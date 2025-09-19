Cu câți km/h poți depăși limita de viteză fără să primești amendă, potrivit Codului Rutier. În ce condiții ești sancționat
Acum 5 minute
20:20
Diana Șoșoacă, chemată la Parchet pentru mai multe infracțiuni: „Sunt suspectă rău de tot!” # Gândul
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare. Diana Șoșoacă a declarat pe Facebook că a primit o citație și a […]
20:20
Alertă pe aeroport. O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată vineri în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, la aproximativ 3,5 kilometri de aeroport, în timpul apropierii pentru aterizare a unei aeronave. În timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei […]
Acum 10 minute
20:10
Acum 30 minute
20:00
Cu câți km/h poți depăși limita de viteză fără să primești amendă, potrivit Codului Rutier. În ce condiții ești sancționat # Gândul
Codul Rutier prevede limita de viteză pentru fiecare tipologie de drum, dar și în fucție de vehiculul condus. În condițiile în care un șofer încalcă legislația rutieră, acesta poate fi sancționat. În unele cazuri, conducătorii auto pot ajunge în spatele gratiilor. Te-ai întrebat vreodată cu câți km/h poți depăși limita de viteză fără să primești […]
19:50
Studiu S&P: După război, fluxurile de migranți ucraineni ar putea influența ECONOMIILE țărilor din Europa Centrală și de Est # Gândul
După încheierea războiului din Ucraina, fluxurile de migranți ucraineni spre sau dinspre Europa Centrală și de Est s-ar putea dovedi esențiale pentru perspectivele de creștere ale țărilor din regiune, a anunțat S&P Global. Conform unui raport S&P Global, migrația ucrainenilor ar putea avea efecte asupra producției economice cuprinse între -6% și +3%, notează Reuters. Aproape […]
19:50
O dispută creată spontan între doi frați din Țăndărei, județul Ialomița, s-a soldat cu decesul unui bărbat, în urma unei bătăi generalizate care a implicat mai multe persoane. În urma altercației violente care s-a produs în localitatea din județul Ialomița, în inima Bărăganului, alte două persoane participante la scandal au fost rănite și ulterior transportate […]
Acum o oră
19:30
Traian Băsescu a spus, în direct, la România TV că lipsa de experiență a premierului Bolojan se observă și că amenințarea premierului cu demisia nu rezolvă lucrurile. Fostul șef al statului atrage atenția că santajul privind demisia nu face altceva decât să creeze confuzie în rândul băncilor și al investitorilor. „E evidentă lipsa […]
Acum 2 ore
19:10
MEDIAFAX lansează seria de conferințe „Portret România” la Constanța: Hub Economic și Pilon Strategic în Dezvoltarea Țării # Gândul
Agenția de presă MEDIAFAX organizează luni, 29 septembrie 2025, de la ora 12:00, la Cazinoul Constanța, conferința „Portret Constanța. Constanța Hub Economic: Pilon strategic în dezvoltarea României”, un eveniment dedicat dialogului dintre mediul de afaceri, autorități și societatea civilă. „Portret România” este o serie de evenimente regionale marca MEDIAFAX, menită să contureze o imagine clară […]
19:00
Tragedie în Sectorul 2 al Capitalei. Un copil de 7 ani a murit în urma unui nefericit accident domestic. Un copil de doar 7 ani din București a murit, vineri, 19 septembrie, ca urmare a unui incident tragic petrecut în Sectorul 2 al Capitalei. Minorul s-a electrocutat cu un aparat radio Minorul se juca cu […]
19:00
Una dintre cele mai populare plaje din Thassos ascunde un pericol mortal. Un turist român a avertizat: „Ucigași tăcuți” # Gândul
O postare pe o rețea de socializare a adus în atenție un pericol mortal existent pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos, Grecia. Un turist român, care a experimentat această situație, avertizează asupra pericolului la care oamenii se pot expune. Turistul român a adus în atenție pericolul la care se pot expune alte […]
18:50
Trump s-a înțeles cu Xi Jinping asupra vânzării TikTok /Liderul SUA anunță „progrese” în relațiile bilaterale și în oprirea războiului din Ucraina # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunțat, vineri, după discuția cu omologul său din China, Xi Jinping, ”progrese” în sensul avansării relațiilor comerciale și în chestiuni internaționale, inclusiv în sensul opririi războiului dintre Rusia și Ucraina, precum și un acord privind vânzarea platformei video TikTok. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
