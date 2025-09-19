FOTO | Au început noi lucrări pe Str. Orșova, din Militari. Zona arată „ca după bombardament”, dar va deveni o zonă modernizată și civilitată, promite PS6
B365.ro, 19 septembrie 2025 16:50
Primăria Sectorului 6 anunță că s-au pornit lucrări de reparații la carosabil, parcări și trotuare în Militari, pe Strada Orșova. Adminsitrația locală promite să transforme această zonă dintr-una „ca după bombardament" într-una civilizată și modernizată.
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
Autobuzele STB 434 și 483 vor circula pe trasee modificate o săptămână TPBI: Sunt lucrări de reabilitare a drumului județean DJ 501A – Chiajna # B365.ro
TPBI a anunțat călătorii că două linii STB vor avea traseul modificat în perioada 22.09.2025 – 30.10.2025, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 501A – Chiajna. Cele două linii sunt 434
Acum 2 ore
16:00
VIDEO | Primii pași în Cinema Marconi, ruina Art Deco de pe Calea Griviței care renaște sub ochii noștri. Cum arată acum interiorul clădirii în renovare, curățat de tone de gunoi # B365.ro
A fost Dacia, dar mai înainte a fost Popov, dar toată lumea îl știe drept Marconi – Cinema Marconi, acea clădire veche, care stă să cadă, de pe Calea Griviței. La invitația Asociației ARCEN, care
15:30
Străzi Deschise în weekend, când avem Zilele Bucureștiului. Pe Calea Victoriei avem și Noaptea Dansului, iar activități sunt și în Sectorul 2 # B365.ro
Și în acest weekend (20-21 septembrie), Bucureștiul devine o scenă deschisă tuturor: evenimentul Străzi Deschise marchează Zilele Bucureștiului cu două zile pline de spectacole, parade, concerte și activități culturale, perfecte pentru cei care vor să
15:20
Pădurea Băneasa, o nouă speranță să devină arie protejată. PS1 și ONG-uri de mediu au semnat un protocol pentru identificarea și administrarea acestui tip de spații verzi # B365.ro
Primarul Sectorului 1, George Tuță, și mai multe organizații neguvernamentale au semnat un protocol pentru identificarea și administrarea terenurilor cu regim de arie naturală protejată. Este vizată și Pădurea Băneasa. Sunt prevăzute măsuri pentru conservarea
Acum 4 ore
15:10
Accident auto vs moto pe Prelungirea Ghencea, aproape de intersecția cu Valea Largă. Trafic îngreunat # B365.ro
Un accident auto vs moto a avut loc, în urmă cu scurt timp, pe Prelungirea Ghencea, aproape de intersecția cu Drumul Valea Largă. Traficul este îngreunat în zonă, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.
14:50
Fake news alert: Incidentul cu șobolanul de pe pista Aeroportului Otopeni este o minciună gogonată. Clarificări făcute de Bucharest Airports # B365.ro
În mediul online a circulat o știre falsă care viza un incident neadevărat de la Aeroportul Henri Coandă București. Cei de la Bucharest Airports au venit cu clarificări. Știre falsă de la Aeroportul Henri Coandă București
14:10
Studenți + buletin electronic + CFR, rezultă o mare bătaie de cap. Tinerii trebuie să vină cu alte acte ca să beneficieze de reducerea de 90% la biletele de tren # B365.ro
Noile buletine electronice aduc și schimbări la diferite institituții. Ministerul Transporturilor a lansat, în consultare publică, un proiect prin care se vor schimba normele pentru acordarea reducerilor de transport pentru studenți. Iar se schimbă condițiile
14:00
Rețea de hoți de trotinete în București: Au strâns 30.000 de euro. Acționau mult pe timpul nopții, dar polițiștii i-au prins # B365.ro
A fost descoperită o rețea de hoţi de trotinete din Bucureşti care a provocat un prejudiciu de 30.000 de euro. Au vândut acumulatoarele trotinetelor pe care le-au furat de pe străzile Capitalei. Prejudiciu de 30.000
13:30
Un livrator, implicat într-un accident cu tramvai în intersecția de la Titan. STB: Liniile 23 și 49, blocate pe Str. Liviu Rebreanu # B365.ro
Un livrator a fost implicat, în urmă cu scurt timp, într-un accident cu tramvai în intersecția de la Titan din Sectorul 3 al Capitalei. STB îi anunță pe călători că liniile 23 și 49 sunt
Acum 6 ore
13:00
iMapp modifică traseele liniilor STB 63, 205, 385 și N101. Autobuzele circulă deviat de astăzi, de la ora 17 # B365.ro
