Acum 5 minute
07:00
Donald Trump spune că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia "ar putea fi o mare problemă". A adăugat că "va analiza" rapoartele cu privire la acest incident.
Președintele american Donald Trump a avut o scurtă reacție după ce trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian. ”Nu-mi place. Nu-mi place când se întâmplă asta. Ar putea fi o mare problemă, dar vă voi anunța mai târziu”, a spus liderul american. De asemenea, Donald Trump a adăugat: ”Va trebui să mă […]
Acum 30 minute
06:40
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius este "pe punctul de a se prăbuși", avertizează Secretarul General al ONU, cu două luni înainte de summitul climatic din Brazilia.
”Suntem în pragul prăbușirii acestui obiectiv. Avem absolută nevoie ca țările să vină… cu planuri de acțiune climatică care să fie pe deplin aliniate la 1,5 grade (Celsius), care să acopere întreaga lor economie și totalitatea emisiilor lor de gaze cu efect de seră. Este esențial să avem o reducere drastică a emisiilor în următorii […]
Acum 12 ore
22:50
Indonezia va suspenda construcția de noi hoteluri și restaurante în anumite zone de pe insula Bali. Măsura vine pe fondul îngrijorărilor legate de impactul asupra mediului al creșterii necontrolate a turismului, după ce insula s-a confruntat cu inundații devastatoare în ultimele zile.
Guvernatorul insulei, Wayan Koster, a declarat, la începutul acestei săptămâni, că “începând din acest an, a fost transmis un set de instrucțiuni pentru toți șefii de districte și primarii din Bali”. Acesta a adăugat că “după gestionarea inundațiilor, ne vom reuni din nou pentru a ne asigura că nu se mai eliberează autorizații pentru hoteluri, […]
20:40
Incident de securitate la Aeroportul Otopeni. O dronă civilă de mici dimensiuni a fost reperată la 3,5 km de piste de echipajul unui avion care ateriza. A fost declanșată o anchetă, până acum fiind identificată drona și locația de unde a fost operată.
Compania Națională “Aeroporturi București” informează că “în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a aeroportului Otopeni, echipajul unei aeronave a semnalat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 de kilometri de aeroport. Aeronava a aterizat în siguranță la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autoritățile […]
20:20
Carambol cu șase autoturisme pe drumul dintre Buzău și Mizil (DN1B), la Merei. Momentan, nu sunt informații despre posibile victime. Circulația este oprită.
Centrul Infotrafic anunță producerea unui accident cu șase autoturisme implicate la Merei: “Nu se cunoaște momentan dacă sunt victime, persoanele implicate urmând a fi investigate medical. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere”. Știrea se actualizează pe măsură ce sunt disponibile informații oficiale…
19:20
Directorul general al Hidroelectrica și-a dat demisia, după ce Comisia Europeană a atras atenția că acesta ar fi fost numit în funcție deși se afla în conflict de interese. Dacă rămânea în funcție, exista riscul ca România să piardă bani din PNRR.
Karoly Borbel a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a subliniat că decizia de a încheia mandatul a fost una amiabilă. Totuși, acesta a subliniat că raportul KPMG (una dintre cele mai mari companii independente de audit și consultanță din lume) contrazice precizările Comisiei Europene conform cărora ar exista un conflict de interese și […]
18:10
Trei avioane rusești de atac MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, vineri după amiaza, în zona Golfului Finlandei. NATO a trimis la intercepție aeronave F-35 italiene, dar avioanele rusești au părăsit zona după 12 minute.
Ministerul de Externe al Estoniei a anunțat, vineri, că cele trei avioane militare rusești MiG-31 au pătruns, fără autorizație, în spațiul aerian estonian, deasupra Golfului Finlandei. Aparatele de zbor au părăsit zona după aproximativ 12 minute. Au fost trimise avioane F-35 italiene. “Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei deja de patru ori în acest […]
Acum 24 ore
17:00
UE nu a ajuns la un acord privind planul climatic obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în următorul deceniu, carea urmează să fie prezentat la COP30, în noiembrie. Statele membre, aflate în dezacord, au semnat doar o "declarație de intenție" pentru a-și reafirma angajamentul.
