VIDEO. Colaps total la FCSB! Cifrele dezastrului: 1 – 4 – 5, golaveraj 12-18! Locul 13 (din 16) după 10 etape
Ziaristii, 20 septembrie 2025 06:40
Niciodată n-a avut FCSB un start de campionat atât de slab! Niciodată n-a avut o campioană a României un start de sezon atât de ratat! O singură victorie în 10 etape, doar 7 puncte din 30 posibile – este un bilanț care pune în pericol chiar prezența echipe lui Gigi Becali în play-off (Top 6). […] Articolul VIDEO. Colaps total la FCSB! Cifrele dezastrului: 1 – 4 – 5, golaveraj 12-18! Locul 13 (din 16) după 10 etape apare prima dată în Ziariștii.
• • •
Alte ştiri de Ziaristii
Acum 30 minute
06:40
VIDEO. Colaps total la FCSB! Cifrele dezastrului: 1 – 4 – 5, golaveraj 12-18! Locul 13 (din 16) după 10 etape # Ziaristii
Niciodată n-a avut FCSB un start de campionat atât de slab! Niciodată n-a avut o campioană a României un start de sezon atât de ratat! O singură victorie în 10 etape, doar 7 puncte din 30 posibile – este un bilanț care pune în pericol chiar prezența echipe lui Gigi Becali în play-off (Top 6). […] Articolul VIDEO. Colaps total la FCSB! Cifrele dezastrului: 1 – 4 – 5, golaveraj 12-18! Locul 13 (din 16) după 10 etape apare prima dată în Ziariștii.
Acum 12 ore
19:50
Sezonul regulat din Superligă ajunge la finalul primei treimi. Chiar dacă nu propune derby-uri de tradiție, etapa a 10-a are în componență câteva partide care se anunță spectaculoase. Dezamăgirile startului de sezon, FCSB și CFR Cluj, încearcă să se apropie de zona play-off-ului, unde s-au instalat trei echipe care merită statutul de revelație: Unirea Slobozia, […] Articolul Continuă Dinamo seria de victorii? Prinde super-cotele pentru etapa din Superligă! apare prima dată în Ziariștii.
Acum 24 ore
08:20
Cum a înșelat Turcescu la vânzarea unui apartament, cu complicitatea unui primar. Dezvăluiri din Australia, episodul 6 # Ziaristii
Episodul 6 din serialul dedicat propagandistului pro-rus Robert Turcescu de fostul său prieten Viorel Copolovici (stabilit de mai mulți ani la Brisbane, în Australia) ne arată un „Ceaoane” hotărât să facă avere prin înșelăciuni imobiliare. Textul postat pe Facebook în ziua de 5 septembrie este un adevărat denunț la adresa lui Turcescu, dar și a […] Articolul Cum a înșelat Turcescu la vânzarea unui apartament, cu complicitatea unui primar. Dezvăluiri din Australia, episodul 6 apare prima dată în Ziariștii.
Ieri
07:00
SUA schimbă tonul: „Rusia a devenit partenerul junior al Chinei” / „I-am dat peste bot” / „Nu câștigă războiul cu Ucraina” # Ziaristii
Schimbare de ton a Statelor Unite ale Americii față de Rusia și de războiul barbar dus de Putin în Ucraina. Omul-cheie al lui Donald Trump în acest dosar de politică externă face afirmații tranșante. Întrebarea e: cât de sinceră e această atitudine a lui Keith Kellogg? Pe baza precedentelor, nu e exclus să fie vorbe […] Articolul SUA schimbă tonul: „Rusia a devenit partenerul junior al Chinei” / „I-am dat peste bot” / „Nu câștigă războiul cu Ucraina” apare prima dată în Ziariștii.
05:40
Deschiderea unui fast-food mobil sau a unui bar sezonier a devenit o soluție din ce în ce mai populară printre antreprenori. Mulți aleg această cale pentru flexibilitate, o investiție inițială mai mică și posibilitatea de a interacționa direct cu publicul, indiferent de locație. Alegerea tipului de spațiu potrivit influențează direct nivelul vânzărilor, eficiența operațională și […] Articolul Ce spații aleg antreprenorii mobili pentru fast-food-uri sau baruri sezoniere? apare prima dată în Ziariștii.
