Tranzacție surpriză: Gigant canadian intră în România. A cumpărat Bit Soft
Profit.ro, 20 septembrie 2025 00:30
Bit Soft, dezvoltator și distribuitor român de soluții end-to-end integrate pentru industria ospitalității, fondat de Bogdan Stanciu, a fost achiziționat de Volaris Group, parte a gigantului canadian Constellation Software, furnizor de software și servicii IT în peste 100 de țări, cu o capitalizare de 91 miliarde de dolari, relevă datele analizate de Profit.ro.
• • •
Acum 30 minute
00:30
00:30
