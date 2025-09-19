Trupa Massive Attack se alătură campaniei de boicotare a Israelului
Aktual24, 19 septembrie 2025 21:20
Pionierii trip-hop-ului, britanicii de la Massive Attack s-au alăturat altor trupe și muzicieni în încercarea de a bloca difuzarea pieselor lor în Israel, ca parte a unei campanii de boicot cultural din cauza războiului din Gaza. Membii trupei au declarat că s-au alăturat grupului „No Music for Genocide”, un nou grup de muzicieni inspirat de […]
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
21:40
Comerțul cu SUA. Cu cât au scăzut exporturile Germaniei către Statele Unite după noile tarife ale lui Trump # Aktual24
Germania continuă să exporte mai multe bunuri către SUA decât invers – dar tarifele comerciale mai mari impuse de administrația Trump încetinesc din ce în ce mai mult acest lucru: excedentul de export al Germaniei față de SUA a scăzut între ianuarie și iulie la cel mai scăzut nivel din primele șapte luni ale anului […]
Acum 30 minute
21:30
Ministrul german al Muncii promite pedepse mai dure pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale # Aktual24
Ministrul german al Muncii, Barbel Bas, a promis, vineri, că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizații de șomaj. „Venitul de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să devină mai rezistent la abuzuri, astfel încât beneficiile să ajungă doar la cei care au nevoie de […]
Acum o oră
21:20
21:10
Finlanda, noua țintă a Rusiei. Pretextele folosite în cazul invadării Ucrainei sunt reutilizate acum față de Finlanda # Aktual24
Înaltii oficiali ruși desfășoară o campanie coordonată de Kremlin de amneințări la adresa Finlandei, aliat al NATO, în același mod în care au procedat înainte de invazia Moscovei în Ucraina, a avertizat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). „Înaltii oficiali ai Kremlinului au intensificat amenințările împotriva Finlandei în ultimele săptămâni, inclusiv prin utilizarea unui limbaj care […]
21:00
Polonia susține că avioane de vânătoare rusești au efectuat o trecere la joasă altitudine deasupra platformei Petrobaltic după ce două avioane au încălcat spațiul aerian al Estoniei # Aktual24
Polonia susține că două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de explorare a petrolului și gazelor Petrobaltic din Marea Baltică, efectuând o trecere la joasă altitudine deasupra platformei. Vineri mai devreme, trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 […]
Acum 2 ore
20:40
Acum 20 de ani, Oceanul Arctic era un pustiu înghețat cu puține zone în care navele puteau opera, pentru o perioadă scurtă de timp. Acum zona arctică a devenit un adevărat câmp de bătălie în care, pe fondul topirii gheții provocate de schimbările climatice, marile puteri se luptă pentru influență. Zilele trecute, China a anunțat […]
20:40
Trump spune că apreciază „aprobarea acordului privind TikTok”, însă Xi Jinping spune că „ar fi bucuros” să vadă negocieri comerciale productive # Aktual24
Soarta operațiunilor TikTok din SUA este încă oarecum incertă după apelul telefonic al lui Trump cu liderul chinez Xi Jinping. Președintele SUA dorește un cumpărător american al site-ului din motive de securitate națională, iar postarea sa de pe rețelele de socializare privind apelul telefonic cu Xi a dat impresia că există deja o înțelegere,, potrivit […]
20:30
Trump solicită Curții Supreme să îi permită să aplice politica celor două sexe biologice în cazul pașapoartelor pentru persoanele transgender și non-binare # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump a solicitat, vineri, Curții Supreme, să îi permită aplicarea unei politici privind pașapoartele persoanelor transgender și non-binare, care să conțină indicații de sex masculin sau feminin conforme cu certificatele de naștere. Departamentul de Justiție a contestat o hotărâre a unei instanțe inferioare care permitea persoanelor să folosească genul sau markerul „X” […]
20:20
Trimisul lui Trump: Putin e ca Hitler, dar va ceda într-un joc de poker nuclear. Dacă va cădea Ucraina, o țară NATO urmează # Aktual24
