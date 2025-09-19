Cristoiu aruncă bomba în dosarul lui C.G. „Dacă era o lovitură de stat reală, trebuia recunoscut de ministrul Apărării”

18:20

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, se delimitează de acțiunile inițiatorilor unui proiect de lege care ar putea limita dreptul la avort. Aceasta a subliniat că partidul nu are nicio legătură cu proiectul. Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, se delimitează de acțiunile inițiatorilor unui proiect de lege care ar putea limita dreptul […] Articolul Lidera POT neagă că partidul ar avea vreo legătură cu interzicerea avortului: Tinerii sunt manipulaţi împotriva noastră apare prima dată în PS News.