05:10
După plecarea lui Vasile Bănescu din funcția de purtător de cuvânt al Patriarhiei – probabil, singurul specialist în comunicare și cu adevărat teolog care a ocupat această funcție după 1989 –, Biserica Ortodoxă Română a încetat, din păcate, să mai răspundă la aberațiile naționalismului filetist și la alte erezii prin care impostori și trădători ca […] Articolul Ereziile lui Călin Georgescu – un răspuns creștin-ortodox apare prima dată în Ziariștii.
18 septembrie 2025
09:10
Înregistrările cu Georgescu și Potra și ale convorbirilor lui Sechila cu alți indivizi, ce au ajuns în mass media, au fost pentru cei cu minime cunoștințe în drept dovezi ale pregătirii unei lovituri de stat, în care „creierul” și marele beneficiar era Călin Georgescu. Chiar el afirma într-o discuție cu un pion al sau faptul […] Articolul Făptuitorul-complice și complicii săi apare prima dată în Ziariștii.
08:40
VDEO. Karol Nawrocki la televiziunea franceză – o prestație care-l umilește, prin comparație, pe George Simion # Ziaristii
Președintele nou ales al Poloniei, Karol Nawrocki, aflat la Paris, a răspuns marți seara întrebărilor unui cunoscut jurnalist francez, Darius Rochebin, pe canalul de actualități LCI. Personalitatea polonezului – cel pe care George Simion îl numea “al nostru”, iar suverănimea românească îl consideră omologul acestuia – a contrastat enorm cu brutalitatea de bâtă a președintelui AUR. […] Articolul VDEO. Karol Nawrocki la televiziunea franceză – o prestație care-l umilește, prin comparație, pe George Simion apare prima dată în Ziariștii.
07:30
Tot ce trebuie să știi despre lovitura de stat pregătită de Călin Georgescu cu ajutor rusesc # Ziaristii
Știm că nu ai timp să citești cele 290 de pagini ale rechizitoriului făcut de Parchetul General împotriva lui Călin Georgescu și a grupului său de mercenari. Comunitatea Liberală îți vine în ajutor. București – Rechizitoriul prin care procurorii Parchetului General i-au trimis în judecată pe Călin Georgescu și pe acoliții săi, conduși de mercenarul […] Articolul Tot ce trebuie să știi despre lovitura de stat pregătită de Călin Georgescu cu ajutor rusesc apare prima dată în Ziariștii.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
VIDEO. Reacție de interlop a lui Trump, la întrebarea unui jurnalist australian. L-a amenințat pe „obraznic”, dar și țara acestuia! # Ziaristii
Un nou epsod rușinos pe peluza Casei Albe, care confirmă abjecția actualului președinte al SUA, Donald Trump. Acesta amenință o țară extraordinară, Australia, pentru că l-a deranjat o întrebare perfect legitimă a unui editor TV de la ABC, acreditat la Casa Albă. Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), i-a transmis jurnalistului australian John Lyons […] Articolul VIDEO. Reacție de interlop a lui Trump, la întrebarea unui jurnalist australian. L-a amenințat pe „obraznic”, dar și țara acestuia! apare prima dată în Ziariștii.
08:30
Liga Campionilor a debutat fulminant: șoc la Lisabona, show total la Milano, penalty-cadou pentru Real Madrid # Ziaristii
Primele 6 partide din etapa 1 a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, au adus 23 de goluri, cu o medie de 3,83 de goluri pe meci. Uluitoare a fost confruntarea Juventus – Dortmund: 0-0 în minutul 52, 2-4 în minutul 90+3, 4-4 la final! Marea surpriză a fost detonată la Lisabona: campioana Azerbaidjanului a învins vicecampioana […] Articolul Liga Campionilor a debutat fulminant: șoc la Lisabona, show total la Milano, penalty-cadou pentru Real Madrid apare prima dată în Ziariștii.
