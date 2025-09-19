Studenții din provincie care învață în București nu mai primesc reduceri pe CFR doar cu cartea de identitate electronică. Ce document mai trebuie să aducă | Club feroviar
Buletin de București, 19 septembrie 2025 16:50
Ministerul Transporturilor pregătește o modificare legislativă în ceea ce privește facilitățile studenților pe calea ferată și cu metroul, după ce a realizat că pe noile cărți electronice de identitate nu este menționată adresa titularului. Se ajunge astfel la situația în care dacă ai vrut digitalizare ești pus să vii cu documente doveditoare, în format fizic. […] The post Studenții din provincie care învață în București nu mai primesc reduceri pe CFR doar cu cartea de identitate electronică. Ce document mai trebuie să aducă | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
16:50
Studenții din provincie care învață în București nu mai primesc reduceri pe CFR doar cu cartea de identitate electronică. Ce document mai trebuie să aducă | Club feroviar # Buletin de București
Ministerul Transporturilor pregătește o modificare legislativă în ceea ce privește facilitățile studenților pe calea ferată și cu metroul, după ce a realizat că pe noile cărți electronice de identitate nu este menționată adresa titularului. Se ajunge astfel la situația în care dacă ai vrut digitalizare ești pus să vii cu documente doveditoare, în format fizic. […] The post Studenții din provincie care învață în București nu mai primesc reduceri pe CFR doar cu cartea de identitate electronică. Ce document mai trebuie să aducă | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
12:20
Câtă poluare produce în București colectarea gunoiului cu camioane pe motorină | Green Report # Buletin de București
Mii de tone de gunoaie, deșeuri din gospodării și deșeuri de construcție, plus materiale reciclabile, sunt adunate în fiecare lună în București. Toate companiile de salubritate folosesc pentru colectare și transport aproape exclusiv vechicule cu motoare diesel. Colectarea gunoiului cu camioane pe motorină, deși un serviciu menit să aducă curățenie în oraș, de fapt îl […] The post Câtă poluare produce în București colectarea gunoiului cu camioane pe motorină | Green Report appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
10:00
Poliția Rutieră susține că a scăzut aglomerația de când a mărit numărul de polițiști în intersecții # Buletin de București
Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat la începutul anului școlar că pune în practică un nou concept: va supraveghea cu polițiști un număr mai mare de intersecții. O săptămână mai târziu, susține că rezultatele sunt foarte bune și a scăzut aglomerația. „Prima săptămână de aplicare a noii concepții de gestionare a traficului a adus rezultate […] The post Poliția Rutieră susține că a scăzut aglomerația de când a mărit numărul de polițiști în intersecții appeared first on Buletin de București.
09:20
Jurnaliștii Context, hărțuiți în redacție de un afacerist vizat de investigații jurnalistice # Buletin de București
Ziariștii de la Context au primit o vizită neașteptată din partea lui Jurgen Faff, un afacerist vizat de mai multe investigații de presă ale echipei coordonate de jurnalistul Attila Biro. Acesta a venit însoțit de avocații săi, cu intenția declarată de a oferi precizări legate de dosarul penal în care a fost reținut și apoi […] The post Jurnaliștii Context, hărțuiți în redacție de un afacerist vizat de investigații jurnalistice appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
09:00
Bucureștiul anilor ’50, decor pentru super-producția „Cravata Galbenă”. Pelicula are premiera pe 14 noiembrie # Buletin de București
Bucureștiul de altădată este decor principal pentru „Cravata Galbenă”, o super-producție cinematografică europeană ce surprinde povestea dirijorului Sergiu Celibidache. Capitala, cu locurile sale amblematice, a fost „recreată” pentru a transpune pe ecran atmosfera de acum aproape 100 de ani. Filmul, regizat de Serge Ioan Celebidachi (fiul dirijorului) și Răzvan Savu, nu este un documentar, ci […] The post Bucureștiul anilor ’50, decor pentru super-producția „Cravata Galbenă”. Pelicula are premiera pe 14 noiembrie appeared first on Buletin de București.
