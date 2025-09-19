Suporterii lui CFR au răbufnit: “Suntem nebuni?”. Cerința fanilor după moartea fostului junior din Gruia
Antena Sport, 19 septembrie 2025 20:00
Fanii celor de la CFR Cluj nu înțeleg de ce clubul patronat de Neluțu Varga nu ia inițiativa de a plăti suma necesară repatrierii lui Ciprian Scrobotă, fostul junior al echipei, decedat în SUA. Tânărul de 20 de ani a murit cu o zi înainte de a se întoarce în țară, iar familia nu are
Acum 5 minute
20:20
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa"
Ilie Dumitrescu a oferit o reacție categorică, după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că Daniel Bîrligea a fost titularizat doar pe hârtie în banda dreaptă a atacului. „Mister" consideră că pe parcursul partidei cu Botoșani, Mamadou Thiam îi va face loc lui Daniel Bîrligea în centrul
Acum 10 minute
20:10
Ce națională a ales să reprezinte fiul lui Zinedine Zidane. Decizie neașteptată luată de Luca, la 27 de ani
Fiul lui Zinedine Zidane a ales să reprezinte o altă națională decât cea pe care a reprezentat-o tatăl lui, anume Franța. Luca Zidane a luat decizia de a juca pentru Algeria. Fiul lui Zinedine Zidane are 27 de ani și evoluează pe postul de portar. El este legitimat la Granada, echipă din liga a doua
Acum 30 minute
20:00
Suporterii lui CFR au răbufnit: "Suntem nebuni?". Cerința fanilor după moartea fostului junior din Gruia
Fanii celor de la CFR Cluj nu înțeleg de ce clubul patronat de Neluțu Varga nu ia inițiativa de a plăti suma necesară repatrierii lui Ciprian Scrobotă, fostul junior al echipei, decedat în SUA. Tânărul de 20 de ani a murit cu o zi înainte de a se întoarce în țară, iar familia nu are […] The post Suporterii lui CFR au răbufnit: “Suntem nebuni?”. Cerința fanilor după moartea fostului junior din Gruia appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:30
Rio Ave – FC Porto LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). "Dragonii" deschid etapa a 6-a din Liga Portugal
Liga Portugal își dispută în acest weekend etapa cu numărul 6, iar granzii lusitani revin în acțiune. La "polii" rundei se află două echipe de top ale campionatului, în contextul în care FC Porto deschide "balul", iar Sporting Lisabona închide. Ianis Stoica va putea evolua din nou în tricoul Estrelei Amadora pe 21 septembrie, atunci
Acum 2 ore
19:20
Real Madrid a anunțat o revenire importantă pentru meciul cu Espanyol, din etapa a cincea de La Liga. Endrick s-a refăcut și a fost inclus în lotul pentru partida care se va disputa sâmbătă, de la ora 17:15. Endrick s-a accidentat în meciul cu Sevilla, disputat pe finalul sezonului precedent. Concret, brazilianul de 19
19:10
Surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani. Jucătorul revenit în echipa de start după o lună
Sunt surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani, din etapa a zecea a Ligii 1. Partida se va disputa în această seară, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe AS.ro. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și Daniel Bîrligea a fost titularizat în flancul drept al
18:50
Thierry Henry n-are niciun dubiu! Legenda franceză a spus cine va câștiga Balonul de Aur
Thierry Henry mizează pe Ousmane Dembele pentru un triumf la gala Balonului de Aur care va avea loc în câteva zile, pe 22 septembrie. Provocat să numească șase jucători care au șanse la cel mai important premiu individual, fostul jucător de la Arsenal i-a trecut numele superstarului de la Paris Saint-Germain de șase ori. Henry
18:30
Raul Rusescu, revoltat de ce se va întâmpla pe Arena Națională la finalul sezonului: "E perioada critică"
Raul Rusescu nu este deloc de acord cu faptul că Arena Națională va găzdui două concerte în luna mai, atunci când se desfășoară ultima parte a stagiunii din Liga 1. Fostul atacant a spus că fotbalul românesc ar putea fi privat de partide "de foc" la care să asiste 50.000 de oameni, în cazul în
18:30
„Îi voi spune între patru ochi". Verdict despre evoluțiile lui Ștefan Târnovanu. Marele minus al portarului
