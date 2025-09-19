Stopează evoluția bolii! Tratament pentru vitiligo 100% naturist, cu rezultate rapide și durabile
Economica.net, 19 septembrie 2025 20:00
Vitiligo este o afecțiune care afectează milioane de oameni la nivel mondial și care provoacă pierderea pigmentului pielii și apariția petelor albe inestetice. Deși boala nu pune viața în pericol, impactul asupra stimei de sine și al calității vieții poate fi semnificativ. Din fericire, progresele în cercetarea medicală oferă soluții eficiente pentru gestionarea acestei afecțiuni, iar acum există un tratament pentru vitiligo 100% naturist, cu rezultate rapide și durabile. Această abordare nu doar că încetinește evoluția bolii, ci contribuie și la echilibrarea sistemului imunitar al organismului.
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Porr a început asfaltarea pe secțiunea 4, unde se apropie de pragul de 80% # Economica.net
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a transmis vineri imagini din șantierul secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu - Pitești (A1), unde constructorul Porr a început lucrările de asfaltare.
România participă în calitate de invitat de onoare la Expoziția Globală a Produselor cu Indicaţii Geografice de la Beijing # Economica.net
Romania participă ca ţară invitată de onoare la Expoziţia Globală a Produselor cu Indicaţii Geografice (GIPE 2025) care se desfăşoară în perioada 19 - 21 septembrie 2025, la Centrul Internaţional de Expoziţii şi Convenţii din Beijing, informează vineri Ambasada României în China.
Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare: Resping categoric politica de austeritate oarbă promovată de PNL şi USR # Economica.net
Preşedintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că respinge "categoric politica de austeritate oarbă promovată de PNL şi USR".
Societățile de asigurări susțin că aproape 8 lei din fiecare 10 lei încasați din primele RCA sunt direcționați către acoperirea daunelor și către constituirea rezervelor # Economica.net
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România a atrsnmis astăzi un comunicat de presă în care susșinbe că despăgubirile plătite de companiile membre ale asociației sunt în creștere accelerată, anultrecut ajungând la 4,7 miliarde de lei.
Altseason-ul din 2025 este oficial aici. După mai bine de șase luni dominate de Bitcoin, indicatorii de piață arată clar că atenția investitorilor se mută către altcoins. Indexul Altcoin Season a depășit pragul de 75. În paralel, dominanța Bitcoin a scăzut constant, coborând de la 66% în iunie la 57% în prezent.
Pakistanul anunță că întinde umbrela sa nucleară asupra Arabiei Saudite, în virtutatea acordului militar semnat între cele două țări # Economica.net
Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif (foto), a afirmat vineri că în virtutea pactului de apărare cu Arabia Saudită ''capacitatea'' nucleară a Pakistanului va fi disponibilă pentru Riad, transmite DPA, relatează Agerpres.
Gazprom a anunţat vineri că a renunţat la întreaga participaţie de 11,3% minus o acţiune pe care o deţinea la compania energetică sârbească Naftna Industrija Srbije (NIS), în contextul sancţiunilor americane vizând sectorul energetic rusesc, a informat site-ul seenews.com, transmite Agerpres.
Sportivii ruși și belaruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, dar sub drapel neutru # Economica.net
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a autorizat vineri participarea sportivilor ruşi şi belaruşi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo din 2026, sub drapel neutru şi în condiţii stricte, la fel ca la Jocurile de vară de la Paris, informează AFP, transmite Agerpres.
Consiliul de Securitate al ONU a dat undă verde pentru reintroducerea de sancțiuni împotriva Iranului, din cauza programului său nuclear # Economica.net
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a dat vineri undă verde reintroducerii sancţiunilor contra Iranului, ţară căreia Parisul, Londra şi Berlinul îi solicită angajamente mai ferme cu privire la programul său militar, o decizie în principiu reversibilă în cazul unui acord de ultim minut până la finalul săptămânii viitoare, relatează France Presse.
Nouă parlamentari din coaliția de guvernare îi cer președintelui, prim-ministrului și ministrului de Externe deschidrea relațiilor oficiale cu Taiwanul # Economica.net
Nouă parlamentari de la USR, PNL, PSD şi UDMR au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan şi ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, prin care solicită deschiderea oficială a relaţiilor cu Taiwanul, transmite Agerpres.
