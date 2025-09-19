Cuplu britanic, eliberat după ce a fost ținut șapte luni prizonier de către talibani. Cum a fost ajutat să părăsească Afganistanul
Digi24.ro, 19 septembrie 2025 18:30
Un cuplu britanic, reținut de talibani în Afganistan în luna februarie, a fost eliberat și transportat cu avionul la Doha, în urma medierii Qatarului, a declarat un oficial, vineri, pentru Reuters. Barbie și Peter Reynolds, a căror familie și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea lor de sănătate și la capacitatea lor de a supraviețui în custodia talibanilor, fuseseră arestați pe 1 februarie la ordinul Ministerului de Interne al grupării afgane.
Forțele ruse care încearcă să avanseze asupra orașului Kupiansk din regiunea Harkov, Ucraina, sunt conduse de un fost ofițer ucrainean, Serhii Storozhenko, informează BBC News Ucraina.
Femeia care s-a urcat băută la volan și a ucis un bărbat în Ilfov a fost arestată. Mașina pe care o conducea era furată # Digi24.ro
O femeie de 29 de ani din București a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce a urcat băută la volan, cu permisul suspendat, și a accidentat mortal un bărbat de 54 de ani care circula pe un scuter în Popești-Leordeni. Testată cu aparatul etilotest, tânăra avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii au stabilit că mașina pe care o conducea fusese luată fără știrea proprietarului.
Alexandru Muraru, replică pentru Olguța Vasilescu: PSD nu e de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern de Coaliție # Digi24.ro
Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a declarat, vineri, la Digi24, că declarațiile Liei Olguța Vasilescu, lider în PSD și primar al Craiovei, privind o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan, au legătură „exclusiv cu ceea ce se întâmplă în interiorul PSD”. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern de Coaliție, în care PSD are cel mai mare număr de parlamentari”, a mai transmis Muraru.
Rusia a inclus „mişcarea satanistă internaţională” pe lista cu terorişti. Cum definește Kremlinul această organizație, care nu există # Digi24.ro
Autorităţile ruse au înscris vineri „mişcarea satanistă internaţională” pe lista lor cu „terorişti şi extremişti”, deschizând astfel calea către potenţiale pedepse grele cu închisoarea pentru indivizii recunoscuţi de justiţie ca având astfel de legături, transmite AFP.
Un copil de 7 ani a murit electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei # Digi24.ro
Un băiat de 7 ani a murit, vineri, după ce s-a electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Echipajele medicale au intervenit, dar nu au mai putut să-l salveze. Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile combustibililor. „Niciun cuvânt despre drone” # Digi24.ro
În Rusia, este acceptabil să recunoști că șoferii ar putea avea probleme cu alimentarea automobilelor. Sau că prețul carburantului a crescut. Dar nu este ok să vorbești despre toate rafinăriile de petrol din Rusia pe care dronele ucrainene le-au distrus.
Scandal sângeros la Ţăndărei: bărbat înjunghiat mortal în urma unei dispute pentru un teren. Trupe speciale, la fața locului # Digi24.ro
Mai multe persoane au fost implicate, vineri după-amiază, într-un scandal izbucnit la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar altul rănit, după ce conflictul dintre doi fraţi pentru un teren a degenerat. Trupele speciale, jandarmi şi poliţişti locali au intervenit pentru a asigura zona.
Trei avioane rusești de ultimă generație au intrat în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de Tallinn # Digi24.ro
Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze, transmite Politico.
Cehia avertizează asupra acțiunilor provocatoare ale Rusiei. Ministrul adjunct de Externe, Jan Marian: „Moscova continuă să ne testeze” # Digi24.ro
Cehia avertizează că Moscova nu va renunța la acțiunile sale de provocare față de țările din Occident, aliați ai Ucrainei. „Cred că Rusia ne testează, în mod evident (...). Trebuie să facem față și să fim pregătiți pentru escaladări sau alte încercări din partea Moscovei”, a declarat, într-un interviu exclusiv pentru Digi24, Jan Marian, ministrul adjunct de Externe al Cehiei. Oficialul susține că deplasările diplomaților ruși în Uniunea Europeană ar trebui limitate.