08:30
Traficul se restricționează, în acest weekend, pe Bulevardul Gheorghe Duca. „Mobility for Everyone” are loc la intrarea în parcul Regele Mihai I # Buletin de București
Pe 20 și 21 septembrie, se va desfășura evenimentul „Mobility for Everyone”, în zona Piața Charles de Gaulle – intrare în parcul Regele Mihai I. În acest context, traficul se restricționează pe Bulevardul Gheorghe Duca. Evenimentul face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității. Se va restricționa traficul rutier, cu excepția transportului public, începând cu data […] The post Traficul se restricționează, în acest weekend, pe Bulevardul Gheorghe Duca. „Mobility for Everyone” are loc la intrarea în parcul Regele Mihai I appeared first on Buletin de București.
08:00
Trei linii STB au trasee modificate în perioada 19.09.2025, ora 22:00 – 22.09.2025. Bavarian Fest modifică traseele pentru liniile 100, 203, 205 și linia turistică „Bucharest City Tour”. Având în vedere desfăşurarea evenimentului „Bavarian Fest”, în perioada 19.09.2025, ora 22:00 – 22.09.2025, ora 06:00, se restricţionează traficul rutier pe Șos. Kiseleff, ȋntre Str. Arh. Ion […] The post Bavarian Fest modifică traseele pentru trei linii STB appeared first on Buletin de București.
05:00
„Mina de aur“ a Capitalei | Profit record pe Aeroporturile Otopeni și Băneasa: 11,4 milioane de euro pe lună, în 2024, cu 34% mai mult decât în anul precedent # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care administrează principalele porți aeriene ale Capitalei – Aeroportul Henri Coandă Otopeni și Aeroportul Aurel Vlaicu Băneasa – a raportat pentru 2024 un profit net record de aproximativ 137 milioane euro. Rezultatul este echivalentul a 11,4 milioane euro pe lună și marchează o creștere de 34% față de profitul net […] The post „Mina de aur“ a Capitalei | Profit record pe Aeroporturile Otopeni și Băneasa: 11,4 milioane de euro pe lună, în 2024, cu 34% mai mult decât în anul precedent appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
21:00
Mutări imobiliare importante în București: cine a cumpărat blocul Scala. Clădirea fostei Bancorex este demolată # Buletin de București
Clădirea fostei bănci Bancorex, din Calea Victoriei, este în plin proces de demolare parțială, potrivit imaginilor filmate de Libertatea. Pe de altă parte, a fost aflat investitorul care a cumpărat blocul Scala, imobilul emblematic de pe Bulevardul Magheru. Terase cu iarbă, în locul Podiumului Fostul sediu al Bancorex, construit în anii 1990, pe o suprafață […] The post Mutări imobiliare importante în București: cine a cumpărat blocul Scala. Clădirea fostei Bancorex este demolată appeared first on Buletin de București.
19:20
Ministra Mediului pariază pe „compromisul” pentru Pădurea Băneasa. Președintele Federației Greenfield, coleg de filială USR cu Buzoianu # Buletin de București
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis reporterilor Buletin de București că procesul de avizare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată continuă, însă cu o soluție „de compromis” pentru accesul rutier. Romsilva, Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 1 și Consiliul Județean Ilfov au fost invitate la o întâlnire tehnică săptămâna viitoare pentru a analiza scenariile juridice […] The post Ministra Mediului pariază pe „compromisul” pentru Pădurea Băneasa. Președintele Federației Greenfield, coleg de filială USR cu Buzoianu appeared first on Buletin de București.
Ieri
16:20
Daniel Băluță a picat testul rapid al lui Ceaușescu. A ieșit pozitiv la marijuana # Buletin de București
După ce Marian Ceaușescu l-a provocat în urmă cu două săptămâni să fie testat pentru droguri, primarul Daniel Băluță a ieșit pozitiv la marijuana. Ceaușescu i-a administrat două teste rapide. La cel pentru cocaină a ieșit negativ. Totuși, există o controversă în societate legată de aceste teste rapide. Ratele de fals-pozitiv sunt destul de mari, […] The post Daniel Băluță a picat testul rapid al lui Ceaușescu. A ieșit pozitiv la marijuana appeared first on Buletin de București.
