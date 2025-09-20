Cazul Adriana Stoicescu în dosarul hăituitului Călin Georgescu
Cotidianul de Hunedoara, 20 septembrie 2025 06:20
Există o disperare care se prelinge din toate acțiunile sistemului. Și pute a comandă, a supunere, a frică. [...] The post Cazul Adriana Stoicescu în dosarul hăituitului Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
06:50
Mai este o explicație - Dan Daniel-Nicușor, actual președinte al României, a spus textual în campania electorală că va influența justiția... [...] The post Război hibrid, război amplu, război orchestrat appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
06:20
Există o disperare care se prelinge din toate acțiunile sistemului. Și pute a comandă, a supunere, a frică. [...] The post Cazul Adriana Stoicescu în dosarul hăituitului Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
06:00
Reflecțiile din epoca modernă despre pace au succedat unor războaie sângeroase în Europa. [...] The post Analiza lui Andrei Marga: Pacea în Europa și creștinismul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
23:40
Articolul 4 al NATO este activat din nou [...] The post Art. 4 NATO, activat din nou. Rutte pune piciorul în pragul Estoniei appeared first on Cotidianul RO.
23:30
Nu ai cum să îl convingi pe Ilie Bolojan [...] The post PSD încearcă să-i vândă castraveți lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
23:20
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani [...] The post FCSB, învinsă la Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Ministrul Florin Barbu revine, într-o postare pe Facebook, [...] The post Scandal pe avocado. Ministru Barbu clarifică ce a vrut să spună appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Statul român a încasat despăgubirea pentru cele [...] The post Despăgubiți pentru Tezaur. Statul a încasat banii appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, afirmă că [...] The post România, solidară cu Estonia appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Doi noi secretari de stat au fost numiți la Ministerul [...] The post Secretarul de stat Nedelcea, demis appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Serviciul britanic de informații externe (MI6) a anunțat vineri lansarea unui portal pe dark web pentru a recruta noi spioni peste tot în lume, în special în Rusia. [...] The post MI6 recrutează spioni pe dark web (video) appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Institutul [...] The post Avocații, instruiți în materie electorală appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Directorul general al Romaero, Bogdan Costaș, [...] The post Directorul general al Romaero respinge afirmațiile ministrului Miruță appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Consiliul de Securitate al ONU a dat vineri [...] The post Sancțiuni contra Teheran. ONU dă undă verde appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Echipajul unei aeronave a semnalat vineri prezența unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 km de aeroport, în timpul [...] The post Dronă civilă în calea unui avion la Aeroportul Otopeni appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo [...] The post Incident în spațiul aerian al Estoniei appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Lupta dintre ong-iști și vânători a ajuns la alt nivel [...] The post Legea vânătorii, modificată. ONG s-au indignat appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Trei misiuni spațiale pentru asteroidul care va trece în apropiere de Pământ # Cotidianul de Hunedoara
Un trio de misiuni sunt pe cale să intercepteze și să studieze asteroidul Apophis, aflat în apropierea relativă a Pământului, în timpul trecerii [...] The post Trei misiuni spațiale pentru asteroidul care va trece în apropiere de Pământ appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Oferă soluții concrete, adaptate, pentru prevenirea [...] The post Ghiduri anti-bullying, lansate de Poliția Română appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată [...] The post Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Oficialul BNR a vorbit, de asemenea, de necesitatea ca România să beneficieze de stabilitate financiară, arătând că dezechilibrele macroeconomice [...] The post Marinescu (BNR): Aderarea la euro, proiect pentru următorul deceniu appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Ministrul Dielia s-a adresat Parlamentului pentru prima dată. [...] The post În Albania ca la nimeni. Ce s-a întâmplat în parlament appeared first on Cotidianul RO.
