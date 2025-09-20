Bombardierul suprem din al II-lea Război Mondial, pe cer la 80 ani. E modelul folosit la Hiroshima

Newsweek.ro, 20 septembrie 2025 06:50

Forțele Aeriene Comemorative (CAF) din SUA operează singurele două avioane Boeing B-29 apte de zbor,...

Acum 30 minute
06:50
Acum 12 ore
22:20
Spionii britanici MI6 au inaugurat o platformă unde agenți străini pot pune informații despre Rusia Newsweek.ro
Serviciul britanic de informații externe MI6 deschide un front digital în spionaj cu un nou portal n...
22:10
Unii pensionari riscă să rămână fără pensie, din octombrie. Documentul care trebuie pregătit Newsweek.ro
Există unii pensionari care riscă să rămână fără pensie, de la 1 octombrie a.c.. Care este documentu...
21:50
Pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani Newsweek.ro
Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU d...
21:40
Cum vor fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași Newsweek.ro
Cum vor fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași: viile sunt în plină ...
21:20
ASF: Transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II a fost aprobată Newsweek.ro
ASF (Autoritatea pentru Supraveghere Financiară) anunţă că transpunerea în legislația națională a Di...
20:50
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem. Câştigă în 10 ani 4.000 de euro Newsweek.ro
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem, care îndeplinesc anumite condiţii speciale. C...
20:30
Ce dificultăţi are Simona Halep, după ce s-a retras din tenis. Cu ce se ocupă acum? Newsweek.ro
Ce dificultăţi are Simona Halep acum, după ce s-a retras din tenisul de performanţă. Cu ce se ocupă ...
19:50
Putin hărțuiește Flancul estic al NATO. Trei MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei Newsweek.ro
Trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Rusiei au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian dea...
19:50
Bruxelles propune interzicerea importului de gaz lichefiat din Rusia. Al 19-lea pachet de sancțiuni Newsweek.ro
Comisia Europeană a propus interzicerea importului de gaz lichefiat (LNG) din Rusia. Ar fi cel de-al...
19:40
Aviația electrică așteaptă o descoperire importantă în domeniul bateriilor Newsweek.ro
Aviația electrică așteaptă acum o descoperire importantă în domeniul bateriilor, care să impulsionez...
19:30
Un elev și-a făcut temele pentru școală timp de 14 ore neîntrerupt. Ce s-a întâmplat după aceea? Newsweek.ro
Cazul unui elev care și-a făcut temele pentru școală timp de 14 ore neîntrerupt a ajuns subiect de c...
19:20
A apărut trenul Ctrl Alt Deleaf, care va ajuta la strângerea a miliarde de frunze. Unde? Newsweek.ro
A apărut trenul special numit Ctrl Alt Deleaf, care va ajuta la strângerea a miliarde de frunze. Und...
19:00
Faimosul Stonehenge, cumpărat de un avocat cu 720.000 €. L-a dăruit drept cadou soției Newsweek.ro
Astăzi, Stonehenge este cel mai important monument al Angliei și unul dintre cele mai emblematice al...
18:50
Șantajul lui Viktor Orban dă roade. Europa îi dă 550.000.000 € ca să aprobe sancțiuni pentru Rusia Newsweek.ro
Comisia Europeană a decis să deblocheze 550 de milioane de euro din fondurile UE pentru Ungaria, dup...
18:40
18:30
Cea mai lungă conexiune feroviară din lume face un progres spre finalizare. Unde este? Newsweek.ro
Cea mai lungă conexiune feroviară din lume, care va fi în Alpi, face un progres spre finalizare. A ...
18:20
Cântăreața româncă de muzică populară care a fost prinsă la furat. „Am furat parfumuri pentru băiat” Newsweek.ro
Nou scandal în showbiz după ce o cântăreață de muzică populară a fost prinsă la furat. Cum? Ar fi su...
18:10
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat săltat de DNA: „Să răspundă cine i-a dat atribuții Newsweek.ro
Ministrul Economiei a afirmat că secretarul de stat Flavius Nedelcea, cercetat de DNA într-un dosar ...
Acum 24 ore
17:50
Rolls-Royce-ul chinezesc, făcut de Huawei, se vinde ca pâinea caldă: 1.000 unități/lună. Cât costă? Newsweek.ro
Maextro S800, limuzina de lux făcută de JAC și Huawei și supranumită „Rolls-Royce-ul chinezesc”, se ...
17:40
Mircea Geoană despre un posibil război cu Rusia: Aceștia sunt anii definitorii pentru Europa Newsweek.ro
Mircea Geoană a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că Rusia va ataca „tradiţional" ...
17:20
România vrea să restabilească relația cu Taiwan. A fost trimisă o scrisoare către Nicușor Dan Newsweek.ro
Nouă parlamentari de la USR, PNL, PSD şi UDMR au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor ...
17:10
500 lei în plus la pensie pentru pensionari. Ce condiție trebuie îndeplinită să îi primești? Newsweek.ro
Pensionarii care îndeplinesc anumite condiții vor putea primi 500 lei la pensie. Ajutorul se dă o si...
17:00
UE vrea un „zid al dronelor” pe granița estică. Amestec de senzori, arme și sisteme de bruiaj Newsweek.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat joi că intenționează să organizeze d...
16:50
Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. De ce? Newsweek.ro
Orașul din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. De ce? De ce s-a lua...
16:20
Ouă din două supermarketuri din țară retrase din cauza riscului de contaminare cu Salmonella Newsweek.ro
