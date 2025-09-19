Compania Municipală Parking București: 189 de parcaje, în S1

12:10

Goodyear anunță lansarea noii generații de anvelope de camion KMAX GEN-3, care vine cu un randament kilometric de top, tracțiune îmbunătățită, rezistență la rulare mai bună cu până la 13% și cel puțin 40% materiale sustenabile în componență. Cu un accent puternic pe reducerea costului total de operare, utilizarea KMAX GEN-3 ajută la reducerea costurilor […]