18:40
O instituție cheie în arhitectura statului, ANPC, se confruntă cu o criză fără precedent, practic întreaga sa conducere fiind anchetată sau destituită, observă avocatul Gheorghe Piperea. Europarlamentarul avertizează că ANPC poate fi un studiu de caz pentru influența politicienilor în instituțiile importante. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea analizează, într-o postare pe contul său personal de Facebook, […]
18:40
Lia Olguţa Vasilescu: NU va fi nici o criză în coaliţie dacă demisionează premierul Bolojan # Gândul
Lia Olguţa Vasilescu a declarat că nu va fi nici o criză în coaliţie, în cazul unei demisii, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un prim-ministru. Potrivit primarului, procedurile pot să dureze 3-5 zile. ”Nu e în regulă ce face domnul Bolojan. Mai multă flexibilitate, […]
Acum 4 ore
18:20
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să NU încalci # Gândul
Codul Civil prevede, printre altele, care este înălțimea maximă pe care o poate avea gardul dintre vecini. De-a lungul timpului, o astfel de construcție a generat disensiuni între proprietari, însă în lege se stipulează clar ce regulă nu trebuie să fie încălcată. Există situații când un simplu gard poate să devină „mărul discordiei” între vecini. […]
18:10
Activista Candace Owens susține că, imediat după atac, asasinul lui Charlie KIRK a mers să își cumpere o înghețată # Gândul
Candace Owens, o cunoscută activistă conservatoare din Statele Unite, susține că, după ce a tras, suspectul din cazul asasinării lui Charlie Kirk ar fi mers să-și cumpere o înghețată de la un magazin aflat la 15 minute distanță. Spunând că are o informație „exclusivă” pentru spectatorii podcastului ei, Owens a împărtășit o imagine cu suspectul, […]
18:00
Președintele ceh, Petr Pavel, cu motorul pe Transalpina: „Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă” # Gândul
Președintele ceh, Petr Pavel, preferă munții, anonimatul și cazările modeste. L-au atras munții din România. „Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată, dar este o țară frumoasă”, a spus Pavel pentru iDNES.cz, după sejurul din România. La începutul lunii septembrie, a președintele ceh și-a planificat o vacanță cu motocicleta. Acesta a călătorit cu mașina și […]
18:00
Avioane militare ruse au pătruns în spațiul aerian al Estoniei /Însărcinatul rus pentru afaceri a fost convocat # Gândul
Trei avioane militare ruse au pătruns în mod neautorizat, vineri, în spațiul aerian al Estoniei, în zona Mării Baltice, anunță autoritățile estone, în contextul tensiunilor extreme dintre Rusia și NATO din cauza invaziei ruse în Ucraina. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
18:00
România este campioană europeană în nefastul top al accidentelor rutiere mortale, un procent important dintre acestea fiind produse de tineri teribiliști aflați la volanul unui bolid. Însă, un proiect legislativ destinat creșterii siguranței rutiere ar putea introduce o nouă restricție legală pentru șoferii începători. Deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu este autorul unei inițiative legislative care propune […]
17:50
Vești bune despre Autostrada Sibiu – Pitești. Ministrul Transporturilor și directorul CNAIR anunță progrese importante pe cel mai așteptat drum # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti înregistrează progrese, cu 620 de muncitori şi 200 de utilaje mobilizate pe cei aproximativ 10 kilometri dintre Curtea de Argeş şi Tigveni. Stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%. Și Cristian Pistol, director CNAIR, spune că este posibil ca pe acest sector […]
17:40
Haosul politic din Franța a devenit prilej de glume în Occident, iar francezii sunt acum supărați pentru că sunt luați în râs de italieni, pionierii instabilității la vârful puterii. Cinci prim-miniștri în mai puțin de doi ani, o contraperformanță politică care depășește cu mult cea mai gravă criză italiană, notează BBC. „Emmanuel Macron este adevărata […]
17:40
Voucherele pentru plata facturilor la energie ajung la destinatari. Anunțul ministrului Muncii # Gândul
Persoanele vulnerabile vor primi ajutorul de stat pentru plata facturilor la energie, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole. Se primesc voucherele pentru iulie și august Într-o postare personală, Florin Manole anunță că, începând din 23 septembrie, voucherele […]
