Diana Şoşoacă, suspectă de săvârşirea mai multor infracţiuni, a fost chemată pe 23 septembrie, la Parchetul General, pentru audiere
Rador, 20 septembrie 2025 06:50
Europarlamentarul Diana Şoşoacă a fost chemată marţi, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj şi promovarea în public a unor idei şi doctrine legionare. Potrivit citaţiei, Diana Şoşoacă este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal, patru […]
• • •
Acum 15 minute
06:50
Acum 4 ore
04:50
România a condamnat incursiunea celor trei avioane rusești în spațiul aerian al Estoniei, iar ministrul de Externe Oana Țoiu a precizat într-o intervenție în direct la CNN că a vorbit cu omologul estonian, convenind că vor continua discuția în carul consultărilor definite de Articolul 4 al Tratatului NATO. Între timp, Polonia a anunțat că două […]
Acum 6 ore
02:50
Programul Caselor de Sănătate a fost prelungit în această perioadă în sprijinul foştilor coasigurați # Rador
Programul Caselor de Sănătate a fost prelungit în această perioadă în sprijinul foştilor coasigurați, care trebuie acum să achite suma minimă pentru dobândirea calității de asigurat și să prezinte dovada depunerii declarației la ANAF. Președintele CNAS Horatiu Moldovean a precizat, astăzi, la Radio România Actualități, că, după ce o persoană depune această declarație la Finanțe, […]
01:50
Doi manageri pleacă de la Hidroelectrica, pentru îndeplinirea uneia din obligațiile asumate de România prin PNRR # Rador
Hidroelectrica anunță încetarea de comun acord a contractului de mandat al directorului general Károly Borbély și a celui financiar al companiei Marian Fetiţa. Într-un comunicat se precizează că decizia survine pentru îndeplinirea uneia din obligațiile asumate de România prin PNRR. Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica arată că celor doi manageri nu li s-au imputat nereguli […]
Acum 8 ore
00:40
Se va organiza o dezbatere pe marginea proiectului de lege privind activitatea notarială electronică # Rador
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților organizează săptămâna viitoare o dezbatere pe marginea proiectului de lege privind activitatea notarială electronică, la care sunt așteptați și reprezentanți ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, anunță președintele Comisiei, deputatul USR Radu Mihaiu. Proiectul de lege permite digitalizarea mai multor activități, între care și […]
Acum 12 ore
20:00
Duminică, 21 septembrie, începând cu ora 19.00, TVR Cultural, TVR 1 şi TVR Internaţional vă invită pe covorul roşu la cea mai mare sărbătoare a muzicii clasice din România – Concertul de închidere a Festivalului Internațional George Enescu. TVR Moldova va difuza evenimentul de la ora 23.00. În avanpremiera ultimului eveniment muzical din cadrul acestei […]
20:00
Comisia Europeană propune statelor membre să elimine integral importul de gaz rusesc lichefiat # Rador
Comisia Europeană propune statelor membre să elimine integral importul de gaz rusesc lichefiat şi să nu facă afaceri cu rafinării din state din afara Uniunii care prelucrează combustibili veniţi din Rusia. Sunt prevederi din cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni la adresa Moscovei, publicat astăzi de executivul comunitar, pachet care cuprinde măsuri în domeniul energiei, […]
19:40
Donald Trump îşi exprimă aprecierea faţă de acordul privind TikTok, după o conversaţie cu preşedintele Chinei # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că a înregistrat progrese în mai multe domenii, inclusiv în privința comerțului și a aprobării unui acord privind TikTok, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Chinei, Xi Jinping. „Tocmai am încheiat o convorbire foarte productivă cu președintele Xi al Chinei … A fost o discuție foarte […]
19:20
Armata israeliană a anunţat că va acţiona cu o forţă „fără precedent” în Gaza City. Într-o postare pe reţelele de socializare online, un purtător de cuvânt al IDF a cerut sutelor de mii de palestinieni care se află încă în zonă să se deplaseze mai la sud. El a avertizat că în prezent aceştia mai […]
19:00
UE califică încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia drept „o provocare extrem de periculoasă” # Rador
