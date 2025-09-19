Dezamăgit de Botoșani - FCSB, Gigi Becali a închis apelul după 30 de secunde: „Bucurați-vă!”

22:20

Meciul din deplasare de la Botoșani, din etapa cu numărul 10 a Superligii, a consemnat o premieră la FCSB. Căpitanul de drept al campioanei en-titre, Darius Olaru, a început partida din postura de rezervă, iar echipa a fost condusă de Florin Tănase.Olaru a fost introdus la pauză, în locul lui Baba Alhassan, însă nu a preluat banderola de căpitan de la Florin Tănase, lucru care s-a întâmplat pentru prima dată de la revenirea decarului la FCSB, din vara anului 2023. ...