15:40
Înotul este un sport complet, recomandat atât pentru sănătate, cât și pentru relaxare. Tot mai mulți aleg să își dedice timpul liber unor activități care îmbină mișcarea cu beneficiile psihice și sociale. În acest context, cursuri de înot pentru adulți organizate de Aqua Swim reprezintă alegerea ideală pentru cei care doresc să învețe să înoate […] The post Cursuri înot adulți – sănătate, echilibru și energie în bazine moderne (P) appeared first on Buletin de București.
14:40
Trafic restricționat pe Șoseaua Gării Cățelu și Șoseaua Pantelimon. Duminică are loc evenimentul „Unstoppable Triathlon” # Buletin de București
„Unstoppable Triathlon”, restricționează traficul pe Șos. Gării Cățelu și Șos. Pantelimon, în weekend. Pe 20 septembrie, între orele 06:30 – 16:30. Evenimentul sportiv și educațional are loc, sâmbătă, 20 septembrie. În acest context, se restricționează traficul rutier general pe Șos. Gării Cățelu, segmentul cuprins între Șos. Pantelimon și Str. Vișeul de Sus și pe Șos. Pantelimon (segmentul […] The post Trafic restricționat pe Șoseaua Gării Cățelu și Șoseaua Pantelimon. Duminică are loc evenimentul „Unstoppable Triathlon” appeared first on Buletin de București.
14:30
Datele recente arată că aerul din Capitală depășește constant limitele admise, iar locurile unde zeci de mii de oameni trec zilnic au devenit adevărate „puncte roșii” pe harta sănătății publice, scrie Green Report, care a făcut o listă cu cele mai poluate intersecții din București. Datele furnizate de organizații independente, rețele de monitorizare și rapoarte […] The post Care sunt cele mai poluate intersecții din București | Green Report appeared first on Buletin de București.
14:00
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că sunt restricții de trafic pe autostrada A2, pe sensul de mers către Constanța, la kilometrul 122, banda a doua, până la ora 16:00. Se realizează lucrări de schimbare a parapetului median. Conducătorii auto trebuie să circule cu viteză redusă în această zonă, asigurându-se foarte bine […] The post Restricții de trafic pe A2 București-Constanța appeared first on Buletin de București.
13:30
Traficul va fi restricționat în Capitală, pentru mai multe evenimente din weekend # Buletin de București
Traficul va fi restricționat, pe mai multe segmente, în acest weekend, în București. Măsura este impusă pentru desfășurarea mai multor evenimente. În perioada 20 – 21 septembrie, Primăria Municipiului București, ARCUB– Centrul Cultural al Municipiului București va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului “Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” pe Calea Victoriei, segmentul cuprins între Bd. […] The post Traficul va fi restricționat în Capitală, pentru mai multe evenimente din weekend appeared first on Buletin de București.
12:20
TERMOFICARE | Încep probele de căldură pentru sezonul rece. Procedura se va desfășura în etape # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București anunță că încep probele de căldură pentru sezonul rece. Din data de 23 septembrie 2025, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică. De asemenea, se fac probe de presiune la instalațiile interioare. Termoenergetica precizează că încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat. Fiecare […] The post TERMOFICARE | Încep probele de căldură pentru sezonul rece. Procedura se va desfășura în etape appeared first on Buletin de București.
12:00
Sector 3 | Două terenuri pentru noi unități de învățământ, cerute de la Primăria Generală # Buletin de București
Două terenuri, cu o suprafață totală de peste 4,5 hectare, ar putea trece în administrarea Primăriei Sectorului 3, cu scopul construirii unor noi unități de învățământ. Consilierii locali ai Sectorului 3 au decis în ședința de joi, 18 septembrie, să transmită o solicitare către Primăria Generală în acest sens. Complex educațional nou, propus lângă ISB […] The post Sector 3 | Două terenuri pentru noi unități de învățământ, cerute de la Primăria Generală appeared first on Buletin de București.
11:40
Dâmbovița Delivery revine pe 20 și 21 septembrie, în zona Operei Române. Programul complet # Buletin de București
Timp de două zile, Dâmbovița devine scenă, laborator și spațiu de întâlnire. Dâmbovița Delivery este un eveniment care aduce împreună comunități, instituții și inițiative diverse pentru un scop comun: reactivarea râului, ca infrastructură verde-albastră a orașului. Pe 20 și 21 septembrie, la Debarcaderul de la Operă, râul și malurile sale vor găzdui dezbateri, ateliere, plimbări […] The post Dâmbovița Delivery revine pe 20 și 21 septembrie, în zona Operei Române. Programul complet appeared first on Buletin de București.
