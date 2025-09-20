Kendama, din nou la modă în România. Străzile au devenit terenuri de joacă
20 septembrie 2025
Kendama se întoarce! Jucăria japoneză de îndemânare devine din nou un fenomen în România, la aproape 10 ani de când a fost pe val. Copiii nu se mai despart de ea, o duc la şcoală, se antrenează în pauze şi chiar când merg pe stradă. Cei mari îşi filmează schemele şi le pun pe social-media, dar psihologii avertizează că nu trebuie să lăsăm jocul să ajungă o obsesie. Mai multe şcoli au interzis jucăria din cauza accidentelor.
Ministrul Ivan laudă mandatul lui Karoly Borbely în Hidroelectrica: "Unul dintre cei mai buni CEO din Europa" # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat demisia conducerii Hidroelectrica, explicând că CEO-ul Karoly Borbely a ales să demisioneze în urma sesizării Comisiei Europene, pentru a proteja România de eventuale pierderi financiare.
Directorul interimar al Companiei Apa Braşov, arestat preventiv pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită # ObservatorNews
Tribunalul Braşov a dispus vineri arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a directorului interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, într-un dosar în care este acuzat de cumpărare de influenţă şi dare de mită. Acesta este şi prim-vicepreşedintele PNL Braşov, scrie Agerpres.
Moşteanu, după ce 3 avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei: România este pe deplin solidară # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către aeronavele militare ruseşti. Acesta a afirmat că România este pe deplin solidară cu Estonia, scrie Agerpres.
Trump spune că Xi e de acord cu afacerea TikTok. Cei doi se vor întâlni în Coreea de Sud # ObservatorNews
Președintele SUA și liderul Chinei au discutat telefonic despre TikTok și vor avea o întâlnire față în față, în Coreea de Sud, peste șase săptămâni. Printre subiectele de pe agendă se află comerțul, drogurile ilegale și războiul din Ucraina.
Procesul lui Trump împotriva New York Times a fost respins. Echipa lui Trump va depune o nouă plângere # ObservatorNews
Un judecător federal din Florida a respins plângerea de 85 de pagini depusă de Donald Trump împotriva The New York Times, pe motiv că documentul este prea lung, redactat în termeni sarcastici şi inadmisibil. Echipa fostului preşedinte are o lună pentru a depune o nouă plângere, limitată la 40 de pagini.
Un detaliu banal surprins într-un reportaj TV l-a dat de gol pe principalul propagandist al lui Vladimir Putin. Vladimir Soloviov a arătat fără să vrea locația Rubicon, cea mai secretă unitate de drone a Rusiei, expunând astfel un obiectiv militar de elită aflat lângă Moscova.
Estonia anunţă că va solicita NATO activarea articolului 4 în urma incidentului din spaţiul său aerian # ObservatorNews
Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, declaraţie făcută în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul aerian estonian.
Un castel din Scoţia, despre care se zvoneşte că ar fi bântuit, a fost scos recent la vânzare. Noii proprietari se vor putea bucura de o panoramă impresionantă într-o zonă turistică importantă, dar vor avea şi şansa de a întâlni fantomele care ar bântui castelul abandonat de peste 300 de ani, scrie The Mirror.
Dronă civilă, depistată lângă o aeronavă în aterizare pe Aeroportul Otopeni. Poliţia a deschis anchetă # ObservatorNews
O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată, vineri, de echipajul unei aeronave aflate în apropiere de aterizare pe Aeroportul Henri Coandă. Avionul a aterizat în siguranță, iar autoritățile au deschis o anchetă, scrie News.ro.
Bucătăria lumii într-o singură farfurie. Timişoara, kilometrul zero pentru pasionaţii de gastronomie # ObservatorNews
În inima Banatului, aromele și tradițiile culinare se întâlnesc într-un meniu multicultural. Bucătarii cinstesc comunităţile etnice şi readuc la viață rețete păstrate din generație în generație. Totul este servit cu rafinament, pe porțelanuri vechi, într-o adevărată expoziție gastronomică.
După 15 ani, România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică # ObservatorNews
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), pentru perioada 2025–2027, în urma alegerilor organizate pe 19 septembrie, în ultima zi a Conferinței Generale a Agenției. Este pentru prima dată din 2008-2010 când țara noastră revine în acest for de conducere.
