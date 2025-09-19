Ministerul de Externe: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică

13:20

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj cu prilejul evenimentului de lansare a Raportului privind starea învăţământului juridic superior din România, în care arată că învăţământul juridic superior reprezintă mai mult decât o etapă academică: este unul dintre pilonii pe care se sprijină construcţia unui stat de drept şi a unei justiţii eficiente.