Bogdan Stelea l-a analizat pe Ștefan Târnovanu, portarul titular al celor de la FCSB. Fostul internațional a declarat că minusul goalkeeper-ului campioanei este reprezentat de ieșirile pe centrări. Stelea a mai remarcat faptul că spre deosebire de sezoanele precedente, Ștefan Târnovanu a avut evoluții mult mai solide în poarta FCSB-ului. Bogdan Stelea, verdict despre
Acum 4 ore
18:00
Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF
Managerul campioanei CSM Bucureşti, fosta internaţională Cristina Vărzaru, a fost aleasă, vineri, în structurile EHF, în cadrul Congresului Extraordinar al forului continental, de la Andau (Austria). România va mai fi reprezentată de fostul arbitru internaţional Sorin Dinu, în calitate de vicepreşedinte al EHF Court of Handball. Cristina Vărzaru a preluat un nou rol "Începe o
17:50
„O mare pierdere". Marea greșeală făcută de FCSB, înainte de criza din Liga 1: „E peste tot ce au ei"
Marius Croitoru a numit jucătorul de care FCSB avea nevoie, în plină criză în Liga 1. Antrenorul a declarat că Alexandru Musi este o mare pierdere pentru campioană. Mijlocașul de 21 de ani a fost cedat de FCSB la rivala Dinamo, în vară, în schimbul lui Dennis Politic. Gigi Becali a mai plătit și suma
17:40
Valentin Borcea, jucătorul de 23 de ani care în trecut era considerat o speranță a clubului Dinamo, a ajuns să evolueze în Liga a 3-a. CSM Unirea Alba Iulia a anunțat venirea sa la echipă, unde se va bate pentru promovare în eșalonul secund. Borcea a debutat în tricoul lui Dinamo în iulie 2020, însă
17:10
Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste" de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta"
Cristi Borcea e decis să revină lângă „marea dragoste" de dragul fiului său cel mic, Milan. Milionarul român a dezvăluit că, de dragul băiatului, va merge din nou să o susțină pe Dinamo, echipă pe care a condus-o în perioada 1995 – 2012. Milan este fiul pe care Cristi Borcea îl are alături de Valentina
17:00
1. Refuzul lui Sabău Florin Prunea a anunţat că Ioan Ovidiu Sabău a fost ofertat de FRF să preia naţionala, dar nu a vrut să îşi trădeze colegii: "L-am sunat! Cum să spui aşa ceva?", a spus Prunea, şocat. 2. Haaland, de neoprit Erling Haaland a marcat 50 de goluri în 49 de meciuri în
17:00
"E foarte greu și pentru ei". Mihai Lixandru e convins că FCSB își va reveni și a făcut o remarcă
Mihai Lixandru are încredere că FCSB va reveni la formă arătată în sezonul trecut, deși a recunoscut că situația campioanei en-titre nu este deloc una "roz". În plus, mijlocașul roș-albaștrilor a făcut o remarcă și cu privire la Universitatea Craiova, liderul Ligii 1. După nouă etape, elevii lui Elias Charalambous au doar o victorie. Lixandru:
16:50
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viaţă joi, la vârsta de 72 de ani. Momentul de reculegere se va ţine înaintea partidelor din această etapă, în competiţiile Superliga, Liga 2 şi
16:40
Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh a fost învinsă de cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu 6-4, 7-6 (7/3), vineri, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari. Cristian şi Hsieh s-au înclinat după o oră şi 37 de minute faţa unor
16:40
Semne de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali la FCSB: „Nu știu dacă vor avea succes așa"
Laurențiu Reghecampf a ridicat un semn de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali în primul 11 la FCSB. Patronul campioanei a anunțat deja că la meciul cu Botoșani, din etapa a zecea a Ligii 1, Daniel Bîrligea va fi titularizat pe un post schimbat, anume în banda dreaptă a atacului. „Reghe" este
16:30
Cristiano Bergodi e aproape de revenirea în Liga 1. Echipa care insistă pentru semnătura lui
Cristiano Bergodi (60 de ani) e aproape de revenirea în Liga 1. Fostul antrenor de la Rapid e dorit cu insistență pe banca celor de la Petrolul, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Liviu Ciobotariu. Eșecul suferit cu Dinamo, scor 0-3, în ultima etapă, i-a făcut pe oficialii de la Petrolul să ia
