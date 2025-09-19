Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat
PSNews.ro, 19 septembrie 2025 18:30
Deputatul PNL Andrei Baciu a depus în Parlament un proiect de lege prin care asociațiile de proprietari vor putea folosi veniturile obținute din închirieri, reclame sau prestări de servicii nu doar pentru reparații, ci și pentru cheltuielile curente ale spațiilor comune. „Anunţ important pentru toţi cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o […] Articolul Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
18:40
Codul Rutier se schimbă. Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice # PSNews.ro
Un proiect de lege inspirat de statisticile Ministerului Afacerilor Interne privind accidentele rutiere prevede ca șoferii începători să nu mai poată conduce mașini puternice. În contextul în care statisticile MAI arată că numeroase accidente rutiere grave sunt provocate de şoferi începători, deputatul USR Cezar Drăgescu propune o măsură menită să reducă riscurile asociate acestei categorii, […] Articolul Codul Rutier se schimbă. Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
18:30
EUROPA Liderii europeni par tot mai depășiți de provocările interne. Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron se confruntă cu presiuni uriașe, iar guvernele de la Haga la Madrid gestionează țări greu de guvernat.Bugete tensionate, parlamente fragmentate, opoziție radicală și proteste de stradă definesc peisajul actual. „Paralizia și turbulențele vor continua”, avertizează Bloomberg. […] Articolul Știri din capitalele Europei, 19 septembrie apare prima dată în PS News.
18:30
Scandal în Poliția Română: fostul șef al IPJ Mehedinți, acuzat de abuz și fals. Europol denunță influențe din MAI # PSNews.ro
Fostul inspector-șef al IPJ Mehedinți este acuzat că s-a folosit de funcție pentru a evita suspendarea permisului. Sindicatul polițiștilor denunță influențe la vârful Poliției Române. Sindicatul Europol a denunțat o posibilă mușamalizare a unei fapte penale comise de fostul inspector-șef al IPJ Mehedinți, comisarul-șef Marian Cârcei. Dezvăluirile au fost făcute publice miercuri seară, iar împuternicirea sa […] Articolul Scandal în Poliția Română: fostul șef al IPJ Mehedinți, acuzat de abuz și fals. Europol denunță influențe din MAI apare prima dată în PS News.
18:30
Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat # PSNews.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu a depus în Parlament un proiect de lege prin care asociațiile de proprietari vor putea folosi veniturile obținute din închirieri, reclame sau prestări de servicii nu doar pentru reparații, ci și pentru cheltuielile curente ale spațiilor comune. „Anunţ important pentru toţi cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o […] Articolul Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat apare prima dată în PS News.
18:20
Lidera POT neagă că partidul ar avea vreo legătură cu interzicerea avortului: Tinerii sunt manipulaţi împotriva noastră # PSNews.ro
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, se delimitează de acțiunile inițiatorilor unui proiect de lege care ar putea limita dreptul la avort. Aceasta a subliniat că partidul nu are nicio legătură cu proiectul. Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, se delimitează de acțiunile inițiatorilor unui proiect de lege care ar putea limita dreptul […] Articolul Lidera POT neagă că partidul ar avea vreo legătură cu interzicerea avortului: Tinerii sunt manipulaţi împotriva noastră apare prima dată în PS News.
18:20
1.000 de locuri de muncă și autonomie strategică: UE deschide o fabrică unică în Europa. Unde este localizată # PSNews.ro
Vineri a fost inaugurează oficial cea mai mare fabrică de magneţi din pământuri rare din Europa, în Narva, Estonia, a informat într-un comunicat Comisia Europeană. Această fabrică finanţată de UE va produce magneţi permanenţi din pământuri rare care vor fi utilizaţi în sectoare economice cheie, de exemplu în vehicule electrice, turbine eoliene şi microelectronică. Întrucât […] Articolul 1.000 de locuri de muncă și autonomie strategică: UE deschide o fabrică unică în Europa. Unde este localizată apare prima dată în PS News.
