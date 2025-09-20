Trump susţine că Xi Jinping ar vrea să colaboreze cu SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, dar comunicatul Beijingului despre convorbirea lor nu menţionează nimic despre asta

17:50

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunţat că, dacă nu se face aşa cum doreşte reforma administraţiei îşi dă demisia, ea arătând că nu o să se facă aşa cum a spus, cel puţin până acum. Ea a ţinut să precizeze că nu va fi nici o criză în coaliţie, în cazul unei demisii, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un prim-ministru. Potrivit primarului, procedurile pot să dureze 3-5 zile.