18:40
România rămâne angajată ferm în obiectivul său strategic [...] The post Marinescu (BNR), la Chișinău, despre următorul mare proiect al României appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Sindicatele franceze, care au organizat joi o zi de proteste cu sute de mii de oameni în stradă, amenință cu noi greve și manifestații dacă noul premier [...] The post Sindicatele franceze dau guvernului un ultimatum appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Călin Georgescu are contractul de muncă suspendat la Universitatea [...] The post Georgescu, suspendat de la facultate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:00
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va întâlni cu liderii europeni [...] The post Reuniune. Plan de reînarmare a UE și ajutor pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Tatăl său îl numea „neîndemânatic”, nu a fost acceptat imediat în Tinerii Pionieri din cauza agresiunii sale și a fost promovat în clasa a cincea cu două note mici. [...] The post Școlarul Putin: Cucu, sunt eu! appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Fastuosului banchet de stat organizat la Castelul Windsor [...] The post Atmosfera s-a încins la banchetul organizat pentru Trump appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Persoanele care donează celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără [...] The post Donarea de celule stem poate ține loc de asigurare de sănătate appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Întâlnire strategică în acest weekend, la Timișoara, [...] The post USR, întâlnire strategică în weekend appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu [...] The post Soldați și tancuri pe străzi. ”Oamenii să nu se sperie„ appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România despre [...] The post Plafonare sau nu? Ce i-au spus retailerii lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Situație dificilă pentru cea mai profitabilă companie [...] The post Hidroelectrica va avea o conducere interimară appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Marea Britanie face multe compromisuri în relația de subordonare cu SUA, iar consecințele culturale și economice sunt evidente [...] The post Vizita lui Trump în colonia britanică appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, nu vede [...] The post Olguța Vasilescu pune lemne pe foc. „Dacă pleacă Ilie Bolojan…” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare [...] The post Alertă alimentară: Loturi întregi de ouă retrase appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Arestat în prima zi a vacanței sale în Italia de către carabinieri, care l-au confundat cu un infractor căutat [...] The post Vacanță de coșmar pentru un turist român în Italia appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Colonelul Avichay Adraee a cerut populației să plece din oraș și 'să se alăture sutelor de mii de locuitori [...] The post Armata israeliană va folosi ”o forță fără precedent” în Gaza appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că Rusia va ataca [...] The post Geoană: Vom avea atacuri asimetrice appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Asta înseamnă că, până la finalul anului 2025, adică peste trei luni şi jumătate [...] The post Bogdan Ivan: Am fi cu adevărat în risc de blackout appeared first on Cotidianul RO.
15:40
În Germania, guvernul poftește, dar băncile ezită. Cărțile de identitate biometrice au rezolvat însă problema în favoarea guvernului vietnamez [...] The post Ce se întâmplă cu banii din conturile bancare uitate? appeared first on Cotidianul RO.
15:30
România riscă să ajungă la un blocaj logistic major. Firmele de transport vor continua să piardă contracte, iar economia va resimți șocuri în lanț. [...] The post Lipsa șoferilor de camion, o problemă națională appeared first on Cotidianul RO.
15:20
E mare agitație printre studenți din cauza noilor buletine electronice. Pentru că pe documente nu mai apar date legate de adresă, [...] The post Noile buletine electronice pun studenții pe drumuri appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Opinia generală este că Sebastien Lecornu nu va prinde Crăciunul la guvernare [...] The post Franța de neguvernat – butoi cu pulbere și ”bazar bugetar” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
În urma cooperării dintre Poliţia Română şi autorităţile din Germania, a precizat IGPR, bărbatul a fost [...] The post Complice al lui Emil Gânj, adus în țară din Germania appeared first on Cotidianul RO.
14:20
El coordonează în Ministerul Economiei activitatea [...] The post Anchetă de corupție la Ministerul Economiei appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri, procurorii anticorupţie au dispus [...] The post Manager de spital reținut pentru luare de mită appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Vâlva creată de o inițiativă atribuită POT, legată de dreptul femeilor la avort, tulbură apele în partidul condus de Ana Maria Gavrilă. [...] The post Anamaria Gavrilă vorbește de fake news appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Cu prețuri la energie în creștere și ierni imprevizibile, alegerea sistemului potrivit de încălzire nu mai e doar o chestiune de confort [...] The post Ne pregătim pentru iarnă. Cum alegi cea mai bună soluție de încălzire? appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Miruță: Detaliile despre propunerile de finanţare din SAFE sunt clasificate # Cotidianul de Hunedoara
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european [...] The post Miruță: Detaliile despre propunerile de finanţare din SAFE sunt clasificate appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.