Noroc divin pentru 4 zodii. Acești nativi sunt pe cale să își îndeplinească dorințele și să primească tot ce au cerut, începând cu 19 septembrie 2025
Gândul, 19 septembrie 2025 16:50
Veștile sunt pozitive pentru 4 zodii. Acești nativi vor avea oportunitatea de a-și urma dorințele și vor prii tot ce au cerut, începând cu ziua de vineri, 19 septembrie 2025. Urmează zile senine pentru ei, iar pașii lor vor fi călăuziți de Univers. Astrele se vor alinia pentru aceste patru zodii, iar perioada următoare va […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
17:10
Schimbare radicală la vârful Hidroelectrica. S-a decis încheierea mandatului de CEO al lui Karoly Borbely / Reacție a piețelor bursiere # Gândul
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis, în urmă cu puțin timp, încheierea amiabilă a contractului de mandat din funcția de CEO al lui Karoly Borbely. Membrii Consiliului de Supraveghere au hotărât și încetarea mandatului de CFO deținut până acum de Marian Fetița, după cum au precizat surse în exclusivitate pentru Mediafax. Atât Karoly Borbely, […]
Acum 30 minute
17:00
Donald Trump l-a EXCLUS pe primarul Londrei de la vizita de stat din Marea Britanie: „El a vrut să fie acolo, eu nu l-am vrut” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, că l-a exclus intenționat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele oficiale organizate cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie. Liderul de la Casa Alba l-a denumit pe edil drept unul dintre „cei mai răi primari din lume”. În timp ce se afla la bordul avionului prezidențial […]
16:50
Acum o oră
16:40
Țara noastră intră tot mai profund în atmosfera unui teatru de război. Aproximativ 5.000 de soldați și aproape 900 de vehicule blindate vor ajunge în România, în vederea derulării unuia dintre cele mai importante exerciții NATO desfășurate anul acesta. În același timp, ministrul Apărării îi asigură pe români că este exclusă implicarea României în vreun […]
16:40
The Associated Press: Rusia și Vietnamul folosesc profituri din ENERGIE pentru a evita sancțiunile SUA /Moscova și Hanoi mențin contractele militare # Gândul
Rusia și Vietnamul au creat un mecanism prin care folosesc profitul obținut de o companie de petrol și gaze, care nu este supusă sancțiunilor internaționale, pentru tranzacții cu armament, ocolind transferurile de fonduri prin sistemul financiar global. Reporterii Associated Press au obținut documente guvernamentale vietnameze care arată că sistemul, despre care s-a aflat prima dată […]
16:30
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog scurt între un bărbat și prezentatorul unei emisiuni. Acesta a fost întrebat cum a reușit să devină milionar. Răspunsul lui va stârni amuzamentul. Un renumit post de televiziune ia un interviu unui milionar. – Cum ați făcut avere? – Aveam un singur leu în buzunar. Am cumpărat […]
16:20
METODA prin care firmele „de casă” câștigă contracte de sute de milioane euro din bani publici. Jurnalistul Liviu Alexa: „Un șmen incredibil de lucrativ” # Gândul
Firmele abonate la contractele cu statul – prin primării sau consilii județene – prosperă netulburate, în plină perioadă de austeritate, iar din acest malaxor financiar, foarte greu de controlat, scot profituri uriașe. Metoda „acordurilor-cadru” funcționează ca un mecanism bine uns, iar firmele privilegiate iau caimacul. Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire la care autoritățile […]
16:20
România traversează o perioadă dificilă, din punct de vedere al costurilor pentru energia electrică. În ciuda surselor de energie relativ ieftine, cum ar fi cea solară, eoliană, sau hidro, cetățenii se confruntă cu cele mai mari costuri la curent din Europa. „Expirarea plafonării tarifelor la energie de la 1 iulie 2025 a scos la iveală […]
Acum 2 ore
16:00
O nouă abominație în Parlament. Aleșii propun ca agenți SIE să poată face cercetare penală, deși CCR INTERZICE. PNL-istul Alexandru Muraru, printre inițiatori # Gândul
Un grup de 5 parlamentari a inițiat o propunere legislativă aberantă. Aceștia propun ca ofițerii SIE să poată fi organe de cercetare penală speciale, ignorând Decizia CCR 51/2016, care a scos serviciile secrete din anchetele penale. „Pot fi desemnați, prin ordin al directorului SIE, cu avizul conform al Procurorului General, să îndeplinească atribuții de cercetare […]
