Municipiul Iași, între mașini și oameni!
RFI, 20 septembrie 2025 02:30
Marșul „Iașul iubește pietonii și bicicliștii”, un semnal către autoritățile locale. Are loc duminică 21 august de la ora 11. Ieșenii vor străzi sigure, cu trotuare accesibile, transport public prioritizat și piste pentru biciclete!
• • •
Acum 2 ore
02:30
Acum 12 ore
18:40
CNA nu are capacitatea pentru a combate propaganda extremistă de pe rețelele sociale, avertizează o petiție semnată Declic. Consiliului Național pentru Audio-vizual nu ar dispune de un departament specializat în online și nici de programele pentru depistarea rapidă a mesajelor extremiste. Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, spune la RFI că inițiativa Declic este justificată și enumeră reformele pe care le consideră necesare.
17:20
Treizeci de persoane se află pe listele de așteptare pentru transplant de celule stem la Institutul Regional de Oncologie din Iași. Cum în România sunt doar 110.000 de donatori înscriși, se apelează la Registrul internațional de donatori de celule stem.
17:20
Grădina Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” găzduiește, în perioada 20-21 septembrie, cea de-a 59 ediție a Bounty Fair, un festival al artizanilor români, desfășurat în aer liber. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere produse unice, lucrate cu măiestrie de talentați artizani locali, o varietate de haine handmade, dulciuri delicioase și bijuterii încântătoare, toate create cu pasiune și atenție. O discuție despre Bounty Fair cu directoarea acestui eveniment, Ioana Crăescu.
16:30
Marile lanțuri de magazine nu susțin plafonarea adaosului pentru alimentele de bază, dar ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”.
15:30
Liderii PSD amenință cu căderea Guvernului | O criză politică va însemna o accentuare a problemelor economice (Analist)) # RFI
Actualul Guvern va cădea dacă nu se va ajunge la un acord în coaliția de guvernare cu privire la reforma administrației publice locale spune primarul PSD al municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu. Un alt lider social-democrat, Mihai Tudose, l-a atacat şi el pe Ilie Bolojan spunând că nu dispare țara dacă pleacă Bolojan. Coalitia de guvernare nu se înțelege pe reforma administraţiei publice locale. În timp ce premierul Bolojan insistă asupra reducerii directe a posturilor ocupate în primării şi consilii judeţene, PSD şi UDMR resping această variantă şi propun, în schimb, diminuarea cheltuielilor bugetare, pentru a evita concedierile.
Acum 24 ore
11:20
10:20
România riscă să piardă fonduri europene, dacă nu face reformele pe care și le-a asumat, spune la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă. Vicepreședintele PNL avertizează că există un risc la reuniunea ECOFIN din luna octombrie, dacă liderii coaliției nu se pun de acord în privința reducerilor de cheltuieli din administrație.
08:30
Președintele Nicușor Dan nu merge la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare / De ce absența președintelui este notabilă (G4Media) # RFI
Prietenul lui Călin Georgescu, în drum spre Moscova. Paralizia statului n-a văzut tentaculele Kremlinului (SpotMedia) - Vizită în Chişinău, oraşul florilor, muzicii şi al poeziei. Calea spre modernizare a Republicii Moldova este fără întoarcere, indiferent de rezultatul alegerilor din 28 septembrie. Cafeneaua Gustul Visului, covrigăria La Mămuca, magazinele de confecţii Dininimă sau farmaciile Mama sunt garanţia (Ziarul Financiar)
07:20
7 din 10 români consideră benefic procesul de digitalizare a școlii românești. Datele provin din cel mai recent studiu realizat de Edge Institute, think tank care are drept misiune accelerarea digitalizarii României. Melany Pasca, director public policy si legal affairs al think tank-ului spune că studiul arată că 70% dintre români consideră digitalizarea un lucru bun, în creștere față de 63% în 2024.
Ieri
21:10
Ministrul Oana Țoiu va conduce delegația României la Adunarea Generală ONU și va susține intervenția națională în plenul înaltului for, transmite Ministerul Afacerilor Externe.
19:50
Scandal în lumea culturii clujene, după ce soprana de origine rusă Anna Netrebko a fost invitată să cânte la concertul de inaugurare a noului sediu al Academiei Naționale de Muzică din Cluj și ar fi urmat să primească titlul de Doctor Honoris Causa al acestei instituții. În urma protestelor societății civile, soprana nu va mai cânta la Cluj, însă acordarea titlului a fost doar amânată.
18:20
Inițiativă legislativă privind avortul depusă la Senat. "Un proiect antidemocratic" (Interviu) # RFI
Doi foști deputați POT propun un proiect de lege pentru modificarea Codului Penal cu privire la întreruperea sarcinii. Modificările aduse legislației ar avea scopul de a asigura protecția femeilor însărcinate, însă modul în care acestea sunt formulate ar limita de fapt accesul la avort, avertizează experții. Chiar dacă proiectul nu va trece de Senat, el rămâne la fel de periculos, explică la RFI Oana Băluță, activistă pentru drepturile femeilor și conferențiar la Facultatea de Științe Politice SNSPA.