Acum o oră
18:10
Dacia a lansat o nouă variantă pentru Duster, o utilitară eco cu tehnologie hybrid și spațiu generos # PSNews.ro
Dacia a lansat o nouă variantă utilitară pentru Duster. Aceasta se numește Cargo și este o utilitară destinată exclusiv pieței din Marea Britanie. Așa cum a fost cazul precedentelor generații, noul Duster primește acum și varianta utilitară Cargo, creată pentru transportul de marfă. Noua variantă utilitară este destinată exclusiv pieței din Marea Britanie și aduce […] Articolul Dacia a lansat o nouă variantă pentru Duster, o utilitară eco cu tehnologie hybrid și spațiu generos apare prima dată în PS News.
18:00
Alertă alimentară: Loturi întregi de ouă retrase urgent din mari magazine. Ar putea avea Salmonella Typhimurium # PSNews.ro
Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland și Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauză că există riscul prezenței bacteriei Salmonella Typhimurium. Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, urmând a primi contravaloarea lor. Potrivit […] Articolul Alertă alimentară: Loturi întregi de ouă retrase urgent din mari magazine. Ar putea avea Salmonella Typhimurium apare prima dată în PS News.
17:50
Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Care este motivul # PSNews.ro
Primarul din Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că în municipiu va fi interzisă circulaţia trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni. Decizia a fost luată după ce un adolescent de 15 ani şi-a piedut viaţa deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă. De asemenea, alte şapte persoane au fost rănite […] Articolul Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Care este motivul apare prima dată în PS News.
17:50
VIDEO Imagini spectaculoase, de pe cea mai complexă și mai complicată autostradă din România # PSNews.ro
Secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti înregistrează progrese, cu 620 de muncitori şi 200 de utilaje mobilizate pe cei aproximativ 10 kilometri dintre Curtea de Argeş şi Tigveni. Stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%. Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a împărtăşit imagini de pe şantierul secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1), unde antreprenorul austriac a început […] Articolul VIDEO Imagini spectaculoase, de pe cea mai complexă și mai complicată autostradă din România apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:40
DNA: Complot al unui secretar de stat din Min. Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local # PSNews.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că l-a reținut pe secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin Flavius Nedelcea, și că i-a pus sub control judiciar pe Sebastian Hotca, șeful ANPC, dar și pe un director din aceeași instituție, Anghel-Silviu Paul. Aceștia sunt acuzați că ar fi colaborat pentru a schimba abuziv din funcție […] Articolul DNA: Complot al unui secretar de stat din Min. Economiei și al șefului ANPC pentru a elibera un post la nivel local apare prima dată în PS News.
17:40
Suma uriașă de bani găsită acasă la managerul de spital reținut pentru o șpagă de 250.000 de lei # PSNews.ro
Managerul Spitalului din Caransebeş a fost reţinut în Timişoara de procurorii anticorupţie, pentru luare de mită. Ar fi primit un sfert de milion de lei de la administratorul unei societăţi, căruia i-ar fi atribuit preferenţial, prin achiziţie directă, un contract pentru reparaţiile din spital. Lucrările vizau etajul șase al unităţii medicale. La percheziţii, anchetatorii au […] Articolul Suma uriașă de bani găsită acasă la managerul de spital reținut pentru o șpagă de 250.000 de lei apare prima dată în PS News.
17:30
Scandal în bucătăria Castelului Windsor, în timpul banchetului dedicat lui Trump. De la ce s-au luat # PSNews.ro
Banchetul oferit de Casa Regală britanică, la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA, Donald Trump, și a soției sale, Melania, a fost strălucitor, dar a prilejuit și momente tensionate la nivel organizatoric – chiar dacă înalții oficiali nu le-au cunoscut, la acel moment. Surse britanice citate de publicația Daily Mail au dezvăluit că agenți ai […] Articolul Scandal în bucătăria Castelului Windsor, în timpul banchetului dedicat lui Trump. De la ce s-au luat apare prima dată în PS News.
17:30
Români cu care ne mândrim: Cristina Vărzaru şi Sorin Dinu, aleşi în structurile Federației Europene de Hanbal # PSNews.ro
Managerul campioanei CSM Bucureşti, fosta internaţională Cristina Vărzaru, a fost aleasă, vineri, în structurile EHF, în cadrul Congresului Extraordinar al forului continental, de la Andau (Austria). România va mai fi reprezentată de fostul arbitru internaţional Sorin Dinu, în calitate de vicepreşedinte al EHF Court of Handball. ”Începe o nouă provocare pentru Cristina Vărzaru, care a […] Articolul Români cu care ne mândrim: Cristina Vărzaru şi Sorin Dinu, aleşi în structurile Federației Europene de Hanbal apare prima dată în PS News.