Stolojan, despre PSD: "Îi vând castraveți grădinarului când vor să-l contrazică pe Bolojan" # ObservatorNews
Fostul preşedinte al PNL, Theodor Stolojan, a declarat vineri că nu înţelege încercările PSD şi ale altor partide de a-l convinge pe Ilie Bolojan că greşeşte în privinţa reformei administraţiei, comparând situaţia cu încercarea de a vinde castraveţi unui grădinar. Stolojan a mai spus că România traversează acum o perioadă de stagnare, care nu aduce nimic bun şi provoacă doar dezgust în rândul populaţiei, pe fondul rezistenţei în a aplica măsurile necesare, după ce oamenii au fost deja afectaţi direct, informează News.ro.
Diana Baicu, managerul Top Line, despre cum evităm capcanele din industria frumuseții # ObservatorNews
Conduce o afacere de milioane de euro. Şi-a făcut din frumuseţe o profesie, iar compania pe care a înfiinţat-o e lider pe piaţa produselor profesionale de înfrumuseţare. Diana Baicu şi-a extins brandul dincolo de graniţe şi spune, fărm, că succesul n-are nicio reţetă secretă. În cel mai nou episod al podcastului Shero, povesteşte cum la temelia imperiului sau e doar multă muncă şi perseverenţă, dar lansează și un avertisment ferm: pericolul produselor cosmetice contrafăcute și al operațiilor estetice exagerate.
Cazul elevei care a fumat un vape cu canabis la şcoală, primit de la o colegă. A început să aibă halucinaţii # ObservatorNews
Caz şocant într-o şcoală de renume din Iaşi. O elevă de clasa a 7-a a ajuns la spital după ce a fumat o ţigară electronică ce conţinea droguri. Vape-ul a fost cumpărat tot de o elevă de pe internet. Specialiştii atrag atenţia că nu e un caz singular, e chiar un fenomen: ţigările electronice şi uleiurile cu subtanţe stupefiante se vând copiilor la liber pe internet.
Tot mai multe tinere din Generația Z iau o decizie neobişnuită după căsătorie. Care este motivul # ObservatorNews
Pentru părinții și bunicii noștri era de neimaginat ca o femeie să rămână, după nuntă, cu același nume de familie cu care a crescut. Astăzi însă, tinerele din Generația Z rescriu regulile și privesc altfel căsnicia: pentru ele, identitatea personală cântărește mai mult decât tradiția. Studiile recente arată că tot mai multe femei refuză să-și schimbe numele după cununia civilă, iar gestul este văzut ca un semn de independență și egalitate.
Turnurile de la Notre Dame, redeschise după renovare. Emmanuel Macron, primul vizitator oficial # ObservatorNews
Emmanuel Macron a inaugurat astăzi noile turnuri ale Catedralei parisiene Notre Dame . Preşedintele a făcut un tur de onoare al bisericii simbol al Parisului. Turnurile vor fi redeschise şi pentru public în acest weekend, după şase ani şi jumătate de la incendiul care a nimicit clădirea în anul 2019. Notre Dame a devenit cel mai interesant obiectiv turistic din Franţa după renovare: peste opt milioane de oameni au vizitat deja catedrala în ultimele luni.
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE # ObservatorNews
Departe de casă, dar acasă. Aşa vorbesc studenţii basarabeni despre România. Zeci de mii de tineri vin de peste Prut, la noi, la studii şi cei mai mulţi se stabilesc aici. Dar nu uită nicio secundă de Republica Moldova. Zilele acestea sunt cu gândul la alegerile cruciale de la Chişinău. Un nou material din seria - "Înainte spre Europa sau înapoi spre Rusia".
Trump a încheiat acorduri de 350 miliarde dolari iar apoi s-a lăudat că a rezolvat conflictul din "Abberaijan" # ObservatorNews
Donald Trump şi soţia sa şi-au încheiat vizita fastuoasă din Marea Britanie. Liderul american şi premierul britanic au încheiat un acord comercial de sute de miliarde de dolari, însă nu au reuşit să ajungă un acord pe probleme geopolitice. Trump a cerut Europei să facă primul pas şi să se debranşeze de la petrolul şi gazul rusesc, înainte ca Statele Unite să sancţioneze Rusia.
