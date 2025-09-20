SPORT De data asta e cu noroc? Un posibil nou start pentru Politehnica Iași
Ziarul de Iasi, 20 septembrie 2025 04:20
După ce a pierdut la „masa verde" meciul contra CSM Vaslui II, de pe teren propriu, din prima etapă a sezonului 2025-2026 a ultimului eșalon intern de handbal masculin, Politehnica Iași are azi prilejul de a juca prima partidă a stagiunii.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 15 minute
05:20
Un deputat a cerut explicații despre timpii de așteptare la UPU Iași, ce ajung și la 12 ore. Ministrul Sănătății: „Timpii se încadrează în standardele europene” # Ziarul de Iasi
Deputatul Ștefan Tănasă, șef al USR Iași, a adresat o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cerând explicații privind timpii de așteptare la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon" Iași, cea mai mare unitate de urgență din regiunea Moldovei. Ce a răspuns ministerul?
05:20
FOTBAL Spălați-vă obrazul și bateți clar o echipă de pluton, care nu a călcat vreodată în Liga I! Azi, meci în Copou # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 12:30, în Copou, Politehnica Iași – Metalul Buzău, în etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal.
05:20
Actrița Maia Morgenstern la Iași: „Este un loc pe care îl ador! În Iași mă simt așteptată, iubită” – INTERVIU ZDI # Ziarul de Iasi
Actrița Maia Morgenstern și-a exprimat admirația pentru Iași într-un scurt interviu acordat pentru „Ziarul de Iași", între repetițiile pentru spectacolul „Bungalow 21", prezentat publicului ieșean. „Ador publicul ieșean! Mă simt așteptată, iubită, respectată, iar asta îmi creează un sentiment profund de responsabilitate", a spus actrița.
05:20
Tramvaie pe Sf. Lazăr, bandă unică CTP pe A. Panu și Palat. Reorganizarea circulației în inel în centrul Iașului a fost aprobată. S-a discutat și de pasaje în Podu Roș # Ziarul de Iasi
Consilierii locali au aprobat proiectul pentru reorganizarea circulației tramvaielor în zona centrală, în jurul Palatului Culturii.
05:20
Tendință: tot mai multe ieșence aleg concediile fără partener. Cele mai multe au 40+. 2025 a adus vacanțe mai scumpe și planificate cât mai din timp. Cât a ajuns bugetul mediu? # Ziarul de Iasi
Vacanțe mai scumpe, dar planificate cu mult timp înainte, și „o preferință covârșitoare pentru confort", sunt câteva dintre tendințele observate de una dintre cele mai mari agenții de turism care operează în România. În plus, Join-Up atrage atenția unui nou fenomen pe piața vacanțelor: femeile de peste 40 de ani sunt mai active pe zona călătoriilor „solo". În rândul celor care aleg să călătorească singuri, raportul este de doi la unu în favoarea femeilor.
05:20
Vila familiei Vlasov, complet renovată cu 500.000 de euro de actualul proprietar, scoasă din nou la vânzare la preț aproape triplu. Imagini în premieră din interior # Ziarul de Iasi
Vila care a aparținut avocatului Mihail Vlasov, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, ieșit din închisoare în urmă cu câțiva ani, este din nou scoasă la vânzare. Imaginile și filmările obținute de „Ziarul de Iași" surprind o casă complet diferită față de cum era înainte.
Acum 2 ore
04:20
04:20
Val de insolvențe în agricultură, la cererea creditorilor. Cu toate acestea, numărul de firme noi agricole tot crește. Iașul are 323 firme active în domeniu # Ziarul de Iasi
Deși agricultura se confruntă cu un val de insolvențe și falimente, numărul firmelor active în cultivarea cerealelor, leguminoaselor și oleaginoaselor a crescut atât în Iași, cât și la nivel național. Sectorul rămâne atractiv pentru investiții, în ciuda presiunilor economice tot mai accentuate.
Acum 4 ore
03:20
PSD se va trezi din delirul mistic doar când osul de ros se va „topi” și nu va mai fi nimic de furat # Ziarul de Iasi
Nebunia socială pare contagioasă. Oricâte explicații logice s-ar da, oricâte cifre s-ar pune pe masă, orice argument fundamentat ar fi aruncat pe masa negocierilor, nimic nu pare să conteze.
