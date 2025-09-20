Ce mănâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Alimentele pe care le consumă cei doi tenismeni se găsesc și în magazinele din România
Fanatik, 20 septembrie 2025 06:40
Alimentele pe care le mânâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Se găsesc și în magazinele din România
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
06:40
Ce mănâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Alimentele pe care le consumă cei doi tenismeni se găsesc și în magazinele din România # Fanatik
Alimentele pe care le mânâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Se găsesc și în magazinele din România
Acum o oră
06:10
Ipostaza surprinzătoare în care a apărut Sorana Cîrstea. Partenerul său de viață, Alexandru Țiriac, nu a văzut-o așa # Fanatik
Cum a fost filmată jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea. Nici iubitul său, Alexandru Țiriac, nu a văzut-o în felul acesta.
Acum 8 ore
01:00
S-a rupt vestiarul la FC Botoșani după victoria cu FCSB! Moldovenii au dat drumul la petrecere. Video # Fanatik
FC Botoșani s-a impus în fața lui FCSB cu scorul de 3-1. Cum s-au bucurat fotbaliștii lui Leo Grozavu după ce au urcat pe poziția secundă în clasament
00:10
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate # Fanatik
Cei 5 nativi care se bucură de avantaje multiple. Se bucură de bani cu nemiluita, idei geniale și oportunități surpriză.
00:10
Olandezii au prins curaj după înfrângerea FCSB-ului de la Botoșani: „Go Ahead Eagles va înfrunta un adversar șubred” # Fanatik
Olandezii simt că Go Ahead Eagles îi poate da FCSB-ului lovitura de grație în meciul de joi din Europa League! Ce scrie presa din Olanda
00:00
Valeriu Iftime i-a zis lui Gigi Becali ce să facă după Botoșani – FCSB 3-1: „100% el e de vină! L-a călcat în picioare prea mult” # Fanatik
Valeriu Iftime insistă asupra sfatului dat lui Gigi Becali în ultimele zile. Ce i-a transmis patronul Botoșaniului lui Gigi Becali după victoria de vineri seară
19 septembrie 2025
23:50
Peluza Nord, reacție fermă la scurt timp după încheierea meciului FC Botoșani - FCSB 3-1: „Până când nu se va schimba atitudinea, drumul nostru nu mai este comun”
23:50
Cum s-au salutat Leo Grozavu și jucătorii săi în săptămâna premergătoare meciului cu FCSB: ”Acum îmi permit să glumesc” # Fanatik
Leo Grozavu a încercat să nu pară euforic după victoria din meciul FC Botoșani - FCSB 3-1, dar a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi.
23:50
Andrei Vochin a observat detaliul care a făcut diferența în Botoșani – FCSB 3-1: „Când gesturile devin tabele de marcaj” # Fanatik
Andrei Vochin a observat în FANATIK ce a pierdut FCSB față de sezoanele trecute. Analistul a disecat momentul în care Daniel Bîrligea a marcat pentru 1-0
23:30
Statistica le dă fiori celor de la FCSB! Ce au în comun cu rivalii de la Dinamo în sezonul unicei retrogradări # Fanatik
Căderea FCSB-ului din acest sezon este inexplicabilă. Campioana României a obţinut doar o victorie în primele 10 etape şi statistica le dă fiori jucătorilor lui Charalambous.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 20 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.10 la Superbet pentru Oțelul – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 20 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.10 la meciul Oțelul Galați - Universitatea Craiova.
23:20
Previziune sumbră făcută de Ștefan Târnovanu după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Dacă ne vom prezenta așa în Europa League, va fi foarte rău” # Fanatik
Ștefan Târnovanu, extrem de îngrijorat înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League! Ce a spus după înfrângerea de la Botoșani: „Va fi foarte rău”
23:10
A renunțat la tenis, dar face furori pe social media. Ucraineanca Angelina Dimova e o apariție ravisantă # Fanatik
S-a lăsat de tenis, însă face ravagii pe rețelele de socializare. Ucraineanca Angelina Dimova știe cum să atragă atenția asupra sa.
23:10
Răspunsul lui Elias Charalambous când a fost întrebat de demisie după FC Botoșani – FCSB 3-1: ”Postul meu e în pericol în fiecare zi” # Fanatik
Elias Charalambous nu își poate explica înfrângerea din meciul FC Botoșani - FCSB 3-1, însă nu se gândește să-și dea demisia.