Şoferita beată care a omorât un fost jandarm le-a spus poliţiştilor că a crezut că a luat o groapă # ObservatorNews
Noi detalii șocante ies la iveală în cazul accidentului din Popești-Leordeni, provocat de o șoferiță băută și fără permis. Femeia le-a spus anchetatorilor că a fugit de la locul faptei pentru că a crezut că a dat într-o groapă. Polițiștii au găsit-o abia după aproape șase ore, dormind în mașina avariată, într-o parcare de pe Centura Capitalei.
Elevi în picioare în microbuze de milioane. Corpul de Control al MIPE nu are concluzii # ObservatorNews
Microbuzele şcolare de milioane au ieşit pe traseu la Iaşi. Părinţii copiior nu sunt însă deloc mulţumiţi: pentru că nu prind locuri în maşină, elevii merg tot în picioare. Autoriăţile locale au dat nu mai puţin de un milion de lei, adică 200.000 euro, pe fiecare microbuz şcolar.
România, între iarnă și vară: Harghita îngheață la -1°C, în timp ce turiștii fac plajă pe litoral # ObservatorNews
România este împărţită între iarnă şi vară. În judeţul Harghita s-a înregistrat, azi dimineaţă, cea mai scăzută temperatură din ţară: –1°C. În sudul ţării, în schimb, am avut chiar 27 de grade. Pe litoral, vremea a fost numai bună de plajă.
Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile # ObservatorNews
Şefii Romgaz, cel mai mare producător şi furnizor de gaze din România, ameninţă Guvernul. Cei trei directori spun că îşi dau demisia dacă le vor fi tăiate lefurile odată cu aplicarea reformei companiilor de stat. Mai mult, conducerea susţine că societatea ar putea avea de suferit iar proiectele strategice din domeniul energetic ar putea fi puse în pericol. Anul trecut, şefii companiei au încasat peste 3,5 milioane de lei.
Hidroelectrica rămâne fără CEO şi CFO din cauza Planului Național de Redresare și Reziliență # ObservatorNews
Karoly Borbely pleacă din funcția de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe jalonul privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
PSD vrea să forţeze PNL să îl înlocuiască pe Bolojan. Săptămână decisivă pentru Guvern # ObservatorNews
Guvernul Bolojan pică dacă premierul nu va renunţa la concedierile din administraţia locală. Ameninţarea a fost lansată de liderii PSD. Social-democratii ar vrea să rămână la putere, dar vorbesc tot mai des despre înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un alt premier propus de liberali.
ANIMAŢIE. Vânător, împuşcat din greşeală de prietenul său în gât, în timp ce inspecta puşca # ObservatorNews
Un vânător din judeţul Satu Mare a fost împuşcat mortal de prietenul său. Puşca s-ar fi descărcat accidental în timp ce bărbaţii se pregăteau să plece cu maşina la o vânătoare de cerbi. Cei doi aveau permise şi autorizaţii, dar au umblat cu arma încărcată cu glonţ în maşină, deşi legea interzice acest lucru.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comentat vineri incidentul din Estonia, asociindu-l cu necesitatea de aprobare ”rapidă” a noului pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.
N-au ei ie ca a noastră şi nici opinci tradiţionale. Dar au un nume de referinţă: Prada. Renumita casă de modă a iscat un val de controverse în mediul online după ce a lansat o pereche de pantofi care seamănă izbitor cu încălţămintea ţăranilor noştri.
Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Au plecat după 12 minute # ObservatorNews
Trei avioane ruseşti MiG-31 ale Rusiei au pătruns vineri în spațiul aerian al Estoniei, într-un nou gest provocator la granițele NATO. Aeronavele au fost interceptate de avioane italiene F-35, relatează POLITICO.