03:20
Filarmonica „Moldova” Iași deschide Stagiunea 2025-2026 cu un concert vocal-simfonic extraordinar # Ziarul de Iasi
Filarmonica „Moldova" din Iași deschide Stagiunea 2025-2026 cu un concert vocal-simfonic extraordinar, care va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților.
03:20
De la ce s-a rupt lanțul de iubire dintre șantajiști și nea Mihăiță? O bilă albă pentru edilul șef, tura asta # Ziarul de Iasi
Una din explicațiile pentru care premarele Mihăiță este tot mai atacat de la o vreme în gazeta șantajiștilor lui Ghihocel, adicătelea acolo unde până mai an era preamărit și curățat de scame zi de vară până-n seară, zice-se că ar avea rădăcini mult mai în trecut decât v-ați putea gândi.
Acum 6 ore
00:20
Scene bizare la un meci de fotbal din Rusia: Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi # Ziarul de Iasi
Eliminat pe finalul unui meci din Cupa Rusiei, tunisianul Nader Ghandri i-a oferit tricoul său unui suporter din tribune... înainte de a-l recupera, cerându-şi scuze, şi de a reveni pe teren după anularea cartonaşului roşu, relatează RMC Sport, citat de News.ro.
Acum 8 ore
23:20
Campioana României, „răpusă” în Moldova. FC Botoşani a învins cu 3-1 FCSB, după ce a revenit de la 0-1 # Ziarul de Iasi
Formaţia FC Botoşani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1, scrie News.ro.
23:20
VIDEO | Un pieton din Iași a scăpat ca prin minune, după ce o mașină a intrat pe trotuar # Ziarul de Iasi
Un pieton a scăpat ca prin urechile acului de la o posibilă tragedie, după ce o mașină care circula cu viteză a pierdut controlulîn curbă și a intrat pe trotuar, la intrarea dinspre Ciurea. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18.
22:20
Fiul lui Zidane s-a decis! Pentru ce națională a ales să joace, în speranţa că va ajunge la Cupa Mondială # Ziarul de Iasi
Luca Zidane, fiul lui Zinedine, celebrul francez câştigător al Cupei Mondiale, şi-a schimbat apartenenţa internaţională la Algeria, pentru a păşi pe urmele tatălui său şi a juca la Cupa Mondială, scrie News.ro.
22:20
Cele două echipe din județul Iași care activează în Liga a III-a de fotbal au jucat vineri seară în etapa a IV-a, ambele fiind învinse.
Acum 12 ore
20:20
Ruşii şi belaruşii vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Decizia luată de CIO # Ziarul de Iasi
Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenţi, fără steag naţional sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a anunţat vineri Comitetul Olimpic Internaţional, care menţine aceleaşi sancţiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut, scrie News.ro.
19:20
Moment de reculegere în memoria lui Florin Marin, ținut înaintea partidei Politehnicii de mâine # Ziarul de Iasi
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viaţă joi, la vârsta de 72 de ani, scrie News.ro.
18:20
Perechea Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh (România/Taiwan) a fost eliminată, vineri, în sferturile de finală ale probei de dublu de la Korean Open, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste un milion de dolari, potrivit News.ro.
18:20
Cu avionul direct de la Iași la Dubai, un mare hub pentru lumea întreagă. Arabii urmăreau Iașul de 9 ani. Relatare de la lansarea „flydubai” # Ziarul de Iasi
O companie aeriană care a analizat timp de mai mulți ani piața zborurilor aeriene din Iași a deschis această destinație simultan pe aeroporturile Iași și Chișinău.
Acum 24 ore
15:20
Expoziția din 2025, de la Galeriile „Pallady", care se va vernisa mâine, 20 septembrie, de la ora 11,30, vine cu un florilegiu de peisaje ce surprind momentele eclatante ale anotimpurilor, cu naturi statice, flori mai ales și cu pitorești colțuri de peisaj urban și rural.
15:20
Accident cu răniți în Centru, pe Anastasie Panu: blocaj total la oră de vârf pe sute de metri # Ziarul de Iasi
Un grav accident de circulație s-a petrecut în urmă cu câteva momente, în Centrul Iașului, pe strada Anastasie Panu.
15:20
„Dacă nu poți rămâne însărcinată, te las”. De ce infertilitatea nu trebuie să devină o dramă # Ziarul de Iasi
Infertilitatea rămâne una dintre cele mai sensibile teme medicale. Această afecțiune nu este doar o provocare medicală, ci și una emoțională, care pune de cele mai multe ori la încercare relația de cuplu. Dr. Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie, explică de ce un diagnostic complet și corect este cheia oricărui plan de tratament și cum influențează acesta șansele reale de a deveni părinți.