17:30
Un PROCUROR s-ar fi luat la bătaie cu un șofer pe o stradă din Târgu Jiu. Poliția face cercetări în acest caz # Gândul
Un procuror ar fi intrat într-o altercație fizică cu un șofer, joi seară, pe un drum din Târgu Jiu. Procurorul e acum cercetat în stare de libertate. Poliția face verificări în acest caz. Cei doi șoferi, procurorul de la DNA București, Emil Moța, și un tânăr de 23 de ani din Târgu Jiu, s-au întâlnit […]
17:30
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare # Gândul
Un cetățean român, care se afla în concediu cu familia sa în Italia, a ajuns să fie arestat și, apoi, băgat o lună în închisoare. Întreaga dramă a turistului, aflat pe litoralul italian, a debutat odată cu o greșeală făcută de autorități. Un turist român s-a trezit „vânat” în vacanța sa din Italia. Aflat într-un […]
17:20
Digitalizare românească! Studenții care au cărți de identitate electronice, obligați să se plimbe cu hârtii la ghișee dacă vor facilități la transport # Gândul
O situație incredibilă s-a creat după ce au început să se emită noile cărți electronice de identitate. Studenții care vor să circule cu trenul sau cu metroul sunt obligați să aducă la ghișee documente fizice care să ateste adresele lor, care nu se mai regăsesc pe noile buletine. Cu alte cuvinte, în contextul în care […]
17:10
Schimbare radicală la vârful Hidroelectrica. S-a decis încheierea mandatului de CEO al lui Karoly Borbely / Reacție a piețelor bursiere # Gândul
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis, în urmă cu puțin timp, încheierea amiabilă a contractului de mandat din funcția de CEO al lui Karoly Borbely. Membrii Consiliului de Supraveghere au hotărât și încetarea mandatului de CFO deținut până acum de Marian Fetița, după cum au precizat surse în exclusivitate pentru Mediafax. Atât Karoly Borbely, […]
17:00
Donald Trump l-a EXCLUS pe primarul Londrei de la vizita de stat din Marea Britanie: „El a vrut să fie acolo, eu nu l-am vrut” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, că l-a exclus intenționat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, de la evenimentele oficiale organizate cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie. Liderul de la Casa Alba l-a denumit pe edil drept unul dintre „cei mai răi primari din lume”. În timp ce se afla la bordul avionului prezidențial […]
16:50
Noroc divin pentru 4 zodii. Acești nativi sunt pe cale să își îndeplinească dorințele și să primească tot ce au cerut, începând cu 19 septembrie 2025 # Gândul
Veștile sunt pozitive pentru 4 zodii. Acești nativi vor avea oportunitatea de a-și urma dorințele și vor prii tot ce au cerut, începând cu ziua de vineri, 19 septembrie 2025. Urmează zile senine pentru ei, iar pașii lor vor fi călăuziți de Univers. Astrele se vor alinia pentru aceste patru zodii, iar perioada următoare va […]
16:40
Țara noastră intră tot mai profund în atmosfera unui teatru de război. Aproximativ 5.000 de soldați și aproape 900 de vehicule blindate vor ajunge în România, în vederea derulării unuia dintre cele mai importante exerciții NATO desfășurate anul acesta. În același timp, ministrul Apărării îi asigură pe români că este exclusă implicarea României în vreun […]
16:40
The Associated Press: Rusia și Vietnamul folosesc profituri din ENERGIE pentru a evita sancțiunile SUA /Moscova și Hanoi mențin contractele militare # Gândul
Rusia și Vietnamul au creat un mecanism prin care folosesc profitul obținut de o companie de petrol și gaze, care nu este supusă sancțiunilor internaționale, pentru tranzacții cu armament, ocolind transferurile de fonduri prin sistemul financiar global. Reporterii Associated Press au obținut documente guvernamentale vietnameze care arată că sistemul, despre care s-a aflat prima dată […]
16:30
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog scurt între un bărbat și prezentatorul unei emisiuni. Acesta a fost întrebat cum a reușit să devină milionar. Răspunsul lui va stârni amuzamentul. Un renumit post de televiziune ia un interviu unui milionar. – Cum ați făcut avere? – Aveam un singur leu în buzunar. Am cumpărat […]
Acum 6 ore
16:20
METODA prin care firmele „de casă” câștigă contracte de sute de milioane euro din bani publici. Jurnalistul Liviu Alexa: „Un șmen incredibil de lucrativ” # Gândul