16:30
Noah Lyles, campion mondial în cursa de 200 de metri. Americanul, la a patra astfel de medalie
Noah Lyles a câștigat cursa de 200 de metri din cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism de la Tokyo. Sprinterul american a obținut aurul, după ce a oprit cronometrul la 19 secunde și 52 de sutimi, departe de recordul lui Usain Bolt (19.19). Pentru Lyles, aceasta este a patra medalie consecutivă în proba de 200 de
Acum 6 ore
15:40
Ioan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea: "Dacă te tot rupi încă doi ani, poate să se termine cariera ta"
Daniel Bîrligea nu a prins decât 10 meciuri în acest sezon, fiind afectat de mai multe accidentări. Ultima a venit în meciul cu CFR Cluj, în care atacantul cotat la 5 milioane de euro a părăsit terenul după doar 12 minute. Problema musculară l-a făcut să piardă dubla naţionalei României cu Canada (0-3) şi Cipru
15:30
Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea! Antrenorul nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant
Mirel Rădoi a uimit pe toată lumea la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul. Antrenorul oltenilor nu a știut că Universitatea Craiova a transferat un nou atacant. Este vorba despre Ramon Gomes de Lima, care a semnat cu echipa din Bănie în decursul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de impresarii jucătorului, care va
15:20
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Oțelul – Universitatea Craiova: "Nu va fi deloc uşor"
Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei din deplasare cu Oţelul Galaţi, că locul întâi ocupat în clasamentul Superligii de formaţia sa reprezintă o motivaţie în plus pentru adversari. "Nu va fi deloc uşor la Galaţi, cum de altfel nu va fi niciun meci
15:00
Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: "Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice"
Sportiva Andreea Beatrice Ana, medaliată cu bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), a declarat, vineri, la Aeroportul “Henri Coandă”, că reuşita ei reprezintă un prag depăşit în cariera sa, următorul fiind reprezentat de visul de a cuceri o medalie la Jocurile Olimpice. “Pentru mine această medalie […] The post Andreea Ana, după bronzul cucerit la Campionatele Mondiale de lupte: “Privesc cu încredere către Jocurile Olimpice” appeared first on Antena Sport.
14:50
Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League # Antena Sport
FCSB a primit o veste uriaşă! Doi titulari din lotul campioanei vor fi apţi de joc pentru primul meci din grupa principală de Europa League. FCSB va debuta în noul sezon al competiției europene pe 25 septembrie. Atunci, campioana României se va deplasa pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, iar duelul va fi […] The post Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
14:20
Şedinţă la FCSB! Giovanni Becali, avertisment pentru un jucător: “Eu şi Gigi vom încerca să îi băgăm minţile în cap” # Antena Sport
Giovanni Becali a anunţat că va avea o discuţie serioasă cu Octavian Popescu şi cu Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. Fotbalistul de 22 de ani a ajuns într-o situaţie extrem de complicată. Prestaţiile modeste şi faptul că nu mai îndeplineşte regula U21 l-au făcut să piardă echipa. Mai mult, tânărul de 22 de […] The post Şedinţă la FCSB! Giovanni Becali, avertisment pentru un jucător: “Eu şi Gigi vom încerca să îi băgăm minţile în cap” appeared first on Antena Sport.
14:20
Cadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica # Antena Sport
Mirel Rădoi a primit un cadou, înaintea debutului în Conference League. Obiectele dăruite tehnicianului de la Universitatea Craiova au și o legătură cu celebra trupă Metallica. Universitatea Craiova va juca primul meci din grupa principală de Conference League în deplasare, împotriva celor de la Rakow. Duelul este programat pe 2 octombrie, de la 22:00 și […] The post Cadoul primit de Mirel Rădoi, înaintea debutului în Conference League! Legătura cu Metallica appeared first on Antena Sport.