Londra și Dublin redeschid dosarele crimelor din Irlanda de Nord. Imunitatea militarilor este anulată, anchetele reluate # Digi24.ro
Marea Britanie și Irlanda au anunțat un nou acord prin care abrogă legea conservatoare din 2023 și redeschid dosarele nerezolvate ale conflictului nord-irlandez. Anchetele crimelor și violențelor din perioada „Troubles” vor fi reluate, acțiunile civile ale victimelor vor fi permise din nou, iar imunitatea condiționată acordată militarilor și agenților statului este anulată, informează The Guardian.
Arestare istorică a teroristului care a plănuit atentatul de la Paris din 1982. Unde se ascundea acesta # Digi24.ro
Un palestinian supranumit Hicham Harb, bănuit că a supervizat comandoul care a comis un atentat soldat cu moartea a şase oameni în 1982, în cartierul evreiesc din Paris, a fost arestat de autorităţile palestiniene în Cisiordania, o evoluţie importantă şi neaşteptată la 43 de ani de la evenimente.
ISW: Înalți oficiali ai Rusiei atacă Finlanda și aderarea țării la NATO, amintind de retorica ce justifica invazia Ucrainei # Digi24.ro
Kremlinul pare să desfășoare o campanie coordonată care amenință Finlanda, potrivit Institului pentru Studiul Războiului (ISW). Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat pe 18 septembrie că „fațada neutralității” guvernului finlandez „s-a spulberat” și că revanșismul este „literalmente în creștere” în Finlanda. De asemenea, alți lideri apropiați Kremlinului au făcut joi afirmații care blamează aderarea statului finlandez la NATO pentru deteriorarea relațiilor cu rușii. ISW notează că, în ultimele săptămâni, înalți oficiali ai Kremlinului au intensificat amenințările la adresa Finlandei, inclusiv prin utilizarea unui limbaj care reflectă justificările false ale Kremlinului pentru invadarea Ucrainei.
Jocul dublu al lui Donald Trump: în timp ce critică China, blochează un pachet de ajutor militar pentru Taiwan # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de arme pentru Taiwan în această vară, în încercarea sa de a negocia un acord comercial și un potențial summit cu liderul chinez Xi Jinping, arată o investigație washingtonpost.
Un videoclip al propagandistului Soloviov deconspiră locația unei baze secrete rusești de drone. Cum a profitat Ucraina de asta # Digi24.ro
Videoclipurile parțial pixelate publicate de Ministerul Apărării din Rusia și de televiziunea de stat au dezvăluit din greșeală locația unei baze secrete rusești de drone, deoarece elementele ușor de identificat au rămas încă vizibile.
Ken Endo, profesor la Universitatea din Tokyo: Important pentru Trump este câștigul sau pierderea, nu binele și răul # Digi24.ro
Busola morală a lumii pare într-o derivă profundă. Unele state, organizații sau individizi interpretează legile internaţionale după bunul plac şi pretind că au dreptate. Confuzia este amplificată de retragerea relativă a Statelor Unite din poziția de apărător global al binelui. Acest lucru lasă în urmă un vid, unde adevărul și justiția devin chestiuni de perspectivă. Analiza îi aparţine lui Ken Endo este şeful catedrei de politică internaţională de la Universitatea din Tokyo.
Al doilea șef al ANPC cercetat de procurorii DNA în doar trei luni. Cine este Sebastian Ioan Hotca # Digi24.ro
Sebastian Ioan Hotca, cel care i-a luat locul lui Cristian Popescu Piedone la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) după ce a fost plasat sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a ajuns la rândul lui în vizorul aceluiași parchet. Acesta este acuzat că, alături de un secretar de stat din Ministerul Economiei, ar fi pus presiuni pentru schimbarea abuzivă din funcție a unui comisar de la filiala ANPC din Caraș-Severin.
