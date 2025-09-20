Donald Trump dezvăluie un nou videoclip cu un atac american împotriva unei nave a „narcoteroriştilor”

19:50

Fostul preşedinte PNL Theodor Stolojan a declarat, vineri, că ceea ce este pentru el de neînţeles este încercarea PSD şi a altor partide de a-l convinge pe Bolojan că greşeşte în privinţa reformei administraţiei, pentru că e ca şi cum încerci să vinzi castraveţi grădinarului. Fostul premier arată că am intrat acum într-o perioadă de lâncezire, care nu este bună şi nu poate provoca decât un dezgust populaţiei această rezistenţă incredibilă în a face ceea ce trebuie, după ce s-au luat măsuri care i-au afectat direct pe români.