23:10
Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Trebuie să ne câștigăm meciurile de la retrogradare. Ne credem prea campioni” # Fanatik
Daniel Bîrligea, devastat la flash-interviu după un nou eșec usturător. Ce a declarat atacantul FCSB după înfrângerea cu FC Botoșani
Acum 12 ore
22:50
Gigi Becali, resemnat total după FC Botoșani - FCSB 3-1! Patronul campioanei României nu a avut puterea să vorbească: „Nu am ce”
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 20 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 445 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League
22:40
FCSB traversează un sezon de coșmar, iar una dintre cauzele dezastrului este jucătorul U21. Punctul nevralgic a fost exploatat de Mailat, care l-a făcut praf pe Toma în meciul cu FC Botoșani.
22:30
Scandal la FRF! Legenda Universității Craiova ar fi hărțuit mama unui junior ce urma să fie convocat # Fanatik
FRF se confruntă cu un scandal de proporții, după ce un angajat important este acuzat că a hărțuit-o pe mama unui puști ce urma să fie chemat la o selecție.
22:00
Fiul unui fost mare campion mondial s-a decis ce țară vrea să reprezinte. Ce reprezentativă a ales în detrimentul Franței.
21:30
Mutarea de Alex Ferguson a lui Gigi Becali din FC Botoșani – FCSB, anihilată instant de greșeala lui Alhassan! Două goluri în patru minute. Video # Fanatik
Inovațiile lui Gigi Becali de la FCSB au dat primele semne de reușită la Botoșani, dar la scurt timp campioana a fost egalată după o eroare a lui Alhassan! Cum s-au marcat golurile
21:20
Fostul antrenor de la Dinamo, devastat de moartea lui Florin Marin: ”Mi-a fost profesor, antrenor, tată, mentor, prieten” # Fanatik
Un fost antrenor al lui Dinamo s-a arătat marcat de moartea lui Florin Marin, omul care l-a ajutat cel mai mult în carieră.
21:10
Se lucrează intens la refacerea gardului de la Palatul Cotroceni. Cât cheltuie Administrația Prezidențială în plină criză bugetară
21:00
Mihai Stoica a dezvăluit marele regret pe care îl are față de tatăl său: „Asta i-am zis la ultima discuție” # Fanatik
Mihai Stoica, dezvăluiri emoționante despre ultima discuție avută cu regretatul său tată: „Îmi pare rău, mă simt vinovat față de el”
20:40
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani # Fanatik
Cât de bine arată Diana Munteanu, fosta parteneră de viață a lui Claudiu Niculescu. Nimeni nu crede că a împlinit 46 de ani.
20:40
Finalul de săptămână aduce încleștări de neratat din Premier League, acolo unde Liverpool și Everton semnează un nou episod din Merseyside Derby, iar Manchester United încearcă să-și ia revanșa în fața propriilor suporteri la confruntarea […]
20:30
Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș nu cred în inovațiile lui Gigi Becali la FC Botoșani – FCSB: ”Niciodată!” / ”Ce să fac, să plâng?” # Fanatik
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și a făcut schimbări în echipa de start pentru meciul FC Botoșani - FCSB, dar Ilie Dumitrescu și Marius Lăcătuș nu cred în inovațiile sale.
20:20
Misiune complicată pentru Genoa lui Dan Șucu la Bologna! Ce cuvânt a folosit antrenorul Patrick Vieira pentru a caracteriza viitoarea adversară a FCSB-ului # Fanatik
Genoa caută în continuare primul succes din acest sezon de Serie A. În etapa a 4-a, gruparea patronată de Dan Șucu va întâlni Bologna, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League.
20:00
Se complică din nou situația lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare?! Ce demers au făcut procurorii # Fanatik
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au făcut recent un nou demers în cazul lui Mario Iorgulescu! Despre ce este vorba
19:50
Ștefan Târnovanu, băgat în ședință de un fost mare portar român: „Îi voi spune între patru ochi defectele!” # Fanatik
Ștefan Târnovanu, analizat de fostul mare portar al României. Ce i-a transmis jucătorului de la FCSB după prestațiile din acest sezon.
19:40
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată” # Fanatik
Ajuns la 86 de ani, Ion Țiriac a făcut dezvăluirea momentului legat de averea de peste 2 miliarde de dolari. Ce a spus.
19:10
Pot juca Tănase şi Olaru împreună la FCSB?! Un antrenor din SuperLiga îl contrazice pe Gigi Becali # Fanatik
Marius Croitoru a vorbit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, despre compatibilitatea lui Florin Tănase și Darius Olaru din teren. Ce spune antrenorul despre strategia lui Gigi Becali.
19:10
Încă un criminal în serie, în pragul eliberării după ce a fost condamnat pe viață. Avertismentul criminaliștilor # Fanatik
Un condamnat inițial la închisoare pe viață, se apropie de eliberare. Experții avertizează asupra riscului recidivei
18:50
Melania Trump, între controverse vestimentare și respectarea protocolului regal. „Un mesaj de frondă. Sigur nu a fost o scăpare” # Fanatik
Melania Trump a stârnit controverse cu ținutele sale la vizita în Marea Britanie. Dar a respectat sau nu protocolul regal?