Complot al unui secretar de stat din Ministerul Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local. Ce a transmis DNA # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că l-a reținut pe secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin Flavius Nedelcea, și că i-a pus sub control judiciar pe Sebastian Hotca, șeful ANPC, dar și pe un director din aceeași instituție, Anghel-Silviu Paul. Aceștia sunt acuzați că ar fi colaborat pentru a schimba abuziv din funcție un comisar șef-adjunct din cadrul Protecției Consumatorilor Caraș-Severin.
Ouă bio vândute în două mari rețele comerciale, retrase de la raft din cauza riscului de contaminare cu Salmonella # Digi24.ro
Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauză că există riscul prezenţei bacteriei Salmonella Typhimurium. Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, urmând a primi contravaloarea lor.
Un bărbat din Arad a fost reţinut după ce ar fi aruncat la gunoi zece pui de câine. Șase dintre ei au murit # Digi24.ro
Un bărbat din Arad este cercetat penal şi a fost reţinut, vineri, după ce ar fi aruncat la gunoi zece pui de câine, puşi într-un sac, iar şase au murit, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.
Serghei Lavrov se va întâlni cu Marco Rubio săptămâna viitoare. Întâlnirea vine după ce Trump s-a declarat „supărat” pe Putin # Digi24.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, şi omologul său american, Marco Rubio, se vor întâlni săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a anunţat vineri ambasadorul rus la Naţiunile Unite.
Pe unde au ajuns parlamentarii români de la începutul anului: Etiopia, Senegal, Vietnam. Topul celor mai costisitoare deplasări # Digi24.ro
În primele luni ale acestui an, senatorii și deputații români au efectuat 99 de deplasări externe, potrivit datelor publicate până acum de Parlament. Costul total al acestor vizite a depășit 1,6 milioane de lei. Printre destinațiile exotice se numără Etiopia, Senegal, Vietnam, Egipt și Maroc. Și chiar dacă s-a promis reducerea numărului de delegați pentru a limita cheltuielile, în unele cazuri au fost aprobate deplasări cu 5, 6 sau chiar 9 persoane deodată.
Exercițiu militar NATO de amploare în România. Moșteanu: „Nu suntem în război. Ne pregătim cu aliații să putem să răspundem mai rapid” # Digi24.ro
România găzduiește un exercițiu de amploare al NATO, DACIAN FALL 2025, la care vor participa 5.000 de militari din zece țări care fac parte din Alianță. Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a făcut un apel la oameni să nu se sperie dacă în perioada următoare vor vedea pe străzi tancuri și soldați. El a adăugat, vineri la Digi24, că vor mai fi incidente de tipul celui din Polonia, când dronele rusești au ajuns acolo, însă a subliniat că țara noastră nu este în război.
„Grivița 53”, primul teatru particular construit în România în ultimii 80 de ani, a fost inaugurat # Digi24.ro
Teatrul Grivița 53 a fost inaugurat. Este primul teatru construit în România în ultimele 8 decenii. Oameni iubitori de teatru, personalități culturale, sportive si din alte domenii, cu toții au sărit să cumpere câte o cărămidă. Grivița 53 sau „teatrul oamenilor pentru oameni”este un spațiu în care vor fi piese de teatru, dans, expoziții și alte experiențe culturale unice
Când ar putea fi lansat euro digital. Miniștrii de Finanțe dezbat viitorul plăților în UE # Digi24.ro
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană vor încerca vineri să ajungă la o poziţie comună privind înfiinţarea unei versiuni digitale a monedei euro, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăţi Visa şi Mastercard din SUA.