06:10
Călin Georgescu va fi judecat în „cel mai grav caz monitorizat în România ultimelor trei decenii”. La fel, fugarul Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia # Ziaristii
Încă un dosar în care extremistul pro-rus Călin Georgescu a fost trimis în judecată! El e acuzat de comiterea 6 infracțiuni, dintre care unele foarte grave, într-un dosar în care mai sunt inculpați 21 de mercenari, în frunte cu fugarul Horațiu Potra. Anterior, Georgescu fusese trimis în judecată, într-un alt dosar, pentru propagandă legionară. Fost candidat […] Articolul Călin Georgescu va fi judecat în „cel mai grav caz monitorizat în România ultimelor trei decenii”. La fel, fugarul Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia apare prima dată în Ziariștii.
16 septembrie 2025
21:50
Sondaje: bătălie teribilă între Maia Sandu și partidele pro-ruse. Doar 3 sau 4 partide vor intra în noul Parlament al Republicii Moldova # Ziaristii
Trei sondaje realizate în ultima vreme arată cât de strânsă este bătălia pentru controlul Parlamentului Republicii Moldova în următorii patru ani, decisivi pentru destinul „micii Românii” dn stânga Prutului. Miza alegerilor din 28 septembrie este crucială: va continua Basarabia pe drumul integrării în civilizația europeană sau se va întoarce în mlaștina barbariei ruse? Două sondaje […] Articolul Sondaje: bătălie teribilă între Maia Sandu și partidele pro-ruse. Doar 3 sau 4 partide vor intra în noul Parlament al Republicii Moldova apare prima dată în Ziariștii.
15:00
Liga Campionilor revine cu trei seri consecutive de fotbal: marți, miercuri și joi (câte 6 partide în fiecare zi). Este ediția cu numărul 71 a celei mai prestigioase competiții europene, unde legendele se nasc și visele prind viață. Campioana en-titre, Paris Saint-Germain, intră în noul sezon cu aura primului trofeu câștigat, obținut în stil de […] Articolul Spectacolul din Liga Campionilor revine! Care sunt favoritele și cum arată cotele apare prima dată în Ziariștii.
05:10
Libertatea de exprimare e folosită de gașca lui Trump ca o mitralieră cu două țevi, în sens opus. Europenii trebuie să elimine orice reglementare, să permită inclusiv incitarea la ură, propaganda extremistă și răspândirea de fake news, dar magaioții americani pedepsesc aspru oric referire critică la defunctul Charley Kirk. Mai țineți minte cum s-a încordat […] Articolul MAGA nu mai vrea libertate de exprimare! apare prima dată în Ziariștii.
02:30
„Die Welt” și „Der Spiegel”, preluate de „Kiev Independent”, au dezvăluit în formate diferite faptul că intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei nu a fost nicidecum un simplu exercițiu de provocare a capacității de reacție rapidă a NATO, ci un atac premeditat și bine pus la punct, care a vizat lovirea unui hub […] Articolul Rusia a atacat, de fapt, NATO! apare prima dată în Ziariștii.
15 septembrie 2025
19:00
Noua Axă a Răului, episodul 2: Rusia ucigașului de copii Vladimir Putin – împărăția crimei politice # Ziaristii
În decembrie 2021, cu aproximativ două luni înainte de invadarea Ucrainei, dictatorul rus Vladimir Putin declara, în cadrul unui documentar TV, că dispariția Uniunii Sovietice în 1991 reprezintă declinul „Rusiei istorice”, o dezintegrare a Rusiei istorice sub numele de Uniunea Sovietică. În viziunea dictatorului Putin, prăbușirea Uniunii Sovietice reprezintă „cel mai mare dezastru geopolitic al […] Articolul Noua Axă a Răului, episodul 2: Rusia ucigașului de copii Vladimir Putin – împărăția crimei politice apare prima dată în Ziariștii.