14:10
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) l-a condamnat pe Daniel Alves să plătească despăgubiri ultimului său club, Pumas, „pentru prejudiciile cauzate acestei instituţii”. Condamnat în primă instanţă la patru ani şi jumătate de închisoare pentru viol, fostul jucător al Barcelonei a fost achitat în martie. Ultimul meci al lui Dani Alves datează din 8 ianuarie 2023. […] The post Noi probleme pentru Dani Alves! Brazilianul, obligat să plătească 5 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
14:00
Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte # Antena Sport
La începutul anilor 2000, Messina juca în Serie A, pe atunci cel mai puternic campionat din lume, și era cea mai importantă echipă din Sicilia, peste rivalele Palermo și Catania. În sezonul 2004-2005, deși candidată la retrogradare, Messina încheia campionatul pe locul 7, peste echipe ca Lazio, Roma, Parma sau Fiorentina. Messina, acum în Serie […] The post Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte appeared first on Antena Sport.
13:50
Victor Martins a avut probleme în sesiune de calificări de Formula 2, din Azerbaidjan. Monopostul acestuia a fost făcut praf și a luat foc, însă pilotul a coborât rapid, scăpând teafăr de pe urma accidentului. The post Victor Martins, accident în calificările Formulei 2 din Azerbaidjan appeared first on Antena Sport.
13:40
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repartria # Antena Sport
Tragedie în sportul românesc! Un fost jucător de la CFR Cluj, în vârstă de doar 20 de ani, a murit în SUA. Este vorba despre Ciprian Scrobotă, un fotbalist din Aiud, care a trecut, în perioada junioratului, și pe la CFR Cluj. Acesta se afla în Statele Unite ale Americii, prin intermediul programului Work and […] The post Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repartria appeared first on Antena Sport.
13:30
Valeriu Iftime îi propune un nou jucător lui Gigi Becali la FCSB: “Are o personalitate extraordinară” # Antena Sport
Valeriu Iftime a vândut jucători pe bani mulţi la FCSB şi are o nouă propunere pentru Gigi Becali. Este vorba despre fundaşul dreapta Narcis Ilaş, internaţional U19 al României. Fundaşul cotat la 125.000 de euro a fost integralist în toate cele nouă meciuri disputate de Botoşani în acest sezon de Liga 1. Având doar 18 […] The post Valeriu Iftime îi propune un nou jucător lui Gigi Becali la FCSB: “Are o personalitate extraordinară” appeared first on Antena Sport.
13:30
FRF a pus în vânzare biletele pentru meciurile României din octombrie! Partida cu Austria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY # Antena Sport
FRF a pus în vânzare biletele la meciurile pe care România le va disputa în luna octombrie. Primul este amicalul cu Moldova, de pe 9 octombrie, după care urmează pe 12 octombrie partida cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ambele partide se vor […] The post FRF a pus în vânzare biletele pentru meciurile României din octombrie! Partida cu Austria e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
13:20
Federaţia Română de Fotbal anunţă că, în etapa ce se desfăşoară în acest weekend, căpitanii echipelor din Liga 1, Liga 2 şi Superliga Feminină vor purta banderola B.R.A.V.O., ca semn al sprijinului pentru platforma cu acelaşi nume. Prin această iniţiativă, FRF invită toate cluburile din primele două eşaloane să se alăture demersului B.R.A.V.O. Scopul este […] The post Liga 1, pe modelul Premier League! Ce se va întâmpla la meciurile din etapa a 9-a appeared first on Antena Sport.
12:50
Bernadette Szocs a dat cărţile pe faţă despre momentul cumplit al carierei: “Am rămas cu o traumă de acolo” # Antena Sport
Bernadette Szocs a dezvăluit că cel mai greu moment al carierei a venit la Jocurile Olimpice 2024. La Paris, ea a fost învinsă în optimi de buna ei prietenă, Sofia Polcanova, cu un sever 0-4. Mai mult, ea a fost considerată vinovată pentru eşecul naţionalei României, venit tot în optimi, în faţa Indiei. Jucătoarea de […] The post Bernadette Szocs a dat cărţile pe faţă despre momentul cumplit al carierei: “Am rămas cu o traumă de acolo” appeared first on Antena Sport.