18:10
Instituirea unei zone de interdicție aeriană pentru drone deasupra Ucrainei, monitorizată de aliații NATO este un demers exagerat, spune la RFI fostul președinte al României, Traian Băsescu. Invitat în emisiunea Moldova Zoom, fostul președinte a scos în evidență pregătirea slabă a aliaților din NATO în fața unui potential atac cu drone.
18:00
Discuții și tensiuni în Coaliție pe tema plafonării prețurilor pentru alimentele de bază. Premierul se întâlnește mâine dimineață cu retailerii după ce zilele trecute purtătorul de cuvânt al executivului anunța că plafonarea nu va mai fi prelungită.
16:00
România și Programul SAFE | Este important să existe o transparență a proiectelor propuse în acest program (Interviu) # RFI
România va beneficia de 17 miliarde de euro prin programul SAFE, cea mai mare sumă după Polonia, anunță Ministrul Economiei. Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorţi industria de apărare, dar vor fi o componentă şi din planul de redresare economică. Până pe 29 noiembrie trebuie va Guvernul să transmită Comisiei Europene cum se compune această sumă de bani.Radu Miruţă anunță că până pe 29 noiembrie, Guvernul României trebuie să transmită Comisiei Europene lista proiectelor care vor fi realizate prin Programul SAFE, el recunoscând că termenul este strâns.
15:40
Teatrul „George Ciprian” din Buzău continuă direcția sa inovatoare de a îmbina arta teatrală cu noile tehnologii și anunță debutul evenimentelor din cadrul proiectului artistic „E-Waste E-Motion”, o premieră în România: un spectacol în care toate personajele sunt roboți autonomi de mici dimensiuni. Marina Hanganu, regizoare, Smaranda Găbudeanu, păpușar, și Maria Mandea, scenograf, despre "E-Waste, E-Motion", în emisiunea RFI360.
15:30
Premierul se va întâlni luni la Bruxelles cu comisarii europeni pe economie şi Apărare şi cu vicepreşedintele Comisiei, Roxana Mînzatu # RFI
Premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească, luni, la Bruxelles, cu comisarii europeni pentru Economie, Valdis Dombrovskis, şi pentru Apărare, Andrius Kubilius şi cu vicepreşedintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro.
14:40
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei.
10:40
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază trebuie eliminată, pentru că a dus la scumpirea unor produse. Iată ce spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei. Coaliția a amânat o decizie pe această temă. Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsura nu va fi prelungită după luna octombrie, în timp ce PSD cere menținerea plafonării.
10:10
Guvernul Bolojan trebuie să strângă el însuși cureaua, înainte să ceară tăieri de cheltuieli în administrația locală, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Coaliția încă nu a găsit o soluție pentru concedierile din plan local. Decizia a fost amânată, întrucât cele patru partide aflate la guvernare au poziții diferite. Fostul ministru al Economiei mai crede că reforma propriu-zisă ar trebui să însemne cu totul altceva.
09:40
Rusia își perfecționează tactica de a „cuceri” România, fără niciun foc de armă. „Strategia lor e pe cât de perfidă, pe atât de abilă” (Adevărul) # RFI
Încă două dosare penale pe numele lui Călin Georgescu (G4Media) - A greșit președintele Dan refuzând ferm ideea Poloniei pentru o zonă de excludere aeriană în Ucraina? - analiză (SpotMedia) - Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!” (Libertatea)
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Fac lumină dezvăluirile procurorului general în cazul Călin Georgescu? Și cât de pregătită este România să se apere în fața imixtiunii rusești în condițiile în care, spune tot procurorul general, România a fost încă din 2019 ținta unui război hibrid dus de Moscova. Mai multe voci din societatea civilă atrag atenția că dezvăluirile nu răspund totuși la întrebări cheie.
18:10
Liderii coaliției de guvernare n-au ajuns la nici un consens în privinta prelungirii plafonării adaosului comercial la produsele de bază și după 1 octombrie, când expiră. PSD nu e de acord cu eliminarea măsurii. Însă nu plafonarea ar fi măsura cea mai resposabilă de prețurile de la raft, spun comercianții. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației naționale de Comercianți Mici și Mijlocii explică la RFI ce se va întampla dacă această măsura va fi prelungită sau nu.
16:02
TikTokerii care devin propagandiști AUR. Antisemitism, amenințări, insulte și speranța că Georgescu va fi președinte pe viață, ca Putin (PressOne) # RFI
Mulți dintre influenceri par să fi avut aceeași evoluție în ceea ce privește conținutul postat pe TikTok: devin activi cu mult timp înaintea alegerilor de anul trecut și adună fani/urmăritori prin clipuri care n-au nicio treabă cu politica, scrie PressOne.