Singurul producător de tramvaie care a depus ofertă la licitația de 30 de milioane de euro a Primăriei Timișoara # Economica.net
Primăria Timișoara a primit o singură ofertă la licitația pentru achiziția a 10 tramvaie, estimată la 30 de milioane de euro. Oferta provine de la productătorul Bozankaya, care a mai livrat de altfel tramvaie noi în orașul de pe Bega.
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis încheierea amiabilă a contractului de mandat a directorului general al companiei, Karoly Borbely, și a directorului financiar Marian Fetița, potrivit unor surse citate de Mediafax.
Societatea de Transport Bucuresti STB SA a lansat licitație în vederea contractării a până la 30 de autobuze urbane diesel hibrid de 18 metri prin leasing financiar.
Finlanda se opune propunerii Comisiei Europene ca Uniunea Europeană să poată contracta mai multe împrumuturi comune, a declarat vineri ministrul de finanţe al ţării nordice, Riikka Purra, transmite Reuters.
Aeroportul Otopeni intră într-o nouă fază de modernizare. CNAB anunţă etapa 5 din proiectul de extindere şi optimizare # Economica.net
Noi lucrări de modernizare a infrastructurii aeroportuare, pe o suprafaţă totală de 66.350 mp, au fost recepţionate în cadrul etapei a cincea din proiectul de creştere a capacităţii operaţionale a Aeroportului Henri Coandă şi de optimizare a condiţiilor de operare a aeronavelor, a anunţat, vineri, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
VIDEO Încă o fabrică s-a deschis în România. Investiție de 20 de milioane de euro la Ghimbav # Economica.net
Grupul ICCO Brașov și Topanel Râmnicu Vâlcea au deschis o fabrică la Ghimbav pentru producerea de plăci termoizolante. Investiția se ridică la 20 de milioane de euro, potrivit relatărilor din presa locală.
Moment istoric – Cea mai mare fabrică de magneţi din pământuri rare din Europa a fost deschisă. Unde este şi de ce este importantă pentru UE # Economica.net
Vineri a fost inaugurează oficial cea mai mare fabrică de magneţi din pământuri rare din Europa, în Narva, Estonia, a informat într-un comunicat Comisia Europeană.
Criză Germania – Scădere puternică a excedentului comercial cu SUA, după noile taxe vamale. Cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani # Economica.net
Excedentul comercial al Germaniei pe relaţia cu SUA a ajuns în iulie la cel mai scăzut nivel din 2021 până în prezent, în condiţiile în care noile taxe vamale americane par să-şi lase amprenta, transmite DPA.
Autostrada Unirii A8: Lucrările la podul peste Prut sunt în grafic – oficial Transporturi. Când trebuie finalizat # Economica.net
Lucrările la podul Ungheni sunt în graficul contractat, pe ambele maluri ale Prutului, anunță vineri secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. Startul lucrărilor a fost dat pe 26 aprilie 2025, iar finalizarea acestora este programată în toamna anului viitor.
Risc de blackout în România dacă s-ar închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia – Anunţ oficial al ministrului Energiei # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a informat, vineri, că a comandat, prin TransElectrica, un studiu independent care relevă că, dacă s-ar închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, ar exista "cu adevărat" un risc de blackout.
Scandalul facturilor şi preţurile la energie au ajuns în CSAT. Ce a anunţat ministrul Energiei # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, vineri, că a depus la Guvern memorandumul cu privire la problema facturilor şi a preţurilor la energie care ar urma să fie analizat în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze lichefiate din Rusia – Reuters # Economica.net
Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru Reuters surse din blocul comunitar.
România încearcă să tragă toţi banii din Programul SAFE în condiţii avantajoase – Ministrul Economiei # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, vineri, că este preocupat ca România să folosească, în condiţii avantajoase, întreaga sumă de bani disponibilă prin Programul Security Action for Europe (SAFE).
Ungaria – Viktor Orban pregăteşte măsuri dure împotriva Antifa, după modelul lui Trump # Economica.net
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că intenţionează să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să adopte o linie dură împotriva mişcării de stânga Antifa, declarând-o organizaţie teroristă, relatează dpa.