12:30
Clubul spaniol FC Barcelona a anunţat vineri, printr-un comunicat, că meciul împotriva echipei franceze Paris Saint-Germain, din cadrul etapei a doua a Ligii Campionilor la fotbal, programat pe 1 octombrie, se va disputa pe Stadionul Olimpic Lluis Companys din capitala Cataloniei, după ce nu a reuşit să obţină permisele necesare pentru redeschiderea arenei Spotify Camp […] The post Barcelona a anunţat unde va juca meciul cu PSG! Varianta Camp Nou a picat appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:00
Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: “Va fi greu” # Antena Sport
Giovanni Becali a analizat șansele FCSB-ului, în lupta pentru titlu din noul sezon de Liga 1. Acesta a venit cu un verdict, după startul dificil al campioanei. În momentul de față, FCSB se află abia pe locul 11 în Liga 1, cu doar 7 puncte obținute după primele 8 meciuri jucate. Astfel, Giovanni Becali a […] The post Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: “Va fi greu” appeared first on Antena Sport.
11:50
Un membru al Generaţiei de Aur a refuzat postul de selecţioner. Florin Prunea ştie motivul: “Cum să spui aşa ceva?” # Antena Sport
Florin Prunea a dezvăluit Federaţia Română de Fotbal a avut în plan să îl numească pe Ioan Ovidiu Sabău selecţionerul României. Acesta fusese ofertat de către FRF, dar actualul antrenor de la U Cluj a refuzat să preia echipa naţională. Motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău este unul incredibil. Acesta nu a vrut să îşi […] The post Un membru al Generaţiei de Aur a refuzat postul de selecţioner. Florin Prunea ştie motivul: “Cum să spui aşa ceva?” appeared first on Antena Sport.
11:40
FC Botoșani – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre FC Botoșani și FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Duelul contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestei partide, echipa din Moldova se află pe locul 4 în Liga 1, cu 16 puncte după 9 partide disputate. De cealaltă parte, campioana […] The post FC Botoșani – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
11:10
Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: “Am renunţat la toate maşinile”. Ce hobby are acum britanicul # Antena Sport
Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă, relatează Reuters. În vârstă de 40 de ani, pilotul Ferrari a declarat la Marele Premiu al Azerbaidjanului că nu […] The post Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: “Am renunţat la toate maşinile”. Ce hobby are acum britanicul appeared first on Antena Sport.
11:00
Mihai Stoica a uimit pe toată lumea! Cât de mult vorbeşte, la telefon, cu Gigi Becali: “Ăsta a fost recordul” # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit cât de mult vorbește, la telefon, cu Gigi Becali. Președintele Consiliului de Administrație de la FSCB a uimit pe toată lumea. Este deja cunoscut faptul că patronul campioanei se implică în viața echipei. Acum, Mihai Stoica a recunoscut că vorbește în fiecare zi cu Gigi Becali. Cât de mult vorbește Mihai […] The post Mihai Stoica a uimit pe toată lumea! Cât de mult vorbeşte, la telefon, cu Gigi Becali: “Ăsta a fost recordul” appeared first on Antena Sport.
10:30
Antrenorul lui Galatasaray, discurs à la Dan Nistor după 1-5 cu Frankfurt: “Am fi putut câştiga uşor” # Antena Sport
Galatasaray a pierdut categoric meciul din prima etapă de UEFA Champions League cu Eintracht Frankfurt. Echipa din Germania s-a impus cu 5-1, la capătul unui meci în care turcii au deschis scorul. Okan Buruk, antrenorul celor de la Galatasaray, este de părere că echipa sa a făcut o primă repriză foarte bună şi că lucurile […] The post Antrenorul lui Galatasaray, discurs à la Dan Nistor după 1-5 cu Frankfurt: “Am fi putut câştiga uşor” appeared first on Antena Sport.