În acest weekend, se va desfășura iMapp, unde participanții vor viziona proiecții spectaculoase pe Casa Poporului, în Piața Constituției. Un astfel de evniment vinde și cu modificări în traficul din Buucrești. Astfel, călătorii trebuie să
13:00
Maratonul Educației Alternative – Back to School e în acest weekend, în Parcul Romniceanu. Se strâng cărți și rechizite pentru copiii din zone defavorizate din București # B365.ro
Vești bune pentru copiii pasionați de activități sportive din Sectorul 5 al Capitalei. Sâmbătă, în data de 20 septembrie va avea loc Maratonul Educației Alternative – Back to School. Intrarea este liberă, dar înscrierea se
12:00
Recital de nai în programul „Seri culturale în Piațeta Favorit”. E sâmbătă seara, iar intrarea este gratuită # B365.ro
Un recital de nai are loc sâmbătă seară, 20 septembrie, în Piațeta Favorit din Sectorul 6. Bucureștenii trebuie să știe că intrarea este gratuită, iar recitalul face parte din programul „Seri culturale în Piațeta Favorit".
11:40
La Arcul de Triumf ne întoarcem în timp de Zilele Bucureștiului. Defilare și spectacole, sâmbătă, 20 septembrie # B365.ro
Bucureștiul își sărbătorește istoria și cultura într-un mod spectaculos. Sâmbătă, pe 20 septembrie 2025, Arcul de Triumf devine punctul central al Zilelor Bucureștiului. Vizitatorii sunt invitați să facă o călătorie în timp, printre eroi, uniforme
11:40
Cade Guvernul Bolojan dacă premierul o ține pe-a lui, zice Lia Olguța Vasilescu. Reforma în administrație, nuca tare a coaliției # B365.ro
Guvernul Bolojan cade, dacă premierul insită cu modul în care vrea să facă reforma administrației, adică să taie 10% din posturile ocupate în primării și în Consilii Județene, spune Lia Olguța Vasilescu, primarița PSD a
Acum 8 ore
11:10
Mulți proprietari de mașini aleg să-și vândă autoturismul printr-un proces greoi, deși există o soluție simplă despre care unii dintre ei nu știu. Postează anunțul pe nenumărate platforme, modifică prețul de vânzare deseori pentru că
10:30
VIDEO | Planșeul vechi de la Unirii e istorie, demolarea s-a încheiat. Băluță: Avansăm serios către etapa a treia, cea din zona fântânilor # B365.ro
O etapă importantă s-a încheiat: Planșeul vechi de la Unirii și din zona parcului s-a demolat în totalitate. Daniel Băluță anunță că lucrările avansează cu rapiditate spre a treia etapă. Primarul Sectorului 4 a publicat
10:20
Deschidere parțială pe A0, Lotul 1 Nord: Peste jumătate de an am putea circula între nodurile cu DN1A (Mogoșoaia-Buftea) și DN1 (Corbeanca), anunță Pro Infrastructură # B365.ro
Asociația Pro Infrastructură are vești optimiste despre Autostrada A0 Nord și spune că există un scenariu pozitiv: În primăvara 2026 am putea circula pe Lotul 1, între nodurile cu DN1A (Mogoșoaia-Buftea) și DN1 (Corbeanca). Bonus:
Acum 12 ore
09:10
O perlă gastronomică libaneză s-a mutat în Militari. Bucureștiul are nevoie de mai mult Fatafit! # B365.ro
Colegul Cosmin a scris un articol în care (îi) întreba (pe mine și pe alți nehaliți) „Ce-i lipsește Bucureștiului din punct de vedere gastronomic?". Am răspuns și eu ce mi-a trecut prin tărtăcuță, ca tot
09:00
ESENȚIAL | 100 de milioane de lei au costat miile de pubele colorate care împânzesc Sectorul 2 și se transformă ele însele în gunoi # B365.ro
E plin Sectorul 2 de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor – teoretic noi, practic niște costisitori magneți de gunoaie, pentru că niciuna nu poate fi, de fapt, folosită. O mulțime de bucureșteni se plâng
08:30
Un cutremur s-a produs, în această dimineață, în zona seismică Vrancea, în județul Buzău. Cutremur cu magnitudine 3,1 în Verancea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) anunță că seismul, produs în Vrancea la
Acum 24 ore
04:00
Sneak Peek la iMapp Bucharest – Winners League. În această seară au loc probele generale ale proiecțiilor din Piața Constituției. Dacă ne nimerim prin zonă, ne bucurăm de show # B365.ro
În această seară are loc repetiția generală pentru iMapp 2025. Bucureștenii se pot bucura de spectacolul de lumini înainte de show-ul oficial care are loc în weekend, în Piața Constituției. Proba generală pentru iMapp Bucharest
04:00
Deși trăiesc cu câine din 2007, mie îmi e frică de câini. Mi-e un pic rușine cu frica asta, recunosc, dar nici n-avem cum, dintre toți oamenii, fix io să mă nasc complet și neîntinat