Firmele abonate la contractele cu statul – prin primării sau consilii județene – prosperă netulburate, în plină perioadă de austeritate, iar din acest malaxor financiar, foarte greu de controlat, scot profituri uriașe. Metoda „acordurilor-cadru” funcționează ca un mecanism bine uns, iar firmele privilegiate iau caimacul. Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire la care autoritățile […]
16:20
România traversează o perioadă dificilă, din punct de vedere al costurilor pentru energia electrică. În ciuda surselor de energie relativ ieftine, cum ar fi cea solară, eoliană, sau hidro, cetățenii se confruntă cu cele mai mari costuri la curent din Europa. „Expirarea plafonării tarifelor la energie de la 1 iulie 2025 a scos la iveală […]
16:00
O nouă abominație în Parlament. Aleșii propun ca agenți SIE să poată face cercetare penală, deși CCR INTERZICE. PNL-istul Alexandru Muraru, printre inițiatori # Gândul
Un grup de 5 parlamentari a inițiat o propunere legislativă aberantă. Aceștia propun ca ofițerii SIE să poată fi organe de cercetare penală speciale, ignorând Decizia CCR 51/2016, care a scos serviciile secrete din anchetele penale. „Pot fi desemnați, prin ordin al directorului SIE, cu avizul conform al Procurorului General, să îndeplinească atribuții de cercetare […]
16:00
În această după-amiază, Gândul.ro vă aduce zâmbetul pe chip cu un nou banc savuros. De data aceasta, o situație amuzantă are loc într-un avion. Spor la râs! Trei nebuni făceau gălăgie într-un avion. Pilotul îi spune copilotului: – Du-te să vezi ce este cu ei. Copilotul vorbește cu nebunii și se întoarce în carlingă. Pilotul […]
15:50
Avertisment al ministrului Energiei: „Am fi într-un risc de BLACKOUT dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia” # Gândul
Bogdan Ivan – ministrul Energiei – a declarat, vineri, că dacă ar fi închise grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, România s-ar afla cu adevărat în risc de blackout. Ministerul Energiei va mai transmite o serie de clarificări către cei din Comisia Europeană și, potrivit lui Bogdan Ivan, speră foarte mult că argumentele […]
15:50
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi # Gândul
Într-o localitate din România, bicicliștii au fost testați cu etilotestul, iar rezultatele i-au surprins pe polițiști. Au fost aplicate aproape o sută de amenzi într-o singură zi. Așa cum arată legea privind circulația pe drumurile publice, și acestora li se interzice circulația sub influența băuturilor alcoolice. Vezi mai jos informațiile. Aproape 100 de bicicliști, dar […]
15:50
Prim-ministrul interimar al NEPALULUI s-a angajat să adopte o politică reformatoare/ „Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații” # Gândul
Prim-ministrul interimar al Nepalului, Sushila Karki, s-a angajat, vineri, să combată corupția, să creeze locuri de muncă și să ridice nivelul de trai, în urma valului mortal de proteste desfășurat de tineri la începutul lunii. „Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații, un nivel tot mai mare de conștientizarea populară și nemulțumire față de corupția în creștere”, […]
15:50
Armata israeliană avertizează că va opera cu „forță fără precedent” în Gaza. Locuitorii, îndemnați să fugă spre sud, pe UNICA rută rămasă disponibilă # Gândul
Armata israeliană a avertizat că va opera cu o „forță fără precedent” în orașul Gaza, îndemnând locuitorii să fugă spre sud. În același timp, forțele armate israeliene au anunțat închiderea unei rute de evacuare temporare, care fusese deschisă cu 48 de ore mai devreme. Într-o postare pe platforma X, un purtător de cuvânt al Armatei […]
15:50
Dacia lansează noul Duster CARGO, un model exclusiv pentru Marea Britanie. Cât costa autovehiculul # Gândul
Dacia a lansat noul model Duster, denumit Cargo, și este o utilitară, destinată exclusiv pieței din Marea Britanie. Noul autovehicul pentru transportul de marfă aduce câteva modificări semnificative față de modelul precedent. Daci introduce noi elemente la noul model Duster Cargo, o autoutilitară, construită să răspundă nevoilor pieței din Marea Britanie. Astfel, la actualul Duster, […]
15:20
Comisia Europeană a definitivat noul pachet de sancțiuni contra Rusiei /Moscova demonstrează „dispreț pentru diplomație și dreptul internațional” # Gândul