10:30
Hansi Flick, val de laude pentru Marcus Rashford după “dubla” din 2-1 cu Newcastle: “Un jucător de excepţie” # Antena Sport
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a explicat joi că formaţia sa avea nevoie de un fotbalist precum englezul Marcus Rashford, autorul unei duble în victoria cu Newcastle United (scor 2-1), joi seara, în Liga Campionilor, pentru a avea dubluri pe toate poziţiile “cu jucători de calitate”, informează EFE. “Marcus a făcut primul pas: a […] The post Hansi Flick, val de laude pentru Marcus Rashford după “dubla” din 2-1 cu Newcastle: “Un jucător de excepţie” appeared first on Antena Sport.
09:50
A spus că ar reveni oricând la FCSB, dar îl face praf pe Elias Charalambous: “E prea multă umilinţă” # Antena Sport
Elias Charalambous a fost criticat de Ilie Stan, fostul antrenor de la FCSB, pentru modul în care gestionează situaţia de la campioana României. Formaţia roş-albastră are un start dezastruos de campionat, cu o singură victorie în primele nouă etape. Chiar dacă recent a spus că s-ar întoarce la FCSB, echipă pe care a mai antrenat-o […] The post A spus că ar reveni oricând la FCSB, dar îl face praf pe Elias Charalambous: “E prea multă umilinţă” appeared first on Antena Sport.
09:20
L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: “Eu nu sunt la fel de capabil” # Antena Sport
Pep Guardiola a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Antonio Conte, după ce Manchester City a învins-o pe Napoli, scor 2-0, în prima etapă a noului sezon din UEFA Champions League. Partida de pe Etihad a fost influenţată decisiv de eliminarea lui Di Lorenzo din minutul 21. Cinci minute mai târziu, Kevin De […] The post L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: “Eu nu sunt la fel de capabil” appeared first on Antena Sport.
09:00
Reacţia lui Pep Guardiola după ce Erling Haaland i-a surclasat pe Messi şi Ronaldo în Champions League # Antena Sport
Erling Haaland a deschis scorul în meciul câştigat de Manchester City în faţa lui Napoli, 2-0, în prima etapă a acestei ediţii a Ligii Campionilor, stabilind astfel un record al competiţiei. Norvegianul a devenit jucătorul care a ajuns cel mai repede la 50 de goluri înscrise în Champions League, el având nevoie de doar 49 […] The post Reacţia lui Pep Guardiola după ce Erling Haaland i-a surclasat pe Messi şi Ronaldo în Champions League appeared first on Antena Sport.
08:40
Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City – Napoli 2-0: “Şi-a băgat dracul coada” # Antena Sport
Antonio Conte a fost de dezamăgit după ce a fost nevoit să îl scoată pe Kevin De Bruyne de pe teren, în minutul 26 al meciului Manchester City – Napoli, câştigat de cetăţeni cu 2-0. Revenit pe Etihad pentru prima oară după transferul la Napoli, belgianul nu s-a putut bucura prea mult de partidă. În […] The post Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City – Napoli 2-0: “Şi-a băgat dracul coada” appeared first on Antena Sport.
08:40
Marcus Rashford, pe lista celor 9 jucători care şi-au trecut în cont dubla în prima etapă a Ligii Campionilor # Antena Sport
Marcus Rashford, decisiv în victoria obţinută de FC Barcelona pe terenul formaţiei Newcastle United (scor 2-1), este al nouălea jucător care reuşeşte o dublă în etapa inaugurală a Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2025-2026. 9 jucători cu duble în prima etapă a Ligii Campionilor Rashford, cedat în această vară de Manchester United la Barcelona, s-a […] The post Marcus Rashford, pe lista celor 9 jucători care şi-au trecut în cont dubla în prima etapă a Ligii Campionilor appeared first on Antena Sport.
08:00
Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a declarat recent că studiază ideea de a reduce durata curselor de F1. „Există problema duratei cursei: considerăm că este puțin prea lungă pentru spectatorii mai tineri”, a spus Domenicali. „Observăm pe multe dintre canalele noastre că rezumatele sunt extrem de populare. Poate că pentru cei dintre noi […] The post Vi se par cursele de Formula 1 prea lungi? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
02:50
The post Jurnal AntenaSport | Caii de la Buftea appeared first on Antena Sport.