08:50
Apel dement al lui Elon Musk: cere dizolvarea Parlamentului britanic în urma unui miting leșinat! „Violenţa se apropie. Ori ripostezi, ori mori” # Ziaristii
Miliardarul american Elon Musk intră dn nou cu bocancii în politica britanică. Susținător al extremiștilor de la Londra, el nu mi are răbdare până la următoarele alegeri parlamentare, de aceea a cerut „dizolvarea Parlamentului” şi „schimbarea Guvernului” în urma unu protest de stradă! Ba chiar a unui protest leșinat, cu circa 110.000 de participanți într-o […] Articolul Apel dement al lui Elon Musk: cere dizolvarea Parlamentului britanic în urma unui miting leșinat! „Violenţa se apropie. Ori ripostezi, ori mori” apare prima dată în Ziariștii.
03:00
Am două nelămuriri cu frământările recente ale magaioților suveranisto-trumpiști naționaliști ortodocși de la noi. Las deoparte faptul că indivizii folosesc complet aiurea eticheta de „progresist”, legând-o nătâng de obsesii și aberații cu care împingerea spre progres a societății nu are a face. Progresul este ceva de dorit de cei mai mulți dintre noi, dacă suntem […] Articolul Magaioții și progresiștii apare prima dată în Ziariștii.
02:10
Traian Băsescu a sunat mobilizarea pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, 28 septembrie. Într-un mesaj publicat pe Facebook duminică, 14 septembrie, cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Traian Băsescu (73 de ani) i-a chemat pe moldovenii cu cetățenie română – peste un milion – să se mobilizeze și să voteze […] Articolul Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” apare prima dată în Ziariștii.
01:00
FCSB și CFR Cluj își continuă rătăcirea: n-au bătut nici ultimele două clasate, recent promovate! Câte o singură victorie după 9 etape # Ziaristii
Cele două echipe care au dominat fotbalul românesc în ultimul deceniu, CFR Cluj (5 titluri) și FCSB (2 titluri), își continuă „marșul în mocirlă”. Ele n-au reușit să câștige nici măcar în fața ultimelor două clasate din Superliga, care au promovat în această vară și n-au bătut pe nimeni. FCSB și CFR Cluj au jucat […] Articolul FCSB și CFR Cluj își continuă rătăcirea: n-au bătut nici ultimele două clasate, recent promovate! Câte o singură victorie după 9 etape apare prima dată în Ziariștii.
14 septembrie 2025
23:30
În Marea Britanie trăiesc aproximativ 1,2 milioane de români. Scoția – aproximativ 50.000 de români; Țara Galilor – în jur de 30.000; Irlanda de Nord – 20.000. Londra găzduiește cel mai mare număr de imigranți români, estimat la aproximativ 500.000 de persoane. Protestele organizate la Londra de extrema dreaptă, și la care Simion a participat […] Articolul Niciunul nu e sănătos la cap în partidul ăla! apare prima dată în Ziariștii.
19:50
La aproape trei luni de la formarea Guvernului, aflăm că deficitul bugetar urma să fie 11% din PIB. Pe bune? Pe bune?!? Abia acum aflăm asta? Ce mai urmează? Ca peste încă trei luni să aflăm că deficitul ar fi fost 13%?! Și Consiliul Fiscal nu a știut că deficitul va fi 11%, atunci când […] Articolul 11%?!? apare prima dată în Ziariștii.
09:40
„Torpila” numărul 5, din Australia, către putinistul Turcescu: „Lăstarii comportamentului abject al maturului Ceaoane” # Ziaristii
Episodul 5 din serialul dedicat propagandistului pro-rus Robert Turcescu de fostul său prieten Viorel Copolovici (stabilit de mai mulți ani la Brisbane, în Australia) ni-l prezintă pe „Ceaoane” în postura de binefăcător care nu are parte de recunoștință. Textul a fost postat pe Facebook pe 30 august, dar nu e ultimul! Serialul continuă. În serialul […] Articolul „Torpila” numărul 5, din Australia, către putinistul Turcescu: „Lăstarii comportamentului abject al maturului Ceaoane” apare prima dată în Ziariștii.