Generalul în retragere Keith Kellogg, trimisul special al președintelui SUA pentru Ucraina, susține că Vladimir Putin joacă un „poker nuclear”, dar va „ceda” când se va confrunta cu o descurajare credibilă, mai ales că președintele american Donald Trump nu se teme de asemenea confruntări. Într-un interviu pentru The Telegraph, Kellogg îl numește pe liderul de […]
20:10
Cum are de gând UE să folosească bani de-ai Rusiei pentru a ajuta Ucraina. Banii vor fi dați înapoi doar după ce Rusia va despăgubi Ucraina # Aktual24
Uniunea Europeană discută despre utilizarea activelor rusești înghețate pentru a susține un „împrumut reparatoriu” propus Ucrainei, cu scopul de a stimula finanțele țării în timpul războiului și de a evita riscul unui veto din partea Ungariei, au declarat oficiali apropiați proiectului. Ungaria, care menține legături strânse cu Moscova, a respins în mod repetat sancțiunile împotriva […]
Acum 4 ore
19:40
Pe 28 septembrie au loc unele dintre cele mai importante alegeri pentru Europa și pentru România din ultimii ani. Forțele pro-europene ale Maiei Sandu înfruntă practic toate celelalte forțe cu șanse la Parlament și care sunt aliniate cu Rusia. Un succes al acestora din urmă ar putea da Republica Moldova cu mulți ani înapoi și […]
19:10
Brazilienii din armata ucraineană, ofensivă de succes lângă Pokrovsk: ”Inamicii sunt eliminați unul câte unul. Abilitățile brazilienilor se transferă din junglă în pădurile ucrainene” # Aktual24
Soldații brazilieni din Legiunea Internațională nr. 2 lovesc puternic lângă Pokrovsk, în timp ce flancurile proeminenței rusești se prăbușesc, transmite presa din Ucraina. Frontul de la Pokrovsk a devenit cel mai recent câmp de luptă în care Legiunea Internațională nr. 2 a Ucrainei, parțial redistribuită din Zaporojie și Ceasiv Yar, joacă un rol decisiv. Specializată […]
19:00
Șoșoacă, citată la Parchet, este acuzată de 11 infracțiuni. Reacție delirantă: ”Nu ne pot aresta pe toţi!” # Aktual24
Europarlamentarul extremist Diana Șoșoacă a fost citată la Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe 23 septembrie, la ora 12.00, în calitate de suspect. Potrivit Poliției Ilfov, a fost deschis un dosar penal pentru suspiciunea comiterii unei infracțiuni prevăzute de Ordonanța 31/2002, care interzice propagarea cu caracter fascist, legionar, rasist sau […]
18:30
Rusia, noi provocări ”fără precedent”. Trei MiG-31 au violat timp de 12 minute spațiul aerian al Estoniei, țară NATO # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei a convocat vineri însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Estonia pentru a depune o protest și a înmâna o notă privind încălcarea spațiului aerian estonian, care a avut loc pe 19 septembrie. Incursiunea a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune […]
18:20
Micul-dejun luat târziu poate provoca oboseală, depresie, anxietate. Plus alte probleme și mai grave, susține un studiu întins pe cinci decenii # Aktual24
Un studiu care a monitorizat aproape 3.000 de adulți pe parcursul a cinci decenii a relevat o legătură consistentă între micul dejun târziu, indicatori de sănătate mai slabi și mortalitate mai ridicată. Un studiu de zeci de ani realizat pe aproape 3.000 de adulți în vârstă a constatat că ora meselor, în special a micului […]
18:20
Șefia ANPC aduce dosare penale. Și succesorul lui Piedone este dat afară după ce s-a ales cu control judiciar pentru 60 de zile # Aktual24
Șeful ANPC, Sebastian Ioan Hotca, urmează să fie dat afară, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. El s-a ales cu dosar penal după ce a intervenit la solicitarea unui lider PSD, Flavius Nedelcea, pentru a numi o persoană agreată într-o funcție de conducere la ANPC Caransebeș. „Hotca nu va mai exercita […]
Acum 6 ore
17:50
Rectorul SNSPA demască „partidele KGB”: „AUR, SOS, POT și lideri precum Călin Georgescu nu sunt simple «alternative» ale politicii românești, ci pioni instrumentalizați direct de la Kremlin” # Aktual24