Bani PNRR – România ar putea securiza peste 21 de miliarde din noua alocare, spune ministrul Finanţelor # Economica.net
Sunt încrezător că vom reuşi securizarea a peste 21 miliarde de euro în noua alocare PNRR, bani pe care îi vom folosi, în sfârşit, eficient, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care se află în aceste zile la Copenhaga pentru reuniunea informală a miniştrilor de finanţe din UE.
Un nou dosar de corupţie în Guvernul Bolojan – Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA – surse # Economica.net
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reţinut vineri de DNA într-un dosar de corupţie, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
China se pregăteşte să lanseze „divizia de aur” a gigantul minier Zijin la Bursa din Hong Kong # Economica.net
Zijin Gold International caută să obţină 25 miliarde dolari Hong Kong (3,2 miliarde dolari SUA) într-o ofertă publică iniţială (IPO) la Bursa din Hong Kong, care ar urma să fie cea mai mare tranzacţie de acest tip din lume din ultimele cinci luni, transmit Reuters şi Bloomberg.
Obiectivele clare ne aduc stabilitate financiară pe termen lung și ne permit să trăim prezentul alături de cei dragi, dar și să inițiem proiecte noi. Atât în plan personal, cât și profesional, e esențial să anticipăm cheltuielile și să gestionăm eficient bugetul, pentru a ne putea întreține, dar și pentru a reuși să economisim. Asumarea riscurilor implică și conștientizarea posibilelor consecințe.
Tichete de la Guvern pentru milioane de români – Intră banii! Anunţ oficial de la Guvern # Economica.net
Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari, a anunţat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole. Valoarea unui tichet este de 50 de lei pe lună.
Retailerul olandez Action, concurentul Pepco și TEDi, deschide primul magazin din România. Unde și când # Economica.net
Retailerul oladez Action, care și-a pregătit intrarea pe piața din România încă de anul trecut, deschide săptămâna viitoare primul magazin de pe plan local.
România ar putea intra în clubul super-bogaţilor anul viitor. Anunțul Guvernului despre aderarea la OCDE # Economica.net
România a închis 15 din cele 25 de comitete în procesul său de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la această organizaţie, a afirmat, vineri, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la Summitul Rethink România 2025 - Infrastructura încrederii.
Spectrul falimentului bântuie deja România, firmele mor pe capete. Suntem pe locul 2 în UE la creșterea numărului de falimente # Economica.net
Într-o economie românească puternic afectată de inflație, de creșterea taxelor și de blocajul financiar, falimentul a ajuns să reprezinte cea mai mare temere a antreprenorilor români, arată o analiză Sierra Quadrant. Datele statistice de la Eurostat arată că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană după creşterea numărului de falimente înregistrate în al doilea trimestru din 2025, cu un avans de 26,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Flydubai își consolidează prezența în România prin inaugurarea rutei directe către Iași și prin creșterea frecvenței zborurilor către București, la trei curse zilnice.
Grup Șerban Holding, care produce cartofii pentru chipsurile Lay’s fabricate de PepsiCo, va demara o investiție de 15,3 milioane euro în depozitare # Economica.net
Grup Șerban Holding, grup de firme cu capital românesc și activități în industria alimentară, unul dintre principalii furnizori de cartofi ai PepsiCo, a obținut autorizația de construire a unei unități de depozitare și condiționare legume și cartofi în Sascut, județul Bacău. Compania va investi 15,3 milioane de euro pentru a-și extinde capacitatea de depozitare frigorifică de 2,3 ori.
Schimbare de politică a SUA? Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar pentru Taiwan (Washington Post) # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan, în paralel cu negocierile comerciale cu Beijingul, a relatat joi cotidianul american Washington Post, relatează AFP.
Explozia prosumatorilor: Am ajuns la un sfert de milion de români care își produc singuri energia acasă. 10.000 de prosumatori noi în doar o lună, din ce în ce mai mulți își pun baterii # Economica.net
Numărul prosumatorilor continuă să crească în România, așa că la finalul lunii iulie s-a ajuns la aproape 250.000, potrivit ultimelor date ale ANRE.
One United Properties vrea să vândă One Tower și să ia un credit de 140 de milioane de euro pentru două proiecte rezidențiale # Economica.net
CC TRUST GROUP AG, companie deținută de Claudio Cisullo, președintele Consiliului de Administrație al One United Properties, care deține 5,01% din capitalul social al dezvoltatorului, a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Companiei din data 15/16 octombrie 2025 cu noi puncte: vânzarea One Tower și contractarea unui credit de 140 de milioane de euro pentru dezvoltarea a două proiecte rezidențiale.