Încălcarea spațiului aerian al Estoniei – stat membru NATO – de către trei avioane militare rusești vineri a constituit o „provocare extrem de periculoasă”, a declarat înaltul comisar al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas. „Aceasta este a treia astfel de încălcare a spațiului aerian al UE în doar câteva zile și agravează și […]
19:00
NATO a reacționat imediat și a interceptat avioanele rusești care au încălcat spațiul aerian al Estoniei, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Alianței, într-un comunicat postat pe rețeaua socială X. „Aceasta este încă o dovadă a comportamentului imprudent al Rusiei și a capacității NATO de a răspunde”, a spus purtătorul de cuvânt./mbrotacel/schelaru REUTERS […]
Acum 24 ore
17:50
Cel mai mare festival de video mapping din lume revine de mâine, pentru două zile, în București, în Piața Constituției din fața Palatului Parlamentului. iMapp va marca o dublă aniversare, 566 de ani de la prima testare documentară a Bucureștiului și zece ani de existență a festivalului. Proiecțiile de mâine seară începe la ora 21:30, […]
17:20
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a discutat la Madrid cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, despre proiectul FCAS # Rador
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a discutat astăzi la Madrid cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, despre construcția de drone militare și tehnologie aviatică avansată. Proiectul comun între Germania, Spania, dar și Franța este evaluat la peste 100 de miliarde de euro și în acest moment este blocat de Paris, care cere un control mai mare asupra […]
17:10
Preşedintele Finlandei anunţă că iniţiativa NATO „Santinela Estică” va începe în România şi Polonia # Rador
Europa are multe de învățat de la Ucraina în ceea ce privește apărarea împotriva atacurilor cu drone, a declarat vineri președintele Finlandei, Alexander Stubb. El a precizat că „Santinela Estică” – o nouă misiune militară menită să consolideze apărarea flancului estic al Europei în urma incursiunilor recente ale dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei […]
17:00
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, va conduce delegația României la Adunarea Generală ONU și va susține intervenția națională în plenul înaltului for, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pe 29 septembrie, Oana Țoiu va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale ONU, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României pe durata întregii […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
15:30
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi extrădat săptămâna viitoare din Grecia în Republica Moldova, așa cum era stabilit inițial, transmite Radio Chişinău. Ministerul elen al Justiției a revenit asupra deciziei de acum două zile de suspendare a procesului de extrădare, astfel că Vladimir Plahotniuc va ajunge în Republica Moldova pentru a da socoteală în mai […]
15:10
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu marii retaileri despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Rador
Premierul Ilie Bolojan a discutat aproximativ trei ore, la Palatul Victoria, cu marii retaileri despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care expiră la 1 octombrie. Şeful Executivului analizează varianta renunţării la această reglementare şi a încercat să-i convingă pe comercianţi să nu majoreze preţurile produselor la raft. Reporter: Bună ziua! Întâlnirea premierului […]
14:50
„Guvernul a primit un nou vot de încredere”, a comentat premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, la Sozopol, unde a asistat la exerciţiul „Graniţa Albastră”, organizat de Poliţia bulgară de Frontieră. Prim-ministrul bulgar a adăugat că pentru o moţiune de cenzură reuşită au lipsit cel puţin 20 de voturi ale deputaţilor bulgari. Amintim că Parlamentul de la […]
14:40
Secretarul de stat al SUA se va întâlni cu ministrul rus de externe, în cadrul Adunării Generale a ONU # Rador
O întâlnire dintre ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, este planificată în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a anunţat vineri agenția de presă de stat rusă TASS, citând declarații ale reprezentantului Rusiei la ONU./mbrotacel/lalexandrescu REUTERS – 19 septembrie
