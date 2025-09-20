România a condamnat incursiunea celor trei avioane rusești în spațiul aerian al Estoniei

22:00

Primul ministru generat de inteligenţa artificială (AI) s-a adresat Parlamentului Albaniei. Avatarul virtual, o femeie îmbrăcată în costum tradiţional albanez, a pledat în favoarea rolului pe care îl va avea, afirmând că este creată pentru a ajuta oamenii şi nu pentru a-i înlocui. Premierul albanez, Edi Rama, l-a însărcinat pe ministrul generat AI cu toate […]