12:20
Elevă de clasa a VII-a din Iași de la școală cu renume, a ajuns la spital după ce a fumat un vape cu substanțe interzise. I s-a făcut rău în timpul orei # Ziarul de Iasi
O elevă de clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu" din Iași a ajuns la spital miercuri, 17 septembrie, după ce i s-a făcut rău la ore. Copila consumase un dispozitiv de tip vape și o băutură energizantă, înainte să intre la cursuri.
12:20
ANALIZĂ | De ce ne sufocăm în trafic la Iași când începe școala? Care sunt punctele nevralgice și ce soluții pot fi implementate # Ziarul de Iasi
Dacă într-un articol precedent am analizat impactul școlii asupra traficului și mobilității persoanelor în sudul Iașului, în prezenta analiză ne propunem să extindem problematica la nivelul întregului municipiu.
11:20
Atenție, șoferi: zonă de evitat! Se toarnă asfalt pe pasajul Socola: intervențiile Citadin sunt temporare, până la începerea lucrărilor de modernizare # Ziarul de Iasi
La comanda Primăriei, Citadin a început lucrări de decopertare și reparații ale carosabilului de pe pasajul Socola. Intervențiile nu fac parte din contractul de modernizare semnat de municipalitate cu Conest în august 2023: lucrările aferente acestui contract vor demara după ce Primăria va relansa licitația de execuție a drumului provizoriu peste calea ferată - în acest sens, astăzi, consilierii locali vor aproba o creștere de buget.
10:20
Schimbare cu fast a șefului garnizoanei din Iași. În premieră, ceremonia a fost rezervată doar politicienilor: mass media și alți civili, ținuți la poartă. „E eveniment privat” # Ziarul de Iasi
Ceremonie de schimbare a șefului Garnizoanei Iași, ieri. Pentru prima dată în ultimii ani, schimbarea comandantului garnizoanei a avut loc fără accesul altor civili în afară de politicieni, inclusiv mass-media neavând acces, de altfel nefiind nici măcar anunțată. În schimb, oficialii politici locali s-au îngrămădit la eveniment.
Ieri
05:20
FOTBAL O etapă întinsă pe durata a cinci zile. Politehnica joacă mâine de la ora 12:30 în Copou # Ziarul de Iasi
Etapa a VII-a a Ligii a II-a de fotbal începe astăzi, la Oradea, când are loc meciul dintre FC Bihor și FC Bacău.
05:20
Câți bani cere o firmă ce a lucrat pentru Aeroportul Craiova pentru o hală de 4.500 mp la Iași? În zonă, nume notorii pregătesc proiecte imobiliare mari # Ziarul de Iasi
Peste 10 milioane de euro pentru trei proprietăți de pe Calea Chișinăului, scoase acum la vânzare. Printre vânzători se află o firmă din Iași implicată în proiecte precum Aeroportul Craiova, Vitesco și Silk District, iar printre investitorii care au pariat pe Zona industrială se numără Zaharia Schrotter, Cristian Delcea și Michael Nseir.
05:20
Cum va fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași: viile sunt în plină campanie de recoltare, cramele încep să fiarbă de activitate # Ziarul de Iasi
Campania de recoltare a strugurilor din județul Iași e în plină desfășurare, cu producții promițătoare și premiere logistice. La Cotnari se recoltează mecanizat și pe timp de noapte, iar la Crama Hermeziu se anunță o recoltă stabilă, cu perspective bune pentru vinurile din acest an. Totuși, viticultorii rămân prudenți, pentru că „niciun an nu seamănă cu altul", explică ei.
05:20
Vine tramvaiul și pe strada din spatele Palas! Trafic reconfigurat total în centrul Iașului, cu bandă unică pentru CTP: proiect aprobat azi în Consiliul Local # Ziarul de Iasi
Un proiect care va aduce schimbări majore de trafic în centrul Iașului va fi aprobat astăzi de Consiliul Local (CL). Pe străzile Anastasie Panu, Palat și Sf. Lazăr va fi creat un „inel" de circulație cu sens unic.
