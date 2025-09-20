Florin Prunea a identificat „veriga slabă” de la FCSB: „Joacă de parcă are frâna de mână trasă”
Gazeta Sporturilor, 20 septembrie 2025 08:20
Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) este de părere că FCSB n-a ieșit bine din afacerea încheiată cu Dinamo în perioada de mercato din această vară, schimbul dintre Alexandru Musi (21 de ani) și Dennis Politic (25 de ani).Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat pe Alexandru Musi la rivală în schimbul lui Dennis Politic, plus o sumă considerabilă, de aproximativ un milion de euro. ...
• • •
Acum 5 minute
08:30
Manchester United a înregistrat cel mai prost start de sezon în Premier League din 1992 încoace. Iar diseară, de la 19:30 (liveTEXT la GSP.RO), o întâlnește pe Chelsea!Chiar dacă unii specialiști, între care și Alan Shearer, consideră că o înfrângere diseară, în fața lui Chelsea, i-ar putea fi fatală, Ruben Amorim se încăpățânează să mizeze în continuare pe sistemul ofensiv, 3-4-3, cu care a început catastrofal sezonul în Premier League. ...
Acum 15 minute
08:20
„E un fenomen mai complex” » Ilie Dumitrescu a identificat problemele de la FCSB: „Când mergi pe principiul ăsta...” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a identificat problemele cu care se confruntă FCSB, după ce campioana en-titre a suferit un nou eșec în Superliga, 1-3 în deplasare cu FC Botoșani.Ilie Dumitrescu este de părere că trupa antrenată de Elias Charalambous (44 de ani) nu mai are aceeași consistență ca în stagiunea precedentă și consideră că principiul rotației dăunează, provocând lipsa de lideri în teren. ...
08:20
Acum o oră
07:40
Arsenal, bucuria taximetriștilor londonezi! Încasări de 23.000 de euro per jucător! # Gazeta Sporturilor
O regulă strictă impusă de managerul Mikel Arteta îi costă pe jucători până la 1.000 de lire sterline (1.147 de euro) pe meci!Arsenal joacă mâine, împotriva lui Manchester City, iar taximetriștii londonezi își freacă mâinile! Motivul? Managerul Mikel Arteta a creat o regulă strictă și nu le permite jucătorilor să vină direct la stadion, cu două-trei ore înaintea meciului, așa cum procedează celelalte cluburi londoneze. ...
Acum 12 ore
00:00
N-a menajat-o pe FCSB, nici Becali n-a scăpat netaxat: „Armata se conduce de pe front, nu din palat!” # Gazeta Sporturilor
Marius Croitoru (44 de ani), antrenor în două rânduri la FC Botoșani, a comentat succesul fostei sale echipe în fața campioanei en-titre, FCSB, scor 3-1. Intervenția a avut loc la emisiunea GSP Live Special.Croitoru consideră că trupa antrenată de Charalambous și de Pintilii nu mai are nicio șansă la campionat și condamnă plecarea lui Alexandru Musi de la echipă, dat ca „monedă de schimb” la Dinamo pentru Dennis Politic. ...
19 septembrie 2025
23:30
Leo Grozavu a spus secretul din spatele victoriei cu FCSB: „Ăsta a fost salutul din vestiar” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul de la Botoșani, a spus care au fost secretele din spatele victoriei cu FCSB, scor 3-1.Leo Grozavu a spus ca toată săptămâna le-a spus jucătorilor că o vor învinge pe FCSB, iar aceasta a fost și salutul din vestiar. Botoșani e pe 2, cu 19 puncte, iar tehnicianul speră că această perioadă bună va dura cât mai mult. ...
23:20
A învins-o pe FCSB și îi cere „demisia de onoare” lui Elias Charalambous: „Doar nu-l schimbi pe Gigi Becali...” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a intrat în direct la emisiunea GSP Live Special, la scurt timp după ce echipa sa a învins-o pe campioana en-titre, FCSB, scor 3-1, în etapa 10 din Superliga.Cu câteva zile înaintea meciului, Iftime a declarat că „visul său este să schimbe antrenorul la FCSB”. Acum, patronul de la Botoșani a revenit asupra acestei idei și a susținut că Elias Charalambous trebuie îndepărtat de la echipă. ...