18 septembrie 2025
19:40
Primăria Capitalei e deschisă pentru vizitatori de zilele orașului, în weekend. Tururi ghidate, o expoziție și instalația „București ACUM”, pe lista de activități # B365.ro
Weekendul acesta Bucureșiul îndeplinește 566 de ani. Iar cu ocazia aniversării în zone importante din oraș vor avea loc diverse activități. Printre acestea se numără tururi ghidate prin oraș, concerte, proiecții de lumini, parade spectaculoase și
19:10
Linia 425 va avea, temporar, traseul scurtat, din cauza unor lucrări pe Șoseaua Ordoreanu. STB: Modificările intră în vigoare de vineri # B365.ro
Societatea de Transpor București (STB) a informat bucureștenii că o linie va avea traseul scurtat începând de mâine, 19 septembrie. Va fi aplicată această măsură din cauză că sunt efectuate lucrări de edilitare de pe
19:00
Fostul hotel Muntenia din București se restaurează și va purta numele unui nou brand adus în România – The Hoxton. Se află în aproprierea Facultății de Arhitectură # B365.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties aduce brandul The Hoxton la București, în apropierea Facultății de Arhitectură, acolo unde restaurează fostul hotel Muntenia, cumpărat la sfârșitul anului 2022. Fostul hotel Muntenia din București se restaurează și
17:50
Au început lucrările de demolare la sediul BCR de pe Calea Victoriei. Clădirea va fi renovată, iar șantierul va dura 3 ani # B365.ro
Sediul BCR de pe Calea Victoriei nr. 15, clădirea în care a funcționat sediul Bancorex, se află într-un proces de demolare parțială. Turnul va rămâne, dar clădirea adiacentă (Podiumul) se va demola în următoarele zile,
17:40
Gigi Becali, furios că Metallica și Iron Maiden vor concerta pe Arena Națională în perioada cu Superliga. „Stadioanele sunt pentru fotbal, nu pentru alte activități” # B365.ro
Anul viitor vor avea loc încă două concerte pe stadionul Arenei Naționale. Formațiile celebre Metallica şi Iron Maiden vor urca în luna mai 2026 pe scenă. Nu este nici măcar o surpriză că odată cu
Ieri
17:10
Fost pastor american, acuzat de abuzuri sexuale asupra unor copii dintr-un adăpost din București. Zeci de persoane, printre victime # B365.ro
Paul Havsgaard, fost pastor și misionar al Harvest Christian Fellowship, este acuzat într-un proces judiciar din SUA de abuz sexual și trafic de copii, pe când conducea un adăpost destinat copiilor străzii în București. Știu
16:30
VIDEO | Dl. Băluță, provocat să facă două teste rapide pentru marijuana și cocaină. Marian Ceaușescu are rezultatele # B365.ro
Marian Ceaușescu a fost în vizită la Primăria Sectorului 4 cu două teste antidrog. L-a provocat pe Băluță să le facă. Toate momentele au fost surprinse de Marian Ceaușescu în cadrul unor videoclipuri pe care
15:30
Restricții în Piața Constituției pentru iMapp Bucharest. Unele măsuri sunt deja în vigoare și țin până săptămâna viitoare. Parcările din apropierea zonei sunt rezervate # B365.ro
În acest weekend, au loc o serie largă de evenimente. Unul dintre ele este iMapp Bucharest în Piața Constituției, iar pentru acesta sunt impuse mai multe restricții de circulație în Capitală. Brigada Rutieră a dat
15:30
ESENȚIAL | Străzi și bulevarde din București se închid pentru evenimentele din acest weekend. Brigada Rutieră anunță rutele ocolitoare # B365.ro
Urmează un weekend plin de evenimente în București, care aduc restricții de circulație pe mai multe străzi și bulevarde din oraș. Brigada Rutieră anunță că evenimentele iMapp Bucharest – Winners League, Străzi Deschise, Urban Explorers:
15:30
Preotul Visarion Alexa, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare. A agresat sexual o femeie venită la spovedanie, la o biserică din Militari # B365.ro
Preotul Visarion Alexa, de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh" din cartierul Militari a fost astăzi condamat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suuspendare. Individul este acuzat de agresiune sexuală, după ce o
15:20
Un accident cu 3 mașini s-a produs pe Autostrada A3, în Voluntari. Circulația e restricționată pe o bandă, spre București # B365.ro