18:40
Florin Marin, fostul mare fotbalist de la Steaua și Rapid, s-a stins din viață. Ce decizie a luat Federația Română de Fotbal.
18:30
Cauzele dezastrului de la FCSB: „Le-au luat banii minţile! Generozitatea lui Gigi Becali s-a întors împotriva lui” # Fanatik
Deși are cel mai valoros lot din Superligă, FCSB are un start de sezon mult sub așteptări. Giovanni Becali a numit principala problemă a fotbaliștilor campioanei.
18:10
Laurenţiu Reghecampf, la 50 de ani: “Returul FCSB – Ajax îmi vine primul în minte!” Marele regret al carierei de antrenor # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a împlinit 50 de ani, iar tehnicianul a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre cele mai importante momente din cariera de antrenor.
18:10
Cea mai tare fază pe care a trăit-o Mitică Dragomir în „cariera de 2,5 milioane de kilometri” conduși: „Am fugit că n-aveam carnet” # Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit la "Profeţiile lui DON Mitică" un episod din trafic petrecut într-o perioadă în care conducea fără carnet.
Acum 24 ore
17:50
Ce se întâmplă, de fapt, cu Paradela, jucătorul Universității Craiova. Fotbalistul din Cuba nu a mai evoluat din ianuarie.
17:30
Marius Croitoru, replică savuroasă înainte de FC Botoşani – FCSB: “Antrenorul de acolo nu poate fi demis niciodată!” # Fanatik
Marius Croitoru nu s-a abținut înainte de FC Botoșani - FCSB. Replică savuroasă despre Gigi Becali și staff-ul tehnic de la FCSB. “Nu poate fi demis niciodată”.
17:30
Avertisment alarmant lansat de ministrul energiei: „Riscul de blackout în România este real dacă închidem centralele pe cărbune” # Fanatik
Bogdan Ivan afirmă că România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din UE şi avertizează că riscurile unui blackout sunt reale.
17:10
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii” # Fanatik
Peste 1.000 de companii de stat din România consumă miliarde de lei anual. Guvernul Bolojan trebuie să decidă, restructurare sau închidere. Ce impact are asupra miilor de angajați?
17:10
Seria HUAWEI WATCH GT 6, disponibilă în România: O nouă generație de ceasuri sport inteligente # Fanatik
HUAWEI WATCH GT 6 a sosit în România: Ceasul sport inteligent cu autonomie de top și și funcții avansate pentru activități în aer liber.
17:00
Demers FRF! Căpitanii din SuperLiga vor purta banderole ca în Premier League: ce mesaj vor să transmită # Fanatik
FRF își dorește să transmită un mesaj de impact cu ocazia meciurilor din Superliga! Metoda aleasă în acest sens este asemănătoare demersurilor făcute în Premier League sau alte campionate puternice din Europa
16:50
Laurenţiu Reghecampf, ceaţă totală după ce a ratat la mustaţă primul trofeu din Sudan: “Nu ştim când începe campionatul şi unde vom juca” # Fanatik
Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre primul trofeu ratat în Sudan. Ce se întâmplă cu echipa tehnicianului român, care nu știe dacă va putea evolua în campionat.
16:10
Darius Olaru, pedepsit de Gigi Becali?! „Când a zis că se lasă de fotbal a fost prea mult! Este în scădere de formă vizibilă” # Fanatik
Andrei Vochin, Sabin Ilie, Bănel Nicoliță și Cristi Coste au analizat la FANATIK SUPERLIGA situația în care se află căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru.
16:00
Giovanni Becali, șocat de strategia CFR-ului cu transferul lui Louis Munteanu: “Unde l-a dus mintea pe Neluţu Varga să ceară 18 milioane?” # Fanatik
De ce nu a plecat Louis Munteanu de la CFR Cluj. Giovanni Becali nu înțelege de ce Neluțu Varga nu i-a dat drumul atacantului.
15:50
SuperGigi, bilet cu cota 45.00 pe meciurile din SuperLiga! Pronosticul pentru Botoşani – FCSB # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 10-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la FC Botoșani - FCSB.
15:40
Mirel Rădoi a surprins total în momentul în care a mărturisit că nu a auzit de transferul tânărului atacant brazilian Ramon Gomes de Lima la Universitatea Craiova.
15:20
Vineri seară, hai pe YouTube Superbet în live-ul dedicat jocurilor Greentube! Ai super atmosferă, sloturi noi și consacrate de la îndrăgitul producător și surprize. SuperJocurile ediției din 19 septembrie Sunt noi, distractive și sunt de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.