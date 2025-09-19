Trupa Massive Attack se alătură campaniei de boicotare a Israelului

09:40

Un nou studiu realizat de cercetători danezi a adus în atenție un paradox medical: a fi prea slab poate fi mai periculos decât a avea câteva kilograme în plus. Analiza, care a inclus peste 85.000 de participanți cu o vârstă medie de 66 de ani, a fost prezentată recent la Congresul Asociației Europene pentru Studiul […]