Ouă din două supermarketuri din țară retrase din cauza riscului de contaminare cu Salmonella. În ce ...
16:20
Românii nu se înghesuie la mașini electrice și mai ales la cele chinezești. Niciuna, în TOP 30 Newsweek.ro
Datele oficiale arată că românii nu se înghesuie la mașini electrice și mai ales la cele chinezești....
15:50
Metrorex execută o scrisoare de garanție Alstom de 10.000.000 €. Francezi au de încasat 50.000.000 € Newsweek.ro
Compania Metrorex a executat o scrisoare de garanție a Alstom în valoare de zece milioane euro, după...
15:30
Goana pentru pachetele turistice de sărbători: Cât costă să petreci Revelionul în Poiana Brașov Newsweek.ro
Chiar dacă vara abia s-a încheiat, românii au început goana după ofertele turistice pentru perioada ...
15:20
Secretar de stat cu 30.000 lei/lună luat de DNA. E membru în 4 Consilii de Administrație Newsweek.ro
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei a fost reținut de DNA. Nedelcea câștiga 3...
15:20
Criminalul Emil Gânj a învățat tehnici de supraviețuire în închisoare. Ce cărți a citit după gratii Newsweek.ro
Emil Gânj, cel mai căutat căutat infractor din România, acuzat că și-a ucis iubita apoi i-a dat foc ...
15:00
Apel pentru rezerviștii militari din două orașe importante. De ce au fost chemați la unitate? Newsweek.ro
Activitatea face parte din programul național de pregătire și verificare a rezervei operaționale a A...
14:50
VIDEO Ofensiva Israelului în Gaza se intensifică: IDF anunță „o forță fără precedent” contra Hamas Newsweek.ro
Israelul a anunțat vineri că își va intensifica operațiunile militare în orașul Gaza cu „o forță făr...
14:40
Creștere record de pensie cu 1.700 lei la trecerea la „limită de vârstă”. Cât a muncit pensionarul? Newsweek.ro
O veste bună pentru pensionarii greu încercați în acest an. Vă prezentăm o creștere record de pensie...
14:30
SUA, acord de 780.000.000 $ pentru Polonia: 2.500 de rachete Javelin contra Rusiei Newsweek.ro
SUA au aprobat o vânzare militară masivă către Polonia, în valoare de 780 de milioane de dolari, pen...
14:20
Fugarul Plahotniuc, extrădat în Moldova. Grecia a revocat decizia de suspendare a procesului Newsweek.ro
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului V...
14:10
Căutarea criminalului din Mureș, soldată cu prinderea altui infractor. A ucis împreună cu Emil Gânj Newsweek.ro
Căutarea criminalului din Mureș s-a soldat cu prinderea altui infractor. E vorba de un bărbat dat în...
13:50
Premieră europeană, în România: Grinzi de pod hibride, cu metal protejat cu o soluție specială Newsweek.ro
O inovație în realizarea grinzilor hibride beton - metal pentru poduri, patentată în Germania, este ...
13:50
Sute de mii pensionari au încasat azi 150 lei în plus la pensie. Cine a primit tichete de energie? Newsweek.ro
O veste excepțională a venit azi de la Ministrul Muncii. Sute de mii pensionari au încasat azi 150 l...
13:40
Primele tichete de energie de 50 de lei au fost emise. Folosite pentru facturile din iulie și august Newsweek.ro
Primele tichete de energie de 50 de lei au fost emise, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și I...
13:20
Micul NATO. Arabia Saudită, Acord Strategic cu Pakistan. Vizată o „tranzacție nucleară” Newsweek.ro
A închiriat Arabia Saudită armele nucleare ale Pakistanului semnând un Acord Strategic de tip NATO? ...
13:10
Trei bărbați reținuți de DIICOT. Ridicau un colet din Spania cu 7 kilograme de canabis Newsweek.ro
DIICOT e reținut trei bărbați în timp ce ridicau un colet primit din Spania ce conținea 7 kilograme ...
13:00
Moșteanu, despre dronele căzute în România: Tulcenii privesc războiul din balcon Rusia nu se oprește Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri că România se va confrunta și în continuare cu...
12:50
Veste, pentru șoferi! Ciotul autostrăzii A0 dintre Mogoșoaia și Corbeanca, gata cu 6 luni mai repede Newsweek.ro
Ciotul autostrăzii A0 dintre Mogoșoaia și Corbeanca ar putea fi gata cu 6 luni mai repede decât term...
12:40
Bărbat împușcat mortal în parcarea unei pensiuni Newsweek.ro
Un bărbat de 40 de ani a decedat după ce a fost împușcat accidental, în noaptea de joi spre vineri, ...
12:30
Europa, confruntată cu traficul de pistoale de semnalizare și de alarmă convertite în arme letale Newsweek.ro
În cadrul operațiunii de amploare Conversus de la sfârșitul anului 2021, condusă de România și coord...
12:10
Fată de clasa a VII-a, la spital după ce a vapat droguri fără să știe. Poliția a deschis anchetă Newsweek.ro
O fată de clasa a VII-a de la o școală din Iași a ajuns la spital după ce a vapat droguri fără să șt...
11:50
Fragmente de dronă cu o inscripție codată în rusă, descoperite pe plaja Vadu. Kremlin: &#34;Era un OZN&#34; Newsweek.ro
Fragmente metalice ce par a proveni dintr-o dronă au fost găsite pe plaja Vadu, județul Constanța, d...
11:40
METEO Iarna ne ia prin surprindere? La Miercurea-Ciuc a înghețat: -1,6°C Newsweek.ro
Iarna pare că ne ia prin surprindere în acest an. Deși abia am trecut de jumătatea lui septembrie, l...
11:30
Dosar de mită cu ramificații politice, la Compania de Apă Braşov. Directorul a fost reținut de DNA Newsweek.ro
Directorul Companiei de Apă Brașov a fost reținut de DNA, în cadrul unui dosar complex de mită și tr...