13 septembrie 2025
17:50
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 5 noiembrie 1998. E toamnă. Lumina se zbârceşte de frig peste coline şi apele se îngândurează. Lumea nu mai are bani să facă nunţi, cumetrii, petreceri la armată etc. şi atunci veselia cea mare o constituie la noi alegerile. Mai ales cele locale. Ce frumoase […] Articolul Algoritmul apare prima dată în Ziariștii.
16:40
Încă din copilăria mea, părinţii m-au învăţat că atunci când cineva doarme, nu trebuie să fac zgomot. Când vreau să întru într-o încăpere, să bat la uşă. Să nu întrerup pe cineva care vorbeşte, să nu-mi jignesc prietenii ori să râd de defectul cuiva etc. Îmi sugerau că, dacă eu îi voi respecta pe cei […] Articolul Cei 7 ani de-acasă apare prima dată în Ziariștii.
16:20
De ce un om devine obligatoriu simpatic doar pentru că s-a transformat în cadavru? Charlie Kirk era un propagandist MAGA-iot plin de ură viscerală față de tot ce nu rezona cu delirul său. Dar a pune egal între constatarea mea și aplaudarea unui asasinat oribil e semn de mare imbecilitate. Nu pot să mă prefac […] Articolul Cancerul MAGA și cadavrul simpatic apare prima dată în Ziariștii.
14:30
„Întoarcerea Moldovei în Vechiul Imperiu Rus”. Blasfemie pe o icoană, într-o mănăstire din Basarabia # Ziaristii
Situație scandaloasă într-o mănăstire de călugări din Republica Moldova, situată într-o pădure a satului Zloți, raionul Cimișlia, la 45 de kilometri sud de Chișinău. Pe o icoană reprezentând-o pe „Maica Domnului cu pruncul” este unscripționat un text blasfemic și provocator, în limba rusă: „Întoarcerea Moldovei în Vechiul Imperiu Rus”. Mănăstrea se află sub jurisdicția canonică […] Articolul „Întoarcerea Moldovei în Vechiul Imperiu Rus”. Blasfemie pe o icoană, într-o mănăstire din Basarabia apare prima dată în Ziariștii.
10:30
Brazilienii n-au cedat șantajului lui Trump: fostul președinte Bolsonaro – 27 de ani de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat # Ziaristii
Jair Bolsonaro, fostul preşedinte de extremă dreapta al Braziliei, a fost condamnat joi la 27 de ani şi 3 luni de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat. Curtea Supremă Federală a Braziliei a ridiculizat eforturile președintelui SUA, Donald Trump, de a-l ajuta pe Bolsonaro să scape fără condamnare. Fost ofițer de armată, Jair Messias […] Articolul Brazilienii n-au cedat șantajului lui Trump: fostul președinte Bolsonaro – 27 de ani de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat apare prima dată în Ziariștii.
12 septembrie 2025
22:50
Suveraniștii mioritici cu miros de Putin s-au grăbit să arunce o cantitate imensă de mesaje pe rețelele de socializare cu scopul de a transforma asasinarea lui Charlie Kirk, extremist MAGA, într-o moartea martirică. De la politicieni naționaliști la gospodine ambetate și superstițioase, de la propagandiști AUR la românași agresivi și agramați, toată gloata „conservatoare” de […] Articolul Charlie Kirk – o poveste despre ură apare prima dată în Ziariștii.
19:30
Superliga se reunește în acest weekend după pauza provocată de meciurile echipei naționale și reia lupta pentru play-off și o poziție cât mai bună la finalul sezonului regulat. Echipele de pe primele locuri, Univ. Craiova și Rapid, au meciuri grele cu Farul, respectiv U Cluj, iar FCSB și CFR Cluj, aflate în spate, pornesc favorite […] Articolul Rădoi și Zicu, în centrul atenției. Super-cotele pentru etapa din Superligă apare prima dată în Ziariștii.