23:20
23:20
FCSB și o statistică greu de imaginat » Ce bornă neagră a atins prin eșecul de la Botoșani # Gazeta Sporturilor
FCSB a fost învinsă la Botoșani, scor 1-3, în runda cu numărul 10 din Superligă. Campioana deschisese scorul prin Daniel Bîrligea, dar a confirmat o statistică nefastă din actuala stagiune. FCSB a deschis scorul la Botoșani în minutul 36, o acțiune superbă lucrată de Florin Tănase și de Thiam, cu Daniel Bîrligea la finalizare. Avantajul a durat doar 4 minute, apoi a revenit un scenariu negru pe care campioana l-a tot experimentat în ultimele luni. VIDEO CU GOLUL. ...
23:10
Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul de la FCSB, a spus de câte victorii are nevoie echipa campioană pentru a intra în play-off. După eșecul cu Botoșani, scor 1-3, FCSB are doar 7 puncte în primele 10 etape. Târnovanu a făcut calculele și a spus că FCSB are nevoie de 10 victorii în cele 20 de partide rămase pentru a fi în play-off. ...
23:00
Canadianul Denis Shapovalov (26 de ani, 26 ATP) și suedeza Mirjam Bjorklund (27 de ani, 744 WTA) s-au căsătorit după o logodnă de peste doi ani.Jucătorii de tenis Denis Shapovalov și Mirjam Bjorklund au avut parte de o nuntă în aer liber la Lesante Cape Hotel din Zakynthos (Grecia), cu vedere la Marea Ionică.La festivitățile de nuntă, care au durat patru zile, au participat cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei, în total doar 30 de invitați. ...
23:00
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a tras concluziile, după ce echipa lui a pierdut, scor 1-3, cu FC Botoșani. Elias Charalambous a spus că este foarte confuz în legătură cu ceea ce se întâmplă la FCSB după primele 10 etape de campionat. Elias Charalambous, după Botoșani - FCSB: „Trebuie să găsim soluția, meciurile trec și ajung să spun aceleași lucruri în fiecare etapă”„Cred că am început bine. ...
22:50
Dezamăgit de Botoșani - FCSB, Gigi Becali a închis apelul după 30 de secunde: „Bucurați-vă!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a intrat în direct imediat după ce echipa sa a suferit o nouă înfrângere, 1-3 cu FC Botoșani, în etapa 10 din Superliga. Dezamăgit de rezultat, finanțatorul campioanei nu a continuat intervenția telefonică și a închis rapid.Campioana en-titre din Superliga se îndepărtează și mai mult de play-off. ...
22:40
22:30
22:20
Italia, campioana en-titre, a trecut vineri de Ucraina cu 2-1 în semifinale la BJK Cup Finals, care se desfășoară în această săptămână la Shenzhen. Adversara sa se va decide sâmbătă, în urma întâlnirii dintre SUA și Marea Britanie.Italia s-a calificat vineri în a treia finală consecutivă a Billie Jean King Cup, după ce a trecut cu emoții de Ucraina în penultimul act. BJK Cup Finals se joacă în acest an la Shenzhen, în format tablou. ...
22:20
Premieră la FCSB » Intrat la pauză, Darius Olaru NU a mai preluat banderola de căpitan: pe brațul cui a rămas # Gazeta Sporturilor
Meciul din deplasare de la Botoșani, din etapa cu numărul 10 a Superligii, a consemnat o premieră la FCSB. Căpitanul de drept al campioanei en-titre, Darius Olaru, a început partida din postura de rezervă, iar echipa a fost condusă de Florin Tănase.Olaru a fost introdus la pauză, în locul lui Baba Alhassan, însă nu a preluat banderola de căpitan de la Florin Tănase, lucru care s-a întâmplat pentru prima dată de la revenirea decarului la FCSB, din vara anului 2023. ...
