Dronă civilă, depistată lângă o aeronavă în aterizare pe Aeroportul Otopeni. Poliţia a deschis anchetă

Când statul măreşte taxele, preţurile cresc necontrolat, iar ziua de mâine e plină de necunoscute, e bine să ai, undeva, un colţ de grădină, să-ți poţi asigura măcar strictul necesar. Dacă ești priceput, e posibil ca pasiunea pentru munca pământului să îţi aducă şi ceva bani. E un experiment pe care îl face deja, de câţiva ani, o familie din Bolintin. Au început din dorinţa de a avea zarzavaturi curate, fără chimicale, pe masa copiilor. Peste noapte a devenit o mică afacere cu produse organice. Care azi se dovedeşte, de fapt, un mod de viaţă pentru ei, şi un model de supravieţuire în vremuri de criză, pentru noi.