11:00
METEO | Vremea se menține frumoasă și caldă, în weekend. Temperaturile maxime urcă până la 28… 29 de grade # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea se menține frumoasă și caldă, în weekend, la București. Maximele termice prognozate ajung până la 28… 29 de grade. Vineri, 19 septembrie, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, ușor mai […] The post METEO | Vremea se menține frumoasă și caldă, în weekend. Temperaturile maxime urcă până la 28… 29 de grade appeared first on Buletin de București.
10:20
Afacerea ride-sharing, cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată cinci bucureșteni pentru evaziune fiscală și mită # Buletin de București
DNA a trimis în judecată cinci inculpați, manageri și coordonatori de fapt ai unor firme de transport alternativ, sub acuzația de evaziune fiscală, spălare de bani și dare de mită. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la 67 de milioane de lei. Conform rechizitoriului, inculpații au operat o schemă complexă, prin care au sustras […] The post Afacerea ride-sharing, cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată cinci bucureșteni pentru evaziune fiscală și mită appeared first on Buletin de București.
05:10
Aeroportul „sufocat” al Capitalei | Noul terminal de la Otopeni, gata în 2031, cel mai devreme. Capacitatea proiectată a fost depășită cu 32%, în 2024 # Buletin de București
După întârzieri repetate ale proiectului, noul terminal al Aeroportului Otopeni, cea mai tranzitată aerogară din țară, pare să fi intrat în linie dreaptă. Recent, Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat că au fost depuse nouă oferte pentru serviciile de proiectare și asistență tehhnică, care trebuie evaluate până la începutul lunii decembrie. Ulterior, urmează […] The post Aeroportul „sufocat” al Capitalei | Noul terminal de la Otopeni, gata în 2031, cel mai devreme. Capacitatea proiectată a fost depășită cu 32%, în 2024 appeared first on Buletin de București.
17 septembrie 2025
20:40
FOTO | Progres pe lotul 1 din tronsonul nordic al A0: din octombrie se așterne mixtura asfaltică # Buletin de București
Șantierul de pe lotul 1 din tronsonul nordic al autostrăzii de centură A0, a cărei execuție a început martie anul acesta, a înregistrat progrese consistente, potrivit Ministerului Transporturilor. La pasajul pentru DN7, s-a ajuns la un stadiu de 77% în ceea ce privește piloții forați, în timp ce la cel peste râul Colentina este la […] The post FOTO | Progres pe lotul 1 din tronsonul nordic al A0: din octombrie se așterne mixtura asfaltică appeared first on Buletin de București.
19:50
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fugit de jurnaliști după întrebări despre banii PNL pentru presă # Buletin de București
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care este și prim-vicepreședintele PNL a întrerupt brusc o conferință de presă susținută miercuri seară la Parlament, după ce a fost întrebat despre contractele prin care PNL plătește presa din subvențiile primite de la stat, scrie HotNews.ro. Primarul Ciucu a plecat după doar patru minute de la începutul conferinței. Întrebările […] The post Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fugit de jurnaliști după întrebări despre banii PNL pentru presă appeared first on Buletin de București.
