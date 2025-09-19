Campioana FCSB, învinsă la Botoşani cu 3-1
Jurnalul.ro, 19 septembrie 2025 22:50
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoşani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.
Diana Şoşoacă, chemată la Parchetul General în calitate de suspect pentru propagandă legionară # Jurnalul.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă a fost chemată marţi, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj şi promovarea în public a unor idei şi doctrine legionare.
Un bărbat de 39 de ani și-a pierdut viața vineri seara, lovit de un copac prăbușit în zona greu accesibilă Valea Roșie din Baia Mare.
Primăria Târnăveni va emite sâmbătă Ordinul de începere pentru lucrările la o stație de desalinizare, iar termenul de execuție este de 50 de zile. După finalizare, locuitorii din Târnăveni, județul Mureș, vor beneficia de apă potabilă, potrivit Apele Române.
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoşani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.
Ivan despre demisia lui Borbely: S-a sacrificat pentru a nu pune România să piardă bani # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat demisia conducerii Hidroelectrica, explicând că directorul economic și Karoly Borbely au ales să demisioneze în urma sesizării Comisiei Europene, pentru a proteja România de eventuale pierderi financiare.
„Nu te juca cu focul că nu scapi” - este avertismentul pe care senatorul PSD, Daniel Zamfir, i-l transmite Dianei Buzoianu, ministru al Mediului, pe care a invitat-o în fața Comisiei Economice a Senatului, să prezinte stadiul avizării finalizării construcției hidrocentralelor.
„Tocmai am vorbit cu prim-ministrul estonian Kristen Michal despre încălcarea spațiului aerian rus de astăzi. Răspunsul NATO sub comanda Sentinel East a fost rapid și decisiv”, afirmă secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Negrescu: Europa are nevoie de echilibru între investițiile în securitate și sprijinul pentru oameni # Jurnalul.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu pledează pentru echilibru între investițiile în securitate și nevoile concrete ale cetățenilor europeni, subliniind că Europa trebuie să fie mai competitivă, dar și mai aproape de oamenii obișnuiți.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune, despre noua platformă digitală pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, că pacienții vor avea acces direct la istoricul lor medical, o premieră pentru sistemul sanitar românesc care va alinia țara la standardele europene.
Cupluri dornice să accepte cel mai dur test al relațiilor și ispite decise să întoarcă priviri sunt așteptate la casting!
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, privind plafonarea adaosului comercial și promovarea produselor românești.
Estonia cere NATO activarea articolului 4 din Tratatul Atlantic după ce 3 avioane rusești au intrat în țară # Jurnalul.ro
Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, declaraţie făcută în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.
Grindeanu: Ne propunem să fim cei care oferă şansa tinerilor să se exprime şi să contribuie la politicile publice # Jurnalul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că în urmă cu mulţi ani a făcut parte din rândul Tineretului Social Democrat şi ştie că în ADN-ul organizaţiei de tineret a existat dintotdeauna un anumit "spirit de frondă" la adresa seniorilor "care a generat o dorinţă vie" de a arăta că lucrurile se pot face cu idei noi.
Un bărbat din Arad s-a ales cu dosar penal după ce a aruncat la gunoi 10 căței abia născuți # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost reținut, vineri, fiind acuzat că în urmă cu două zile a aruncat la o pubelă de gunoi din Arad zece căței fătați de câteva ore. Doar patru dintre patrupede au mai trăit.
Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri polițiștii de frontieră polonezi. Forțele armate și alte servicii au fost notificate.
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că intenţionează să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să adopte o linie dură împotriva mişcării de stânga Antifa, declarând-o organizaţie teroristă, relatează dpa.
Mircea Geoană: Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacţie a NATO # Jurnalul.ro
Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că Rusia va ataca "tradiţional" Alianţa, dar apreciază că urmează "o perioadă lungă de testare a vigilenţei, un război cognitiv".
Vedete de la Hollywood, apelează tot mai des la scanările RMN preventive pentru a depista problemele de sănătate înainte ca acestea să devină simptomatice.
Conferința națională RO 3.0 “Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii” # Jurnalul.ro
Conferința națională RO 3.0 “Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii” va avea loc marți 23 septembrie 2025 de la ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etaj 2, București si va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.
