Se complică din nou situația lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare?! Ce demers au făcut procurorii
Fanatik, 19 septembrie 2025 20:00
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au făcut recent un nou demers în cazul lui Mario Iorgulescu! Despre ce este vorba
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
20:00
Se complică din nou situația lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare?! Ce demers au făcut procurorii # Fanatik
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au făcut recent un nou demers în cazul lui Mario Iorgulescu! Despre ce este vorba
19:50
Ștefan Târnovanu, băgat în ședință de un fost mare portar român: „Îi voi spune între patru ochi defectele!” # Fanatik
Ștefan Târnovanu, analizat de fostul mare portar al României. Ce i-a transmis jucătorului de la FCSB după prestațiile din acest sezon.
Acum o oră
19:40
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată” # Fanatik
Ajuns la 86 de ani, Ion Țiriac a făcut dezvăluirea momentului legat de averea de peste 2 miliarde de dolari. Ce a spus.
Acum 2 ore
19:10
Pot juca Tănase şi Olaru împreună la FCSB?! Un antrenor din SuperLiga îl contrazice pe Gigi Becali # Fanatik
Marius Croitoru a vorbit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, despre compatibilitatea lui Florin Tănase și Darius Olaru din teren. Ce spune antrenorul despre strategia lui Gigi Becali.
19:10
Încă un criminal în serie, în pragul eliberării după ce a fost condamnat pe viață. Avertismentul criminaliștilor # Fanatik
Un condamnat inițial la închisoare pe viață, se apropie de eliberare. Experții avertizează asupra riscului recidivei
18:50
Melania Trump, între controverse vestimentare și respectarea protocolului regal. „Un mesaj de frondă. Sigur nu a fost o scăpare” # Fanatik
Melania Trump a stârnit controverse cu ținutele sale la vizita în Marea Britanie. Dar a respectat sau nu protocolul regal?
18:40
Florin Marin, fostul mare fotbalist de la Steaua și Rapid, s-a stins din viață. Ce decizie a luat Federația Română de Fotbal.
18:30
Cauzele dezastrului de la FCSB: „Le-au luat banii minţile! Generozitatea lui Gigi Becali s-a întors împotriva lui” # Fanatik
Deși are cel mai valoros lot din Superligă, FCSB are un start de sezon mult sub așteptări. Giovanni Becali a numit principala problemă a fotbaliștilor campioanei.
Acum 4 ore
18:10
Laurenţiu Reghecampf, la 50 de ani: “Returul FCSB – Ajax îmi vine primul în minte!” Marele regret al carierei de antrenor # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a împlinit 50 de ani, iar tehnicianul a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre cele mai importante momente din cariera de antrenor.
18:10
Cea mai tare fază pe care a trăit-o Mitică Dragomir în „cariera de 2,5 milioane de kilometri” conduși: „Am fugit că n-aveam carnet” # Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit la "Profeţiile lui DON Mitică" un episod din trafic petrecut într-o perioadă în care conducea fără carnet.
17:50
Ce se întâmplă, de fapt, cu Paradela, jucătorul Universității Craiova. Fotbalistul din Cuba nu a mai evoluat din ianuarie.
17:30
Marius Croitoru, replică savuroasă înainte de FC Botoşani – FCSB: “Antrenorul de acolo nu poate fi demis niciodată!” # Fanatik
Marius Croitoru nu s-a abținut înainte de FC Botoșani - FCSB. Replică savuroasă despre Gigi Becali și staff-ul tehnic de la FCSB. “Nu poate fi demis niciodată”.
17:30
Avertisment alarmant lansat de ministrul energiei: „Riscul de blackout în România este real dacă închidem centralele pe cărbune” # Fanatik
Bogdan Ivan afirmă că România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din UE şi avertizează că riscurile unui blackout sunt reale.
17:10
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii” # Fanatik
Peste 1.000 de companii de stat din România consumă miliarde de lei anual. Guvernul Bolojan trebuie să decidă, restructurare sau închidere. Ce impact are asupra miilor de angajați?
17:10
Seria HUAWEI WATCH GT 6, disponibilă în România: O nouă generație de ceasuri sport inteligente # Fanatik
HUAWEI WATCH GT 6 a sosit în România: Ceasul sport inteligent cu autonomie de top și și funcții avansate pentru activități în aer liber.
17:00
Demers FRF! Căpitanii din SuperLiga vor purta banderole ca în Premier League: ce mesaj vor să transmită # Fanatik
FRF își dorește să transmită un mesaj de impact cu ocazia meciurilor din Superliga! Metoda aleasă în acest sens este asemănătoare demersurilor făcute în Premier League sau alte campionate puternice din Europa
16:50
Laurenţiu Reghecampf, ceaţă totală după ce a ratat la mustaţă primul trofeu din Sudan: “Nu ştim când începe campionatul şi unde vom juca” # Fanatik
Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre primul trofeu ratat în Sudan. Ce se întâmplă cu echipa tehnicianului român, care nu știe dacă va putea evolua în campionat.