17:30
Restricții de trafic pentru Crosul Arenelor, în acest weekend. Participanții iau startul la Arcul de Triumf # Buletin de București
Poliția Rutieră instituie restricții de trafic, pentru Crosul Arenelor, în acest weekend. Evenimentul are loc pe 21 septembrie, în intervalul orar 09:30-11:30. Pentru buna desfășurare a evenimentului, în intervalul orar 07:00-11:30, se vor institui restricții de trafic, pe traseul următor, precum și pe segmentele drumurilor adiacente care acced către acesta: De asemenea, pentru amenajarea zonei […] The post Restricții de trafic pentru Crosul Arenelor, în acest weekend. Participanții iau startul la Arcul de Triumf appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
În perioada 19-21 septembrie doua evenimente restricționează traficul, în centrul Bucureștiului. „iMapp Bucharest – Winners League” și „iCelebrate My City” au loc în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii. In acest context, se va restricționa traficului rutier după cum urmează: De asemenea, în perioada 14-24 septembrie a.c. se vor rezerva parcările din proximitatea locului de […] The post Două evenimente restricționează traficul, în centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
13:50
Transport gratuit cu autobuzele turistice de Zilele Bucureștiului. Vor fi scoase în trafic și tramvaie de epocă # Buletin de București
Cu ocazia Zilelor Bucureștiului 2025, Primăria Capitalei anunță că autobuzele turistice Bucharest City Tour și o flotă de tramvaie de epocă vor circula gratuit în weekendul 20-21 septembrie. Autobuzele supraetajate, cunoscute sub numele de Bucharest City Tour, vor funcționa gratuit pe un traseu cu 14 stații, de la Piața Presei până la Piața Unirii. Programul […] The post Transport gratuit cu autobuzele turistice de Zilele Bucureștiului. Vor fi scoase în trafic și tramvaie de epocă appeared first on Buletin de București.
13:40
Bucureștiul la 566 de ani: Primăria Generală aduce Enescu, Brâncuși și Nasty, dar și raliul Gumball 3000 și Afrojack # Buletin de București
Zilele Bucureștiului 2025, o serie de evenimente organizate de Primăria Capitalei prin instituțiile de cultură subordonate, aniversează cei 566 de ani ai orașului. Manifestațiile, desfășurate în weekendul 20-21 septembrie, includ concerte, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate. Orașul va fi, timp de două zile, un șantier cultural. “Străzi deschise – București. Promenadă urbană” va […] The post Bucureștiul la 566 de ani: Primăria Generală aduce Enescu, Brâncuși și Nasty, dar și raliul Gumball 3000 și Afrojack appeared first on Buletin de București.
13:10
„23 August”, primul cartier din România dedicat artei stradale. „Bucharest Street Art Festival” începe pe 3 octombrie # Buletin de București
O nouă ediție a Bucharest Street Art Festival va transforma cartierul 23 August, între 3 și 5 octombrie 2025. Evenimentul este organizat de Asociația Alternative Bucharest și aduce un program cultural ce are ca scop „reactivarea” unei zone industrial-rezidențiale considerate marginalizată. Buletin de București este partener media al evenimentului. Evenimentul debutează pe 3 octombrie, la […] The post „23 August”, primul cartier din România dedicat artei stradale. „Bucharest Street Art Festival” începe pe 3 octombrie appeared first on Buletin de București.
13:10
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției au ajuns la 70% # Buletin de București
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției, începute în luna aprilie a acestui an, au ajuns la 70%, anunţă primarul interimar Stelian Bujduveanu. Stadiul lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției La acest moment, constructorul intervine pe mai multe planuri, astfel: Proiectul presupune modernizarea căii de rulare […] The post Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției au ajuns la 70% appeared first on Buletin de București.
10:10
Autostrada Moldovei | Firma care ține un lot din A7 la stadiul de „muzeu”, acuzată în Bulgaria că a produs un accident cu 20 de morți din cauza calității slabe a asfaltului. În România este cercetată pentru furt de balast # Buletin de București
Lucrările pe Autostrada Moldovei, în special pe tronsonul dintre Ploiești și Buzău, se confruntă cu întârzieri majore și probleme tehnice, deși lucrarea este gata 99% potrivit datelor de la Compania de Drumuri. Situația nu pare o surpriză având în vedere istoricul controversat al constructorului bulgar Trace Group Hold, descoperit de jurnaliștii Buletin de București într-un […] The post Autostrada Moldovei | Firma care ține un lot din A7 la stadiul de „muzeu”, acuzată în Bulgaria că a produs un accident cu 20 de morți din cauza calității slabe a asfaltului. În România este cercetată pentru furt de balast appeared first on Buletin de București.