17:20
Administrația Prezidențială confirmă că CSAT are în analiză tranzacția dintre MVM și E.ON. Când se dă decizia # PSNews.ro
Administrația Prezidențială a transmis, la solicitarea Mediafax adresată secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a țării, că acordul la care au ajuns Grupul MVM, controlat de statul ungar, de a prelua o parte din activele nemților de la E.ON din România este în analiza CSAT. Faptul că a ajuns pe masa forului suprem se știa din […] Articolul Administrația Prezidențială confirmă că CSAT are în analiză tranzacția dintre MVM și E.ON. Când se dă decizia apare prima dată în PS News.
17:10
Dezvăluiri șocante despre Mitropolia Chișinăului: bani murdari, funcții cumpărate, lux opulent și influența lui Șor # PSNews.ro
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (Biserica Ortodoxă din Moldova, subordonată canonic Patriarhiei Moscovei) este de peste două decenii în centrul unor scandaluri explozive: corupție, abateri morale, simonie și implicare politică pro-rusească. De la luxul și averile ascunse, la manipularea politică și influența directă a Kremlinului, scandalurile au erodat încrederea publicului. Mitropolia Chișinăului zguduită de […] Articolul Dezvăluiri șocante despre Mitropolia Chișinăului: bani murdari, funcții cumpărate, lux opulent și influența lui Șor apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Bogdan Chițescu, REMIN: Pentru prima dată, avem licențe de exploatare a minelor, nu de închidere # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, moderată de Marinela Angheluș, Bogdan Chițescu a vorbit despre dificultățile generate de reorganizarea industriei miniere. „Este foarte greu să explici într-un birou ceea ce se întâmplă real în mină. Ca să redeschizi o mină ai nevoie de cinci ani. Doar ca să scot apa dintr-o mină ar putea dura […] Articolul VIDEO Bogdan Chițescu, REMIN: Pentru prima dată, avem licențe de exploatare a minelor, nu de închidere apare prima dată în PS News.
17:00
FOTO Lucrări intense la Podul de Flori peste Prut, la Ungheni. Când va fi dat în folosință # PSNews.ro
Podul de Flori peste Prut la Ungheni, Golăieşti (România) – Zagarancea (Republica Moldova) este în graficul contractat, pe ambele maluri ale Prutului, spune secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Finalizarea lucrărilor este programată în toamna anului viitor. ”Cel mai important proiect de infrastructură rutieră peste Prut este în grafic. Am revenit pe şantierul […] Articolul FOTO Lucrări intense la Podul de Flori peste Prut, la Ungheni. Când va fi dat în folosință apare prima dată în PS News.
16:50
Se pregătește Autoritatea naţională pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor. Anunțul Ministerului Muncii # PSNews.ro
Casele de cultură ale studenţilor ar urma să fie transferate către autorităţile locale sau Ministerul Educaţiei, iar complexul ”Tei” şi pachetul de acţiuni la Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) către Agenţia Naţională pentru Sport, conform unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Acelaşi document […] Articolul Se pregătește Autoritatea naţională pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor. Anunțul Ministerului Muncii apare prima dată în PS News.
16:50
În primele luni ale acestui an, senatorii și deputații români au efectuat 99 de deplasări externe, potrivit datelor publicate până acum de Parlament. Costul total al acestor vizite a depășit 1,6 milioane de lei. Printre destinațiile exotice se numără Etiopia, Senegal, Vietnam, Egipt și Maroc, potrivit Digi24. Chiar dacă s-a promis reducerea numărului de delegați […] Articolul Pe unde s-au plimbat parlamentarii în 2025. Topul celor mai costisitoare deplasări apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:40
Schimbare majoră la vârful Hidroelectrica! Decizie surprinzătoare a Consiliului de supraveghere # PSNews.ro
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis, în urmă cu puțin timp. încheierea amiabilă a contractului de mandat din funcția de CEO al lui Karoly Borbely. Surse Mediafax declară, de asemenea în exclusivitate, că membrii Consiliului de Supraveghere au hotărât și încetarea mandatului de CFO deținut până acum de Marian Fetița. Atât Karoly Borbely, cât […] Articolul Schimbare majoră la vârful Hidroelectrica! Decizie surprinzătoare a Consiliului de supraveghere apare prima dată în PS News.