16:00
În această după-amiază, Gândul.ro vă aduce zâmbetul pe chip cu un nou banc savuros. De data aceasta, o situație amuzantă are loc într-un avion. Spor la râs! Trei nebuni făceau gălăgie într-un avion. Pilotul îi spune copilotului: – Du-te să vezi ce este cu ei. Copilotul vorbește cu nebunii și se întoarce în carlingă. Pilotul […]
15:50
Avertisment al ministrului Energiei: „Am fi într-un risc de BLACKOUT dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia” # Gândul
Bogdan Ivan – ministrul Energiei – a declarat, vineri, că dacă ar fi închise grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, România s-ar afla cu adevărat în risc de blackout. Ministerul Energiei va mai transmite o serie de clarificări către cei din Comisia Europeană și, potrivit lui Bogdan Ivan, speră foarte mult că argumentele […]
15:50
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi # Gândul
Într-o localitate din România, bicicliștii au fost testați cu etilotestul, iar rezultatele i-au surprins pe polițiști. Au fost aplicate aproape o sută de amenzi într-o singură zi. Așa cum arată legea privind circulația pe drumurile publice, și acestora li se interzice circulația sub influența băuturilor alcoolice. Vezi mai jos informațiile. Aproape 100 de bicicliști, dar […]
15:50
Prim-ministrul interimar al NEPALULUI s-a angajat să adopte o politică reformatoare/ „Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații” # Gândul
Prim-ministrul interimar al Nepalului, Sushila Karki, s-a angajat, vineri, să combată corupția, să creeze locuri de muncă și să ridice nivelul de trai, în urma valului mortal de proteste desfășurat de tineri la începutul lunii. „Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații, un nivel tot mai mare de conștientizarea populară și nemulțumire față de corupția în creștere”, […]
15:50
Armata israeliană avertizează că va opera cu „forță fără precedent” în Gaza. Locuitorii, îndemnați să fugă spre sud, pe UNICA rută rămasă disponibilă # Gândul
Armata israeliană a avertizat că va opera cu o „forță fără precedent” în orașul Gaza, îndemnând locuitorii să fugă spre sud. În același timp, forțele armate israeliene au anunțat închiderea unei rute de evacuare temporare, care fusese deschisă cu 48 de ore mai devreme. Într-o postare pe platforma X, un purtător de cuvânt al Armatei […]
15:50
Dacia lansează noul Duster CARGO, un model exclusiv pentru Marea Britanie. Cât costa autovehiculul # Gândul
Dacia a lansat noul model Duster, denumit Cargo, și este o utilitară, destinată exclusiv pieței din Marea Britanie. Noul autovehicul pentru transportul de marfă aduce câteva modificări semnificative față de modelul precedent. Daci introduce noi elemente la noul model Duster Cargo, o autoutilitară, construită să răspundă nevoilor pieței din Marea Britanie. Astfel, la actualul Duster, […]
15:20
Comisia Europeană a definitivat noul pachet de sancțiuni contra Rusiei /Moscova demonstrează „dispreț pentru diplomație și dreptul internațional” # Gândul
Comisia Europeană a elaborat, vineri, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul eforturilor de intensificare a presiunilor pentru oprirea războiului din Ucraina. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
15:20
Facturile la căldură nu se vor majora, iarna aceasta. Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Capitalei # Gândul
Locuitorii din București nu vor plăti prețuri mai mari la căldură, iarna aceasta, potrivit lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Între timp, Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Bucureștiului. Instalațiile vor fi umplute treptat cu apă, pentru a fi verificate de reprezentanții firmei. Se fac pregătiri pentru momentul în care va fi […]
Acum 4 ore
15:10
Acceptă faptul că astăzi trebuie să o iei mai ușor și fă-o! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 20 septembrie 2025. Berbec Problemele financiare ar putea să-ți dea câteva bătăi de cap. Ai putea fi împărțit între dorința de a pune bani deoparte pentru viitor și impulsul de a cumpăra ceva ce-ți […]
14:50
Mașini de LUX, furate din Spania, descoperite în Portul Constanța. Polițiștii de frontieră fac cercetări # Gândul