22:20
Francesco Totti, înaintea derby-ului Lazio-Roma: „Acesta e obiectivul principal al tuturor” # Gazeta Sporturilor
Francesco Totti (48 de ani), legenda Romei, a prefațat derby-ul cu Lazio, din etapa a 4-a din Serie A.Lazio - AS Roma se joacă duminică, de la 13:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.Fostul jucător al „giallorossilor” a vorbit despre importanța derby-ului roman înainte de confruntarea de duminică. ...
21:40
Tactica lui Becali a dat roade! Parțial » FCSB a marcat la Botoșani dintr-o fază de playstation # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a decis să îi bage pe Daniel Bîrligea și Mamadou Thiam din primul minut în meciul de la Botoșani, din runda 10, iar cei doi au produs golul marcat de campioană în prima repriză.După meciul din etapa trecută, 1-1 pe terenul celor de la Csikszereda, Gigi Becali a spus că a decis să îl treacă pe Daniel Bîrligea, golgheterul din sezonul trecut, în dreapta atacului, iar Thiam sau Alibec pe poziția de vârf. ...
21:30
20:40
Simte momentul ZERO la FCSB: „Până aici! Nu se poate mai jos de atât, e momentul pentru o schimbare” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Ciprian Panait (48 de ani) a fost invitat la GSP Live Special și a comentat situația actuală de la FCSB. Înaintea meciului de la Botoșani, FCSB era pe locul 11 în Superliga, cu doar 7 puncte. Ciprian Panait a spus că este nevoie de un șoc la echipă pentru a salva situația. ...
20:30
A izbucnit în lacrimi după ce a câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de Atletism: „Atmosfera a fost sexy și agresivă” # Gazeta Sporturilor
Amy Hunt a izbucnit în lacrimi după ce a cucerit medalia de argint în proba de 200 de metri la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo.Britanica în vârstă de 23 de ani nu și-a putut stăpâni emoțiile când și-a văzut numele pe tabelă, după ce a reușit să o depășească pe sportiva din Jamaica, Shericka Jackson, care s-a clasat pe locul 3. La interviul de după, Amy Hunt a descris cursa ca fiind „sexy și agresivă”. ...
20:20
Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a râs de echipa trimisă de Gigi Becali (67) în teren în meciul Botoșani - FCSB, din runda 10 din Superliga. Surprize peste surprize în echipa celor de la FCSB. Cele mai mari sunt în flancul drept, acolo unde Bîrligea a fost trecut în atac, iar Toma în defensivă. Panduru a râs de ideea lui Becali de a juca cu cei doi pe pozițiile respective, spunând că aceștia nu se pot ajuta reciproc. ...
20:00
Chivu are jucător în echipa etapei în Liga Campionilor » Pe cine a selectat UEFA de la marile surprize ale grupei # Gazeta Sporturilor
Marcus Thuram a fost inclus de UEFA în unsprezecele celor mai buni jucători după prima rundă a grupei de Champions League. Atacantul lui Inter, autorul unei doppietta în victoria de la Amsterdam (2-0 cu Ajax), face cuplu cu Harry Kane, golgheterul lui Bayern. ...
20:00
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a rămas surprins de echipa aliniată de FCSB la meciul cu FC Botoșani, din deschiderea etapei 10 din Superliga.Pe foaia de start, Daniel Bîrligea apare că va juca în banda dreaptă, exact cum a anunțat patronul Gigi Becali (67 de ani), după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa anterioară.Ilie Dumitrescu a comentat, de asemenea, absența din „primul 11” a căpitanului Darius Olaru. ...