Într-un context internațional tot mai tensionat, în care atacurile hibride, propaganda și influența străină subminează instituțiile democratice, profesorul Remus Pricopie, rectorul SNSPA, trage un semnal de alarmă cu privire la infiltrarea sistematică a unor interese rusești în politica românească și europeană. Într-o analiză dură, dar argumentată, publicată în Revista Cultura, autorul vorbește despre apariția așa-numitelor […]
17:40
Numeroase evenimente în București în acest week-end. Sunt sărbătorite Zilele Bucureştiului # Aktual24
Calea Victoriei şi str. Poiana cu Aluni, din Sectorul 2, devin pietonale sâmbătă şi duminică, oferind publicului oportunitatea de a lua parte la expoziţii, spectacole de teatru, concerte, proiecţii de film, ateliere interactive şi activităţi sportive. Weekendul este unul festiv, având în vedere că în acest sfârşit de săptămână sunt sărbătorite Zilele Bucureştiului, marcând 566 […]
17:10
Greutatea ideală a unei genți de voiaj: Cum să îți optimizezi bagajul fără compromisuri? (P) # Aktual24
O geantă de voiaj aleasă cu grijă îți poate dicta ritmul întregii călătorii. O greutate bine echilibrată nu înseamnă doar lipsa efortului fizic, ci și libertatea de a te concentra pe experiență, nu pe povara bagajului sau a grijilor legate de limita acestuia. Alegerea genții de voiaj potrivite începe cu scopul călătoriei Înainte să te […]
16:50
Delir, Rusia pretinde că este victimă a dronelor: ”Militanții regimului neonazist de la Kiev conduc o adevărată vânătoare de oameni fără apărare cu ajutorul dronelor” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt al MAE de la Moscova, Maria Zaharova, a avut vineri un nou discurs delirant legat de acuzațiile Poloniei privind incursiunea unor drone rusești în spațiul ei aerian. ”În legătură cu recentele demersuri ale unor capitale europene privind așa-zisa încălcare a spațiului aerian al Poloniei de către presupusele drone rusești la data de […]
16:30
Detalii oficiale DNA: secretarul de stat PSD a fost reținut pentru că i-a trădat pe anchetatori. În plus, conducerea ANPC a fost băgată în control judiciar # Aktual24
DNA a explicat, vineri, într-un comunicat de presă, de ce secretarul de stat Flavius Nedelcea (PSD) a fost reținut. Este pentru prima dată în ultimii ani când un membru al Guvernului este săltat de DNA. În comunicat se vorbește despre ”acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni” exercitate de conducerea ANPC asupra unui […]
16:10
Putin a trasat portretul robot al viitorului președinte al Rusiei: ”Trebuie să fie veteran al războiului din Ucraina” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că următoarea generație de lideri politici ai țării trebuie să fie formată din veterani ai războiului din Ucraina. Putin a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri cu diferite formațiuni membre ale Dumei de Stat ruse și a vorbit despre participarea veteranilor războiului din Ucraina la alegeri. În Rusia […]
Acum 8 ore
15:50
Presshub: Deputatul liberal Muraru vrea polițiști aleși de șeful SIE pentru a ancheta penal cadre SIE # Aktual24
Deputatul liberal Iulian Alexandru Muraru propune modificarea legii de funcționare a Serviciului de Informații Externe (SIE) în sensul ca angajații SIE să fie cercetați penal de anumiți ofițeri ai SIE, aleși „pe spânceană”, la propunerea șefului SIE și cu avizul procurorului general al României. Potrivit inițiativei legislative a lui Muraru, procedura de acordare sau de […]
15:40
Mișcare care va înfuria China și PSD-ul. Nouă parlamentari, inclusiv unul de la PSD, cer președintelui și premierului deschiderea unei reprezentanţe a României în Taiwan # Aktual24
Nouă parlamentari de la toate partidele care fac parte din coaliţia de guvernare au trimis o scrisoare deschisă către preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, cer deschiderea unei reprezentanţe a României la Taipei şi a Taiwanului la Bucureşti. ”E timpul să devenim europeni şi pe subiectul Taiwan”, se arată […]
15:20
Și șeful ANPC, urmașul lui Piedone, a căzut în dosarul lui Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA # Aktual24