Poliţiştii de frontieră au descoperit în Portul Constanța două autoturisme, în valoare de un milion de lei, care fuseseră furate din Spania. Autoturismele de lux au fost găsite, în urma unui control la o autoutilitară, aflată în posesia unui cetăţean belarus. Potrivit polițiștilor de frontieră, cele două autoturisme de lux urmau să fie exportate în Turcia […]
14:40
Fenomenul DROGURILOR ia amploare în rândul copiilor! Elevă de clasa a VII-a, la spital din cauza unei țigări electronice cu substanțe psihoactive # Gândul
O minoră, elevă în clasa a VII-a la o școală din Iași, a fost transportată la spital, miercuri 17 septembrie, după ce a fumat dintr-o țigară electronică ce conținea substanțe psihoactive. Incidentul a declanșat o anchetă comună a Inspectoratului Școlar și a Poliției. Copila de clasa a VII-a a început să se simtă rău după […]
14:40
Nouria Nouri, în vârstă de 50 de ani, a oferit amănunte de relația cu actualul său soț. ”Singura diferențǎ este cǎ acum avem acte”, a spus aceasta. Nouria Nouri a fost căsătorită până în anul 2013 cu binecunoscutul artist Daniel Iordăchioaie. Din mariajul lor au rezultat doi copii: Salma și Darius. Ulterior, Nouria Nouri […]
14:40
Bolojan supărat pe burse încă de când era la Oradea. În ultimul an la primărie nu a acordat niciun fel de bursă, încălcând Constituția și Legea Educației # Gândul
Premierul are deja un istoric în privința refuzului acordării de burse elevilor cu rezultate bune la învățătură. Încă de pe vremea când era primar, în ultimul său an de mandat- 2020, Ilie Bolojan a refuzat să dea bursă vreunui copil merituos, chiar dacă încălca legea. Societatea Academică din România(SAR) a făcut un raport, la nivelul […]
14:30
14:10
Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a dezvăluit ce fel de muzică ascultă atunci când vrea să aibă o stare de bine # Gândul
Muzica reprezintă un factor excelent de relaxare pentru oricare dintre noi. Dar și unul motivațional, de multe ori. Iar când vine vorba despre un sportiv de mare performanță acest factor se amplifică, uneori, ajungând la cote înalte. Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a dezvăluit ce fel de muzică ascultă atunci când vrea să […]
14:10
Belarus răspunde simetric la EXPULZAREA unor diplomați din Cehia și Polonia: “O escaladare suplimentară va avea un răspuns corespunzător” # Gândul
Ministerul de Externe din Belarus a anunțat vineri că a declarat un diplomat ceh persona non grata și i-a ordonat să părăsească țara în termen de 72 de ore. În plus, însărcinatul cu afaceri al Poloniei în Belarus a fost convocat pentru “discuții detaliate”. Deciziile autorităților de la Minsk au venit după ce Republica Cehă și […]
14:00
Prim-ministrul francez lansează misiunea „STAT EFICIENT”/ Sebastien Lécornu promite îmbunătățirea organizării serviciilor publice # Gândul
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a desemnat doi înalți funcționari să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și consolidării eficienței serviciilor publice, în contextul protestelor masive desfășurate pe întreg teritoriul francez. Noul șef de guvern a lansat oficial misiunea „Stat Eficient”, pentru o mai bună organizare a serviciilor publice. Doi înalți funcționari vor avea sarcina de a […]
14:00
Zona unde se construiește cel mai mare parc INDUSTRIAL din România: „Gândit să creeze locuri de muncă și să impulsioneze economia” # Gândul
Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, a anunțat că terenul de peste 180 de hectare situat în comuna Coșoveni, lângă Craiova, a obținut titlul de parc industrial. În spațiul respectiv urmează a fi dezvoltată cea mai mare platformă industrială din sudul României. „Am obținut titlul de parc industrial pentru terenul de peste 180 de hectare […]
14:00
Vineri, 19 septembrie 2025, Flavius Nedelcea – secretar de stat în Ministerul Economiei – a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022. Anterior, între 2020 și 2022, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom. În perioada 2012 – […]
13:50
The Washington Post: Trump refuz un pachet militar destinat Taiwanului, în contextul eforturilor de remediere a relațiilor cu Beijingul # Gândul