18:00
Legendarul Novak Djokovici, alungat din țara sa de „patrioții suveraniști”! Tenismenul s-a mutat cu toată familia în Grecia după ce președintele pro-rus al Serbiei l-a numit „trădător” # Ziaristii
Tensiunile dintre tenismenul sârb Novak Djokovici (38 de ani) și regimul pro-rus din țara sa au ajuns în faza rupturii totale: legendarul sportiv s-a mutat cu familia sa din Serbia în Grecia, ba chiar a „transferat” și turneul său de tenis de la Belgrad la Atena! Multă vreme, Novak Djokovici a părut bântuit de idei […] Articolul Legendarul Novak Djokovici, alungat din țara sa de „patrioții suveraniști”! Tenismenul s-a mutat cu toată familia în Grecia după ce președintele pro-rus al Serbiei l-a numit „trădător” apare prima dată în Ziariștii.
08:30
PSD, dublu șantaj pe model rusesc: pleacă de la guvernare dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria Capitalei sau dacă Bolojan fixează alegerile în acest an # Ziaristii
Tot mai multe voci din PSD arată tactica perversă pe care o adoptă cel mai corupt și iresponsabil partid din coaliția de guvernare: șantajul de tip rusesc, cu pretenții absurde. Însuși președintele interimar, Sorin Grindeanu, amenință cu intrarea în opoziție și declanșarea anarhiei, în caz că USR și PNL vor avea candidat comun la alegerile […] Articolul PSD, dublu șantaj pe model rusesc: pleacă de la guvernare dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria Capitalei sau dacă Bolojan fixează alegerile în acest an apare prima dată în Ziariștii.
07:20
Inflația a sărit în aer: de la 7,80% la 9,85% într-o singură lună! TVA și energia au scumpit aproape totul # Ziaristii
Rata anuală a inflaţiei în august 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,85%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Creșterea este semnificativă față de luna precedentă, iulie, când rata inflației a fost de 7,80%. Principala cauză a scumpirilor din august o reprezintă creșterea abruptă a prețului energiei electrice: +65,73%, după […] Articolul Inflația a sărit în aer: de la 7,80% la 9,85% într-o singură lună! TVA și energia au scumpit aproape totul apare prima dată în Ziariștii.
06:20
A patra grenadă pentru Turcescu, lansată din Australia. „Amintiri din copilărie” cu Mița și Barbone # Ziaristii
Ex-piteșteanul Viorel Copolovici, stabilit de mai mulți ani la Brisbane (Australia), continuă serialul dedicat fostului său prieten Robert Turcescu. Cel de-al patrulea text dedicat în acest an mercenarului pro-rus, pe 25 august, tot pe Facebook, dezvăluie atmosfera promiscuă în care s-a format „Ceaoane”, zis și „Bobi”. Excelent mânuitor al frazei, introduce în poveste noi personaje: […] Articolul A patra grenadă pentru Turcescu, lansată din Australia. „Amintiri din copilărie” cu Mița și Barbone apare prima dată în Ziariștii.
11 septembrie 2025
23:10
În nici 20 de kilometri parcurși cu trenul, „eroul” era deja pe cai mari. Se lăudase cu lichidarea a 17 „ruși” care năpădiseră vagonul încă de la îmbarcarea sa. Curios, acea garnitură aparținea unei companii feroviare private, unde se presupunea că există condiții mult mai bune de călătorie decât în cea administrată de stat. Uite […] Articolul „Aveți grijă, că e plin de ruși pe-aici! Am omorât deja 17 până acum!” apare prima dată în Ziariștii.
22:50
Mai țineți minte asta iarnă când i-am cerut lui Ciolacu bugetul și apoi intrăm la guvernare? Și s-au hăhăit. Cum stătea Boloș ministru lângă celălalt Marcel și nu dădea nimic? Cum ziceau „iexperții” ăia care molfăie vorbe pe banii PSD-PNL la TV că USR sunt niște scandalagii, că oamenii serioși intră și apoi vedem, […] Articolul Ciolacu și bugetul apare prima dată în Ziariștii.
