarii la negru şi un mecanism sofisticat de evitare a taxelor # Ziarul Financiar
Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat trimiterea în judecată a cinci persoane care au coordonat sau administrat în fapt societăţi cu activitate de transport alternativ, pentru acuzaţii de evaziune fiscală, spălare de bani şi dare de mită. Procurorii susţin că prin mecanisme frauduloase derulate între mai 2022 şi ianuarie 2025 aceştia ar fi produs un prejudiciu total de 67,5 milioane de lei la bugetul de stat.
Rabla Auto 2025 porneşte cu un buget de 200 mil. lei, dar industria avertizează: „Banii se vor epuiza în câteva zile“. Pentru statul român nu contează dacă maşinile sunt produse în România, Europa sau China # Ziarul Financiar
Administraţia Fondului pentru Mediu relansează programul Rabla Auto pentru persoanele fizice începând cu 30 septembrie, cu un buget total de 200 de milioane de lei, marcat însă de controverse şi avertismente din partea industriei auto.
Margherita Della Valle, CEO al Vodafone Group: Achiziţia activelor Telekom România Mobile consolidează poziţia Vodafone în România. Ne reconfirmăm direcţia strategică de a construi operaţiuni puternice în pieţe cu potenţial semnificativ de dezvoltare # Ziarul Financiar
Tranzacţia prin care Vodafone România a achiziţionat, pentru 30 mil. euro, active ale operatorului de telefonie mobilă Telekom România Mobile, va consolida poziţia Vodafone în România, a declarat Margherita Della Valle, CEO al Vodafone Group.
Cele mai importante ramuri ale economiei cresc, în ciuda datelor care arată că economia este la marginea recesiunii. O creştere economică de doar 0,3% la jumătate de an este în marja de eroare a datelor Statisticii. Inflaţia, după mulţi ani, este peste creşterile de salarii. Dar, aceleaşi date ale Statisticii, arată că elemente-cheie ale economiei sunt la locul lor.
Adio, Telekom România Mobile. Digi, Vodafone şi grupul elen OTE au semnat vineri dimineaţă actele privind vânzarea fostului Cosmote. Fostul Cosmote s-a vândut pe 70 mil. euro, din care Digi a plătit 40 mil. euro iar Vodafone 30 mil. euro. Cum se împart activele TKRM # Ziarul Financiar
Valoarea totală a tranzacţiei a fost de 70 mil. euro, din care Digi a plătit 40 mil. euro, iar Vodafone 30 mil. euro.
Şcoala în trei schimburi continuă în Bucureşti. Autorităţile au ascuns-o în orare cosmetizate. Nu poţi schimba din pix nişte orare şi să anunţi că toate şcolile sunt în legalitate # Ziarul Financiar
Ministrul educaţiei, Daniel David, spune că şcoala în trei schimburi este ilegală şi că, începând din acest nou an şcolar, acest mod de a organiza cursurile nu mai există în România. Inspectoratele şi autorităţile locale trebuie să găsească soluţii pentru şcolile care nu aveau cum să organizeze cursurile altfel.
Bursă. Andrei Cionca, RocaFP: Accesul la capital pentru Fondul Proprietatea va fi ultima problemă. Provocarea rămâne sustenabilitatea proiectului investiţional # Ziarul Financiar
Andrei Cionca, reprezentant al consorţiului RocaFP – format din ROCA Investments şi Impetum Group, în parteneriat cu administratorul luxemburghez IRE AIFM Hub – afirmă că accesul la capital pentru Fondul Proprietatea (FP) nu reprezintă o problemă pentru viitoarele investiţii propuse de consorţiu.
Groupama a plătit despăgubiri de circa 2,5 mil. lei, în urma furtunii de la sfârşitul lunii august din Covasna # Ziarul Financiar
Groupama, cel mai mare asigurător din piaţă, a achitat despăgubiri de circa 2,5 mil. lei pentru 84% dintre dosarele de daună deschise în urma fenomenelor meteorologice extreme produse în judeţul Covasna, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Sorin Pâslaru, ZF: Vizită în Chişinău, oraşul florilor, muzicii şi al poeziei. Calea spre modernizare a Republicii Moldova este fără întoarcere, indiferent de rezultatul alegerilor din 28 septembrie. Cafeneaua Gustul Visului, covrigăria La Mămuca, magazinele de confecţii Dininimă sau farmaciile Mama sunt garanţia # Ziarul Financiar
Urmează joi, 25 septembrie, evenimentul ZF Hi-Tech Innovation Summit 2025 - AI în 2025: realitate vs. promisiuni # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează joi, 25 septembrie, ediţia cu numărul 7 a evenimentului ZF Hi-Tech Innovation Summit care îşi propune să ofere în ediţia din acest an o platformă pentru un dialog pragmatic, menit să separe realitatea de hype în domeniul inteligenţei artificiale (AI) dar şi să aducă în prim-plan proiectele inovative derulate pe plan local de start-up-uri sau corporaţii.