Un fost complice al lui Emil Gânj, urmărit internațional pentru că a condus fără permis, va fi adus în ţară # Digi24.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat, vineri, că urmează să fie adus în ţară un bărbat de 34 de ani din judeţul Mureş, urmărit internaţional după ce a fost condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis. În trecut, el a fost condamnat pentru un omor comis împreună cu Emil Gânj, bărbatul care şi-a ucis iubita şi i-a incendiat casa, precizează IGPR.
Un român aflat în vacanță în Italia a fost arestat și a stat o lună în închisoare. Polițiștii l-au confundat cu un hoț cu același nume # Digi24.ro
Un român de 30 de ani a fost arestat și ținut în închisoare în Italia timp de o lună din cauza unei coincidențe de nume. Bărbatul a fost luat de carabinieri de la un restaurant de pe malul mării, unde lua micul dejun cu soția și cele trei fiice. A încercat în zadar să le spună agenților care aveau mandat de arestare pentru furt agravat că e persoana greșită. A fost încarcerat pe loc.
Primele tichete de energie pentru plata facturilor au fost distribuite pentru peste 270.000 de beneficiari # Digi24.ro
Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată # Digi24.ro
Donald Trump s-a aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie, pentru a doua oară în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, o premieră în istoria relațiilor americano-britanice. Trump s-a comportat ca un rege al SUA și nu a ezitat să se laude cu rezultatele pe care le-a obținut de când a revenit la Casa Albă. Printre ele și rezolvarea „războiului” dintre „Aberbaijan” și Albania.
Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea
Armata israeliană anunță că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul # Digi24.ro
Armata israeliană a declarat vineri că va folosi „o forţă fără precedent” în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona.
Șeful MI6 nu vede nicio dovadă că Putin ar dori să negocieze pacea în Ucraina. „Ne duce de nas" # Digi24.ro
Nu există „absolut nicio dovadă” că preşedintele rus Vladimir Putin doreşte să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri şeful serviciului britanic de informaţii externe, potrivit AP, preluată de News.ro. Richard Moore, şeful MI6, a declarat că Putin „ne duce de nas".
Noi reguli OMS pentru crizele sanitare: Apare nivelul maxim de alertă „urgența pandemică” # Digi24.ro
Organizația Mondială a Sănătății a actualizat Regulamentul Sanitar Internațional, introducând un nou nivel maxim de alertă: „urgența pandemică”. Noile reguli, intrate în vigoare vineri, urmăresc să îmbunătățească pregătirea globală în fața unor viitoare crize sanitare.
Un oraș din Romania interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui băiat de 15 ani. Anunțul făcut de primar # Digi24.ro
Un oraș interzice trotinetele electrice de închiriat, după ce un adolescent de 15 ani a murit în urma unui accident. Accidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână, când un tânăr a căzut de pe trotinetă și s-a lovit la cap. Medicii nu l-au mai putut salva. Primarul a transmis că toate trotinetele electrice de închiriat vor fi ridicate de pe domeniul public.
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă # Digi24.ro
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, spune vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu. Ea a subliniat la Digi24 că partidul ei nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor și insistă pentru libertatea aleșilor locali de a decide să reducă din cheltuieli fără a da oameni afară. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu este de acord cu această variantă, pentru că nu ar aduce economii pe termen lung.
Flavius Nedelcea, secretat de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unor surse Digi24.ro.
Trump spune pe cine a refuzat să fie la masa sa, la banchetul de la Windsor. „Cred că a făcut o treabă groaznică” # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că „nu l-a dorit” pe primarul Londrei Sir Sadiq Khan la banchetul de stat găzduit de regele Charles la Castelul Windsor, scrie BBC.
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru Reuters surse din blocul comunitar, transmite reuters.
O nouă bază de lansare a dronelor rusești, suficient de aproape pentru ca Geran-2 să poată ajunge în estul Poloniei și țări NATO # Digi24.ro
O nouă bază de lansare a dronelor rusești se află la o distanță de atac de Polonia, afirmă un analist în domeniul apărării. Analistul, care utilizează surse deschise, a identificat noua bază de lansare a dronelor rusești la doar 35 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia, suficient de aproape pentru ca dronele Geran-2 să poată ajunge în estul Poloniei și în alte țări NATO, informează TVPWorld.