Comisia Europeană a elaborat, vineri, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul eforturilor de intensificare a presiunilor pentru oprirea războiului din Ucraina. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
15:20
Facturile la căldură nu se vor majora, iarna aceasta. Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Capitalei # Gândul
Locuitorii din București nu vor plăti prețuri mai mari la căldură, iarna aceasta, potrivit lui Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Între timp, Termoenergetica începe probele în sistemul de termoficare al Bucureștiului. Instalațiile vor fi umplute treptat cu apă, pentru a fi verificate de reprezentanții firmei. Se fac pregătiri pentru momentul în care va fi […]
15:10
Acceptă faptul că astăzi trebuie să o iei mai ușor și fă-o! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 20 septembrie 2025. Berbec Problemele financiare ar putea să-ți dea câteva bătăi de cap. Ai putea fi împărțit între dorința de a pune bani deoparte pentru viitor și impulsul de a cumpăra ceva ce-ți […]
14:50
Mașini de LUX, furate din Spania, descoperite în Portul Constanța. Polițiștii de frontieră fac cercetări # Gândul
Poliţiştii de frontieră au descoperit în Portul Constanța două autoturisme, în valoare de un milion de lei, care fuseseră furate din Spania. Autoturismele de lux au fost găsite, în urma unui control la o autoutilitară, aflată în posesia unui cetăţean belarus. Potrivit polițiștilor de frontieră, cele două autoturisme de lux urmau să fie exportate în Turcia […]
14:40
Fenomenul DROGURILOR ia amploare în rândul copiilor! Elevă de clasa a VII-a, la spital din cauza unei țigări electronice cu substanțe psihoactive # Gândul
O minoră, elevă în clasa a VII-a la o școală din Iași, a fost transportată la spital, miercuri 17 septembrie, după ce a fumat dintr-o țigară electronică ce conținea substanțe psihoactive. Incidentul a declanșat o anchetă comună a Inspectoratului Școlar și a Poliției. Copila de clasa a VII-a a început să se simtă rău după […]
14:40
Nouria Nouri, în vârstă de 50 de ani, a oferit amănunte de relația cu actualul său soț. ”Singura diferențǎ este cǎ acum avem acte”, a spus aceasta. Nouria Nouri a fost căsătorită până în anul 2013 cu binecunoscutul artist Daniel Iordăchioaie. Din mariajul lor au rezultat doi copii: Salma și Darius. Ulterior, Nouria Nouri […]
14:40
Bolojan supărat pe burse încă de când era la Oradea. În ultimul an la primărie nu a acordat niciun fel de bursă, încălcând Constituția și Legea Educației # Gândul
Premierul are deja un istoric în privința refuzului acordării de burse elevilor cu rezultate bune la învățătură. Încă de pe vremea când era primar, în ultimul său an de mandat- 2020, Ilie Bolojan a refuzat să dea bursă vreunui copil merituos, chiar dacă încălca legea. Societatea Academică din România(SAR) a făcut un raport, la nivelul […]
14:30
Acum 8 ore
14:10
Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a dezvăluit ce fel de muzică ascultă atunci când vrea să aibă o stare de bine # Gândul
Muzica reprezintă un factor excelent de relaxare pentru oricare dintre noi. Dar și unul motivațional, de multe ori. Iar când vine vorba despre un sportiv de mare performanță acest factor se amplifică, uneori, ajungând la cote înalte. Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, a dezvăluit ce fel de muzică ascultă atunci când vrea să […]
14:10
Belarus răspunde simetric la EXPULZAREA unor diplomați din Cehia și Polonia: “O escaladare suplimentară va avea un răspuns corespunzător” # Gândul
Ministerul de Externe din Belarus a anunțat vineri că a declarat un diplomat ceh persona non grata și i-a ordonat să părăsească țara în termen de 72 de ore. În plus, însărcinatul cu afaceri al Poloniei în Belarus a fost convocat pentru “discuții detaliate”. Deciziile autorităților de la Minsk au venit după ce Republica Cehă și […]
14:00
Prim-ministrul francez lansează misiunea „STAT EFICIENT”/ Sebastien Lécornu promite îmbunătățirea organizării serviciilor publice # Gândul
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a desemnat doi înalți funcționari să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și consolidării eficienței serviciilor publice, în contextul protestelor masive desfășurate pe întreg teritoriul francez. Noul șef de guvern a lansat oficial misiunea „Stat Eficient”, pentru o mai bună organizare a serviciilor publice. Doi înalți funcționari vor avea sarcina de a […]
