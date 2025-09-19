Cât de tare a slăbit Cocuța! Partenera lui Boantă a dat câteva kilograme bune jos! Cum arată în costum de baie | FOTO

14:30

Are 11 ani și visează să devină hairstylist. Este veselă, pasionată de dansuri și are un zâmbet care topește inimile celor din jur. Dar în mai 2023, copilăria ei a fost sfâșiată de colții a trei câini. De atunci, viața Andreei a însemnat spital, operații și durere. Astăzi, mai are nevoie de o singură intervenție în Spania pentru a-și recăpăta urechea. Pentru aceasta însă familia mai are nevoie de aproximativ 20.000 de euro. Împreună, îi putem oferi această șansă, donând 2 euro cu un SMS la 8848.