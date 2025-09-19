Sindicatele franceze dau guvernului un ultimatum
Cotidianul de Hunedoara, 19 septembrie 2025 18:30
Sindicatele franceze, care au organizat joi o zi de proteste cu sute de mii de oameni în stradă, amenință cu noi greve și manifestații dacă noul premier [...] The post Sindicatele franceze dau guvernului un ultimatum appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
18:40
România rămâne angajată ferm în obiectivul său strategic [...] The post Marinescu (BNR), la Chișinău, despre următorul mare proiect al României appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
18:30
Sindicatele franceze, care au organizat joi o zi de proteste cu sute de mii de oameni în stradă, amenință cu noi greve și manifestații dacă noul premier [...] The post Sindicatele franceze dau guvernului un ultimatum appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
18:10
Călin Georgescu are contractul de muncă suspendat la Universitatea [...] The post Georgescu, suspendat de la facultate appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va întâlni cu liderii europeni [...] The post Reuniune. Plan de reînarmare a UE și ajutor pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Tatăl său îl numea „neîndemânatic”, nu a fost acceptat imediat în Tinerii Pionieri din cauza agresiunii sale și a fost promovat în clasa a cincea cu două note mici. [...] The post Școlarul Putin: Cucu, sunt eu! appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Fastuosului banchet de stat organizat la Castelul Windsor [...] The post Atmosfera s-a încins la banchetul organizat pentru Trump appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Persoanele care donează celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără [...] The post Donarea de celule stem poate ține loc de asigurare de sănătate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
17:20
Întâlnire strategică în acest weekend, la Timișoara, [...] The post USR, întâlnire strategică în weekend appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu [...] The post Soldați și tancuri pe străzi. ”Oamenii să nu se sperie„ appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România despre [...] The post Plafonare sau nu? Ce i-au spus retailerii lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
16:30
Situație dificilă pentru cea mai profitabilă companie [...] The post Hidroelectrica va avea o conducere interimară appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Marea Britanie face multe compromisuri în relația de subordonare cu SUA, iar consecințele culturale și economice sunt evidente [...] The post Vizita lui Trump în colonia britanică appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, nu vede [...] The post Olguța Vasilescu pune lemne pe foc. „Dacă pleacă Ilie Bolojan…” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare [...] The post Alertă alimentară: Loturi întregi de ouă retrase appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Arestat în prima zi a vacanței sale în Italia de către carabinieri, care l-au confundat cu un infractor căutat [...] The post Vacanță de coșmar pentru un turist român în Italia appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Colonelul Avichay Adraee a cerut populației să plece din oraș și 'să se alăture sutelor de mii de locuitori [...] The post Armata israeliană va folosi ”o forță fără precedent” în Gaza appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că Rusia va ataca [...] The post Geoană: Vom avea atacuri asimetrice appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Asta înseamnă că, până la finalul anului 2025, adică peste trei luni şi jumătate [...] The post Bogdan Ivan: Am fi cu adevărat în risc de blackout appeared first on Cotidianul RO.
15:40
În Germania, guvernul poftește, dar băncile ezită. Cărțile de identitate biometrice au rezolvat însă problema în favoarea guvernului vietnamez [...] The post Ce se întâmplă cu banii din conturile bancare uitate? appeared first on Cotidianul RO.
15:30
România riscă să ajungă la un blocaj logistic major. Firmele de transport vor continua să piardă contracte, iar economia va resimți șocuri în lanț. [...] The post Lipsa șoferilor de camion, o problemă națională appeared first on Cotidianul RO.
15:20
E mare agitație printre studenți din cauza noilor buletine electronice. Pentru că pe documente nu mai apar date legate de adresă, [...] The post Noile buletine electronice pun studenții pe drumuri appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Opinia generală este că Sebastien Lecornu nu va prinde Crăciunul la guvernare [...] The post Franța de neguvernat – butoi cu pulbere și ”bazar bugetar” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
În urma cooperării dintre Poliţia Română şi autorităţile din Germania, a precizat IGPR, bărbatul a fost [...] The post Complice al lui Emil Gânj, adus în țară din Germania appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:20
El coordonează în Ministerul Economiei activitatea [...] The post Anchetă de corupție la Ministerul Economiei appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri, procurorii anticorupţie au dispus [...] The post Manager de spital reținut pentru luare de mită appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Vâlva creată de o inițiativă atribuită POT, legată de dreptul femeilor la avort, tulbură apele în partidul condus de Ana Maria Gavrilă. [...] The post Anamaria Gavrilă vorbește de fake news appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Cu prețuri la energie în creștere și ierni imprevizibile, alegerea sistemului potrivit de încălzire nu mai e doar o chestiune de confort [...] The post Ne pregătim pentru iarnă. Cum alegi cea mai bună soluție de încălzire? appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Miruță: Detaliile despre propunerile de finanţare din SAFE sunt clasificate # Cotidianul de Hunedoara
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european [...] The post Miruță: Detaliile despre propunerile de finanţare din SAFE sunt clasificate appeared first on Cotidianul RO.