Acum 24 ore
19:20
Luptătoarea Andreea Ana, medaliată cu bronz, a căpătat un suvenir nedorit de la Campionatele Mondiale: „Sportul de contact vine la pachet cu astfel de situații” # Gazeta Sporturilor
Andreea Ana (24 de ani), medaliată cu bronz la CM de la Zagreb în cadrul categoriei 55 kg, a revenit vineri în România. Sportiva legitimată la Steaua București s-a ales cu o rană la frunte după performanța din Croația.Andreea Ana a cucerit marți prima medalie mondială din cariera sa, un bronz în cadrul categoriei de 55 kg, iar vineri s-a întors cu ea în țară. „Pentru mine această medalie înseamnă foarte mult. ...
19:10
Pep Guardiola a râs de un mare rival din Premier League: „Doar pentru că a avut bani” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, este mereu caustic atunci când vine vorba despre sumele cheltuite de cluburi, „cetățenii” fiind acuzați ani la rând că au un avantaj incorect față de celelalte rivale, datorită fondurilor provenite din Arabia Saudită. ...
19:00
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! » Improvizații peste improvizații în echipa FCSB # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, s-a ținut de cuvânt, iar echipa campioană va începe într-o formulă inedită meciul cu Botoșani, din runda cu numărul 10 din Superliga. Gigi Becali șoca după egalul cu Csikszereda, scor 1-1, și spunea că îl va trece pe Bîrligea, principala gură de foc a campioanei (4 goluri și 3 assist-uri), în banda dreaptă. Thiam sau Alibec ar fi urmat să înceapă pe poziția de vârf. ...
19:00
Manchester United, de râsul întregului oraș! » Gluma genială care a apărut pe un autobuz lângă Old Trafford # Gazeta Sporturilor
După eșecul suferit în derbyul cu Manchester City (0-3), Ruben Amorim a devenit managerul cu cel mai slab procentaj al victoriilor (26%) unui antrenor al lui United după Al Doilea Război Mondial. Portughezul a câștigat doar 8 din 31 de partide în Premier League, fiind constant criticat și ironizat din toate părțile. ...
18:30
Dinamo l-a dorit pe fundașul central Lisav Naif Eissat (20 de ani), dar nu a fost de acord cu prețul pe care cei de la Maccabi Haifa l-au cerut în schimbul jucătorului.Echipa bucureșteană suferă în axul defensiv din cauza fragilității lotului. În acest moment, fundașii centrali titulari sunt togolezul Kennedy Boateng (28 de ani) și israelianul Nikita Stoinov (20 de ani). ...
18:20
Ca-n filmele SF: China, acuzată de piraterie cerebrală! » Spionaj cibernetic pentru a-și antrena viitorii soldați? # Gazeta Sporturilor
O ipoteză incredibilă și, în același timp, șocantă se răspândește în mediul online. Statul asiatic ar fi piratat sistemele de securitate ale FocusCalm, tehnologia de biofeedback folosită de #2 ATP, Jannik Sinner, pentru a-și antrena mintea!Povestea duce spionajul cibernetic la un nivel inimaginabil, iar personajul principal al teoriei avansate de un jurnalist american într-un podcast este China. ...
18:20
Interesanta finală de la 400 m garduri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo: atacuri verbale, controversă și un medaliat cu coroană # Gazeta Sporturilor
Americanul Rai Benjamin (28 de ani) s-a impus în proba de 400 m garduri la CM de la Tokyo, după ce pentru câteva minute a fost descalificat.Rai Benjamin a câștigat, vineri, pentru prima oară în cariera sa medalia mondială de aur în proba de 400 m garduri. O probă cu multe episoade controversate la Tokyo.Americanul a trecut primul linia de sosire, a fost descalificat, apoi repus în drepturi ca medalait cu aur, având cel mai bun timp al sezonului, 46,52 s. „Mă simt minunat. ...
18:20
Anunță „cutremurul” la Manchester United în weekend: „Au jucat băieții cu bărbații” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare atacant Alan Shearer (55 de ani) este de părere că Ruben Amorim (40) poate fi demis de Manchester United în cazul unui eșec în meciul cu Chelsea, care se va juca sâmbătă, de la 19:30.Ruben Amorim riscă să fie demis de la Manchester United în acest weekend. Aceasta este părerea lui Alan Shearer, o legendă a fotbalului englez, care subliniază atitudinea încăpățânată a antrenorului portughez, pe lângă rezultatele slabe. ...