04:20
Crema karate-ului românesc este prezentă la Iași. Azi încep finalele Campionatului Național: intrarea este liberă # Ziarul de Iasi
Iașul găzduiește și în acest an finalele Campionatului Național de karate tradițional la toate categoriile de vârstă: cadeți, juniori, tineret și seniori. Competiția, ajunsă la a XXXIV-a ediție, se va derula de astăzi și până duminică, la Sala Polivalentă.
04:20
Caz ieșit din comun – Un ieșean care și-a dat în judecată vecinul că-i ocupase abuziv terenul s-a trezit că de fapt el e vinovatul # Ziarul de Iasi
Un sătean din Contari și-a dat în judecată un vecin pentru că i-ar fi ocupat abuziv o bucată din ogor. El a cerut și stabilirea de către instanță a limitelor dintre cele două proprietăți și fixarea semnelor necesare, astfel încât viitoare conflicte să fie evitate. A avut însă o surpriză neașteptată. Cel care încălcase proprietatea celuilalt era chiar el.
04:20
Afaceri împotmolite lângă turbionul autostrăzilor A7 și A8. Parcul industrial cel mai bine situat din Iași, de la Pașcani, tot mai greu de adus în intravilan # Ziarul de Iasi
Schimbarea statutului terenului și pregătirea Planului Urbanistic Zonal trebuiau să fie gata în jumătate de an, dar contractul a fost prelungit la un an și trei luni.
04:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Când ai fost ultima dată la un concert? Sau la un spectacol? Sperăm că nu ai uitat că toamna aduce o mulțime de evenimente la Iași.
04:20
Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani. Căzuse din pat # Ziarul de Iasi
Medicii de la UPU Iași au semnalat că tot mai mulți pacienți vârstnici ajung la unitatea de primiri urgențe, unii dintre ei având chiar 100 de ani. Aproximativ 15% dintre pacienții tratați aici sunt persoane de peste 80 de ani, potrivit medicilor.
03:20
De ce ne consumăm viața în trafic? Viziunile imobiliare ale câtorva generații de primari din Iași și împrejurimi # Ziarul de Iasi
Este Iașul copleșit de mașinile și de fiii ori fiicele celor stabiliți în comunele din jur, așa cum tot trage semnale de alarmă de ceva vreme primarul Mihai Chirica? Și, dacă da, cum s-a ajuns aici? Și ce ar fi de făcut? Și, mai ales, cine?
03:20
Zbor Hub Iași a lansat joi, 18 septembrie, proiectul „Zbor Academy", o inițiativă menită să sprijine dezvoltarea tinerilor prin educație non-formală și implicare civică.
03:20
Festivalul Străzii Lăpușneanu: muzică, teatru, și ateliere pentru toate vârstele. Pe scenă: Subcarpați, The Mono Jacks, Paul Tihan, Trabanda și 7Hills # Ziarul de Iasi

00:20
A murit Florin Marin. Fostul secund al naționalei României s-a stins pe un pat de spital. FRF: „Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră” # Ziarul de Iasi
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media, potrivit News.ro. Articolul A murit Florin Marin. Fostul secund al naționalei României s-a stins pe un pat de spital. FRF: „Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18 septembrie 2025
21:20
Clubul portughez Benfica l-a numit pe Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal pentru a doua oară, a anunţat, joi, preşedintele grupării, Rui Costa, scrie News.ro. Articolul Mourinho revine la Benfica! Promisiunea portughezului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Real Madrid: Raul Asencio va fi judecat pentru difuzarea de videoclipuri pornografice cu o minoră # Ziarul de Iasi
Tribunalul de instrucţie din San Bartolomé de Tirajana a dispus deschiderea procesului împotriva a patru fotbalişti, printre care şi fundaşul echipei Real Madrid, Raúl Asencio. Ceilalţi trei foşti coechipieri ai lui Asencio implicaţi în acest caz, Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz şi Andrés García, sunt acuzaţi şi ei de „înregistrarea fără consimţământ a unor videoclipuri cu caracter sexual în care apare o minoră”, relatează AFP, citată de news.ro. Articolul Real Madrid: Raul Asencio va fi judecat pentru difuzarea de videoclipuri pornografice cu o minoră apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Dronele rusești tensionează regiunea. Câți bani sunt amenințați pe ruta Iași – Polonia dacă Rusia ar pune în pericol schimburile comerciale cu această țară? # Ziarul de Iasi