13:10
RA-APPS aminteşte că are ca obiect de activitate administrarea, conservarea şi întreţinerea [...] The post RA-APPS cumpără mașini noi pentru demnitari appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Doritorii vor putea urca din nou în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame, restaurate după incendiul din 2019. Vezi cât costă un astfel de tur [...] The post Turnurile Catedralei Notre-Dame, redeschise appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Pare că încă se justifică ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, după ce a lăsat în responsabilitatea militarilor [...] The post Min. Apărării și războiul privit de pe balcon appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
12:30
Candidat la şefia PSD, Corlățean acuză actuala conducere a social democraților de (...) [...] The post Titus Corlățean: ”Moartea politică ne așteaptă” appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Președintele Cehiei face reclamă României. Revenit dintr-o vacanță petrecută și planificată în secret în țara noastră, [...] The post Președintele Cehiei face reclamă României appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Judecătoarea Adriana Stoicescu: “Â-mi” pare rău de băieții de la supraveghere video # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea Adriana Stoicescu, care a fost super-supravegheată în dosarul lui Călin Georgescu, i-a luat... [...] The post Judecătoarea Adriana Stoicescu: “Â-mi” pare rău de băieții de la supraveghere video appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Președintele federației ungare de fotbal, foarte apropiat de premierul Viktor Orban, a cumpărat brandul românesc. [...] The post Napolact, cumpărat de șeful fotbalului maghiar appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu, iar invitațiile joacă un rol esențial [...] The post Invitații de nuntă elegante: simplitatea care cucerește appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Directorul interimar al SC Compania Apa Brașov SA, Cocoș Liviu, a fost reținut pentru cumpărare de influență și dare de mită [...] The post Directorul Companiei Apa Brașov, reținut appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Încălțămintea sport a devenit un element central al garderobei copiilor, datorită confortului și versatilității sale. [...] The post Cum să aduci veselie în ținuta zilnică a fetiței tale appeared first on Cotidianul RO.
11:10
IPJ Satu Mare a anunţat, vineri, că joi, la ora 23.13, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un... [...] The post Poveste teribilă cu doi bărbaţi şi o armă de vânătoare appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Filmul e inspirat din jaful comis niște români la Muzeul Kunsthal în 2012, de unde au sustras tablouri de 20 de milioane de dolari [...] The post „Jaful secolului“, la AFI Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
11:00
România se confruntă cu o creștere semnificativă a numărului de falimente, într-un context... [...] The post Creștere semnificativă a falimentelor appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Locuitorilor li s-a spus să plece din cauza „pericolului mortal” al unei potențiale explozii, potrivit unui aviz de urgență. [...] The post 20 000 de oameni evacuați din cauza unor bombe appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:40
Numărul manifestanților la nivel național variază între 500 000, după cum spun polițiștii, și un milion (estimarea sindicaliștilor). [...] The post Ziua grevei „a decurs destul de bine“ la Paris appeared first on Cotidianul RO.
10:30
România riscă un blackout la iarnă, dacă nu va reuși să înduplece Comisia Europeană să accepte (...) [...] The post Risc de blackout la iarnă dacă ascultăm de UE și închidem cărbunele appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Oprea: Cu toții ar trebui să plece imediat din fruntea guvernului, pentru că, din nou, sănătatea și educația pierd fonduri importante din cauza guvernării incapabile. [...] The post AUR: România a pierdut 4 miliarde de lei pentru sănătate appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Conform Salvamont Prahova, el făcea parte dintr-un grup de trei turiști francez care s-a (...) [...] The post Vacanță de coşmar pentru un francez în România appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Statele dictatoriale sau nedemocratice care se împrumută pentru a rezolva probleme ale guvernului și/sau ale șefului statului, iar nu pentru (...) [...] The post Creanțe odioase appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Un rechizitoriu ca o parodie, este opinia omului de afaceri Dorin Cocoș despre cazul Călin Georgescu. [...] The post Dorin Cocoș: Georgescu nu va fi lăsat să fie președinte appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Regrete și lacrimi în fotbalul românesc după ce fostul jucător şi antrenor Florin Marin a murit (...) [...] The post Mesaj tulburător: ”Florin Marin nu a vrut să mai trăiască” appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Sindromul Deta, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Sindromul Deta, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Sindromul Deta appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.