Conducerea executivă a Romgaz – cel mai mare producător de gaze din România – avertizează Guvernul că ar putea demisiona dacă salariile lor vor fi plafonate în urma noii reforme a companiilor de stat.
„România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare rusești. Această acțiune este iresponsabilă”, scrie ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu pe X.
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată vineri în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă București, la aproximativ 3,5 kilometri de aeroport, în timpul apropierii pentru aterizare a unei aeronave.
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat vineri în dezbatere publică un proiect de act normativ care prevede înființarea Autorității Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Victimele Infracțiunilor (ANESPVITP).
În această toamnă, astrele se aliniază în favoarea ta, mai ales dacă te numeri printre zodiile vizate de tranzitul lui Jupiter. După o perioadă cu cheltuieli neașteptate și facturi surpriză, urmează o etapă în care finanțele ți se pot echilibra, iar universul pare să-ți deschidă noi oportunități de câștig.
ARCUB a deschis pe 17 septembrie porțile celei de-a șasea ediții a evenimentului Piața Festivalului „George Enescu” # Jurnalul.ro
Începând de miercuri, 17 septembrie, și până duminică, 21 septembrie, Piața George Enescu se transformă într-un spațiu al muzicii clasice, odată cu deschiderea unei noi ediții a evenimentului PIAȚA FESTIVALULUI, organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în coproducție cu ARTEXIM.
Un minor de 7 ani și-a pierdut viața în urma unei electrocutări produse în timp ce se juca cu un aparat radio, pe o stradă din Sectorul 2 al Bucureștiului.
OMV Petrom detronează Hidroelectrica și devine cea mai mare companie de pe Bursa de Valori Bucureşti # Jurnalul.ro
Pe 19 septembrie 2025, OMV Petrom a depășit Hidroelectrica și a redevenit cea mai valoroasă companie de la Bursa de Valori București, cu o capitalizare de 54,7 miliarde de lei, recuperând diferența de 16 miliarde lei față de momentul listării Hidroelectrica în 2023.
Un bărbat a murit înjunghiat într-un conflict violent între cinci persoane la Țăndărei # Jurnalul.ro
Un bărbat și-a pierdut viața înjunghiat într-o agresiune în masă care a avut loc vineri, în jurul orei 15:30, în Țăndărei, județul Ialomița. Conflictul a fost declanșat de o dispută pe un teren între doi frați.
Peste 274.000 de români primesc sprijin pentru facturile de energie din iulie și august # Jurnalul.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, vineri, că a finalizat verificarea primelor cereri pentru tichetele de energie și a efectuat plata pentru 274.541 de beneficiari, în valoare totală de 27.384.900 lei.
Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești înregistrează progrese, cu 620 de muncitori și 200 de utilaje mobilizate pe cei aproximativ 10 kilometri dintre Curtea de Argeș și Tigveni. Stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%.
O dislocare de forțe semnificativă a aliaților va avea loc în România, unde se va desfășura un exercițiu de mare amploare, cu 5.000 de soldați și 800 - 900 de mijloace mecanizate care au început deja deplasarea către țara noastră, spune Ionuț Moșteanu, ministru al Apărării.
Cele patru zodii care rămân tinere pe viață: curiozitatea, pasiunea și aventura le definesc # Jurnalul.ro
Există patru semne zodiacale care par să sfideze trecerea timpului, păstrându-și sufletul tânăr indiferent de vârstă. Curiozitatea, creativitatea și dorința de explorare le transformă în surse de energie și inspirație pentru cei din jur.
Industria jocurilor de noroc online a cunoscut o creștere explozivă în ultimii ani, iar anul 2025 nu face excepție # Jurnalul.ro
Odată cu dezvoltarea tehnologiei, tot mai mulți jucători aleg să parieze din confortul propriei locuințe, accesând platforme care oferă o gamă variată de jocuri de la ruletă, blackjack, poker, până la cele mai populare și accesibile păcănele demo.
Nicușor Dan: Învățământul juridic superior, pilon al statului de drept și al unei justiții eficiente # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri un mesaj cu prilejul lansării Raportului privind starea învățământului juridic superior, subliniind că facultățile de Drept trebuie să formeze nu doar profesioniști competenți, ci și cetățeni responsabili.