Șeful ANPC, Sebastian Ioan Hotca, a fost pus sub control judiciar în acest caz. El este acuzat că a schimbat ilegal din funcţie, la cererea lui Flavius Nedelcea, persoana care ocupa postul de inspector şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Caraş-Severin. Hotca a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile după ce […]
15:00
Nu există „absolut nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin dorește să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri șeful agenției britanice de informații externe într-un discurs de rămas bun. Richard Moore, șeful Serviciului Secret de Informații, sau MI6, cum este mai cunoscut, a spus că Putin „ne trage pe sfoară”. „El încearcă să-și impună […]
14:50
UE, al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. De data aceasta, sancțiunile au fost adoptate după consultări cu Trump # Aktual24
Comisia Europeană le-a propus vineri ţărilor membre ale Uniunii Europene să adopte al 19-lea pachet de sancţiuni contra Rusiei, vizând în special hidrocarburile ruseşti, a anunţat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar, transmite AFP, citată de Agerpres. ”Comisia a adoptat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, putem confirma acest lucru”, a indicat […]
14:30
Oradea: 30 de noi autobuze electrice. ”Cea mai mare achiziţie care a fost făcută pentru autobuze electrice din ţară” # Aktual24
Cele 30 de autobuze electrice noi achiziţionate de administraţia locală din Oradea, 28 printr-un proiect finanţat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 şi două cu fonduri de la bugetul local, au fost prezentate vineri în Piaţa Unirii, de către primarul Florin Birta. Alături de edil au fost prezenţi directorul ADR N-V, Marcel Boloş, reprezentantul producătorilor, Tal […]
14:10
India va continua să importe petrol rusesc, sfidând amenințările cu noi tarife ale lui Donald Trump # Aktual24
India continuă să importe petrol din Rusia, ignorând cererile și sancțiunile recente impuse de administrația Trump. Guvernul de la New Delhi nu a dat instrucțiuni oficiale pentru reducerea achizițiilor, în ciuda ratelor de taxare și amenințărilor cu represalii comerciale din partea Statelor Unite, relatează Associated Press. Ministrul indian de finanțe, Nirmala Sitharaman, a declarat că […]
Acum 12 ore
13:50
BREAKING A fost reținut un secretar de stat. DNA l-a prins pe Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei # Aktual24
Procurorii DNA l-au reținut vineri pe Flavius Nedelcea, secretar de stat la Ministerul Economiei, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Nedelcea este membru PSD. Cine este Flavius Nedelcea Din 19 aprilie 2022 și până în prezent, ocupă funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, fiind numit de PSD. Conform CV-ului oficial, în perioada […]
13:40
Ce au găsit procurorii DNA acasă la managerul Spitalului de Urgență Caransebeș. Acesta este finul lui Ion Mocioalcă, fost baron PSD și actual vicepreședinte al Curții de Conturi # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore a suspectului Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În același dosar, procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale și față de D.I., administrator al […]
13:40
Germania: Numărul persoanelor cu statut de refugiat scade pentru prima dată din 2011. Numărul deportărilor și plecărilor este în creștere # Aktual24
Numărul refugiaților din Germania era în creștere de mai bine de un deceniu. Dar acum s-a înregistrat o scădere de aproximativ 50.000 de persoane. Un motiv: mulți au fost naturalizați. Dar și numărul deportărilor și plecărilor este în creștere. Numărul total de persoane cu statut de refugiat care locuiesc în Germania a scăzut ușor pentru […]
13:30
Ce au găsit procurorii DNA acasă la managerul Spitalului de Urgență Caransebeș. El a fost reținut pentru 24 de ore # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore a suspectului Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În același dosar, procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale și față de D.I., administrator al […]
13:10
Canada și Mexicul își consolidează relațiile comerciale pe fondul amenințărilor tarifare a lui Trump # Aktual24
Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a sosit joi în Mexic pentru discuții cu președinta mexicană, Claudia Sheinbaum, în timp ce ambii caută un teren comun în abordarea discuțiilor comerciale critice cu SUA privind pactul de liber schimb Acordul Statele Unite-Mexic-Canada (USMCA). Pactul urmează să fie revizuit în 2026, dar a fost deja zdruncinat de amenințările tarifare […]
12:50
„Impozitați bogații”. Sute de mii de oameni au protestat în Franța împotriva austerității # Aktual24
Sute de mii de oameni au protestat joi împotriva austerității în Franța, în timp ce sindicatele au salutat o mobilizare la nivel național care a exercitat presiuni asupra prim-ministrului nou numit, Sébastien Lecornu. Între 50.000 și 100.000 de oameni au ieșit pe străzile Parisului pentru a protesta împotriva economiilor de 44 de miliarde de euro […]
12:50
SUA au respins apelul Consiliului de Securitate al ONU pentru un armistițiu imediat în Gaza și eliberarea ostaticilor # Aktual24
O rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care solicita un armistițiu imediat și permanent în Gaza și eliberarea captivilor a fost respinsă joi de SUA, a șasea oară când SUA face acest lucru în ceea ce privește războiul din Gaza la cel mai puternic organism al ONU. Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului de […]
12:40
„Doctrina victoriei a domnului Putin”. Comandamentul rus își confirmă credința în succesul războiului de uzură – ISW # Aktual24
Comandamentul militar rus continuă să-și arate credința în teoria victoriei a lui Putin, conform căreia Rusia poate câștiga un război de uzură împotriva Ucrainei. Declarațiile lui Putin și Gherasimov sunt în concordanță cu această teorie, care presupune că Rusia are resursele pentru avansare treptată și victorie. Comandamentul militar al Federației Ruse continuă să-și semnaleze angajamentul […]
12:00
Trump vrea ca SUA să se întoarcă în Afganistan, de data aceasta ca prieteni. Scopul apropierii de talibani? China # Aktual24
Președintele Donald Trump a făcut presiuni asupra oficialilor săi de securitate națională timp de luni de zile pentru a găsi o modalitate de a recupera baza aeriană Bagram din Afganistan de la talibani, au declarat pentru CNN trei persoane familiarizate cu situația. Trump a făcut aluzie publică la aceste discuții pentru prima dată joi, declarând […]
11:20
Încă un condamnat în armata lui Georgescu. Dorin Cocoș: ”Domnul Georgescu este singura șansă pentru România, Macron și Soroș nu-l vor lăsa niciodată să conducă România” # Aktual24
Omul de afaceri Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a catalogat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, rechizitoriul în care este vizat Călin Georgescu drept „o parodie” și a susținut că scopul ar fi „eliminarea” acestuia din viața publică. Cocoș a comparat situația cu perioada 2014–2015 și a acuzat că „se făceau rechizitorii pe bandă […]
11:20
Buzău: 54 de copii au ajuns la spital din cauza trotinetelor electrice. ”S-a înregistrat şi un deces” # Aktual24
Aproximativ 80 de persoane, utilizatori de trotinete, majoritatea minori, au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău cu fracturi la nivelul membrelor şi cu traumatisme craniene, în urma unor accidente de circulaţie, într-un caz fiind înregistrat şi un deces. Potrivit reprezentanţilor SJU Buzău, cei mai mulţi dintre utilizatorii de trotinete electrice transportaţi la spital […]
11:10
Un psiholog rus susține că Melania Trump poartă în public pălării cu boruri largi pentru a se apăra de eventualele încercări ale soțului ei de a o săruta # Aktual24
Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, ar folosi pălării cu boruri largi în public pentru a se apăra de încercările soțului ei de a stabili un contact fizic nedorit, susține psihologul și politologul rus Ruslan Pankratov, citat de Gazeta.ru. Expertul explică că acest comportament ar reflecta o „distanțare emoțională” a Melaniei față de un […]
10:50
”Tranzacție revoluționară”. Nvidia va investi 5 miliarde de dolari în Intel și va dezvolta cipuri cu fostul său rival # Aktual24