18:10
Bogdan Ungureanu, românul a spart barieră ce părea de netrecut! S-a dus în Brazilia și a câștigat la „arta supleții” împotriva celor mai buni din lume » Olăroiu: „Duce o viață spartană” # Gazeta Sporturilor
Jiu-jitsu, sau „arta supleții”, un sport japonez străvechi, precursorul altor discipline, precum judo sau aikido, se practică în România încă dinainte de '89, dar ascuns sub „umbrela” cluburilor de judo, altfel fiind interzis, la fel ca și karatele. Bogdan Ungureanu (30 de ani) a reușit să exceleze chiar în Brazilia, patria acestei discipline.Treptat, la începutul anilor 2000, a revenit sub formă oficială și la noi, începând cu cel tradițional. ...
18:00
Ștafetă pregătită de Cristi Chivu la Inter » Mutarea s-ar putea produce chiar duminică, la meciul cu Sassuolo! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu n-a schimbat portarul după criticile primite de Yann Sommer. Vinovat la două dintre golurile încasate de Inter în derbyul cu Juventus (3-4), elvețianul de 36 de ani ar trece însă pe banca de rezerve împotriva lui Sassuolo, în duelul programat duminică seară la Milano.Antrenorul român, pus sub presiune după al doilea eșec consecutiv în acest sezon la Inter, a rezistat și a mers mai departe pe mâna lui Sommer. ...
18:00
Ștefan Târnovanu, „băgat în ședință” de portarul Generației de Aur: „O să-l chem și o să îi spun între patru ochi” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Stelea (57 de ani), portar component al „Generației de Aur”, a identificat capitolele slabe ale titularului dintre buturi de la FCSB, Ștefan Târnovanu (25 de ani).Fostul mare internațional consideră că Târnovanu nu se descurcă bine la jocul de picior și la ieșirile pe centrări. Bogdan Stelea a identificat problemele lui Ștefan Târnovanu: „O să i le spun între patru ochi”„N-am mai văzut meciuri în care să facă gafe mari. ...
17:50
„La Rapid e clar că lipsește ceva” » UEFAntasticul, analiză fără echivoc: „Sunt datori!” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Rada, titular în apărarea Rapidului la sfertul de Cupa UEFA din 2006, a făcut o analiză a echipei lui Costel Gâlcă și consideră că există o problemă în ofensivă.Fostul fundaș central, câștigător a două Cupe cu echipa giuleșteană, consideră că Rapid nu are un om în față care să marcheze suficient de mult. Are dubii cu privire la Koljic, pe care îl vede predispus la accidentări. ...
17:50
Ioan Andone a găsit un posibil motiv de îngrijorare cu privire la cariera lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB. Ioan Andone are încredere în calitățile lui Bîrligea și crede că atacantul poate fi protagonistul unui transfer important. Vede, însă, un impediment: faptul că acesta se accidentează destul de des. Vârful echipei naționale a ratat deja mai multe partide în acest start de sezon din cauza problemelor medicale. ...
17:30
Marius Croitoru a numit jucătorul de care avea nevoie FCSB: „E peste tot ce au ei!” # Gazeta Sporturilor
Marius Croitoru (44 de ani), antrenor liber de contract, a spus unde a greșit campioana FCSB în această vară. Marius Croitoru este tehnicianul care a antrenat-o pe FC Botoșani, adversara de astăzi a campioanei, în 76 de meciuri, reușind chiar să meargă în play-off cu moldovenii. Acesta a numit o greșeală a campioanei din această vară: faptul că l-a cedat pe Alexandru Musi la Dinamo la schimb cu Dennis Politic. Becali a plătit și un milion de euro. ...