Acum 6 ore
16:10
Darius Olaru, pedepsit de Gigi Becali?! „Când a zis că se lasă de fotbal a fost prea mult! Este în scădere de formă vizibilă” # Fanatik
Andrei Vochin, Sabin Ilie, Bănel Nicoliță și Cristi Coste au analizat la FANATIK SUPERLIGA situația în care se află căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru.
16:00
Giovanni Becali, șocat de strategia CFR-ului cu transferul lui Louis Munteanu: “Unde l-a dus mintea pe Neluţu Varga să ceară 18 milioane?” # Fanatik
De ce nu a plecat Louis Munteanu de la CFR Cluj. Giovanni Becali nu înțelege de ce Neluțu Varga nu i-a dat drumul atacantului.
15:50
SuperGigi, bilet cu cota 45.00 pe meciurile din SuperLiga! Pronosticul pentru Botoşani – FCSB # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 10-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la FC Botoșani - FCSB.
15:40
Mirel Rădoi a surprins total în momentul în care a mărturisit că nu a auzit de transferul tânărului atacant brazilian Ramon Gomes de Lima la Universitatea Craiova.
15:20
Vineri seară, hai pe YouTube Superbet în live-ul dedicat jocurilor Greentube! Ai super atmosferă, sloturi noi și consacrate de la îndrăgitul producător și surprize. SuperJocurile ediției din 19 septembrie Sunt noi, distractive și sunt de […]
15:20
Tulburător! Unul dintre cei mai buni jucători U21 din SuperLiga este în depresie: “Este sub tratament medical, la psiholog!” # Fanatik
Un nou caz revoltător în SuperLiga. Unul dintre cei mai talentați fotbaliști U21 se confruntă cu depresia. Anunțul clubului unde joacă.
15:10
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv # Fanatik
Cristi Coste a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care sunt jucătorii „vizați” de Gigi Becali pentru reziliere în cazul în care FCSB nu se va califica în play-off.
14:50
Marius Croitoru o vede favorită pe FC Botoşani cu FCSB: “Toate argumentele sunt pentru ei!”. Enervat de comparaţia Bîrligea – Lăcătuş: “Cum? E o distanţă imensă” # Fanatik
Marius Croitoru a dat verdictul înainte de FC Botoșani - FCSB. Ce l-a deranjat pe antrenorul român când a auzit de noul rol primit de Bîrligea la campioana României.
14:40
Petrolul încearcă marea lovitură! Fostul antrenor de la Rapid şi FCSB negociază preluarea “lupilor”: “A cerut câteva zile de gândire”. Exclusiv # Fanatik
Petrolul Ploiești vrea să dea o adevărată lovitură după plecarea lui Liviu Ciobotariu. „Găzarii” i-au făcut o ofertă fostului antrenor de la Rapid și FCSB.
14:30
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!” # Fanatik
Bănel Nicoliță, Sabin Ilie și Andrei Vochin au analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, reacțiile bizare pe care Mirel Rădoi le-a avut în acest sezon.
Acum 8 ore
14:10
PSD, un nou ultimatum pentru Ilie Bolojan. Olguţa Vasilescu: „Nu va fi nicio criză. Guvernul rămâne acelaşi, se schimbă doar premierul” # Fanatik
Lia Olguţa Vasilescu spune că guvernul Bolojan va cădea în cazul în care premierul nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administraţiei publice locale.
14:10
Tragedie fără margini! Fostul jucător de la CFR Cluj a murit la doar 20 de ani în SUA. Familia încearcă să strângă bani pentru repatriere # Fanatik
O nouă veste tragică zguduie fotbalul românesc. Un tânăr de doar 20 de ani, fost jucător la CFR Cluj, și-a găsit sfârșitul în Statele Unite.
13:50
Fanii Rapidului, încântați de evoluțiile echipei sub comanda antrenorului Costel Gâlcă. De ce mai e nevoie pentru ca giuleștenii să viseze la titlu.
13:30
Îşi revine FCSB la Botoşani?! Verdict în direct la Fanatik SuperLiga: “Are cel mai valoros lot şi oricând se poate produce declicul” # Fanatik
Andrei Vochin și Sabin Ilie au analizat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, forma slabă prin care trece FCSB în primele etape din noul sezon.
13:20
Laurenţiu Reghecampf, despre primul “11” al FCSB-ului la Botoşani: “E greu să ai succes în această formulă!”. Sfat pentru Darius Olaru: “Şi el e vinovat” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA echipa de start a FCSB-ului la Botoșani. Ce a spus despre Daniel Bîrligea și Darius Olaru.
13:10
De ce vrea Donald Trump să distrugă unul dintre cele mai mari ziare din lume. Dezvăluiri despre afacerile internaționale ale familiei președintelui # Fanatik
Ultimul proces deschis de Donald Trump împotriva presei americane ar avea în spate legături controversate ale familiei președintelui în lumea afacerilor internaționale.
