Ministrul Apărării: România e solidară cu Estonia / Rusia trebuie să înţeleagă că astfel de provocări nu vor rămâne fără răspuns
G4Media, 19 septembrie 2025 21:20
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către aeronavele militare ruseşti, afirmând că România este pe deplin solidară cu Estonia, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
Șoferiță prinsă cu un ponei de 150 kg în portbagajul mașinii roz. Cum a reacționat poliția # G4Media
Pe 3 septembrie 2025, un control de rutină al poliției din Alsdorf, un oraș aflat lângă Aachen, în landul Renania de Nord-Westfalia (Germania), a scos... © G4Media.ro.
Ministrul Economiei la Antena 3, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut de DNA: „De o lună nici nu l-am mai văzut, nu știu cu ce s-a ocupat / Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit” # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, că Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA pentru abuz în serviciu, urma... © G4Media.ro.
Un judecător respinge procesul de 15 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva New York Times # G4Media
Un judecător federal a respins vineri procesul de calomnie intentat de preşedintele Donald Trump împotriva ziarului „The New York Times”, afirmând că plângerea de 85... © G4Media.ro.
EXCLUSIV Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja denunță un posibil abuz la promovarea directorului dublu condamnat care gestionează proiecte de 14 miliarde de euro: Fie fișa postului a fost modificată ulterior, fie criteriile specifice au fost ignorate # G4Media
Sebastian Burduja (PNL), fostul ministru al Energiei, a denunțat vineri un posibil abuz la promovarea ca director de investiții în minister a lui Constantin Bordeianu,... © G4Media.ro.
Două avioane militare rusești au survolat la joasă altitudine o platformă poloneză din Marea Baltică, fără să intre în spațiul aerian polonez. Forțele Armate au fost alertate # G4Media
Două avioane de vânătoare ale Forțelor Armate Ruse au efectuat vineri un zbor la joasă altitudine, circa 150 metri, în apropierea platformei petroliere Petrobaltic din... © G4Media.ro.
Ministrul Muncii din Germania anunță că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale # G4Media
Ministrul german al muncii, Barbel Bas, a promis vineri că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizaţii de şomaj, transmite... © G4Media.ro.
UPDATE Liviu Cocoș, prim-vicepreședintele PNL Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru cumpărare și dare de influență / Control judiciar pentru șefa companiei de apă / DNA a efectuat joi percheziții la Compania de Apă Brașov, acolo unde director e liberalul # G4Media
Directorul general al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut joi seară de către procurorii DNA. UPDATE Vineri, 19 septembrie, 20:07 Liviu Cocoș,... © G4Media.ro.
Coreea de Nord testează drone de luptă controlate cu AI / Sistemele nord-coreene sunt mai eficiente în contextul actual al peninsulei, avertizează experții # G4Media
Phenianul a efectuat recent teste cu drone tactice și de recunoaștere controlate prin inteligență artificială, într-o demonstrație care marchează o nouă etapă în strategia sa... © G4Media.ro.
Theodor Stolojan: Doamne ferește ca CCR să respingă reforma de bun simț legată de pensia magistraţilor, cazanul nemulţumirii populaţiei s-ar umple până la refuz # G4Media
Fostul preşedinte PNL Theodor Stolojan a declarat vineri la Digi24 că este de neînţeles este încercarea PSD şi a altor partide de a-l convinge pe... © G4Media.ro.
Decizie radicală pentru protejarea naturii. Sri Lanka interzice patru specii de pești de acvariu care decimează fauna autohtonă # G4Media
Sri Lanka a luat decizia de a interzice importul, vânzarea și transportul a patru specii invazive de pești de acvariu ( Channa micropeltes, Apteronotus albifrons,... © G4Media.ro.
BREAKING Diana Șoșoacă, citată marți în calitate de suspect la Parchetul General / Șefa pro-rusă a partidului extremist SOS este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență / Lungul șir al derapajelor europarlamentarei extremiste # G4Media
Diana Șoșoacă, șefa pro-rusă a partidului extremist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate de suspect, conform unei citații pe care europarlamentara... © G4Media.ro.