Au transformat o mică grădină într-o fermă. Afacerea deschisă de un programator şi o învăţătoare în Bolintin # ObservatorNews
Când statul măreşte taxele, preţurile cresc necontrolat, iar ziua de mâine e plină de necunoscute, e bine să ai, undeva, un colţ de grădină, să-ți poţi asigura măcar strictul necesar. Dacă ești priceput, e posibil ca pasiunea pentru munca pământului să îţi aducă şi ceva bani. E un experiment pe care îl face deja, de câţiva ani, o familie din Bolintin. Au început din dorinţa de a avea zarzavaturi curate, fără chimicale, pe masa copiilor. Peste noapte a devenit o mică afacere cu produse organice. Care azi se dovedeşte, de fapt, un mod de viaţă pentru ei, şi un model de supravieţuire în vremuri de criză, pentru noi.
Producătorii români au dat lovitura cu o legumă adusă din Uzbekistan. Se vinde cu până la 30 de lei bucata # ObservatorNews
După ani de încălzire treptată pe care ne-o arată termometrele, dar o simţim şi pe pielea noastră nu mai avem nicio îndoială că România nu mai e, din punct de vedere climatic, aşa cum o ştiam. Prin urmare, nici agricultura nu se mai face ca pe vremea bunicilor. Cine se poate adapta, are numai de câştigat. Unii au adus legume tocmai din Uzbekistan ca să le testeze rezistenţa în pământ românesc. Lufa a prins cel mai repede rădăcini. Avantajele sunt duble: nu doar că e bună de mâncat, dar poate fi transformată şi în produse cosmetice de top.
Litoralul de vizitat în extrasezon. Hotelierii se întrec în oferte, reduceri şi cadouri # ObservatorNews
Cine a zis că la mare mergi doar să faci plajă şi să cheltui bani pe la terase, n-a fost toamna pe litoral. După un sezon estival dintre cele mai slabe, hotelierii de la malul mării - cei care încă nu au tras obloanele - s-au gândit că pot face şi un altfel de turism. Aşa că vin cu tot felul de idei să-și atragă oaspeți - unii te îmbie cu borşul de peşte gratis, alţii te așteaptă cu must proaspăt şi încing grătarele direct pe plajă. Vremea e încă bună de vacanță - vor fi 25 de grade weekendul acesta.
Elevii care îşi trăiesc adolescenţa în ordine şi disciplină. Ce avantaje oferă liceele militare din România # ObservatorNews
La vârsta la care colegii lor se răzvrătesc faţă de toate regulile, aproape 1.800 de adolescenţi din România învaţă ce înseamnă ordinea şi disciplina. Sunt cei care au ales să meargă la colegiile militare şi care spun că trezitul de dimineaţă şi orele de instrucţie sunt preţul pe care chiar vor să-l plătească pentru visele lor. Liceele militare vin, e drept, cu o mulţime de avantaje pe placul părinţilor, iar interesul crescut este la rândul lui în avantajul MApN care a recunoscut în ultimii ani că are nevoie de militari.
Un bărbat a fost înjunghiat mortal la Ţăndărei. Scandalul, izbucnit între fraţi pentru un teren # ObservatorNews
Un conflict violent a izbucnit vineri după-amiază la Ţăndărei, în judeţul Ialomiţa, unde mai multe persoane au fost implicate. Două dintre ele au ajuns la spital, iar una dintre victime a murit, informează News.ro.
Scene sfâșietoare în Capitală. Un băiețel de 7 ani a murit electrocutat în curte, sub ochii părinţilor # ObservatorNews
Un copil de doar 7 ani a murit electrocutat în curte, sub ochii familiei. Potrivit autorităţilor, tragedia s-a produs în timp ce se juca cu un aparat de radio conectat la priză.
Oligarhul maghiar Sándor Csányi, prin grupul agroalimentar Bonafarm, a semnat un acord pentru preluarea Napolact și a fabricilor din Cluj-Napoca și Târgu Mureș de la FrieslandCampina, tranzacție ce așteaptă aprobarea Consiliului Concurenței.
Spațiul cosmic nu mai este doar un domeniu științific sau de comunicații. NATO îl recunoaște oficial ca zonă de război. Generalii alianței vor reacții rapide, capabilități ofensive și o doctrină comună pentru potenţialele conflicte din orbită.
UE deblochează 550 de milioane de euro pentru ca Viktor Orban să susţină sancţiunile împotriva Moscovei # ObservatorNews
Comisia Europeană este pregătită să deblocheze 550 de milioane de euro pentru Ungaria, într-un efort de a-l convinge pe premierul Viktor Orbán să renunțe la veto-ul privind noile sancțiuni europene împotriva importurilor de energie din Rusia.