Miniștrii mediului din cele 27 de state membre ale blocului comunitar au anunțat joi că își propun să reducă emisiile de gaze cu efect de seră între 66,3 % și 72,5 % până în 2035, scrie Financial Times. Deși Danemarca, care deține președinția rotativă a UE, a apărat acest compromis, ținta riscă, totuși, să slăbească […]
16:00
Comisia Europeană a prezentat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate rusești, restricții pentru platformele de tranzacționare a criptomonedelor și sancțiuni pentru alte bănci rusești sau din țări terțe.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: “Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile provenite din combustibilii fosili. Vrem să reducem aceste venituri. De aceea, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene”. Aceasta explică că “Marile companii de comercializare a energiei Rosneft și Gazpromneft vor fi acum supuse unei interdicții totale […]
15:40
Flavius Nedelcea, secretar de stat în ministerul Economiei, a fost reținut de DNA. Este acuzat că a intervenit pentru schimbarea din funcție a șefului Protecției Consumatorilor din Caraș-Severin.
Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a reținut pe Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei. Este acuzat că a exercitat presiuni pentru schimbarea din funcție a comisarului-șef al Protecției Consumatorilor Caraș-Severin. Despre cazul lui Nedelcea, ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că a aflat din presă, iar DNA nu a trimis nicio notificare oficială la minister. […]
15:10
Analiză ISW. Declarațiile amenințătoare ale oficialilor ruși la adresa Finlandei sugerează derularea unei campanii coordonate împotriva membrului NATO. O strategie similară a fost aplicată și Ucrainei, înainte de declanșarea războiului.
Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) analizează, în raportul de joi dedicat războiului din Ucraina, că Federația Rusă desfășoară “o campanie de informare coordonată” asupra statului vecin Finlanda, campanie ce amintește de retorica folosită înainte de a invada Ucraina, în februarie 2022. Oficialii din cercurile înalte ale Kremlinului au lansat o serie de amenințări verbale la […]
14:10
DNA l-a reținut pe managerul spitalului municipal Caransebeș (județul Caraș-Severin), sub acuzația că a acceptat o mită de 250 de mii de lei pentru atribuirea preferențială a unui contract de reparații.
Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 19 septembrie 2025, a suspectului Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Mai mult, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în […]
13:10
Marile magazine din România nu sunt de acord, "principial, cu plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului".
Premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. ”În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, […]
12:50
Donald Trump spune că televiziunile americane care îl critică ar trebui să rămână fără licențe. Remarcile vin după ce administrația sa a făcut presiuni directe asupra ABC să suspende emisiunea comediantului Jimmy Kimmel.
Donald Trump a spus că decizia revocării licențelor “aparține în totalitate” președintelui Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, pe care l-a descris drept “un om dur, un patriot care își iubește țara”. “Am citit undeva că posturile de televiziune au fost 97% împotriva mea. 97% negative, și totuși am câștigat și ușor [la alegerile […]
11:30
Iași. Unei eleve de clasa a șaptea de la Școala "B. P. Hașdeu" i s-a făcut rău în timpul orelor, săptămâna aceasta, după ce a consumat o țigară electronică (vape) care conținea droguri. Susține că dispozitivul "a fost achiziționat de pe un site" de către o altă elevă.
Inspectoratul Școlar Județean Iași și Poliția au demarat o anchetă în urma incidentului, care a avut loc săptămâna aceasta. Eleva căreia i s-a făcut rău susține că nu știa că în țigară se aflau substanțe cu efect psihoactiv. Conform directoarei școlii, contactată de Radio România Iași, fata a declarat că a primit țigara de la […]
10:50
Studiu. Fumul produs de incendiile de vegetație va contribui la decesul a 1,4 milioane de persoane anual, până la sfârșitul secolului, dacă nu se iau măsuri pentru oprirea lor și pentru diminuarea emisiilor ce provoacă încălzirea planetei. Față de prezent, în Europa, numărul se va dubla.
