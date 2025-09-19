Dezvăluirea din Giulești! Care este secretul din spatele parcursului excelent al Rapidului în Superliga

14:30

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) l-a condamnat pe Daniel Alves să plătească despăgubiri ultimului său club, Pumas, „pentru prejudiciile cauzate acestei instituţii”. Condamnat în primă instanţă la patru ani şi jumătate de închisoare pentru viol, fostul jucător al Barcelonei a fost achitat în martie.