21:20
Călin Georgescu, obligat să rămână geto-dac încă două luni! N-a scăpat de controlul judiciar, nu poate părăsi țara # Ziaristii
Extremistul putinist Călin Georgescu nu scapă de controlul judiciar, măsură restrictivă care i-a fost aplicată continuu începând din 26 februarie. Decizia Tribunalului București spulberă visul șarlatanului pro-rus de a părăsi teritoriul României în următoarele 60 de zile. Astfel, justiția îl ajută să-și manifeste „patriotismul” în țara lui, nu la Viena, că tot pozează în geto-dac […] Articolul Călin Georgescu, obligat să rămână geto-dac încă două luni! N-a scăpat de controlul judiciar, nu poate părăsi țara apare prima dată în Ziariștii.
19:50
Dacă doriți să găsiți furnizori siguri pentru foi de PTFE, acest articol vă va fi de ajutor. Alegerea corectă a unui partener contează mult, deoarece calitatea materialului și livrările la timp pot afecta proiectele pe care le realizați. Politetrafluoretilena (PTFE), cunoscut ca teflon, este un material plastic folosit în multe industrii datorită proprietăților sale speciale. […] Articolul (P) Unde să găsiți furnizori de încredere de foi de PTFE apare prima dată în Ziariștii.
18:30
NEBUNIE… sau cum o democrație nu moare doar când glonțul lovește un om. Moare atunci când principiile sunt abandonate și când libertatea e rezervată doar celor care gândesc ca noi. „Nebunie” se numește serialul la care mă uitam aseară târziu, pe Netflix. E despre extremism, asasinate motivate politic, discriminare, propagandă, dezinformare (inclusiv prin presă) și […] Articolul Nebunie! apare prima dată în Ziariștii.
09:00
E deja istorie: pe 6 septembrie s-au împlinit trei ani de la începutul spectaculoasei contraofensive ucrainene împotriva invadatorilor ruși. La 6 septembrie 2022, după ce reușiseră mai întâi să stabilizeze frontul și apoi să-i alunge pe atacatori din nordul țării, ucrainenii au lansat o contraofensivă-surpriză în zona Harkov. În 3 săptămâni și 4 zile, trupele […] Articolul Contraofensiva apare prima dată în Ziariștii.
10 septembrie 2025
23:40
Charlie Kirk, activist conservator (MAGA) și mare susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley. El a fost dus la spital la scurt timp după ce a fost lovit de gloanțe. Se află în stare critică. O filmare distribuită pe rețelele sociale îl arată pe Charlie […] Articolul Un influencer MAGA, apropiat al lui Trump, a fost împușcat în Utah apare prima dată în Ziariștii.
22:50
Și totuși, beizadeaua „suveranistă” Victoraș Micula se apropie de pușcărie! Condamnat 3 ani cu executare, în prima instanță # Ziaristii
Un proces ce părea „mort” s-a înviorat brusc: miercuri, Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Victor Micula – fiul magnatului orădean Viorel Micula – la 3 ani și o lună de închisoare cu executare, pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Micula-junior face propagandă ilegală pentru AUR și Călin Georgescu, […] Articolul Și totuși, beizadeaua „suveranistă” Victoraș Micula se apropie de pușcărie! Condamnat 3 ani cu executare, în prima instanță apare prima dată în Ziariștii.
21:10
Militarii ruși morți pe frontul din Ucraina sunt “reînviați” cu inteligența artificială, pentru a-și lua rămas bun de la rude # Ziaristii
În timp ce dictatorul Putin se visează nemuritor prin transplant de organe, familiile soldaților ruși morți pe frontul ucrainean se descurcă cum pot în calitate de văduve, orfani etc. Un site rusesc le face morții să vorbească, apelând la inteligența artificială. O platformă rusească generează clipuri video “reînviind” pentru câteva secunde militarii decedați pe front, cât […] Articolul Militarii ruși morți pe frontul din Ucraina sunt “reînviați” cu inteligența artificială, pentru a-și lua rămas bun de la rude apare prima dată în Ziariștii.
