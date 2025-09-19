Au celebrat ca brazilienii VIDEO. Jucătorii de la FC Botoșani au reprodus un moment de la  CM 1994 , după ce au preluat conducerea cu FCSB

19:00

Club Brugge – Monaco și Copenhaga – Leverkusen deschid seria de meciuri de joi în Liga Campionilor, de la ora 19:45. Capetele de afiș ale serii sunt confruntările Manchester City – Napoli și Newcastle – Barcelona. Toate partidele vor fi disponibile în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct la pe Digi Sport și Prima Sport.