Decizia luată de FRF, după moartea lui Florin Marin

21:20

Africa de Sud face obiectul unei cercetări disciplinare pentru că a trimis în teren un jucător suspendat în luna martie la un meci de preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, ceea ce ar putea duce la depunctare şi la punerea sub semnul întrebării a calificării la turneul final, conform Reuters. Forul mondial de conducere […] The post Probleme pentru Africa de Sud, după un meci din preliminariile World Cup 2026. Ce riscă naționala lui Ngezana appeared first on Antena Sport.