13:00
Giovanni Becali, şedinţă de urgenţă cu Gigi şi Tavi Popescu: “Trebuie să îi băgăm minţile în cap!”. Benfica, ofertă de 9 milioane pentru atacant # Fanatik
Giovanni Becali știe ce s-a întâmplat cu Tavi Popescu. “Era un copil cuminte, un copil umil!” Unde s-a produs marea ruptură.
12:40
Când revin Adrian Şut şi Risto Radunovic! Informaţii de ultimă oră din tabăra FCSB-ului. Exclusiv # Fanatik
Adrian Şut şi Risto Radunovic, din ce în ce mai aproape de revenirea pe teren. În ce meci ar putea juca cei doi fotbaliști de la FCSB.
12:30
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali și-a respectat promisiunea și i-a schimbat postul lui Daniel Bîrligea la FCSB! Fanatik a aflat cum arată echipa de start pentru meciul cu Botoșani. Olaru, doar rezervă.
12:20
Rezultate SuperLiga, etapa 10. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 10. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
Acum 12 ore
12:00
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi mă gândesc că după aia a luat cocaina!” # Fanatik
Ce spune Giovanni Becali despre accidentul în care a fost implicat fiul lui Ilie Dumitrescu. “Anturajul distruge tot. Dacă nu îți urmărești copiii, i-ai pierdut”.
11:20
Giovanni Becali, tulburat de dispariţia lui Florin Marin: “Îl vedeai când se topeşte! Nu mai ştia de el”. Amintiri de la tenis cu piciorul: “Jucam pe 600 de dolari meciul” # Fanatik
Giovanni Becali l-a cunoscut pe Florin Marin, care a murit la vârsta de 72 de ani. Ce amintiri are celebrul impresar cu fostul mare personaj din fotbalul românesc.
11:10
Rezultate Liga 2, etapa 7. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Vezi programul complet pentru etapa 7 din Liga 2, cine transmite meciurile la TV și online, rezultatele finale, marcatorii și schimbările din clasament. Toate detaliile despre derby-uri, surprize și jucătorii etapei
11:10
Dosarul lui Călin Georgescu și avantajul lui George Simion. Cum câștigă AUR teren în contextul instabilității sociale: ”Are vântul în pupe” # Fanatik
Cine câștigă pe scena politică după ce dosarul lui Călin Georgescu a fost trimis în instanță. Care sunt efectele asupra guvernului și partidelor din România?
10:50
Probleme mari pentru un jucător important de la FCSB. Naționala sa ar putea rata calificarea la Mondialul de anul viitor. FIFA a deschis o anchetă.
10:30
Mihai Stoica, dezvăluire incredibilă! Cât vorbește cu Gigi Becali într-o zi la telefon: „Ăsta e recordul” # Fanatik
Mihai Stoica a recunoscut câte ore petrece la telefon cu patronul de la FCSB, Gigi Becali. „Nu există zi fără câteva convorbiri”.
10:10
Anghel Iordănescu, devastat de moartea lui Florin Marin. „Aoleu! Aoleu!”. Mesaje emoționante de la FCSB, Steaua, Dinamo sau Rapid # Fanatik
Fotbalul românesc e în doliu. Fostul mare jucător și antrenor Florin Marin s-a stins din viață la 72 de ani. Anghel Iordănescu, devastat.
09:50
Calvarul unui fotbalist de Liga 1: “Nu eram plătiţi de 6 luni! Ne-a luat la meci cu mandat” # Fanatik
Dezvăluiri uluitoare făcute de un fost fotbalist important din Liga 1! Cum a ajuns să fie mandatat oficial de propriul club pentru a se prezenta la un meci
09:40
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună” # Fanatik
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea de a lucra cu Gigi Becali.
09:20
Valeriu Iftime a anunțat ce jucători de la Botoșani pot fi titulari acum la FCSB. ”Sunt vreo 3-4. Dar Ongenda joacă doar la mine” # Fanatik
FC Botoșani are un start de sezon excelent, iar Valeriu Iftime a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că are câțiva jucători care ar face față și la FCSB.
09:10
Florin Marin, ultimul interviu. A vorbit cu Fanatik despre marele regret al carierei: „Am jucat 9 ani la Steaua!” # Fanatik
Florin Marin a oferit un ultim interviu pentru Fanatik cu doar două săptămâni înainte să împlinească 72 de ani. Dezvăluiri tulburătoare.
08:50
Fostul președinte de la FC Barcelona, în fața instanței în cazul Negreira: „Cum să cumpărăm arbitri cu 250 de euro?” # Fanatik
Fostul președinte de la FC Barcelona nu scapă de probleme. Cum s-a apărat după ce a fost chemat din nou în fața instanței.
08:40
Câți bani a încasat Liviu Ciobotariu pentru fiecare punct câștigat la Petrolul! Condițiile rezilierii dintre antrenor și clubul ploieștean # Fanatik
Fostul internațional a primit 9.000 de euro pentru fiecare punct pe care echipa ploieșteană l-a câștigat sub conducerea lui
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.