Ucraina a „lovit unde doare” prin atacurile asupra industriei petroliere ruse, afirmă un economist rus # G4Media
Strategia Kievului de a lovi industria petrolieră rusă este „cel mai eficient lucru pe care Ucraina îl poate face” pentru a afecta mașina de război... © G4Media.ro.
George Simion afirmă că proiectul celor doi deputați ex-POT care sancționează vătămarea fătului „prin orice mijloace” vizează condamnarea celor care lovesc gravidele / Viceliderul grupului deputaților partidului extremist declarase că AUR nu susține proiectul # G4Media
George Simion, liderul partidului extremist AUR, afirmă într-o postare pe Facebook, că proiectul celor doi deputați ex-POT care sancționează vătămarea fătului „prin orice mijloace” vizează... © G4Media.ro.
Oana Țoiu: România condamnă încălcarea spațiului aerian al Estoniei de avioane de vânătoare rusești / “Această acțiune este iresponsabilă” # G4Media
România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești și califică acțiunea drept “iresponsabilă”, potrivit unui mesaj publicat de ministrul român... © G4Media.ro.
SURSE Sorin Grindeanu vrea patru posturi de prim-vicepreședinți la PSD, printre care Lia Olguța Vasilescu și Victor Negrescu / Posibil congres PSD în octombrie # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, vrea să candideze la șefia partidului la viitorul congres cu o listă de candidați pe celelalte posturi de conducere... © G4Media.ro.
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu sos de ardei și măsline negre, o rețetă rapidă de sezon care merge și cu paste scurte, gata într-un sfert de oră # G4Media
Spaghetti cu sos de ardei și măsline negre, o rețetă de sezon gata cât ai zice… paste. Profitând de oferta bogată în legume a toamnei... © G4Media.ro.
Rusia declară „teroristă” „Mișcare Satanistă Internațională”, deși oficial nu există nicio organizație cu acest nume # G4Media
Autoritățile ruse au inclus vineri „Mișcarea Satanistă Internațională” pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, deschizând calea către potențiale pedepse cu închisoarea severe pentru cei care vor... © G4Media.ro.
DeepSeek susține că antrenarea R1, modelul său AI de succes, a costat doar 294.000 de dolari # G4Media
Dezvoltatorul chinez de IA DeepSeek a declarat că a cheltuit 294.000 de dolari pentru antrenarea modelului său R1, o sumă mult mai mică decât cifrele... © G4Media.ro.
Dmitri Kozak a fost singurul oponent declarat al războiului din cercul restrâns al lui Putin. De ce a plecat abia acum de la Kremlin? # G4Media
Vladimir Putin a semnat în 18 septembrie un decret prin care l-a eliberat din funcție, la cerere, pe Dmitri Kozak, șeful adjunct al Administrației Prezidențiale... © G4Media.ro.
VIDEO INTERVIU Din suburbiile Buenos Airesului, campioni mondiali de Tango Salon 2025: „Din acel moment, am simțit că îl voi dansa pentru totdeauna” # G4Media
Prin pasiune, sacrificiu, dăruire și perseverență, Diego Ortega și Aldana Silveyra, doi tineri din suburbiile Buenos Airesului, au ajuns să danseze pe marile scene ale... © G4Media.ro.
Cristian Pistol: A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti / Dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, estimez că va putea fi deschisă circulaţia pe acest sector mai devreme de 2027 – VIDEO # G4Media
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, vineri, că a început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti, fiind mobilizaţi 620... © G4Media.ro.
Directorul general și directorul financiar de la Hidroelectrica pleacă din companie pentru ca România să nu piardă bani din PNRR # G4Media
Károly Borbély pleacă din funcţia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţară, pentru ca România... © G4Media.ro.
Sindicatele franceze dau guvernului un ultimatum să renunţe la măsurile de austeritate și amenință cu noi proteste # G4Media
Sindicatele franceze, care au organizat joi o zi de proteste cu sute de mii de oameni în stradă, ameninţă cu noi greve şi manifestaţii dacă... © G4Media.ro.
