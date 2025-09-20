Municipiul Iași, între mașini și oameni!

16:00

România va beneficia de 17 miliarde de euro prin programul SAFE, cea mai mare sumă după Polonia, anunță Ministrul Economiei. Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorţi industria de apărare, dar vor fi o componentă şi din planul de redresare economică. Până pe 29 noiembrie trebuie va Guvernul să transmită Comisiei Europene cum se compune această sumă de bani.Radu Miruţă anunță că până pe 29 noiembrie, Guvernul României trebuie să transmită Comisiei Europene lista proiectelor care vor fi realizate prin Programul SAFE, el recunoscând că termenul este strâns.