Ce au găsit procurorii după perchezițiile de la Spitalul Municipal Caransebeș. Managerul a fost reținut, fiind acuzat de luare de mită # Digi24.ro
Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mită. Procurorii au găsit la percheziția de la domiciliul bani cash în cinci monede diferite.
Massive Attack își retrage muzica de pe Spotify în semn de protest față de investiția CEO-ului în domeniul AI militară # Digi24.ro
Massive Attack este cea mai recentă trupă – și prima de la o casă de discuri importantă – care își retrage catalogul de pe Spotify în semn de protest față de investiția fondatorului Daniel Ek de 600 de milioane de euro în compania militară de inteligență artificială Helsing, scrie The Guardian.
Nicușor Dan: „România are nevoie de o generație de juriști competenți și implicați civic” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, la lansarea Raportului privind starea învățământului juridic superior din România, că țara are nevoie de juriști bine pregătiți profesional și implicați civic, capabili să susțină atât funcționarea justiției, cât și coeziunea societății.
Tinerii, votanții AUR și cei din rural sunt cei mai puțin familiarizați cu George Enescu. Notorietatea compozitorului scade (sondaj) # Digi24.ro
Un procent de 85% au auzit de marele compozitor George Enescu și de festivalul care îi poartă numele, potrivit barometrului Informat.ro - INSCOP realizat în perioada 1-9 septembrie. Cifrele sunt în scădere ușoară comparativ cu 2013, ceea ce arată „o transmitere mai slabă a valorilor către noile generații”, consideră Remus Ștefureac, directorul institutului de sondare.
Din vacanță, la război. Povestea uimitoare a unui kenyan trimis cu forța pe frontul din Ucraina: „O să mă omoare” # Digi24.ro
Cine nu a visat niciodată să nu se mai întoarcă din vacanţă? Probabil că Evans ar fi preferat să nu plece niciodată. Brigada motorizată ucraineană nr. 57 a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg.
Parlamentarii Coaliției cer președintelui și premierului deschiderea relațiilor cu Taiwanul: „Există o obsesie să nu supărăm China” # Digi24.ro
Mai mulți parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu prin care cer „normalizarea relațiilor cu Taiwanul”, în contextul în care acestea nu au fost reluate după perioada comunistă.
Văduva lui Charlie Kirk preia conducerea Turning Point USA, organizația conservatoare a dreptei americane # Digi24.ro
Erika Kirk a fost numită noul CEO și președinte al consiliului de administrație al Turning Point USA, printr-o decizie care vine după moartea cofondatorului organizației, Charlie Kirk, împușcat mortal săptămâna trecută, și respectă dorința acestuia ca soția lui să-i continue misiunea, potrivit unui mesaj postat pe rețeaua X.
Epopeea extrădării lui Plahotniuc continuă: grecii s-au răzgândit a doua oară și îl vor extrăda în Republica Moldova # Digi24.ro
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie dus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.
Scandal diplomatic între Cehia și Belarus din cauza spionajului organizat de KGB-ul de la Minsk # Digi24.ro
Ministerul de Externe al Belarusului a declarat vineri că a ordonat unui diplomat ceh să părăsească ţara şi a convocat un diplomat polonez de rang înalt la o întâlnire, după ce ambele ţări au expulzat personal diplomatic belarus, relatează Reuters.
Comedianții din lumea showbiz-ului îi iau apărarea lui Kimmel. Jimmy Fallon promite să vorbească în continuare despre Trump # Digi24.ro
În timpul monologului său din episodul de joi al emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Fallon a spus: „Vestea cea mare este că Jimmy Kimmel a fost suspendat de ABC după presiuni din partea FCC, lăsând pe toată lumea să se întrebe ce naiba se întâmplă”.