Un accident cu trei mașini s-a produs în această după-amiază, pe Autostrada A3 București-Ploiești, în Voluntari, anunță Centrul Infotrafic. Din cauza evenimentului de circulație, banda 1 este restricționeată pe sensul spre Capitală. Accident cu 3
15:20
Amenzi de 50.000 de lei pentru ambrozie, date mai multor bucureșteni din Sectorul 6 care nu și-au curățat terenurile de această buruiană. PS6: „Urmează alte 39!” # B365.ro
Au început să se dea amenzi pentru cei care nu și-au curățat terenurile de ambrozie, planta la care sunt alergici o mulțime de bucureșteni, anunță Primăria Sectorului 6. Până acum, în Sectorul 6 au fost
14:50
VIDEO | Negoiță revine de la Parcul Acvatic Pantelimon, acum echipat cu noi dotări. Ar urma să se deschidă în câteva luni: „Am mari speranțe” # B365.ro
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță a transmis bucureștenilor noutăți cu privire la Complexul Acvatic din Parcul Pantelimon. Se pare că au fost amenajate și sălile de fitness, dar și spații de joacă pentru
14:10
Rareș Lazăr candidează la Primăria Capitalei din partea Partidului România în Acțiune. E același partid care l-a sprijinit anul trecut pe Mircea Geoană la prezidențiale # B365.ro
Un nou nume se înscrie în cursa electorală pentru conducerea Bucureștiului. Rareș Lazăr, vicepreședinte al Partidului România în Acțiune, candidează pentru Primăria Capitalei. Acesta este partidul care l-a susținut pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale
14:10
VIDEO | Big Brother în Sectorul 1, la noile ghene de gunoi pentru colectare selectivă. Primăria a început montarea camerelor video Wi-Fi # B365.ro
Noile platforme supraterane Mr. Fill pentru colectarea selectivă a gunoiului din Sectorul 1 vor fi dotate cu sisteme de supraveghere video. Camerele au început să fie montate, anunță Primăria Sectorului 1. Noile platforme de gunoi
13:50
Trupa Iron Maiden revine la București în 2026, pe Arena Națională. În câteva zile se pun în vânzare biletele pentru concertul din cadrul turneului aniversar „Run For Your Lives” # B365.ro
Trupa britanică Iron Maiden revine la București în 2026, pe stadionul Arena Națională. Bucureștenii au ocazia să participe la concertul cadrul turneului aniversar „Run For Your Lives". Biletele se pun în vânzare în doar câteva
13:50
ALERTĂ | Cadavrul unui bărbat a fost găsit lângă București. O șoferiță beată l-a lovit și a fugit de la locul accidentului # B365.ro
Un cadavru al unui bărbat a fost descoperit lângă Capitală. În urma cercetorilor efectuate, polițiștii au descoperit, pe camerele de supraveghere din zona în care a fost găsit, că acesta a fost lovit de o
12:50
„Schema SGR” în Sectorul 1. Trei bucureșteni descurcăreți au obținut ilegal 60.000 de lei din reciclarea sticlelor și au fost condamnați la închisoare cu suspendare # B365.ro
Trei bucureșteni au reușit să păcălească Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) și au încasat ilegal aproape 60.000 de lei. Ei au prezentat mai multe serii de vouchere SGR de 1.513 ori. Aceștia au încheiat acorduri de
12:30
Termoenergetica începe pregătirile pentru sezonul rece din București. Se încarcă instalațiile interioare cu energie termică, de săptămâna viitoare # B365.ro
Termoenergetica anunță clienții că de săptămîna viitoare se va începe încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică. simultan cu probele de presiune la instalațiile interioare. Acestea sunt pregătiri pentru sezonul rece. Mai
11:50
Florin Marin, internat în stare gravă pe secția ATI de la Spitalul Militar din București. Fostul antrenor secund al naționalei se confruntă cu demența # B365.ro
Florin Marin, fostul fotbalist și ant
11:20
Cine deține acum jumătate din blocul Scala de pe Bulevardul Magheru. Noua proprietară a fost anunțată la finalul procedurii de achiziție. Clădirea va fi consolidată seismic de PMB # B365.ro
Jumătate din blocul Scala din București, de pe Bulevardul Magheru, a fost cumpărată de un nou proprietar. Identitatea noului proprietar a fost descoperită dup încheierea procedurii. Este vorba de Daniela Schoppmeyer, acționară majoritară și director […] Articolul Cine deține acum jumătate din blocul Scala de pe Bulevardul Magheru. Noua proprietară a fost anunțată la finalul procedurii de achiziție. Clădirea va fi consolidată seismic de PMB apare prima dată în B365.