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC # Jurnalul.ro
Constantin Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut, vineri, de procurorii anticorupție, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Doi șefi ANPC sunt cercetați.
Ministrul de Finanțe al României, Alexandru Nazare, a anunțat că participă, la Copenhaga, la reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE, subliniind că discuțiile sunt esențiale pentru pregătirea ECOFIN din 10 octombrie și pentru renegocierea bugetului PNRR.
Dragostea era un concept în care două persoane se unesc pentru a se îngriji și prețui unul pe celălalt. Înțelegerea iubirii era la fel de simplă ca 1+1. Astăzi, din păcate, trecerea de la un sentiment puternic la angajament este mult mai complicată.
Constructorii care lucrează la Sagrada Familia din Barcelona se pregătesc să ridice imensul turn central al bisericii. Astfel, Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa.
Horoscop octombrie 2025: Schimbări, introspecție și noi începuturi pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Horoscop. Octombrie 2025 aduce o combinație de energie și reflecție pentru toate zodiile. Mercur retrograd complică comunicarea în prima parte a lunii, dar oferă și șansa de a repara situații din trecut. Venus, Marte și Soarele creează contexte favorabile pentru relații, carieră și dezvoltare personală. Iată ce îți rezervă astrele în această lună.
CFR Călători anunță că luni, 22 septembrie, în intervalul 09:00 – 13:00, aplicațiile de vânzare online vor fi indisponibile din cauza unor lucrări complexe de mentenanță.
Restricții pentru șoferii începători: Ce NU au voie persoanele care au obținut permisul auto în ultimii 2 ani # Jurnalul.ro
Un proiect de lege ar putea aduce unele restricții pentru șoferii începători din România.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că până la finalul anului 2025, adică peste trei luni și jumătate, România ar trebui să închidă toate centralele pe carbune pe care le are astăzi în funcțiune.
Bărbat agresiv după un furt din hypermarket din Sectorul 1, prins de un jandarm în timpul liber # Jurnalul.ro
Un bărbat care a furat dintr-un hypermarket din Sectorul 1 al Capitalei a devenit agresiv când a fost oprit de un agent de pază și a reușit să fugă spre Gara Basarab. A fost prins, însă, la scurt timp de un jandarm, aflat în timpul liber, care l-a urmărit.
Dermatita seboreică și psoriazisul scalpului sunt afecțiuni dermatologice frecvente, care au simptome similare, precum scuamele și iritațiile. Ambele provoacă pete roșii cu coji pe scalp, dar prezintă și diferențe importante în aspect și localizare, esențiale pentru un diagnostic corect și un tratament eficient.
Ministrul Apărării, despre dronele ruse: „Vom vedea astfel de provocări în continuare!” # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este convins că provocări precum cele în care au fost implicate drone rusești în România și Polonia vor avea loc în continuare, pentru că suntem graniță de război: „Important este să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm”, spune Moșteanu.
Parlamentul României a adoptat modificările la Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Noile prevederi asigură tratament egal și creează premisele unei incluziuni reale în societate pentru aproape un milion de români.
Horoscopul de weekend, 20-21 Septembrie 2025: Emoții puternice pentru Balanțe și întâlniri surpriză pentru Săgetători # Jurnalul.ro
Horoscopul de weekend, 20-21 Septembrie 2025: Berbecii au nevoie de mult somn, Taurii au cheltuieli neprevăzute, iar Scorpionii rezolvă un blocaj financiar.
Gala Studenților 2025: tinerii care scriu viitorul României, premiați de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României la Oradea # Jurnalul.ro
Cei mai buni studenți ai țării s-au reunit la Oradea, la Gala Studenților 2025, un eveniment care de 14 ediții pune reflectorul pe excelență. Sala plină, emoții cât pentru o sesiune întreagă și trei premii speciale acordate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, partener educațional al evenimentului.
Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie. În prima parte a perioadei, vremea va fi mai caldă decât este normal în septembrie, dar apoi, temperaturile vor coborî.
Martin Scorsese urmează să regizeze o adaptare a romanului „What Happens at Night” de Peter Cameron, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence în rolurile principale.