Cine nu a auzit, în anii de după 1989, de câte o cunoștință care mergea în Polonia după marfă? Produsele aduse ajungeau apoi pe tarabele din bazaruri sau pe rafturile micilor magazine de cartier și erau la mare căutare – de la haine și încălțăminte până la veselă și diverse articole pentru casă. Astăzi vorbim de schimburi comerciale de milioane de euro, care joacă un rol important în economia județului Iași. Articolul Dronele rusești tensionează regiunea. Câți bani sunt amenințați pe ruta Iași – Polonia dacă Rusia ar pune în pericol schimburile comerciale cu această țară? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
250 de lei pentru a-l vedea pe Ronaldinho driblând în Copou. „Și dacă face clătite, cred că umple stadionul” # Ziarul de Iasi
Primăria Municipiului Iași a găzduit joi o conferință de presă în care s-au oferit detalii despre evenimentul „Football World – Ronaldinho & Friends”, care va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași, în organizarea D.M. Global Way. Articolul 250 de lei pentru a-l vedea pe Ronaldinho driblând în Copou. „Și dacă face clătite, cred că umple stadionul” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Echipa naţională de fotbal a României coboară trei poziţii, ocupând locul 51 în clasamentul FIFA # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a României a coborât trei locuri şi se află pe poziţia 51 în clasamentul FIFA, dat publicităţii joi, cu 1462.85 puncte. Articolul Echipa naţională de fotbal a României coboară trei poziţii, ocupând locul 51 în clasamentul FIFA apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Naționala României a coborât trei locuri față de iulie și ocupă poziția a 51-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), publicat joi, după ce nu a reușit să obțină nicio victorie în partidele din septembrie, scrie Agerpres. Articolul Fotbal: România a coborât pe locul 51 în clasamentul FIFA. Spania este noul lider apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Top lefuri – Categoriile cu cele mai mari și cu cele mai mici salarii din Iași. De ce femeile din Vaslui sau Botoșani câștigă mai bine ca bărbații? # Ziarul de Iasi
Salariile ieșenilor au trecut în 2024 de pragul simbolic de o mie de euro net pe lună, însă diferențele dintre sectoare sunt uriașe. În timp ce angajații din IT și comunicații sau cei din transporturile aeriene au încasat lunar peste 9.000–10.000 de lei, lucrătorii din hoteluri și restaurante ori din industria textilă au primit anul trecut salarii medii nete mai mici de 3.000 de lei. Articolul Top lefuri – Categoriile cu cele mai mari și cu cele mai mici salarii din Iași. De ce femeile din Vaslui sau Botoșani câștigă mai bine ca bărbații? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Chivu îl tachinează pe Marcus Thuram: Nu este genul lui să înscrie două goluri cu capul # Ziarul de Iasi
Antrenorul Cristian Chivu l-a lăudat pe atacantul formaţiei sale, Inter Milano, după meciul cu Ajax Amsterdam, scor 2-0, dar l-a şi tachinat pe seama faptului că a marcat cele două goluri ale victoriei cu capul, scrie news.ro. Articolul Chivu îl tachinează pe Marcus Thuram: Nu este genul lui să înscrie două goluri cu capul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
La numai 24 de ani, Georgiana a primit diagnosticul de leucemie. Printre simptome, „vânătăi inexplicabile” # Ziarul de Iasi
Georgiana Alexandra Ioniță, în vârstă de 29 de ani, este unul dintre foștii pacienți fericiți ai Institutului Regional de Oncologie, al cărei drum spre vindecare s-a încheiat cu un „happy-end”. Articolul La numai 24 de ani, Georgiana a primit diagnosticul de leucemie. Printre simptome, „vânătăi inexplicabile” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Cursă contra cronometru pentru medicii din Iași! Doi donatori de organe în moarte cerebrală în mai puțin de 48 de ore. Ce organe au fost prelevate # Ziarul de Iasi
Doi donatori aflați în moarte cerebrală, în mai puțin de 48 de ore, la Iași. Primul este o femeie de 49 de ani, de la care au fost prelevate ficatul și rinichii. Al doilea donator este un adolescent de 15 ani, de la care, în cursul zilei de astăzi, urmează să fie prelevate ficatul, rinichii și inima. Articolul Cursă contra cronometru pentru medicii din Iași! Doi donatori de organe în moarte cerebrală în mai puțin de 48 de ore. Ce organe au fost prelevate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