16:30
La 4 luni de la catastrofa de la Praid, Apele Române anunță locuitorii din Târnăveni că mai au de aștepta tt # PSNews.ro
Primăria Târnăveni va emite sâmbătă Ordinul de începere pentru lucrările la o stație de desalinizare, iar termenul de execuție este de 50 de zile. După finalizare, locuitorii din Târnăveni, județul Mureș, vor beneficia de apă potabilă, potrivit Apele Române. O întâlnire de lucru privind identificarea unor soluții alternative de alimentare cu apă pentru localitățile […] Articolul La 4 luni de la catastrofa de la Praid, Apele Române anunță locuitorii din Târnăveni că mai au de aștepta tt apare prima dată în PS News.
16:10
Ministrul Apărării anunţă modificări în legislaţia privind înrolarea în armată. Se va introduce o formă de voluntariat „militar voluntar în termen”, care va avea „o sesiune de pregătire de 4 luni”, a declarat Ionuţ Moşteanu la ceremonia împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est NATO pe teritoriul ţării noastre. “Este […] Articolul Ministrul Apărării anunţă modificări în legislaţia privind înrolarea în armată apare prima dată în PS News.
16:00
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a plâns că românii mănâncă avocado în loc de roșii românești. În satele României, însă, sunt oameni care spun că nici nu au văzut un fruct de avocado și, oricum, nu și l-ar permite. Un jurnalist Digi24 i-a întrebat pe oamenii de la sate cât de des mănâncă avocado, fructul cel […] Articolul „Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii apare prima dată în PS News.
15:50
Conducerea Protecției Consumatorilor, sub control judiciar în dosarul secretarului de stat Nedelcea, reținut de DNA # PSNews.ro
Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor, conform surselor G4Media. UPDATE 14:50Ioan Sebastian Hotca, șeful interimar al ANPC, și Paul Anghel, directorul general al Directiei Generale […] Articolul Conducerea Protecției Consumatorilor, sub control judiciar în dosarul secretarului de stat Nedelcea, reținut de DNA apare prima dată în PS News.
15:50
Prima reacție a lui Radu Miruță după ce un Secretar de stat din Ministerul Economiei a fost săltat de DNA # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, că Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA pentru abuz în serviciu, urma să fie înlocuit, însă cererea de schimbare „zace de o lună la Secretariatul General al Guvernului”. „Nu am primit de la DNA o notificare, am aflat direct de la dumneavoastră. Este un […] Articolul Prima reacție a lui Radu Miruță după ce un Secretar de stat din Ministerul Economiei a fost săltat de DNA apare prima dată în PS News.
15:50
O companie românească a cumpărat jumătate din capacitatea eoliană a Ungariei. Tranzacție de 128 de milioane de euro # PSNews.ro
Premier Energy Group, unul dintre jucătorii importanți pe piața de energie din Europa de Sud-Est, anunță semnarea unui acord prin care preia 51% din capitalul și controlul Iberdrola Renovables Magyarország KFT, de la Iberdrola Renovables Internacional S.A Prin această tranzacție, Grupul adaugă în portofoliu un parc eolian cu o capacitate instalată de 158 MW, marcând […] Articolul O companie românească a cumpărat jumătate din capacitatea eoliană a Ungariei. Tranzacție de 128 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
15:40
Fostul europarlamentar Alin Mituța a anunțat că s-a alăturat Ministerului Afacerilor Externe în funcția de director de cabinet al șefei diplomației române, Oana Țoiu. „M-am alăturat Ministerului de Externe ca director de cabinet al ministrei Oana Țoiu, căreia îi mulțumesc pentru încredere. Suntem într- o perioadă de reconfigurări pe scena globală, de decizii majore legate […] Articolul Omul lui Cioloș în Ministerul de Externe: ce „achiziție” a făcut Oana Țoiu apare prima dată în PS News.