Nvidia, compania de semiconductori care alimentează revoluția inteligenței artificiale, a anunțat joi că va cumpăra o participație de 5 miliarde de dolari la rivalul său aflat în dificultate, Intel. Cele două companii vor începe, de asemenea, un parteneriat pentru a dezvolta împreună cipuri pentru PC-uri și centre de date, relatează NBC News. Acțiunile Intel au […]
10:40
„Contribuția lui Stalin la victoria din Al Doilea Război Mondial nu trebuie uitată”, afirmă Vladimir Putin, ignorând ajutorul material decisiv dat de Aliați dictatorului sovietic # Aktual24
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că rolul fostului lider sovietic Iosif Stalin în victoria din Al Doilea Război Mondial „nu trebuie uitat”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu liderii fracțiunilor parlamentare din Duma de Stat, scrie cotidianul Fakti. „În general, tot ceea ce ține de Marele Război pentru Apărarea Patriei și […]
10:10
America, un nou pas spre dictatură: Donald Trump a cerut ca televiziunilor care îl critică să le fie retrasă licența de emisie # Aktual24
Președintele american Donald Trump a avertizat că posturile de televiziune care îl critică excesiv ar putea să-și piardă licențele de difuzare. Într-o declarație făcută joi, în timpul unei conferințe cu jurnaliști pe Air Force One, Trump a spus: „Când ai un post de televiziune și toate emisiunile de seară doar îl atacă pe Trump, cred […]
09:50
Liviu Cocoș, managerul Companiei de Apă Brașov, a fost reținut vineri de DNA, fiind suspectat de cumpărare de influență și dare de mită, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Liviu Cocoș, managerul Companiei de Apă Brașov, este vizat de o anchetă a DNA, după ce procurorii au suspiciuni că procedura prin care a obținut postul […]
09:40
Persoanele slabe au un risc de deces mai ridicat decât cele ușor supraponderale, relevă un recent studiu efectuat în Danemarca # Aktual24
Un nou studiu realizat de cercetători danezi a adus în atenție un paradox medical: a fi prea slab poate fi mai periculos decât a avea câteva kilograme în plus. Analiza, care a inclus peste 85.000 de participanți cu o vârstă medie de 66 de ani, a fost prezentată recent la Congresul Asociației Europene pentru Studiul […]
09:10
Proprietarul unui magazin din orașul german Flensburg a expus în vitrină un mesaj șocant: „Accesul evreilor este interzis. Pur și simplu nu vă suport!” # Aktual24
Un scandal antisemit de proporții a izbucnit în orașul Flensburg, Germania, după ce proprietarul unui magazin a afișat în vitrină un mesaj care interzicea accesul evreilor. Pe afișul plasat într-un loc vizibil scria: „Accesul evreilor este interzis! Nimic personal. Nu este antisemitism. Pur și simplu nu vă suport.” Potrivit Euronews, gestul a stârnit un val […]
Acum 24 ore
08:50
Serviciul de informații externe a Marii Britanii, MI6, a demarat un nou proiect prin care va folosi dark web-ul pentru a permite persoanelor din Rusia și din alte state să transmită în mod anonim informații sensibile legate de terorism, instabilitate globală sau activități ale statelor ostile. Platforma se numește Silent Courier și marchează prima dată […]
08:40
Analistul economic Andrei Caramitru avertizează: „Instituții-cheie din România au fost penetrate de ruși. E nevoie urgentă de derusificare” # Aktual24
Finanțisul și analistul economic Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă cu privire la influența rusă în instituțiile-cheie din România, chiar și după aderarea țării la NATO și Uniunea Europeană. Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, Caramitru susține că „anumite instituții au fost penetrate de ruși în ultimii 30 de ani”, fapt care […]
08:20
Kim Jong Un a declarat dezvoltarea dronelor cu inteligență artificială „prioritate militară națională” în Coreea de Nord # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat recent testele unor noi drone de luptă și recunoaștere, afirmând că dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) echipate cu inteligență artificială reprezintă o prioritate esențială pentru modernizarea forțelor armate ale țării. Potrivit agenției oficiale KCNA, Kim a vizitat joi Complexul Tehnologic de Aviație Fără Pilot din Coreea de […]
