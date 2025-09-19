Cuplu britanic, eliberat după ce a fost ținut șapte luni prizonier de către talibani. Cum a fost ajutat să părăsească Afganistanul

16:00

România găzduiește un exercițiu de amploare al NATO, DACIAN FALL 2025, la care vor participa 5.000 de militari din zece țări care fac parte din Alianță. Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a făcut un apel la oameni să nu se sperie dacă în perioada următoare vor vedea pe străzi tancuri și soldați. El a adăugat, vineri la Digi24, că vor mai fi incidente de tipul celui din Polonia, când dronele rusești au ajuns acolo, însă a subliniat că țara noastră nu este în război.