Momentul „peak oil“, al apusului erei petrolului, este întrevăzut tot mai departe în viitor # Ziarul Financiar
De cât petrol va avea nevoie lumea în viitor? Depinde de momentul în care planeta atinge „peak oil“, acel punct în care consumul ajunge la un maxim şi începe mai apoi să scadă treptat. Dezbaterea privitoare la când s-ar putea întâmpla acest lucru şi ce se va întâmpla mai departe îi preocupă pe savanţi, politicieni şi executivi, dar şi pe acţionari.
Business sportiv. Sportivii de performanţă, tot mai mulţi. Federaţiile sportive au avut o creştere a numărului de sportivi legitimaţi, atingând cel mai mare nivel din ultimele trei decenii # Ziarul Financiar
Numărul de sportivi legitimaţi a crescut cu aproape 9% într-un singur an, ajungând la 378.000 de sportivi înregistraţi în cadrul federaţiilor sportive locale, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
ZF Agropower. Doru Gheorghe, fermier din Călăraşi: Am vrea să facem împăduriri, există fonduri, dar dacă anul viitor ne trezim că guvernul taie subvenţia? # Ziarul Financiar
Doru Gheorghe, administrator al Agro Fondinvest din Călăraşi, care lucrează circa 500 de hectare de teren, spune că ia în calcul să facă câteva perdele forestiere pe anumite terenuri ale fermei, însă este nesigur că programul din PNNR ca sprijină acest demers va mai exista şi subvenţiile vor fi plătite.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la un start în pandemie la 4 cafenele şi o lecţie de business dură învăţată pe cont propriu. Care este povestea lui Robert Chiriţoiu, unul dintre cei mai tineri francizaţi 5 to go? # Ziarul Financiar
Pentru Robert Chiriţoiu cafeaua de dimineaţă cu colegii s-a transformat într-un business pe cont propriu şi astfel a devenit unul dintre cei mai tineri francizaţi ai reţelei 5 to go. Cum a început totul?
Bursă. Exclusiv ZF Corporate. Acţiunile Transgaz, cu o creştere de 80%, cele ale One United cu 65% şi Electrica, cele mai bune reveniri de la minimele din 15 mai 2025. La polul opus, o singură companie din cele 20 ale BET este pe minus # Ziarul Financiar
Au trecut cinci luni de la momentul 15 mai 2025, când Bursa de Valori Bucureşti a atins minimele anului, pe fondul unei unde de pesimism ce traversa societatea şi economia.
Daniela Schoppmeyer a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2003 şi conduce din 2015 businessul Faberrom, compania care reprezintă moştenitorul fostului gigant textil APACA. În paralel cu activitatea managerială, Daniela Schoppmeyer este şi o pasionată de tenis, clasificată pe locul 14 în clasamentul ITF Singles la categoria de peste 45 de ani.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Maioreanu, eToro: Perspectivele de creştere ale bursei locale vor depinde foarte mult de pachetul de măsuri pe care guvernul Bolojan îl va aproba şi de ceea ce va face Parlamentul în zona legislativă # Ziarul Financiar
Perspectivele bursei locale sunt strâns legate de deciziile guvernamentale şi de stabilitatea legislativă din România, iar investitorii privesc cu prudenţă evoluţiile din România.
ZF Private Health. Profesorul şi medicul urolog Nicolae Crişan, Medicover Cluj: „Robotul da Vinci perfecţionează gestul chirurgului, care are posibilitatea să îşi depăşească limitele. Tinerii s-au dezvoltat digital, iar pentru ei utilizarea acestor tehnologii este extrem de facilă“ # Ziarul Financiar
Chirurgia robotică nu mai este un concept al viitorului, ci o realitate prezentă în unele centre, precum cel din cadrul spitalului Medicover din Cluj-Napoca, unde se fac zilnic trei sau patru intevenţii cu ajutorul robotului da Vinci.
Datele statistice publicate cu o oarecare întârziere de Ministerul Finanţelor indică faptul că pe parcursul primelor luni din acest an investitorii străini au făcut un pas în spate şi şi-au redus expunerea pe titlurile de stat româneşti, plasamentele lor scăzând sub 20% din datoria publică, până la 19% în luna mai 2025.