18:40
Ajunge! La 80 de ani, Mircea Lucescu nu mai are energia de a ne duce la Mondiale. Iar obsesia cu arbitrajul e penibilă # Ziaristii
Echipa de fotbal a României a intrat într-o fundătură. La un an și două luni de la despărțirea de tânărul selecționer Edi Iordănescu și instalarea veteranului Mircea Lucescu, „naționala de suflet” a rămas fără suflet. România și-a pierdut singurele atuuri care au dus-o pe locul 1, în campania Euro 2024, atât în grupa preliminară, cât […] Articolul Ajunge! La 80 de ani, Mircea Lucescu nu mai are energia de a ne duce la Mondiale. Iar obsesia cu arbitrajul e penibilă apare prima dată în Ziariștii.
9 septembrie 2025
18:00
Arestarea „cârtiței KGB-iste” Alexandru Bălan a stricat „masa rotundă” de la Timișoara, pe tema alegerilor din Basarabia. A fost atras trădătorul moldovean într-o cursă?! # Ziaristii
Un mister gros învăluie cazul Alexandru Bălan, „expertul în securitate” basarabean capturat de DIICOT pe aeroportul din Timișoara. L-au atras într-o capcană organizatorii „mesei rotunde” de la Universitatea de Vest, știind că e „cârtița KGB-istă” și cooperând cu anchetatorii pentru prinderea lui, sau au fost surprinși și ei de întorsătura pe care au luat-o lucrurile? […] Articolul Arestarea „cârtiței KGB-iste” Alexandru Bălan a stricat „masa rotundă” de la Timișoara, pe tema alegerilor din Basarabia. A fost atras trădătorul moldovean într-o cursă?! apare prima dată în Ziariștii.
12:50
Naționala lui Mircea Lucescu joacă marți, de la 21.45, meciul pe care trebuie să-l câștige pentru a mai spera la calificarea directă la Mondialul din 2026, dar și pentru a păstra șanse bune de a juca play-off-ul dintr-o poziție avantajoasă (mai bună decât cea oferită de parcursul din Liga Națiunilor). Învinși de Canada cu 3-0, […] Articolul „Il Luce”, perfect în confruntările cu Cipru. Și obligat să rămână așa! apare prima dată în Ziariștii.
11:20
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Convergența economică a României în context european. Considerente teoretice și evidențe empirice # Ziaristii
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Convergența economică a României rămâne, dincolo de dimensiunea celorlalte evoluții economice, sociale și geopolitice, unul dintre cele mai importante procese de transformare trăite în ultimele decenii. Creșterea veniturilor, extinderea infrastructurii și consolidarea instituțiilor economice au contribuit la îmbunătățirea calității vieții și la crearea unor oportunități mai largi. […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Convergența economică a României în context european. Considerente teoretice și evidențe empirice apare prima dată în Ziariștii.
04:20
A înnebunit fotbalul: Israel – Italia 4-5, după 2-1, 2-4 și 4-4! Golul victoriei – în minutul 90+1 # Ziaristii
Italiei i-a trecut glonțul pe la urechi: a fost pe punctul să piardă cel puțin două puncte în partida cu Israel, disputată la Budapesta, după ce a înregistrat deja o înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Azzurii s-au salvat in extremis luni seară, dar n-au scăpat de pericolul de a lipsi de la al […] Articolul A înnebunit fotbalul: Israel – Italia 4-5, după 2-1, 2-4 și 4-4! Golul victoriei – în minutul 90+1 apare prima dată în Ziariștii.
01:40
Informaţii secrete ale României, vândute Rusiei, prin KGB-ul din Belarus, de către un fost șef al Serviciului de informații din Basarabia. Trădătorul a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus la Bucureşti # Ziaristii
Alexandru Bălan, fost șef în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT şi Poliţia Română, după ce a fost prins că vindea secrete ale statului român către Rusia, via Belarus. Trădătorul Alexandru Bălan (47 de ani) ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat […] Articolul Informaţii secrete ale României, vândute Rusiei, prin KGB-ul din Belarus, de către un fost șef al Serviciului de informații din Basarabia. Trădătorul a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi adus la Bucureşti apare prima dată în Ziariștii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.