Programul Caselor de Sănătate a fost prelungit în această perioadă în sprijinul foştilor coasigurați

Israelul a declarat joi că a lansat noi atacuri aeriene împotriva țintelor militare ale Hezbollah în sudul Libanului pentru a împiedica gruparea militantă să se reconstruiască în zonă. Statele Unite au negociat în noiembrie un armistițiu între Liban și Israel după mai bine de un an de conflict declanșat de războiul din Gaza, dar Israelul […]