Producătorii de mobilă: Avem nevoie de un regulament al noului Cod silvic pentru a avea acces la materie primă de calitate # Ziarul Financiar
Industria mobilei, una dintre puţinele pe excedent comercial, are nevoie de susţinere concretă din partea guvernului, după modelul altor ţări care fie au declarat acest sector ramură strategică a economiei, fie au pus pe primele locuri în criteriile de la licitaţiile publice ca bunurile să fie produse local, au spus producătorii în cadrul conferinţei de deschidere a evenimentului
Bursă. Finanţe personale. Acţiunile Transgaz, cu o creştere de 80%, cele ale One United cu 65% şi Electrica, cele mai bune reveniri de la minimele din 15 mai 2025 # Ziarul Financiar
Au trecut cinci luni de la momentul 15 mai 2025, când bursa a atins minimele anului. Atunci, rezultatele preliminare ale alegerilor prezidenţiale aduseseră în prim-plan un curent eurosceptic, care punea sub semnul întrebării orientarea prooccidentală a României.
O veste bună din economie: După căderea din 2024, construcţiile îşi revin – un plus spectaculos de 40% în iulie, an/an # Ziarul Financiar
După căderea de 6% din 2024, sectorul construcţiilor îşi revine. Creşterile sunt impresionante. INS (Institutul Naţional de Statistică) arată o creştere a sectorului de 41% în iulie 2025 faţă de iulie 2024.
ZF IT Generation. Noul pariu al lui Eduard Burghelia, fondatorul Confidas, este Nommy - o aplicaţie care încurajează descoperirea de restaurante: „Avem 50 de restaurante în aplicaţie şi vrem să ajungem la 300 până la final de an“ # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Nommy, fondat de antreprenoul român Eduard Burghelia cunoscut pentru proiectul său Confidas vândut către Termene.ro în 2023, a dezvoltat o aplicaţie de tip lifestyle care îşi propune să încurajeze oamenii să descopere restaurante noi.
Business sportiv. Ce este wakeboardul şi cum a ajuns România să fie gazda unei competiţii de nivel internaţional la această disciplină? „Numărul sportivilor amatori se dublează de la an la an. Oamenii sunt dispuşi să călătorească şi câteva ore pentru a încerca acest sport“ # Ziarul Financiar
Wakeboardin-ul, un sport nautic practicabil fie tras de o barcă specială, fie printr-un sistem de cablu, a făcut primii paşi în România în 1992, când Codru Popescu a înfiinţat Şcoala de Schi Nautic Snagov Parc pe lacul Snagov, un centru echipat cu apartură modernă la acea vreme. Şcoala a adus primele plăci de wakeboard din ţară, iar sportul a început să capete din ce în ce mai mulţi adepţi.
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri. Mihai Lehene, fondatorul Romanian United Foundation (RUF): Avem proiecte pentru studenţii români care locuiesc în străinătate, pe care ne dorim să îi conectăm cu ţara şi cu traseul Via Transilvanica # Ziarul Financiar
Mihai Lehene, fondatorul Romanian United Foundation (RUF), stabilit în Chicago, spune că are proiecte pentru studenţii români care locuiesc în străinătate, pe care vrea să îi conecteze cu ţara şi cu traseul Via Transilvanica. El şi echipa lui au adus în România grupuri de tineri români din întreaga lume, contribuind la dezvoltarea proiectelor educative şi de voluntariat.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank & ZF. Alexandru Păun, Blue River: România ar fi trebuit să fie un hub regional de transport de foarte mult timp. Avem un mare avantaj: portul Constanţa # Ziarul Financiar
Portul Constanţa ar putea transforma România în centrul logistic al regiunii, dar potenţialul său rămâne neexploatat, consideră Alexandru Păun, directorul şi cofondatorul Blue River, compania cu cea mai mare flotă de camioane electrice din România. După un sfert de secol în transporturi, antreprenorul vede în infrastructura portuară avantajul competitiv pe care ţara noastră îl iroseşte.
Cum a ajuns deja „faimosul“ avocado vinovat de deficitul României? Fructul exotic contribuie cu 3% la importurile de fructe şi legume şi cu nici 0,5% la cele agroalimentare. Deficitele mari pe fructe provin de la importurile de mere, struguri şi piersici de fapt # Ziarul Financiar
Avocado, un fruct exotic care a fost pus tot mai des în coşul de cumpărături de români în ultimii ani, ar dezechilibra balanţa comercială cu produse agroalimentare a României, în special în categoria de legume şi fructe, acolo unde importurile anuale sar de 1,5 miliarde de euro, consideră Florin Ionuţ Barbu, ministrul agriculturii. Însă, statistica îl contrazice.
Cancelarul german Friedrich Merz vrea o „toamnă a reformelor“ pentru a resuscita cea mai mare economie europeană # Ziarul Financiar
Într-o dezbatere târzie privind bugetul pe 2025 în parlamentul german, cancelarul Friedrich Merz a anunţat că intenţionează să implementeze „reforme îndrăzneţe“, dar nu a oferit prea multe detalii în această privinţă, scrie Euractiv.