Președintele SUA, Donald trump, a refuzat să aprobe un nou pachet de armament pentru Taiwan, în valoare de peste 400 de milioane de dolari, în contextul în care încearcă să negocieze detaliile acordului comercial cu Administrația Chinei și să obțină un summit cu președintele Xi Jinping, afirmă surse politice, precizând însă că ajutorul militar destinat […]
13:40
Tudor Chirilă, în vârstă de 51 de ani, a făcut câteva declarații despre cariera sa. Acesta a mărturisit că mama sa a fost cea care l-a învățat să fie riguros ca actor. Tudor Chirilă s-a născut în București pe 28 mai 1974. Este fiul gazetarului sportiv Ioan Chirilă și al actriței și regizoarei Iarina […]
13:40
Meteorologii severe-weather.eu avertizează că un vortex polar proaspăt format ar putea influența radical vremea din Europa. Potrivit datelor se semnalează o scădere accentuată a temperaturilor și presiunii în zona arctică, semn că fenomenul este în desfășurare. Un vortex polar stabil menține aerul rece în regiunea arctică. Dacă acest vortex se fragmentează sau slăbește în intensitate, […]
13:40
Autobuzele turistice din București vor circula gratuit în acest weekend, a decis Consiliul de Administrație al STB # Gândul
În acest weekend, de Zilele Bucureștiului, autobuzele turistice din Capitală vor circula gratuit, a precizat pentru Gândul Florin Melciu, președinte al Consiliului de Administrație (CA) STB. Sâmbătă și duminică, bucureștenii se vor putea plimba gratuit cu autobuzele turistice din București. „Bucureștenii vor avea această oportunitate, să fie turiști în orașul lor, și să se bucure […]
13:30
Jos cu avocado de la raft! Bolojan le cere șefilor de supermarketuri să pună produsele românești în față # Gândul
Premierul le-a cerut retailerilor, la întâlnirea de vineri de la Palatul Victoria, să promoveze produsele românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate. Întrevederea a avut loc în contextul în care reprezentanții marilor lanțuri de magazine nu sunt de acord cu intervenția statului în economie. Reprezentanții marilor lanțuri de magazine s-au […]
13:30
Nicușor Dan, pledoarie despre învățământul juridic modern în plină austeritate educațională: „ Sistemul pierde prea repede oameni valoroși” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a transmis vineri un mesaj cu prilejul lansării Raportului privind starea învățământului juridic superior. Oficialul a precizat, în acest context, că facultățile de Drept trebuie să formeze nu doar profesioniști competenți, ci și cetățeni responsabili și a felicitat Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România pentru elaborarea Raportului privind starea învățământului […]
Acum 6 ore
13:10
IRANUL denunță planul statelor europene de a impune sancțiuni împotriva programului său nuclear # Gândul
Iranul a criticat, vineri, planul statelor europene de a impune sancțiuni împotriva programului său nuclear până la sfârșitul lunii septembrie, în cazul în care Teheranul nu îndeplinește anumite condiții, inclusiv permiterea inspecțiilor instalațiilor atomice de către personalul ONU. „Ceea ce fac europenii este părtinitor din punct de vedere politic și motivat politic. Greșesc la diferite […]
13:00
Bărbat, împușcat MORTAL în parcarea unui restaurant din Satu Mare. Autorul, reținut pentru 24 de ore # Gândul
Un bărbat a fost împușcat mortal în parcarea unui restaurant din Satu Mare. Potrivit primelor informații, incidentul ar fi avut loc după ce un bărbat l-ar fi împușcat, din greșeală, pe prietenul, în timp ce se aflau la o partidă de vânătoare autorizată. Cei doi bărbații și-au dat întâlnire în parcarea unui restaurant din Călinești, […]
12:50
Sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, for condus de 10 ani de Norris Măgeanu, în 3 zile vor avea loc nu mai puțin de 13 competiții de automobilism. În acest weekend, conform listelor de înscrieri, 670 de sportivi se vor lupta pentru trofeele puse în joc în cele 13 competiții care vor fi organizate […]
12:50
Prezent la testele cu noile DRONE ale Armatei nord-coreene, Kim Jong Un a cerut dezvoltarea rapidă de modele cu inteligență artificială # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost prezent la testele cu noile drone de luptă și recunoaștere efectuate de forțele nord-coreene săptămâna aceasta. Liderul nord-coreean a declarat că dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot este o prioritate pentru modernizarea forțelor armate ale țării, conform Bloomberg. Joi, Kim a inspectat armamentul, vehiculele de supraveghere și dronele multirol […]