08:10
„Școală verde” în comuna Berceni, prin fonduri PNNR. Clădirea ar urma să aibă un consum de energie aproape de zero # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov anunță că au început lucrările de extindere la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Berceni. Proiectul, în valoare de 4 milioane de euro, este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și respectă standardul nZEB (nearly Zero Energy Building), care impune un consum de energie aproape de zero. Noua școală […] The post „Școală verde” în comuna Berceni, prin fonduri PNNR. Clădirea ar urma să aibă un consum de energie aproape de zero appeared first on Buletin de București.
07:40
Autostrada Moldovei s-a transformat în „muzeu de reparații”. Când va fi conectată Capitala cu Focșaniul exclusiv pe A7 # Buletin de București
Buletin de București a dezvăluit în martie că o fimă bulgară, constructor pe lotul 2 al Autostrăzii Moldovei (A7), a executat greșit lucrările la un pod de la Mizil. Conform surselor citate atunci, problemele erau legate de sudurile realizate incorect și de montarea necorespunzătoare a unor elemente metalice. Situația a dus la amânarea deschiderii circulației […] The post Autostrada Moldovei s-a transformat în „muzeu de reparații”. Când va fi conectată Capitala cu Focșaniul exclusiv pe A7 appeared first on Buletin de București.
07:00
Fost partener, urmărit electronic, înjunghiat după ce și-a atacat rivalul într-un mall din Sectorul 6 # Buletin de București
Un bărbat a fost reținut iar un altul a ajuns la spital înjunghiat, după un incident violent petrecut marți seară într-un complex comercial din Sectorul 6. Agresorul, un bărbat de 36 de ani, deși aflat sub monitorizare electronică în baza unui ordin de protecție, a încercat să-l atace cu un cuțit pe actualul soț al […] The post Fost partener, urmărit electronic, înjunghiat după ce și-a atacat rivalul într-un mall din Sectorul 6 appeared first on Buletin de București.
06:30
ILFOV | Nepoata primarului din Periș și-a retras solicitarea de închiriere a grădiniței și acuză BdB de „texte cu caracter denigrator” # Buletin de București
La ședința Consiliului Local Periș de marți, proiectul privind închirierea prin licitație a unui spațiu din fosta grădiniță din Brătulești a fost citită o notificare a firmei deținute de nepoata primarului, Adriana Neagu, prin care și-a retras oficial solicitarea de a participa la licitație. Pasul înapoi vine la o zi după ce Buletin de București […] The post ILFOV | Nepoata primarului din Periș și-a retras solicitarea de închiriere a grădiniței și acuză BdB de „texte cu caracter denigrator” appeared first on Buletin de București.
05:00
Planșeul Unirii | „Structuri vechi”, găsite în timpul lucrărilor. Arheologii vor cerceta zona # Buletin de București
„Urme de construcții anterioare” au fost găsite în timpul lucrărilor la planșeul Unirii, arată imagini publicate pe Reddit, unde un utilizator vorbește despre „dezastru arheologic”. În urma publicării acestor imagini, Primăria Sectorului 4 a transmis că zona a fost delimitată şi protejată, urmând a fi examinată de specialişti în arheologie. „În timpul lucrărilor specifice de […] The post Planșeul Unirii | „Structuri vechi”, găsite în timpul lucrărilor. Arheologii vor cerceta zona appeared first on Buletin de București.
16 septembrie 2025
16:20
Rombac, singurul avion românesc cu reacție pentru pasageri, poate fi vizitat pe 20 și 21 septembrie, pe Aeroportul Băneasa # Buletin de București
Nostalgicii, dar și cei curioși pot vizita, în weekendul 20-21 septembrie, singurul avion românesc cu reacție pentru pasageri. Aeronava ce va fi expusă pe pista Aeroportului Băneasa, este una din cele doar nouă asamblate în România. Vizita are loc în cadrul evenimentului mai larg denumit Săptămâna Mobilității Urbane, care cuprind mai multe manifestări pe aeroportul […] The post Rombac, singurul avion românesc cu reacție pentru pasageri, poate fi vizitat pe 20 și 21 septembrie, pe Aeroportul Băneasa appeared first on Buletin de București.