15:40
„Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri”. Ministrul Apărării anunță un nou exercițiu NATO în România # PSNews.ro
O dislocare de forțe semnificativă a aliaților va avea loc în România, unde se va desfășura un exercițiu de mare amploare, cu 5.000 de soldați și 800 – 900 de mijloace mecanizate care au început deja deplasarea către țara noastră, spune Ionuț Moșteanu, ministru al Apărării. Ionuț Moșteanu face apel la populație să nu se sperie […] Articolul „Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri”. Ministrul Apărării anunță un nou exercițiu NATO în România apare prima dată în PS News.
15:40
Un român aflat în vacanță în Italia a ajuns o lună după gratii din cauza unei erori judiciare # PSNews.ro
Un român aflat în vacanță în Italia a petrecut o lună în închisoare din cauza unei erori judiciare. Bărbatul, care se afla cu familia în Caorle, a fost arestat, la sfârșitul lunii august, într-o duminică, în timp ce era la micul dejun. În perioada în care bărbatul a fost arestat, familia sa a rămas în […] Articolul Un român aflat în vacanță în Italia a ajuns o lună după gratii din cauza unei erori judiciare apare prima dată în PS News.
15:30
Scandal la Ministerul Economiei. Două șefe s-au păruit pe holurile instituției. De partea cui a fost USR-istul Miruță # PSNews.ro
Păruială și scandal de pomină între două șefe din conducerea Ministerului Economiei. Este vorba despre Lavinia Niculescu, fost secretar general în Minister, și Mihaela Popescu, secretarul general adjunct al instituției. De la ce a pornit scandalul? Recent, la Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, condus de Radu Miruță, a avut loc un scandal monstru între […] Articolul Scandal la Ministerul Economiei. Două șefe s-au păruit pe holurile instituției. De partea cui a fost USR-istul Miruță apare prima dată în PS News.
15:20
Primele imagini cu Flavius Nedelcea încătușat. Cine este Secretarul de stat săltat de DNA # PSNews.ro
Flavius Nedelcea, secretat de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA)! Acesta este anchetat într-un dosar ce vizează fapte de corupție. Flavius Nedelcea a fost consilier județean PSD la Caransebeș, ocupă din 2022 funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și coordonează activitatea Direcţiei Resurse Minerale şi […] Articolul Primele imagini cu Flavius Nedelcea încătușat. Cine este Secretarul de stat săltat de DNA apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO Aur, argint și cupru: redeschiderea minelor reprezintă o șansă pentru România – Bogdan Chițescu # PSNews.ro
Contrar aparențelor, mineritul românesc nu a dispărut, iar aurul, argintul și cuprul din subsol pot redeveni resurse strategice pentru industrie și apărare. O spune Bogdan Chițescu, administrator special al REMIN S.A. Baia Mare, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Mineritul românesc, între declin și renaștere: cât de viabilă este redeschiderea exploatărilor? Dincolo de scenariul pesimist: […] Articolul VIDEO Aur, argint și cupru: redeschiderea minelor reprezintă o șansă pentru România – Bogdan Chițescu apare prima dată în PS News.
15:10
Saga Metrorex – Alstom continuă. Cele două companii se execută reciproc pentru datorii de milioane de euro # PSNews.ro
Compania statului de transport subteran Metrorex a executat o scrisoare de garanție a grupului francez Alstom, în valoare de 10 milioane euro. De partea cealaltă, Alstom a pus, săptămâna trecută, poprire pe conturi ale Metrorex pentru o sumă de 25 milioane euro, în condițiile în care datoria totală a companiei de stat față de Alstom […] Articolul Saga Metrorex – Alstom continuă. Cele două companii se execută reciproc pentru datorii de milioane de euro apare prima dată în PS News.
15:10
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii nu se lasă # PSNews.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a introdus o cale extraordinară de atac – recursul în casație – în dosarul în care Mario Iorgulescu a fost condamnat, după rejudecare, la 8 ani închisoare pentru ucidere din culpă. Tot printr-un recurs în casație Iorgulescu a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) […] Articolul Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii nu se lasă apare prima dată în PS News.