12:40
SOACRA lui Nicușor Dan s-a pensionat din învățământ. Ce pensie primește, după reformele de austeritate impuse de Guvern # Gândul
Aglaia Lilian Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan, a fost învățătoare la Școala Mihail Sadoveanu din Vaslui, iar începând cu data de întâi septembrie, anul acesta, este pensionară. Inspectoratul Județean Vaslui a acceptat solicitarea de pensionare pentru limită de vârstă, depusă de mama Mirabelei Grădinaru. Soacra președintelui e nevoită să fie mai atentă la cheltuieli, întrucât […]
12:40
Actorul George Mihăiță, în vârstă de 76 de ani, a făcut mărturisiri de suflet. Acesta a vorbit despre viața și cariera sa. George Mihăiță este unul dintre numele grele ale scenei artistice din țara noastră. A absolvit în 1971 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” București, secția Actorie, clasa prof. univ. […]
12:30
12:30
Ionuț Moșteanu este bântuit de drone. După declarații contradictorii care au ridiculizat armata, ministrul revine asupra scandalului cu drone # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost întrebat, recent, despre momentul în care o dronă rusească a încălcat spațiul aerian românesc, dar și despre alte incidente în care fragmente de drone rusești au ajuns pe teritoriul României. Oficialul a precizat că „vom vedea astfel de provocări în continuare”. „Eu sunt sigur că, așa cum am văzut […]
12:20
Fastul protocolar pus în centrul vizitei de stat a președintelui Statelor Unite la Londra a fost un instrument diplomatic destinat să transmită un mesaj Washingtonului : nu dorim ca diferențele de viziune pe anumite subiecte (Ucraina și Palestina) să pună în pericol așa-numita « special relationship », relația specială. Washingtonul și Londra, conștiente de relația […]
12:20
Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat” # Gândul
Podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” lansează un nou episod extrem de așteptat, care va fi disponibil în premieră sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:00, pe canalul oficial de YouTube. De această dată, jurnalistul Adrian Artene îl are invitat pe reputatul profesor doctor Horațiu Moldovan, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și președinte al Romtransplant. […]
11:50
Ion Cristoiu: În haosul guvernamental și pe fondul nevolniciei prezidențiale, USR cucerește pas cu pas Puterea # Gândul
Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu vorbește, în pastila sa de vineri, despre „ciudățenia” de la Ministerul Afacerilor Externe, unde vor fi angajați 240 de oameni. „Este o lovitură spectaculoasă a Oanei Țoiu și USR”, afirmă gazetarul. „PS News, un site într-o ascensiune profesională spectaculoasă, alături de F24, a lui Andrei Bădin, publică un articol prin […]
11:40
Oligarhul PLAHOTNIUC se întoarce în Republica Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # Gândul
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții din Republica Moldova. Decizia de revocare a […]
11:40
Canada și Mexic își consolidează relațiile DIPLOMATICE înaintea revizuirii pactului de liber schimb cu Statele Unite # Gândul
Canada și Mexic s-au angajat să-și consolideze relațiile diplomatice, precum și să aprofundeze pactul de liber schimb pe care îl au cu Statele Unite. Mark, Carney, premierul Canadei, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, au declarat, cu ocazia unei conferințe comune de presă, că au convenit asupra extinderii legăturilor economice și de securitate și că sunt […]
11:30
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Concordia Chiajna – C.S.M. Slatina, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
11:20
Acum 8 ore
11:10
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie # Gândul
Vodafone România și Digi au semnat documentele pentru preluarea Telekom România Mobile Communications. Vodafone plătește 30 milioane de euro pentru acțiunile operatorului, iar Digi 40 milioane de euro pentru active și serviciile prepaid. Vodafone România și Digi au anunțat joi semnarea documentelor pentru achiziția Telekom România Mobile Communications (TKRM), o tranzacție evaluată la 70 de […]