16:00
Rombac, singurul avion de pasageri cu reacție românesc, poate fi vizitat pe 20 și 21 septembrie, pe Aeroportul Băneasa # Buletin de București
Nostalgicii, dar și cei curioși pot vizita, în weekendul 20-21 septembrie, singurul avion de pasageri românesc. Aeronava ce va fi expusă pe pista Aeroportului Băneasa, este una din cele doar nouă asamblate în România. Vizita are loc în cadrul evenimentului mai larg denumit Săptămâna Mobilității Urbane, care cuprind mai multe manifestări pe aeroportul Băneasa. Astfel, […] The post Rombac, singurul avion de pasageri cu reacție românesc, poate fi vizitat pe 20 și 21 septembrie, pe Aeroportul Băneasa appeared first on Buletin de București.
15:40
Expoziție cu tramvaie de epocă, pe Bulevardul Gheorghe Duca, pe 20 și 21 septembrie | Săptămâna Europeană a Mobilității # Buletin de București
Bucureștenii pot vizita din nou, între 20 și 21 septembrie, pe Bulevardul Gheorghe Duca, o expoziție de tramvaie de epocă, care au marcat istoria transportului în comun în Capitală. Evenimentul de anul acesta, Urban Move Expo, este continuarea celui de anul trecut, desfășurat pe același bulevard și care a avut un număr consistent de vizitatori. […] The post Expoziție cu tramvaie de epocă, pe Bulevardul Gheorghe Duca, pe 20 și 21 septembrie | Săptămâna Europeană a Mobilității appeared first on Buletin de București.
14:40
Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” # Buletin de București
Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 în Piața Unirii ar urma să fie finanțată și realizată de Primăria Sector 4, în asociere cu Primăria București, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local Sector 4. Astfel, instituția condusă de Daniel Băluță ar urma să preia documentațiile tehnice de la municipalitate și să […] The post Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” appeared first on Buletin de București.
10:20
Musicalul „My Fair Lady” revine pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” pe 18, 20 și 21 septembrie. Spectacolul de joi începe la ora 19:00, iar cele de sâmbătă și duminică de la ora 18:00. Eelevii și studenții au bilete cu preț redus, în cadrul campaniei „Back to school”. Biletele pot fi […] The post Musicalul „My Fair Lady”, în regia lui Ion Caramitru, la Teatrul de Operetă appeared first on Buletin de București.
08:40
Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” # Buletin de București
Proiectul pentru extinderea liniei de tramvai în Piața Unirii ar urma să fie finanțat și realizat de Primăria Sectorului 4, în asociere cu Primăria Generală, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Astfel, instituția condusă de Daniel Băluță ar urma să preia documentațiile tehnice de la municipalitate și să se ocupe de […] The post Conectarea liniilor de tramvai 21 și 32 de la Unirii, pasată la Primăria Sectorului 4. Proiect: „Lucrarea nu poate fi realizată independent de consolidarea plașeului” appeared first on Buletin de București.
08:30
Metrorex deschide porțile dispeceratului central, în Săptămâna Europeana a Mobilității. Evenimentul are loc, sâmbătă, 20 septembrie 2025. Evenimentul este dedicat celor care vor să descopere culisele transportului subteran din București. Participarea este posibilă doar pe baza înscrierii prealabile, prin completarea formularului dedicat, care poate fi accesat aici. Locurile sunt limitate la 100 de persoane. Cei […] The post Dispeceratul central al Metrorex urmează să fie deschis publicului appeared first on Buletin de București.
08:30
Epic Heroes, la Circul Metropolitan. Coloane sonore celebre sunt cântate de Orchestra Simfonică București # Buletin de București
Bucureștiul devine scena unui concert special destinat întregii familii: Hollywood în București! Prima ediție, Epic Heroes, este un spectacol în care se ascultă muzică de film, coloanele sonore ale jocurilor sau îndrăgitele desene animate japoneze. Evenimentul are loc pe 5 noiembrie 2025, la Circul Metropolitan, de la ora 19:30. Orchestra Simfonică București dă viață, la […] The post Epic Heroes, la Circul Metropolitan. Coloane sonore celebre sunt cântate de Orchestra Simfonică București appeared first on Buletin de București.