15:00
În România, firmele mor deja pe capete. Suntem pe locul 2 în UE la creșterea numărului de falimente # PSNews.ro
Într-o economie românească puternic afectată de inflație, de creșterea taxelor și de blocajul financiar, falimentul a ajuns să reprezinte cea mai mare temere a antreprenorilor români, arată o analiză Sierra Quadrant. Datele statistice de la Eurostat arată că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană după creşterea numărului de falimente înregistrate în al doilea […] Articolul În România, firmele mor deja pe capete. Suntem pe locul 2 în UE la creșterea numărului de falimente apare prima dată în PS News.
14:50
Procuror DNA implicat într-o bătaie în trafic. Un tânăr îl acuză că l-a strâns de gât. Cum se apără magistratul # PSNews.ro
O altercație în trafic încheiată la spital a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în Târgu-Jiu. Unul dintre cei implicați în incident este procurorul DNA Emil Moța. Procurorul DNA Emil Moța a sunat la 112 , semalând că este șicanat în trafic. „În seara de 19 septembrie a.c., polițiști din cadrul IPJ Gorj au […] Articolul Procuror DNA implicat într-o bătaie în trafic. Un tânăr îl acuză că l-a strâns de gât. Cum se apără magistratul apare prima dată în PS News.
14:50
Olguța vrea capul lui Bolojan: Nu va fi criză politică. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă # PSNews.ro
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, spune vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu. Ea a subliniat la Digi24 că partidul ei nu acceptă varianta concedierii a 10% din funcționarii primăriilor și insistă pentru libertatea aleșilor locali de a decide să reducă din cheltuieli fără a da oameni […] Articolul Olguța vrea capul lui Bolojan: Nu va fi criză politică. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:40
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea # PSNews.ro
Călin Georgescu se desparte de colegii de la Universitatea Politehnică București-Centrul Universitar Pitești. Consiliul de administrație întrunit a decis suspendarea acestuia. Problemele pe care le are cu legea au atras aprobarea cererii de suspendare pe care Călin Georgescu a înaintat-o conducerii Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești, acolo unde acesta preda în calitate de lector la […] Articolul Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea apare prima dată în PS News.
14:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prezintă planul de redresare economică propus de PSD pe energie # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat vineri planul de redresare economică propus de PSD pe energie, care cuprinde facilităţi pentru companiile care folosesc gazul natural ca materie primă în proporţie de peste 30% din costul final şi un fond pentru investiţii strategice în capacităţi de producţie a energiei electrice în bandă. ”În momentul de faţă, […] Articolul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prezintă planul de redresare economică propus de PSD pe energie apare prima dată în PS News.
14:30
Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc politicianului PSD # PSNews.ro
Flavius Nedelcea, secretat de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unor surse Digi24.ro. Nedelcea, fost consilier județean PSD în Caransebeș, este secretar de stat la Ministerul Economiei din anul 2022. Potrivit ultimei declarații de interese depuse (în anul 2024), Nedelcea făcea parte din patru Consilii de Administrație: […] Articolul Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc politicianului PSD apare prima dată în PS News.
14:30
Activitatea economică a UE a crescut într-un ritm mai rapid decât era așteptat. Care sunt noile estimări # PSNews.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat vineri că activitatea economică a Uniunii Europene a crescut într-un ritm mai rapid decât se aștepta în prima jumătate a anului, creșterea din 2025 fiind estimată a fi puțin mai mare decât prognoza anterioară de 1,1%, potrivit Baha. Dombrovskis a declarat că impulsul este așteptat să încetinească în […] Articolul Activitatea economică a UE a crescut într-un ritm mai rapid decât era așteptat. Care sunt noile estimări apare prima dată în PS News.
14:10
Cel mai mare parc industrial din sudul țării se ridică în Dolj: 18 milioane de euro și 180 hectare de teren # PSNews.ro
Cea mai mare platformă industrială din sudul țării va fi construită la Coșoveni, pe 180 de hectare, cu acces rutier, feroviar și facilități moderne pentru investitori. Consiliul Județean Dolj (CJ Dolj) a obținut oficial titlul de parc industrial pentru un teren de peste 180 de hectare situat în comuna Coșoveni, lângă Craiova, unde urmează să […] Articolul Cel mai mare parc industrial din sudul țării se ridică în Dolj: 18 milioane de euro și 180 hectare de teren apare prima dată în PS News.