Cercetătorii au efectuat mai multe studii pentru a determina cum sunt oamenii afectați de fumul produs de incendiile de vegetație. Concluziile au fost că omenirea va fi din ce în ce mai afectată de incendii, pe măsură ce criza climatică se va agrava în deceniile următoare. Mai exact, inhalarea particulelor toxice din acest fum, de […]
10:00
WP. Schimbare de direcție a politicii SUA față de pretențiile teritoriale ale Chinei. Donald Trump a refuzat în această vară să aprobe un pachet de ajutor militar pentru Taiwan, de 400 de milioane de dolari, timp în care a negociat acordul comercial, preluarea TikTok și un potențial summit cu Xi Jinping.
Oficial, Casa Albă a transmis că decizia privind pachetul de ajutor nu a fost încă finalizată, iar ambasadorul taiwanez la Washington a refuzat să comenteze. Dar potrivit a cinci persoane familiarizate cu situația, care au discutat cu jurnaliștii Washington Post sub protecția anonimatului, Trump a refuzat de fapt să aprobe ajutorul militar în această vară, […]
09:00
Prahova. Salvamontiștii au intervenit, azi-noapte, pentru salvarea unui turist francez ce a căzut într-o râpă, în zona Văii Căldărilor din Bucegi și suferise mai multe traumatisme. Făcea parte dintr-un grup de trei persoane ce s-au rătăcit.
Salvamont Prahova a transmis că, azi-noapte, s-a intervenit pentru salvarea unui turist francez în vârstă de 24 ani, ce a căzut în zona Văii Căldărilor din Bucegi, suferind multiple traumatisme. Acesta făcea parte dintr-un grup de trei persoane, ce s-a rătăcit, pierzând traseul marcat. Misiunea s-a încheiat după șapte ore de la primirea apelului de […]
07:50
Trupa britanică Massive Attack își retrage titlurile de pe Spotify, în semn de protest față de investițiile fondatorului companiei suedeze de streaming în tehnologia dronelor militare coordonate de AI. Firma acestuia precizează însă că armele sale sunt folosite numai pentru apărarea Ucrainei și a Europei.
Massive Attack invocă “o povară etică” și consideră că munca artiștilor nu ar trebui să finanțeze tehnologii letale. Nu este prima trupă care își retrage muzica de pe Spotify din acest motiv, dar este cea mai importantă. Daniel Ek, fondatorul companiei suedeze de streaming, a anunțat în iulie o investiție de 600 de milioane de euro […]
Ieri
23:10
Analiză FT. Sectorul chinezesc al micilor vehicule zburătoare este cel mai avansat din lume, datorită bogăției resurselor și al reglementărilor. Start-up-urile primesc autorizații pentru turism, însă vizează introducerea unui serviciu de taxi.
Un vehicul de tip dronă, în formă de ou, s-a ridicat cu tot cu pasager la aproape 20 de metri deasupra solului și a rămas în poziție un minut, după care a revenit la sol. Demonstrația a fost făcută de firma de taxiuri zburătoare EHang la un spectacol aerian din Guangzhou, în sudul Chinei. EHang […]
22:30
Italia este prima țară din UE care adoptă reglementări cuprinzătoare privind inteligența artificială. Postarea de imagini și clipuri deepfake care ating dreptul la imagine poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.
Parlamentul italian a votat o lege cuprinzătoare privind inteligența artificială, în linie cu reglementările Uniunii Europene. Inițiativa a aparținut guvernului condus de Giorgia Meloni, care a spus că AI trebuie centrată pe nevoile omului, pe transparență și pe principiile de bază ale siguranței, încurajând totodată inovația, securitatea cibernetică și protecția vieții private. Pedeapsa pentru diseminarea […]
21:20
Procurorii lituanieni au pus sub acuzare 15 persoane pentru planificarea unor atacuri cu obiecte artizanale explozive în mai multe locații din Europa, anul trecut. Suspecții ruși, ucraineni și din țările baltice au legături cu serviciul rus de informații militare.
Biroul procurorului general din Lituania a informat, printr-un comunicat de presă, că suspecții din Rusia, Ucraina, Lituania, Letonia și Estonia au legături cu serviciul militar de informații al Rusiei, GRU. Instituția suspectează că rețeaua a ascuns dispozitive explozive artizanale, cu substanțe inflamabile, în perne de masaj sau tuburi de cosmetice. Unele dintre dispozitivele improvizate au […]
21:00
Londra. Doi adolescenți au fost puși sub acuzare pentru atacul cibernetic de anul trecut asupra sistemului rețelei publice de transport, care a provocat pierderi de 45 de milioane de euro. Unul dintre ei este cercetat și pentru atacuri asupra unor companii medicale americane.