Ce spune Ministrul Finanţelor despre cea mai importantă misiune pentru noua conducere de la Autoritatea Vamală # Economica.net
Noua conducere a Vămii, prin preşedintele Alexandru Bogdan Bălan, va avea un mandat clar de eficientizare a activităţilor vamale, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Cei 3.500 de români angajati la Leroy Merlin pot fi acționari la firma-mamă din Franța # Economica.net
Grupul francez Adeo, liderul global pe piața de bricolaj și proprietarul lanțului Leroy Merlin din România, va oferi acțiuni gratuite tuturor angajaților ce rămân în companie mai mult de trei ani, indiferent de țara unde lucrează aceștia și de poziția pe care o ocupă.
„Energia eoliană este o glumă scumpă. Exploataţi marea resursă din Marea Nordului, petrolul şi gazele” – Trump, către premierul Marii Britanii: # Economica.net
Energia eoliană este o "glumă scumpă", a declarat joi preşedintele american Donald Trump, îndemnându-l pe premierul britanic Keir Starmer să exploateze "marea resursă" a petrolului şi gazelor din Marea Nordului, relatează PA Media şi dpa.
Risc de recesiune în România, cât va creşte euro şi ce se va întâmpla cu preţurile şi deficitul bugetar – CFA România # Economica.net
Riscul de recesiune rămâne ridicat, euro va creşte, dezechilibrele la nivel macro și impredictibilitatea politicii fiscale vor menține incertitudinea cu privire la evoluția economiei românești, se arată în cel mai recent sondaj realizat de CFA România. Ce se va întâmpla cu inflaţia şi deficitul bugetar şi cât va creşte cursul euro/leu şi despre preţurile locuințelor în oraşe, în analiza CFA România.
S-a perfectat afacerea prin care Digi și Vodafone cumpără Telekom. Ce ia fiecare și când se finalizează tranzacția # Economica.net
Digi și Vodafone au stabilit detaliile tranzacției prin care cumpătă Telekom, respectând deciziile Consiliului Concurenșei, iar afacerea va fi finalizată la începutul lunii octombrie.
Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul alocat Apărării se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB, dar că în anii următori va exista probabil o creştere treptată.
Canada şi Mexicul speră că revizuirea acordului lor de liber schimb cu Statele Unite anul viitor îl va face "mai echitabil şi mai eficient", a declarat joi prim-ministrul canadian Mark Carney, după o întâlnire cu preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum, notează AFP.
Statele Unite au anunţat joi că au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin şi a lansatoarelor acestora către Polonia, un membru al NATO la frontiera cu Ucraina, pentru 780 de milioane de dolari, notează AFP.
Proiectul avioanelor de luptă europene FCAS – Germania şi Spania speră să găsească o soluţie pentru o înţelegere între Dassault şi Airbus # Economica.net
Berlinul şi Madridul "doresc să ajungă la o soluţie până la sfârşitul anului 2025" privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a afirmat joi cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferinţe de presă împreună cu premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite AFP.
Un grup de mari investitori turci a depus o o fertă de cumpărare a combinatului ArcelorMittal Hunedoara. Autoritățile reclamă că ArcelorMittal nu i-a primit (Profit.ro) # Economica.net
Un grup de investitori din Turcia format din companiile Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaș Holding și compania GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis grupului ArcelorMittal, al doilea mare producător mondial de oțel, dar și autorităților române, prin intermediul companiei românești Richter Haus, în calitate de partener oficial, o scrisoare de intenție prin care își exprimă dorința de achiziție a combinatului ArcelorMittal Hunedoara, pe care ArcelorMittal tocmai a anunțat că vrea să îl închidă, anunţă Profit.ro.
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia, declanşând o avertizare de tsunami, a anunţat Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), notează AFP.
Deficitul bugetar nu va putea fi coborît sub 8% în acest an, în 2026 ar trebui dus spre 6% – Bolojan # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan estimează că deficitul bugetar nu va putea fi coborât în acest an sub 8% din PIB şi că în 2026 ar urma să ajungă în jurul valorii de 6%.