14:10
Bani publici pentru influenceri: Cum s-a transformat promovarea Oradei lui Bolojan în campanie pentru Nicușor Dan # PSNews.ro
O postare pe Facebook, o fotografie pe Instagram sau un clip pe TikTok au ajuns să valoreze mii de euro, chiar și în orașul „austerului” Ilie Bolojan. În 2024, Primăria Oradea a plătit o serie de influenceri pentru promovare turistică. Vă prezentăm contractele și sumele exacte pe care le-au primit mai mulți creatori de conținut, […] Articolul Bani publici pentru influenceri: Cum s-a transformat promovarea Oradei lui Bolojan în campanie pentru Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
13:50
Jos cu avocado de la raft! Bolojan le cere șefilor de supermarketuri să pună produsele românești în față # PSNews.ro
Premierul le-a cerut retailerilor, la întâlnirea de vineri de la Palatul Victoria, să promoveze produsele românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate. Întrevederea a avut loc în contextul în care reprezentanții marilor lanțuri de magazine nu sunt de acord cu intervenția statului în economie. Reprezentanții marilor lanțuri de magazine s-au […] Articolul Jos cu avocado de la raft! Bolojan le cere șefilor de supermarketuri să pună produsele românești în față apare prima dată în PS News.
13:50
Un cunoscut vlogger englez a ajuns la concluzia că britanicii o duc mult mai rău decât românii: „Relaxare, frate” # PSNews.ro
Un tânăr britanic, Steven Vern, a ajuns în România și a vizitat orașe ca București, Cluj și Sibiu. Englezul a comparat Bucureștiul cu Londra și Birmingham, iar concluzia sa este suprinzătoare pentru mulți. Steven Vern, un tânăr vlogger englez, a refuzat să țină cont de recomandările agențiilor de turism din țara sa și s-a încăpățânat […] Articolul Un cunoscut vlogger englez a ajuns la concluzia că britanicii o duc mult mai rău decât românii: „Relaxare, frate” apare prima dată în PS News.
13:40
Curs BNR, 19 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american # PSNews.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0719 lei, de la 5,0695 lei, înregistrat joi. Dolarul a ajuns la 4,3138 lei, de la un curs de 4,2820 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,8251 lei, față de 5,8441 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4257 lei, de la un […] Articolul Curs BNR, 19 septembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american apare prima dată în PS News.
13:40
Ministrul Energiei, despre un posibil risc de blackout în România: „Le închidem sau dăm banii înapoi” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri că, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout, arătând că au venit cu un studiu care are peste şase mii de pagini iar în cursul acestei săptămâni urmează ca ministerul să mai transmită o serie de […] Articolul Ministrul Energiei, despre un posibil risc de blackout în România: „Le închidem sau dăm banii înapoi” apare prima dată în PS News.
13:40
Mircea Coșea, atac dur: „Guvernul Bolojan ne-a dus în criză economică”. Premierul recunoaște eșecul cu deficitul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că deficitul bugetar, în 2025, va continua să fie peste 8% din PIB, deși România s-a angajat în fața Comisiei Europene că va coborî sub acest prag. Măsurile luate de Guvern nu au avut un impact suficient de mare pentru a reduce deficitul bugetar. „În toamna acestui an, practic, suntem […] Articolul Mircea Coșea, atac dur: „Guvernul Bolojan ne-a dus în criză economică”. Premierul recunoaște eșecul cu deficitul apare prima dată în PS News.
13:40
Cheltuieli-șoc la Fondul Proprietatea – Sume uriașe pentru auditurile cerute de o parte din acționari # PSNews.ro
Fondul Proprietatea (FP) ajunge să plătească aproape 100.000 de euro pentru două misiuni de audit cerute de un grup de acționari minoritari din Slovenia: 44.700 de euro plus TVA către Forvis Mazars, pentru un audit intern, și 35.000 de euro plus TVA către EY, pentru un raport suplimentar pe baza procedurilor convenite. Costurile sunt suportate de […] Articolul Cheltuieli-șoc la Fondul Proprietatea – Sume uriașe pentru auditurile cerute de o parte din acționari apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.