08:20
ILFOV | Amenințări cu moartea la Periș, după ce nepoata primarului, patroana Școlarii Veseli SRL, ar urma să primească fosta grădiniță: „Vin peste voi și vă dau foc” # Buletin de București
Amenințări cu moartea în Comuna Periș după ce un consilier local USR a semnalat public intenția Primăriei de a închiria „fosta grădiniță din Brătulești”, pe o perioadă de 5 ani, la un preț care ar putea porni de la 1,5 euro pe metru pătrat. În proiectul de hotărâre de la care a pornit scandalul, inițiat […] The post ILFOV | Amenințări cu moartea la Periș, după ce nepoata primarului, patroana Școlarii Veseli SRL, ar urma să primească fosta grădiniță: „Vin peste voi și vă dau foc” appeared first on Buletin de București.
08:20
ASPA | Campanie de sterilizări și microcipări gratuite, pentru câinii și pisicile de rasă comună # Buletin de București
În Capitală, se derulează o nouă campanie de sterilizări gratuite pentru câinii și pisicile de rasă comună, cu și fără aparținător. De asemenea, în cadrul acestei campanii, au loc și microcipări gratuite. Sterilizări și microcipări gratuite pentru câini • clinica veterinară Vet4Life, str. Matei Voievod nr. 55, sector 2; • clinica veterinară mobilă Hands & […] The post ASPA | Campanie de sterilizări și microcipări gratuite, pentru câinii și pisicile de rasă comună appeared first on Buletin de București.
07:10
Restricții de circulație, la ieșirea din Capitală. Se fac lucrări de reparații pe breteaua de legătură între A0 și A2 # Buletin de București
CNAIR anunță restricții de circulație, începând de marți, 16 septembrie 2025, ora 09:00, și până joi, 18 septembrie 2025, ora 23:00, pe breteaua de legătură dintre Autostrada A0 și Autostrada A2, calea către Constanța. Măsură este luată pentru efectuarea lucrărilor de reparații asfaltice. În perioada în care se vor executa aceste lucrări, traficul va fi […] The post Restricții de circulație, la ieșirea din Capitală. Se fac lucrări de reparații pe breteaua de legătură între A0 și A2 appeared first on Buletin de București.
15 septembrie 2025
18:20
A început ultima săptămână din Festivalul Enescu 2025. Revenirea Marthei Argerich, cu casa închisă # Buletin de București
A început ultima săptămână din Festivalul Enescu 2025 și, chiar dacă mai multe dintre evenimentele marcante sunt deja sold out, încă se mai găsesc bilete la unele spectacole care nu trebuie ratate. Printre spectacolele care se joacă cu casa închisă se numără revenirea Marthei Argerich cu Orchestra Filarmonică din Monte-Carlo, Cristian Măcelaru cu Orchestre National […] The post A început ultima săptămână din Festivalul Enescu 2025. Revenirea Marthei Argerich, cu casa închisă appeared first on Buletin de București.
12:50
Sector 4 | Primăria vrea să reabiliteze baza sportivă nefuncțională de pe Șoseaua Olteniței, în asociere cu Agenția Națională pentru Sport. Proiect similar, adoptat cu aproape 5 ani în urmă # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 își propune, din nou, să reabiliteze baza sportivă, în prezent nefuncțională, de pe Șoseaua Olteniței. Un proiect în acest sens va fi supus la votul consilierilor locali, la aproape cinci ani de la o hotărâre similară, ce prevedea asocierea cu Ministerul Transporturilor și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, în vederea […] The post Sector 4 | Primăria vrea să reabiliteze baza sportivă nefuncțională de pe Șoseaua Olteniței, în asociere cu Agenția Națională pentru Sport. Proiect similar, adoptat cu aproape 5 ani în urmă appeared first on Buletin de București.
12:40
După dezvăluirile BdB, Robert Negoiță retrage proiectul pentru „prima școală construită după Revoluție” # Buletin de București
Joi, pe 11 septembrie, edilul Sectorului 3 Robert Negoiță a convocat o ședință de Consiliu Local extraordinară, care ar avut loc astăzi, 15 septembrie. Pe ordinea de zi se aflau doar două proiecte. Unul dintre ele era cel privind darea în folosință a celei mai noi școli din București, aflată pe strada Victor Brauner, lângă […] The post După dezvăluirile BdB, Robert Negoiță retrage proiectul pentru „prima școală construită după Revoluție” appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.