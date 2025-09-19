Scandal în Poliția Română: fostul șef al IPJ Mehedinți, acuzat de abuz și fals. Europol denunță influențe din MAI

13:40

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri că, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout, arătând că au venit cu un studiu care are peste şase mii de pagini iar în cursul acestei săptămâni urmează ca ministerul să mai transmită o serie de […]