Avertisment - 3 luni de foc cu bani blocați în insolvențe

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout, arătând că au venit cu un studiu care are peste șase mii de pagini iar în cursul acestei săptămâni urmează ca ministerul să mai transmită o serie de clarificări către cei din Comisia Europeană speră foarte mult că argumentele pe care le-au adus vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalități pentru neînchidere la timp și nerespectare a angajamentelor luate.