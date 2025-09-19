Alexandru Nazare: „România trebuie sǎ identifice formule juste de taxare a multinaţionalelor, însǎ, sǎ respecte criteriile OCDE”

20:10

Fostul preşedinte PNL Theodor Stolojan a declarat, vineri, în exclusivitate pentru Digi24, că ceea ce este pentru el de neînţeles este încercarea PSD şi a altor partide de a-l convinge pe Bolojan că greşeşte în privinţa reformei administraţiei, pentru că „e ca şi cum încerci să vinzi castraveţi grădinarului”. Fostul premier arată că am intrat acum într-o perioadă de lâncezire, „care nu este bună şi nu poate provoca decât un dezgust populaţiei - această rezistenţă incredibilă în a face ceea ce trebuie -, după ce s-au luat măsuri care i-au afectat direct pe români”.