Israelul amenință cu "forță fără precedent" în Gaza. Locuitorii, somați să evacueze orașul # ObservatorNews
Armata israeliană a transmis că va lansa o ofensivă de amploare în orașul Gaza. Israelul avertizează că va folosi "o forță fără precedent" împotriva Hamas și a cerut populației civile să evacueze urgent zona.
Soldații ruși au mers printr-o conductă de gaze pe sub un râu ca să scape de drone. Cum s-a încheiat misiunea # ObservatorNews
Trupele ruse care încearcă să avanseze frontul din Ucraina recurg la metode neconvenționale pentru a evita atacurile cu drone: folosesc conductele de gaz goale pentru a transporta soldați și provizii. În contextul în care dronele şi bruiajul GPS fac ravagii pe front, "forţele conductelor" devin din ce în ce mai importante pentru armata rusă, scrie Bloomberg.
Un fost fotbalist al CFR Cluj a decedat în SUA la doar 20 de ani. Familia strânge bani pentru a-l aduce acasă # ObservatorNews
Doliu în sportul românesc: un fost fotbalist de la CFR Cluj, în vârstă de doar 20 de ani, și-a pierdut viața în SUA. Ciprian Scrobotă, un tânăr fotbalist din Aiud care a evoluat la juniorii CFR Cluj, se afla în Statele Unite prin programul Work and Travel, relatează Antena Sport.
Bărbat din Arad, reținut după ce a aruncat la pubelă zece pui de câine. Șase dintre ei au murit # ObservatorNews
Un bărbat din Arad a fost reținut după ce ar fi aruncat la gunoi zece pui de câine abia născuți. Șase dintre animale au murit, iar patru au fost găsite în viață. Suspectul este cercetat penal pentru cruzime față de animale.
UE interzice importurile de gaz natural lichefiat rusesc. Von der Leyen: "Închidem robinetul" # ObservatorNews
UE a anunţat vineri că interzice importurile de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc pe piețele europene, pentru a tăia veniturile Rusiei din combustibili fosili, care alimentează economia de război. Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei propune și restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor, dar și pentru mai multe bănci rusești sau din țări terțe.
Locuitorii unei comune din Timiş, anunţaţi că apa nu mai este potabilă. De două săptămâni. # ObservatorNews
Locuitorii unei comune din judeţul Timiş au fost anunţaţi că nu mai au voie să consume apa furnizată local. Conform unei adrese a Serviciului Public de Gospodărire Comunală al Comunei Periam, din judeţul Timiş, "s-au constatat depăşiri la parametrii microbiologici şi chimici faţă de valorile admise ce au fost înregistrate la nivelul ZAP Periam."
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, urmează să se întâlnească săptămâna viitoare, la New York, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în cadrul Adunării Generale a ONU, a anunțat vineri ambasadorul Rusiei la ONU, potrivit News.ro.
Fost complice al lui Emil Gânj, prins şi extrădat din Germania. Condamnat la ani grei de detenție în România # ObservatorNews
Un bărbat de 34 de ani din Mureș, fost complice al lui Emil Gânj, a fost prins în Germania și adus în țară pentru a-și ispăși pedepsele cu închisoarea, potrivit Agerpres. Acesta era urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier și influențarea declarațiilor.
SUA, mesaj ferm după incursiunile dronelor rusești în Polonia:"Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO" # ObservatorNews
Ambasada SUA în Bucureşti a transmis un mesaj de sprijin pentru Polonia și aliații NATO, într-o postare pe Facebook.
Restricţii în traficul din Capitală, sâmbătă, pentru desfăşurarea unei competiţii de triatlon # ObservatorNews
Brigada Rutieră București anunță că, sâmbătă, între orele 08:00 – 16:00, se va desfășura un eveniment sportiv și educațional în Capitală, care va duce la restricționarea traficului pe mai multe artere.
Primarul din Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat că în municipiu va fi interzisă circulaţia trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni. Decizia a fost luată după ce un adolescent de 15 ani şi-a piedut viaţa deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă.
