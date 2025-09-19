Scene bizare la un meci de fotbal din Rusia: Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi

15:20

Salariile ieșenilor au trecut în 2024 de pragul simbolic de o mie de euro net pe lună, însă diferențele dintre sectoare sunt uriașe. În timp ce angajații din IT și comunicații sau cei din transporturile aeriene au încasat lunar peste 9.000–10.000 de lei, lucrătorii din hoteluri și restaurante ori din industria textilă au primit anul trecut salarii medii nete mai mici de 3.000 de lei.