Thalha Jubair, de 19 ani, și Owen Flowers, de 18 ani, ambii din Anglia, au fost arestați, marți, în cadrul unei operațiuni comune desfășurate de Agenția Națională de Criminalitate (NCA) și de poliția londoneză. Cei doi au fost puși sub acuzare pentru conspirație în vederea comiterii de acte neautorizate asupra sistemelor Transport for London (TfL) […]
20:40
Donald Trump a declarat că Vladimir Putin l-a "dezamăgit cu adevărat" și a admis că războiul din Ucraina s-a dovedit a fi mai greu de rezolvat decât anticipase.
La conferința de presă comună pe care Keir Starmer și Donald Trump au avut-o la finalul discuțiilor, premierul britanic a subliniat că atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei arată că președintele Vladimir Putin nu este interesat de pace. Oficialul a adăugat, în acest context, că el și Trump au discutat despre “cum să crească presiunea […]
20:20
Franța. Un bărbat înarmat cu o macetă a amenințat copiii, în fața unei școli din suburbiile orașului Tulon, din sud-estul țării. A atacat polițiștii chemați la fața locului, care au ripostat cu focuri de armă. Atacatorul a murit.
“Poliția a fost alertată la sfârșitul acestei după-amiezi cu privire la un bărbat care se plimba cu o macetă în apropierea unei școli. Acesta se comporta amenințător și făcea comentarii amenințătoare, ceea ce a determinat intervenția poliției“, au transmis autoritățile franceze, adăugând că “nu a existat niciun contact între individ și minorii aflați în apropiere“. […]
19:50
FT: Autoritățile de concurență chineze renunță la ancheta împotriva Google, privind dominația sistemului de operare Android. Își concentrează atenția pe Nvidia, de care China încearcă să se folosească, într-un moment în care și-a intensificat negocierile cu SUA privind TikTok și comerțul bilateral.
Administrația chineză de Stat pentru Reglementarea Pieței a decis să pună capăt anchetei privind concurența, deschisă împotriva Google, conform Financial Times. Ancheta a fost deschisă oficial în luna februarie și s-a concentrat pe dominația sistemului de operare Android al grupului american și pe impactul acestuia asupra producătorilor chinezi de telefoane, precum Oppo și Xiaomi, care, […]
19:10
Trupa britanică de heavy metal Iron Maiden vine la București. Concertul va avea loc pe Arena Națională, pe 28 mai 2026. Biletele se pun în vânzare săptămâna viitoare.
Turneul mondial aniversar “Run For Your Lives” al trupei britanice revine în Europa în această vară. Iron Maiden va cânta “predominant la festivaluri și stadioane din țări și regiuni care nu au fost vizitate în 2025”, potrivit unui anunț oficial al Iron Maiden. Pe lângă Europa de Est, Iron Maiden va reveni în Germania și […]
18:00
Război în Ucraina. Volodimir Zelenski anunță că forțele ucrainene au lansat o contraofensivă în regiunea Donețk, în urma căreia au eliberat până acum șapte localități și un teritoriu de 160 de kilometri pătrați.
Forțele ucrainene au eliberat 160 de kilometri pătrați de teritoriu în timpul unei ”operațiuni contraofensive” în curs de desfășurare în estul regiunii Donețk, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 18 septembrie. ”Ucraina își apără pe bună dreptate pozițiile și teritoriul său. Perturbăm toate planurile Rusiei – planuri de a distruge statul nostru”, a declarat Zelenski. […]
17:10
Filmările și imaginile surprinse de comisarii Gărzii de Mediu pe teren vor putea fi folosite ca probe în instanță. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență în acest sens.
”Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță. Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape! Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităților! Românii pierd deja ani din viață din cauza unor șmecheri care se îmbogățesc, otrăvindu-ne pe noi toți. Schimbăm asta!”, a […]
16:20
Analiză The Guardian. Liderii extremei dreapta din Europa, care până la asasinarea lui Charlie Kirk nu au vorbit aproape deloc despre acesta, se folosesc de incident pentru a da vina pe partidele de stângă și pentru a-și justifica convingerile.
Înainte de asasinarea lui Charlie Kirk, puțini, dacă nu chiar niciunul, dintre liderii extremei drepte europene, au menționat numele acestuia, arată The Guardian la începutul analizei. Dar, de săptămâna trecută, potențialul propagandistic al asasinării activistului conservator american nu a scăpat niciunuia dintre liderii partidelor europene de extremă dreapta. Kirk, o stea în ascensiune a mișcării […]
14:30
Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi aliați ai lui Vladimir Putin, a demisionat din funcția șef-adjunct al cancelariei președintelui. Nu este clar dacă a fost forțat sau nu să ia această decizie. Recent, s-a aflat că este printre puținii oficiali ruși de rang înalt care s-au opus războiului din Ucraina și care au cerut inițierea discuțiilor de pace.
Șeful-adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin, Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin, și-a dat demisia, a confirmat joi de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit Interfax, cererea acestuia a fost acceptată, iar ultima sa zi în funcție este vineri, 19 septembrie. Kozak a fost una dintre […]
14:00
AFM anunță că programul Rabla pentru persoane fizice se va desfășura începând cu data de 30 septembrie. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei.
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis azi că sesiunea de înscriere pentru persoane fizice din cadrul programului Rabla va începe pe 30 septembrie, ora 10:00, și va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat. Potrivit AFM, suma alocată acestei sesiuni este 200.000.000 lei, dintre […]
12:30
Cercetătorii suedezi au descoperit că aspirina pare un factor protectiv cu o rată mare de succes în prevenirea reapariției cancerului colorectal, la persoanele care au suferit o operație de extirpare a tumorilor de acest fel.
Un studiu realizat de cercetătorii Institutul Karolinska din Stockholm arată că o doză zilnică de aspirină poate reduce substanțial riscul de reapariție a unor tipuri de cancer colorectal, după intervenția chirurgicală. Mai exact, probabilitatea de recidivă s-a redus la jumătate în următorii trei ani după operație, comparativ cu pacienții din grupul placebo. Cercetarea a implicat […]
12:00
Câmpina. Doi muncitori au fost prinși sub zidul unei case, pe B-dul Carol I, în timp ce efectuau lucrări de consolidare a acesteia. Pompierii au extras una dintre victime și intervin pentru salvarea celeilalte, prinsă complet sub dărâmături.
Conform ISU pompierii militari prahoveni acționează pentru salvarea a două persoane peste care a căzut peretele unei case în municipiul Câmpina, B-dul Carol I. Este vorba despre doi bărbați, cu vârste de aproximativ 30 ani și, respectiv, 55 ani. Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conștientă, fiind extrasa deja dintre dărâmături și […]
11:30
Analiză. Rețelele de boți ale Rusiei și Chinei au răspândit teorii false legate de asasinarea lui Charlie Kirk, pentru a polariza scena politică occidentală. În același timp, presa americană semnalează că Trump se pregătește "să limiteze libertatea de exprimare, în numele lui Charlie Kirk".
O analiză Politico semnalează un val de informații false, pe rețelele de socializare, propagate de rețelele de boți ai Rusiei, Chinei și chiar ai Iranului. Potrivit NewsGuard, care monitorizează dezinformările de pe internet, numai în mass-media oficială din aceste țări, considerate adversare ale SUA, au apărut de peste 6.000 de menționări ale activistului american, între 10 […]
10:40
Studiu. Dependenţa SUA de importurile din UE a crescut semnificativ în ultimii 15 ani, blocul comunitar depășind China atât ca valoare totală, cât și ca număr de bunuri. Acesta este un avantaj pentru europeni, ce poate fi folosit pentru a exercita presiune în cadrul negocierilor.