11:00
FOTO | Zeci de tone de gunoi, inclusiv sub formă de barăci, adunate de sub Pasajul Ciurel, de pe strada Piatra Craiului # B365.ro
Lemne mari și mici, în diverse stadii de putrezire, pet-uri de toate dimensiunile și diverse găleți de plastic, bucăți de zdrențe de toate mărimile – aproape orice lucru care poate fi numit „gunoi” puteai găsi […] Articolul FOTO | Zeci de tone de gunoi, inclusiv sub formă de barăci, adunate de sub Pasajul Ciurel, de pe strada Piatra Craiului apare prima dată în B365.
10:20
FOTO | Inspecție pe șantierul de la Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. În ce stadiu sunt lucrările pe drumul care va lega A1 de DN1 # B365.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a mers într-o nouă inspecție pe A0 Autostrada Bucureștiului, de această dată pe șantierul de la Lotul 1 Nord, cel care va face legătura între A1 și DN1 (Dragomirești […] Articolul FOTO | Inspecție pe șantierul de la Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. În ce stadiu sunt lucrările pe drumul care va lega A1 de DN1 apare prima dată în B365.
09:40
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Ce ar fi indicat rezultatele INML # B365.ro
Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost condus ieri la Judecătoria Sectorului 1 pentru emiterea mandatului de arestare. Actorul a fost implicat într-un […] Articolul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Ce ar fi indicat rezultatele INML apare prima dată în B365.
09:00
VIDEO | Un apartament din zona Piața Unirii a luat foc de două ori în aceeași noapte, la interval de câteva ore. Proprietara a ajuns la spital # B365.ro
Un apartament din centrul Bucureștiului, zona Piața Unirii, a luat foc de două ori, la interval de doar câteva ore. Primul incendiu a izbucnit miercuri, 17 septembrie, în jurul orei 23:00. În aproximativ patru ore […] Articolul VIDEO | Un apartament din zona Piața Unirii a luat foc de două ori în aceeași noapte, la interval de câteva ore. Proprietara a ajuns la spital apare prima dată în B365.
08:40
Un vagon STB a blocat intersecția de la Răzoare. Mai multe linii STB au fost deviate, trafic îngreunat în zonă # B365.ro
Cu puțin timp în urmă, un vagon al unui tramvai s-a blocat pe strada Răzoare, de lângă Piața Danny Huwe, din Sectorul 6. Iar în spatele acestuia se mai află ami multe mijloace de transport […] Articolul Un vagon STB a blocat intersecția de la Răzoare. Mai multe linii STB au fost deviate, trafic îngreunat în zonă apare prima dată în B365.
03:10
Probabil cel mai plin de evenimente weekend din București. Avem Zilele Bucureștiului, Bounty Fair, Anatolian Fest, Asia Fest și mult așteptatul iMapp # B365.ro
Weekendul acesta au loc o mulțime de activități. În prim plan se află celebrarea Zilelor Bucureștiului care colorează orașul de evenimente. Iar dacă nu te-ai hotărât pe unde să îți petreci timpul în perioada asta […] Articolul Probabil cel mai plin de evenimente weekend din București. Avem Zilele Bucureștiului, Bounty Fair, Anatolian Fest, Asia Fest și mult așteptatul iMapp apare prima dată în B365.