14:30
Comisia Europeană ar putea prezenta, astăzi, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni la adresa Rusiei. Acesta ar urma să includă propunerea de a elimina mai repede importurile de energie rusească. Sunt vizate, de asemenea, sistemul bancar al Federaţiei Ruse, aşa-numita „flotă fantomă” de petroliere, precum şi entităţile care ajută Moscova să eludeze sancţiunile. Bogdan Isopescu […]
14:00
Donald Trump sugerează că posturile tv care realizează materiale negative la adresa sa ar trebui să rămână fără licențe de funcționare # Rador
Președintele Donald Trump a sugerat că rețelele de televiziune care realizează prea multe materiale negative la adresa sa ar trebui să rămână fără licențe de funcționare. Afirmația a fost făcută după ce postul ABC a suspendat pe termen nedefinit emisiunea «Jimmy Kimmel Live!» pe fondul unor comentarii pe care realizatorul acestei emisiuni le-a făcut în […]
14:00
Rusia se pregătește să lanseze asupra Ucrainei până la 1.000 de atacuri pe zi (Rustem Umierov) # Rador
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev, Rustem Umierov, a declarat că Rusia intenționează să intensifice atacurile asupra Ucrainei până la sfârșitul anului. Acestea vor include rachete de croazieră, balistice și drone kamikaze. Potrivit lui Umierov, după întâlnirea din Alaska dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin şi președintele american, Donald Trump, […]
12:40
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană anunţă că va organiza standul comun al României la Expo Real Munchen # Rador
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană anunţă că va organiza, la începutul lunii viitoare, standul comun al României la Expo Real Munchen – cel mai mare târg din Europa pentru proiecte imobiliare şi investiţii. Vor participa atât autorităţi locale din Oradea, Deva şi Reşiţa, cât şi reprezentanţi ai mediului economic privat – furnizori de soluţii […]
12:30
Explozii de amploare și coloane de fum au putut fi văzute la vineri dimineața deasupra Gaza City în contextul în care Armata israeliană (IDF) își continuă ofensiva. Presa palestiniană a relatat că IDF a aruncat în aer mai multe vehicule pline cu explozibil în oraș. Israelul a dat diszpoziție sutelor de mii de localnici rămași […]
11:40
Voi iniția declararea organizaţiilor Antifa drept teroriste, în Ungaria, a declarat premierul în cadrul emisiunii „Bună dimineaţa, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată vineri de Radio Kossuth din Budapesta. „A venit timul şi în Ungaria pentru clasificarea organizațiilor, precum Antifa, drept organizații teroriste, urmând modelul american„, a afirmat Viktor Orbán în legătură cu anunțul făcut săptămâna […]
11:40
Forţele Aeriene Bulgare sunt pregătite pentru apărarea spaţiului aerian al ţării (ministrul bulgar al apărării) # Rador
Ministrul bulgar al apărării, Atanas Zaprianov, a răspuns unei întrebări adresate de deputatul Daniel Lorer din coaliţia „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată” (PP-DB), referitoare la pregătirea Bulgariei pentru combaterea unor atacuri masive cu drone. Răspunsul său a fost publicat pe site-ul Adunării Naţionale de la Sofia: „Forţele Aeriene Bulgare sunt pregătite pentru apărarea spaţiului aerian […]
11:20
Dacia Duster se transformă în camionetă și este propusă pe piața din România la un preț care pornește de la aproape 26.000 de euro, fără TVA. Disponibilă în șapte culori și în versiunile de echipare Expression, Extreme și Journey, poate fi comandată cu motoarele Hybrid 140 sau Mild-hybrid 130, la care este asociată tracțiunea integrală. […]
11:20
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a pus pe masa negocierilor cu Statele Unite o serie de acorduri extinse legate de drone și armament. Aceste propuneri vizează consolidarea cooperării în cadrul programului PURL, producția comună și garanțiile de securitate. „Pe masă sunt acorduri majore privind dronele și achiziția de arme, pe care Ucraina le-a […]
10:50