Potrivit unui studiu realizat de institutul economic german IW, dependenţa SUA de UE a crescut semnificativ în ultimii 15 ani. Pe grupe de produse, cel puţin 50% din importuri au provenit din UE crescând la peste 3.100 anul trecut, de la peste 2.600 în anul 2010. Având în vedere aceste date, experții sugerează că președinta […]
09:50
Meta a dezvăluit o nouă gamă de ochelari, care funcționează cu inteligență artificială, conectați cu o brățară neuronală care permite comenzi corelate cu mișcările de mână. Totuși, demonstrația live a lui Mark Zuckerberg nu a mers perfect, AI-ul Meta nereușind să înțeleagă toate cererile.
Prezentarea a fost susținută de Zuckerberg, la conferința anuală a dezvoltatorilor “Meta Connect”, fiind vorba de o serie de dispozitive dezvoltate în parteneriat cu mărcile de ochelari de soare Ray-Ban și Oakley. El a vorbit despre “un uriaș avans tehnologic”, constând într-un mini-ecran de înaltă rezoluție, integrat într-una dintre lentile, cu ajutorul căruia utilizatorii ar […]
08:30
Televiziunea americană ABC a suspendat "pe termen nelimitat" emisiunea comediantului Jimmy Kimmel, una dintre cele mai populare de tip "late-night", după ce acesta a acuzat în direct mișcarea MAGA și pe Donald Trump că exploatează politic asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
“Jimmy Kimmel Live va fi suspendat pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al rețelei deținute de Walt Disney. Concret, prezentatorul emisiunii, actor și un cunoscut comediant american, Jimmy Kimmel, a spus luni seara că “Grupul MAGA încearcă disperat să-l caracterizeze pe acest tânăr care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altcineva […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Studiu. Cercetătorii au dezvoltat un instrument de inteligență artificială despre care spun că poate determina gradul de risc pentru o listă de o mie de boli, în funcție de diagnostice anterioare, "evenimente medicale" și aspecte ale stilului de viață. "Delphi-2M" poate face prognoze pe zece ani.
Cercetarea a fost realizată de oamenii de știință de la Laboratorul European de Biologie Moleculară (EMBL), Centrul German de Cercetare a Cancerului și Universitatea din Copenhaga, și publicată în revista Nature. Instrumentul împrumută concepte de funcționare de la algoritmii modelelor lingvistice mari care alimentează chatboții. Concret, Delphi-2M funcționează prin evaluarea probabilității ca o persoană să […]
21:30
Polonia extrădează un cetățean ucrainean și îi aplică o interdicție de reintrare în spațiul Schengen, după ce a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, luni. Inițial, autoritățile anunțau arestarea a doi bieloruși.
Apărarea antiaeriană poloneză a neutralizat, luni, o dronă care zbura în zona unor clădiri guvernamentale din Varșovia. La momentul respectiv, prim-ministrul Donald Tusk preciza că au fost arestați doi cetățeni bieloruși, cu vârste de 17 și 21 de ani. După mai multe verificări, autoritățile au stabilit că unul dintre cei arestați este cetățean ucrainean. Poliția […]
21:20
Microsoft a preluat controlul asupra a 340 de site-uri false folosite pentru furtul de date, prin campanii de tip phishing. Infractorii cibernetici au avut acces la datele a 5.000 de utilizatori ai companiei.
La începutul lunii, Microsoft a obținut de la Tribunalul Districtual din Manhattan ordinul de a prelua controlul asupra domeniilor asociate cu “Raccoon0365”, un serviciu pe bază de abonament care operează prin intermediul unui canal privat de Telegram cu peste 850 de abonați. “Raccoon0365” permite utilizatorilor să folosească identitatea unor companii cunoscute pentru a trimite e-mailuri […]
21:20
SUA. Rezerva Federală (Fed) a decis să reducă dobânda de referință cu un sfert de punct procentual. Decizia vine în contextul presiunilor președintelui Donalt Trump.
Rezerva Federală a SUA (Fed) a luat decizia de a reduce rata de referință cu un sfert de punct procentual. Fed a redus rata de referință a împrumuturilor la un interval cuprins între 4,0% și 4,25%. Fed a întrerupt politica de relaxare a dobînzilor în ianuarie, pe fondul incertitudinilor generate taxele vamale de import impuse […]
20:40
Danemarca nu a invitat militari din Statele Unite la cel mai amplu exercițiu din istoria Groenlandei. Un analist militar evaluează că, în acest fel, vrea să demonstreze SUA că poate apăra teritoriul doar cu ajutorul aliaților europeni.