„Voi cuceriți lumea”: Trump speră că șefii giganților tech din domeniul AI știu ce fac, pentru că el nu știe # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că inteligența artificială cucerește lumea și că speră ca șefii din domeniul tehnologiei să știe ce fac, pentru că... © G4Media.ro.
Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online luni, între orele 9.00 şi 13.00, anunță CFR Călători / Aplicaţia va fi oprită pentru lucrări de mentenanţă # G4Media
Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online, luni, între orele 9:00 şi 13:00, deoarece aplicaţia va fi oprită pentru lucrări complexe de mentenanţă, informează CFR... © G4Media.ro.
Lia Olguţa Vasilescu: Nu va fi nici o criză în coaliţie, dacă demisionează premierul Bolojan, e un protocol semnat, PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un prim-ministru. Guvernul se poate face imediat, procedurile pot să dureze 3-5 zile # G4Media
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunţat că, dacă nu se face aşa cum... © G4Media.ro.
Aproape 110.000 de români s-au înscris în registrul naţional al donatorilor de celule stem – Pentru mii de pacienţi, transplantul de celule stem este singurul tratament / 497 pacienţi au primit până acum celule stem hematopoietice # G4Media
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, afirmă, vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice că în România... © G4Media.ro.
Și animalele de companie sunt afectate de schimbările de vreme cauzate de venirea toamnei: Umiditatea și scurtarea zilei le perturbă ritmul biologic / Cum combatem simptomele: Sfatul medicului veterinar # G4Media
Toamna aduce schimbări semnificative din punct de vedere al vremii. Temperaturile scad, ploile cresc umiditatea din aer, iar zilele devin mai scurte și nopțile mai... © G4Media.ro.
Avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian în apropiere de Tallinn, într-o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO # G4Media
Avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte de a fi respinse de avioane NATO, scrie publicația Politico.... © G4Media.ro.
Calea Victoriei şi strada Poiana cu Aluni din capitală, pietonale în weekend – expoziţii, spectacole, parade şi ateliere interactive # G4Media
Calea Victoriei şi str. Poiana cu Aluni, din Sectorul 2, devin pietonale sâmbătă şi duminică, oferind publicului oportunitatea de a lua parte la expoziţii, spectacole... © G4Media.ro.
Cuplul format din regizorul american Tim Burton și actrița italiană Monica Bellucci și-a anunțat despărțirea vineri într-un comunicat transmis agenției AFP, potrivit BFM TV. „Cu... © G4Media.ro.
Unul dintre suspecții principali ai atentatului antisemit din 1982 de la Paris a fost arestat în Cisiordania # G4Media
Un palestinian supranumit Hicham Harb, bănuit că a supervizat comandoul care a comis un atentat soldat cu moartea a şase oameni în 1982, în cartierul... © G4Media.ro.
Un fost şef din Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi un fost ofiţer de la Serviciul Judeţean Anticorupţie Prahova scapă de dosarul DNA prin prescripţie / Erau acuzați de şantaj, luare de mită, trafic de influenţă şi cercetare abuzivă # G4Media
Un fost şef serviciu din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Ploieşti şi un fost ofiţer din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Prahova au... © G4Media.ro.
Proiect PNL: Dacă un bloc are o asociaţie care obţine venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, va putea să folosească aceşti bani şi pentru cheltuielile legate de spaţiile comune # G4Media
Deputatul PNL Andrei Baciu a depus în Parlament in proiect de lege care prevede că, dacă un bloc are o asociaţie care obţine venituri din... © G4Media.ro.
Întâlnire strategică a întregii conduceri USR, în weekend, la Timişoara, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului / Fritz: Vom avea discuţii intense, dar constructive, despre rolul USR la guvernare # G4Media
USR anunţă o întâlnire strategică a întregii conduceri, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului, în weekend, la Timişoara. Preşedintele Dominic Fritz,... © G4Media.ro.