Toate taxele progresive sunt în mod necesar birocratice, greoaie și pline de șiretlicuri, a subliniat premierul în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!) difuzată vineri de Radio Kossuth din Budapesta. Viktor Orbán a subliniat că ungurii preferă cota unică de impozitare, deoarece astfel ei trebuie să plătească mai puțin impozit decât dacă acesta […]
09:50
Compania chineză Xiaomi recheamă peste 100 de mii de vehicule din cauza unor probleme la funcția de conducere asistată # Rador
Producătorul chinez de vehicule electrice Xiaomi a emis un apel privind rechemarea a peste 100 de mii de vehicule din gama SUV7, pe fondul unor probleme legate de softul de conducere asistată. Compania Xiaomi a transmis că unele vehicule ar putea să nu răspundă în mod adecvat la unele scenarii rutiere. (BBC SERVICIUL MONDIAL – […]
09:40
Un seism de magnitudine 5,6 grade pe scara Richter a lovit vineri regiunea Tarapaca din Chile, a anunțat Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC). Seismul s-a produs la o adâncime de 89 km, a precizat EMSC. (REUTERS – 19 septembrie)/cstoica/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA (19 septembrie)
09:30
Termoenergetica Bucureşti a anunţat că marţea viitoare va demara procesul de încărcare cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică. În paralel, va efectua şi probele de presiune la instalaţiile interioare. Asociaţiile de proprietari vor fi informate din timp prin afişe la intrarea în blocuri, despre data exactă a încărcării instalaţiilor. Asociaţiilor li se […]
09:30
Atracţiile turistice din Bucureşti şi Ilfov vor fi explorate de specialiştii în primirea turiştilor străini # Rador
Atracţiile turistice şi experienţele autentice din Bucureşti şi judeţul Ilfov vor fi explorate, la acest sfârşit de săptămână, de specialiştii în primirea turiştilor străini. Evenimentul, organizat de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ilfov şi cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, are ca obiectiv […]
09:10
Cel mai înalt turn al bazilicii Sagrada Familia se va ridica la 172 de metri pe cerul Barcelonei în 2026 # Rador
Cel mai înalt turn al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona ar urma să fie gata în iunie 2026, cu ocazia centenarului morții arhitectului Antoni Gaudí, a anunțat joi comitetul care gestionează proiectul istoric. „O invitație i-a fost trimisă Sfântului Părinte, aceasta se află la Vatican și sperăm să primim un răspuns la sfârșitul acestei luni”, […]
09:00
O pictură „excepțională” de Pablo Picasso, un portret al partenerei sale, Dora Maar, pictată în 1943 și deținută de familia primului său proprietar din 1944, a fost dezvelită joi la Hôtel Drouot din Paris, unde va fi scoasă la licitație pe 24 octombrie. Intitulată „Bust de femeie cu pălărie înflorată”, această pictură în ulei foarte […]
09:00
Justin Bieber a fost indisponibil mai mulți ani din cauza unor probleme de sănătate – are sindromul Ramsay Hunt. Cu toate acestea, organizatorii Coachella (festival anual de muzică și arte care se desfășoară la Empire Polo Club din Indio, California, în Valea Coachella din deșertul Colorado – n.tr.) au anunțat că va cânta la ediția […]
08:30
Viktor Orbán i-a transmis un mesaj premierului suedez Ulf Kristersson pe platforma de socializare X. „Stimate domnule prim-ministru suedez” – așa a început Viktor Orbán postarea de pe X adresată lui Ulf Kristersson, pe care nu l-a menționat pe nume, ci doar pe profilul său oficial. „Suedia este prietena noastră. Poporul suedez este prietenul nostru. […]
08:30
Ceremonie militară şi religioasă organizată de Ministerul Apărării Naţionale la Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman # Rador
La Crucea Eroilor Români din Primul Război Mondial, de pe Muntele Caraiman, va avea loc astăzi, la ora 12:00, o ceremonie militară şi religioasă organizată de Ministerul Apărării Naţionale. La eveniment vor participa oficiali militari şi civili, membri ai clerului şi militari răniţi în teatrele de operaţii. Potrivit unui comunicat, activitatea va începe la ora […]
08:30
Se anunţă două zile de evenimente intense în Capitală, când sunt programate manifestările din cadrul Zilelor Bucureştiului # Rador
