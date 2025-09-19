Károly Borbély pleacă de la conducerea Hidroelectrica. Motivul: un jalon din PNRR și riscul ca România să piardă bani europeni

21:20

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a tranșat problema neregulilor din sistem, fiind întrebat, în direct la Digi24, care este opinia sa și ce măsuri vor fi luate în cazul rețelei din Vâlcea, formată din doi manageri de spitale publice, plătiți de statul român cu peste 5.000 de euro lunar, asistenți și medici, care a decis să își înceapă propria afacere - un spital privat care a atras angajați din sistem. În cadrul anchetei, realizate de Pacient în România și Digi24.ro., s-a arătat că, pentru a ocoli legea, care le interzice să facă parte din conducerea altor spitale, șefii de la spitalele publice vâlcene și-au „delegat” propriile mame în acționariatul spitalului privat. Alexandru Rogobete a recunoscut că se ridică, în acest caz, o problemă de moralitate, în condițiile în care sistemul public din România se confruntă, de ani de zile, cu un deficit de personal, însă ministerul va lua măsuri: „Vom modifica legea, pentru ca nici rudele de gradul I ale managerilor de unități medicale să nu poată avea business-uri în domeniu”.