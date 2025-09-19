Sportivii ruși și belaruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, dar sub drapel neutru

09:10

Un grup de investitori din Turcia format din companiile Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaș Holding și compania GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis grupului ArcelorMittal, al doilea mare producător mondial de oțel, dar și autorităților române, prin intermediul companiei românești Richter Haus, în calitate de partener oficial, o scrisoare de intenție prin care își exprimă dorința de achiziție a combinatului ArcelorMittal Hunedoara, pe care ArcelorMittal tocmai a anunțat că vrea să îl închidă, anunţă Profit.ro.