Se anunţă două zile de evenimente intense în Capitală, mâine şi poimâine, când sunt programate manifestările din cadrul Zilelor Bucureştiului. Cei interesaţi vor fi aşteptaţi cu concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film şi tururi ghidate. După cum anunţă Primăria Capitalei, seria de evenimente marchează 566 de ani de la prima atestare […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Danemarca: Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, participă, la Copenhaga la reuniunea informală a miniştrilor afacerilor economice şi financiare din UE * Statele Unite: În perioada 19 – 20 septembrie are loc vizita ministrului afacerilor externe, Oana Ţoiu, la Chicago. În program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei […]
07:40
Soluția ar fi ca politica internațională să revină pe temelia respectului reciproc! (Péter Szijjártó) # Rador
Ungaria a deschis un consulat la Osaka, într-unul dintre cele mai importante centre economice ale Japoniei, ceea ce ar putea contribui semnificativ la consolidarea relațiilor economice, politice și umane dintre cele două țări, a anunțat joi, la fața locului, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat dat publicităţii de Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, ministrul […]
Ieri
06:20
Vizita președintelui american Donald Trump în Marea Britanie continuă să țină capul de afiș al presei internaționale, mai ales că joi a venit și momentul ”discuțiilor de afaceri” cu premierul Keir Starmer, după ”pompa și fastul oferite de familia regală” în prima zi, după cum notează Sky News. Financial Times remarcă încercările lui Donald Trump […]
05:40
LE MONDE: România: La treizeci și cinci de ani de la reprimarea manifestațiilor din primăvara anului 1990, victimele violențelor așteaptă încă să li se facă dreptate # Rador
Moartea, în august, a fostului președinte român Ion Iliescu nu împiedică continuarea anchetelor privind violenta „mineriadă” din iunie 1990 România, iunie 1990. La șapte luni după revoluția care a provocat căderea dictatorului Nicolae Ceaușescu, executat împreună cu soția sa, Elena, pe 25 decembrie 1989, țara se afla sub tensiune. La conducere era atunci Frontul Salvării […]
18 septembrie 2025
22:00
Guvernul a redus la 3,5 milioane numărul cărţilor electronice de identitate ce vor fi eliberate gratuit # Rador
Guvernul a redus la 3,5 milioane numărul cărţilor electronice de identitate ce vor fi eliberate gratuit, faţă de ţinta iniţială de 5 milioane. Decizia a fost luată în ședința executivului de astăzi, în care au fost aprobate mai multe memorandumuri care stabilesc proiectele ce vor continua să primească finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi […]
22:00
Primul ministru generat de inteligenţa artificială (AI) s-a adresat Parlamentului Albaniei. Avatarul virtual, o femeie îmbrăcată în costum tradiţional albanez, a pledat în favoarea rolului pe care îl va avea, afirmând că este creată pentru a ajuta oamenii şi nu pentru a-i înlocui. Premierul albanez, Edi Rama, l-a însărcinat pe ministrul generat AI cu toate […]
22:00
Preşedintele SUA afirmă că ar putea revoca licenţele de difuzare ale reţelelor tv dacă difuzează opinii negative despre el # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat că, în opinia sa, licențele de difuzare ale rețelelor de televiziune americane ar putea fi revocate dacă acestea difuzează în mod preponderent opinii negative despre el. „Am citit undeva că rețelele erau 97% împotriva mea. Am primit 97% opinii negative și totuși am câștigat cu ușurință”, a spus el, […]
21:00
Președintele Donald Trump și alți înalți oficiali americani au părăsit Chequers, reşedinţa de la ţară a premierului britanic, în urma întâlnirii bilaterale cu prim-ministrul Kier Starmer. Membrii personalului superior al lui Donald Trump, inclusiv secretarul Trezoreriei Scott Bessent, șeful adjunct al cabinetului Stephen Miller, secretarul de presă Karoline Leavitt și directorul de comunicare Steven Cheung […]
21:00
Israelul a declarat joi că a lansat noi atacuri aeriene împotriva țintelor militare ale Hezbollah în sudul Libanului pentru a împiedica gruparea militantă să se reconstruiască în zonă. Statele Unite au negociat în noiembrie un armistițiu între Liban și Israel după mai bine de un an de conflict declanșat de războiul din Gaza, dar Israelul […]