Liderii europeni se reunesc pe 1 octombrie pentru a avansa în planul de reînarmare a UE şi a consolida ajutorul pentru Ucraina # G4Media
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se va întâlni cu liderii europeni pe 1 octombrie la Copenhaga pentru a aprofunda apărarea comună europeană, pentru a avansa... © G4Media.ro.
Patru ghiduri dedicate prevenirii, gestionării și intervenției în cazurile de bullying au fost lansate joi într-o inițiativă comună a Fundației Neuroatipic și a Direcției Siguranța... © G4Media.ro.
Vice-guvernatorul Băncii Naţionale a României, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect al României pentru următorul deceniu # G4Media
Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect naţional al României pentru următorul deceniu, a declarat, vineri, vice-guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR),... © G4Media.ro.
Omenirea va fi martora, în doar câțiva ani, a uneia dintre cele mai spectaculoase supernove observate vreodată # G4Media
O stea misterioasă din constelația Sagittae (Săgeata), cunoscută sub numele de V Sagittae, ar putea deveni în curând una dintre cele mai spectaculoase supernove observabile... © G4Media.ro.
Dezbatere aprinsă în parlamentul croat pe marginea unei legi ce privește profesiile reglementate care va facilita angajarea asistentelor medicale române # G4Media
Dezbaterea parlamentară privind legea care va facilita angajarea în Croaţia a asistentelor medicale din România s-a transformat vineri într-o discuţie despre situaţia materială a asistentelor... © G4Media.ro.
Sute de biciclişti au format un lanț uman pentru a protesta împotriva maşinilor parcate pe pistele de biciclete din Milano # G4Media
Câteva sute de biciclişti au format un lanţ uman în centrul oraşului Milano pentru a protesta împotriva maşinilor care blochează pistele de biciclete, informează agenția... © G4Media.ro.
FT: UE plănuiește să deblocheze 550 milioane euro pentru Ungaria pentru a obține acordul lui Viktor Orbán asupra noilor sancțiuni contra Rusiei # G4Media
Comisia Europeană intenționează să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro din fondurile UE destinate Ungariei, într-o încercare de a depăși amenințarea cu veto a... © G4Media.ro.
Principalii acuzaţi în accidentul de telecabină din 2021 din Italia, soldat cu 14 morți, au scăpat de închisoare # G4Media
La peste patru ani de la prăbuşirea unei telecabine la Stresa, în nordul Italiei, soldată cu 14 morţi, justiţia a validat acorduri de reducere a... © G4Media.ro.
Opt foști ambasadori ai SUA la București, Chișinău și OSCE lansează un avertisment fără precedent înaintea alegerilor parlamentare decisive din Republica Moldova: O victorie a forțelor pro-ruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru agresiune împotriva României și Ucrainei # G4Media
Opt foști ambasadori ai SUA la București, Chișinău și OSCE și-au anunțat vineri solidaritatea cu Maia Sandu și partidul său înaintea alegerilor parlamentare decisive din... © G4Media.ro.
Primăria Piatra Neamţ va interzice circulaţia trotinetelor electrice închiriate / Măsura, luată după ce un băiat de 15 ani a murit după ce a căzut cu o astfel de trotinetă # G4Media
Primarul din Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că în municipiu va fi interzisă circulaţia trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni.... © G4Media.ro.
La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegeri parlamentare. Cetățenii moldoveni stabiliți sau aflați temporar în România vor putea vota la 23... © G4Media.ro.
Doar o jumătate dintre studenţii la Drept finalizează studiile de licenţă începute la forma de învăţământ cu frecvenţă, potrivit unui raport al Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor de Drept din România # G4Media
Doar o jumătate dintre studenţii la Drept finalizează studiile de licenţă începute la forma de învăţământ cu frecvenţă, arată Raportul privind starea învăţământului juridic superior... © G4Media.ro.
După ce săptămâna aceasta Dacia a prezentat noua variantă Duster Pick-Up pentru piața din România, aflăm că producătorul din Mioveni a lansat și o versiune Cargo a... © G4Media.ro.