Soren Andersen, șeful Comandamentului Arctic, a clarificat că secretarul american al Apărării a fost invitat să observe manevrele, în care nu sunt implicați militari americani, nici măcar cei de la baza spațială americană Pituffik. Exercițiul a început pe 9 septembrie și se va încheia vineri, 19 septembrie. Purtătorul de cuvânt al ambasadei americane la Copenhaga […]
18:00
F
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut construirea unei capabilități comune, “un scut anti-drone dezvoltat împreună, desfășurat împreună și susținut împreună, care să acționeze în timp real”. Bruxelles-ul va sprijini inițiativa cu finanțări europene și va crea o “alianță a dronelor”, alături de Kiev, susținută cu șase miliarde de euro, pentru transformarea inovațiilor […]
17:00
SUA acordă 130 de milioane de dolari pentru construirea unei linii electrice de înaltă tensiune între România și Moldova, în lungime de 190 km. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pe Facebook. Ea a precizat că finanțarea nerambursabilă va asigura construirea conexiunii Strășeni (raionul Strășeni, în centrul Moldovei) – Gutinaș (județul Bacău) de 190 de kilometri, prin care Moldova va fi legată de România și, astfel, de sistemul european de energie. Ea a subliniat că […]
16:30
Instanța Supremă a hotărât eliberarea “de îndată” a fostului șef al Casei Naționale de Sănătate, Lucian Duță, condamnat în 2022 la 6 ani de închisoare pentru luare de mită. A admis recursul în casație, iar până la soluționare, executarea pedepsei este suspendată. # Biziday.ro
Decizia luată de completul de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. În ea, se arată că a fost admisă cererea de recurs în casație, o cale extraordinară de atac, că se suspendă executarea pedepsei și că se dispune punerea în libertate, de îndată, a lui Duță. Termenul de judecată al recursului […]
16:00
Republica Moldova. Procurorii anticorupție fac peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor partide politice (nenumite). Au ridicat sume de bani în diverse valute, documente și medii de stocare. # Biziday.ro
Potrivit comunicatului emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), perchezițiile – realizate împreună cu Procuratura din Bălți – vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că au orchestrat un plan ilicit coordonat, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit CNA, factori de decizie afiliați unor partide politice, membri și simpatizanți au pus la cale o […]
15:10
Studiu. Schimbările climatice determinate de activitățile oamenilor au provocat 16.500 de decese în orașele europene în această vară, pe baza unor proiecții. Raportat la populație, Roma, Atena și Bucureștiul au avut cele mai multe decese. # Biziday.ro
Cercetarea a fost realizată de oamenii de știință de la Imperial College London și de epidemiologii de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Concluzia a fost că încălzirea globală provocată de activitatea oamenilor a fost responsabilă pentru 68% din totalul celor 24.400 de decese provocate de valurile de căldură în 854 de orașe. […]
14:00
Kremlinul respinge acuzațiile Procurorului General al României legate de interferența Rusiei în alegerile prezidențiale: “Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de același lucru, după care a recunoscut că nu a fost așa. România face acum la fel”. # Biziday.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a respins acuzațiile lui Alex Florența, Procurorul General al României, referitoare la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale. Peskov a declarat pentru presa rusă că “Nu este așa. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de amestec în alegeri, de tentative de destabilizare etc. Apoi, americanii înșiși au […]
12:30
Marile companii americane din domeniul tehnologiei, inclusiv Microsoft, Nvidia, Google și OpenAI, anunță investiții de zeci de miliarde de lire sterline în dezvoltarea infrastructurii AI din Marea Britanie. # Biziday.ro
Cel mai mare angajament în acest sens va veni din partea Microsoft, care intenționează să investească 30 de miliarde de dolari în inteligența artificială până în 2028, aproximativ jumătate din această sumă fiind alocată infrastructurii cloud și AI din Marea Britanie, scrie Financial Times. Planul include susținerea construirii celui mai mare supercomputer britanic, cu 23.000 […]