17:30
Milionara din top 10 WTA profită de pauza provocată de accidentare: „Prima experiență la Marele Zid. Ce priveliște minunată!” # Gazeta Sporturilor
Qinwen Zheng (22 de ani, 9 WTA) profită de pauza provocată de accidentare și a vizitat pentru prima dată Marele Zid Chinezesc.Qinwen Zheng a jucat ultimul meci oficial pe 1 iulie 2025. Pierdea în turul inaugural la Wimbledon în fața cehoaicei Katerina Siniakova, scor 5-7, 6-4, 1-6. Campioana olimpică în exercițiu a suferit între timp o operație la cot: „Doar un mic pas înainte spre o versiune îmbunătățită a mea”. GALERIE FOTO. ...
17:30
Arteta a dezvăluit că unul dintre titularii accidentați poate reveni la derby-ul cu Manchester City # Gazeta Sporturilor
Mikel Arteta (43 de ani), antrenorul lui Arsenal, a dezvăluit că apărătorul William Saliba (24 de ani) ar putea reveni la derby-ul cu Manchester City, din etapa 5 din Premier League.Francezul s-a accidentat în minutul 5 al meciului cu Liverpool din etapa 3, pierdut cu scorul de 0-1. ...
17:10
FC Botoșani - FCSB » Campioana speră să redreseze corabia! Mihai Mironică analizează cu Raul Rusescu și Ciprian Panait la GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine vineri, 19 septembrie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre FC Botoșani și FCSB, programat de la ora 20:30, în etapa a zecea din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu, fost fotbalist la FCSB, respectiv Ciprian Panait, ultima dată antrenor la Petrolul Ploiești. ...
17:00
Noah Lyles a scris ISTORIE la Campionatele Mondiale de la Tokyo » Recordul lui Usain Bolt, egalat # Gazeta Sporturilor
Americanul Noah Lyles (28 de ani) a fost impecabil, cucerind vineri al patrulea lui titlu în proba de 200 de metri la Campionatele Mondiale de la Tokyo, Japonia.Finala masculină de 200 de metri de la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo se anunța a fi, fără îndoială, una dintre cursele istorice, cu nume mari precum campionul en-titre Noah Lyles, campionul olimpic Letsile Tebogo, fostul vicecampion mondial la 200 de metri Zharnel Hughes și vicecampionul olimpic Kenny ...
16:50
Tragedie în fotbalul românesc: un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA. Familia strânge bani pentru repatrierea lui # Gazeta Sporturilor
Fotbalul românesc a primit o nouă veste tragică. Ciprian Scrobotă, fost junior al celor de la CFR Cluj, a murit la doar 20 de ani, în SUA!Ciprian Scrobotă era originar din Aiud, iar în perioada junioratului cea mai răsunătoare echipă la care a evoluat a fost CFR Cluj. Acesta a decedat în SUA. A ajuns acolo prin intermediul programului Work and Travel. ...
16:50
Ovidiu Burcă, devastat după decesul lui Florin Marin: „Va fi împreună cu mine pentru tot restul vieții” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, a vorbit despre moartea mentorului său, Florin Marin. Fostul jucător și tehnician a decedat pe 18 septembrie 2025, la 72 de ani.Burcă a lucrat cu Florin Marin în mai multe rânduri. Mai întâi i-a fost jucător, la Craiova și Dinamo. Apoi, în 2015, actualul antrenor de la Sepsi a fost director sportiv la Oțelul, în timp ce Florin Marin era antrenor. ...
16:40
Jaqueline Cristian, capăt de drum și în competiția de dublu de la Seul » Înfrângere în fața numărului 2 mondial # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 41 WTA) și Su-Wei Hsieh (39 de ani, Taiwan) au fost eliminate în sferturile de finală ale turneului WTA de la Seul. Cele două jucătoare au fost învinse în 99 de minute, scor 4-6, 6-7 (3) de cehoaicele Barbora Krejcikova (29 de ani) și Katerina Siniakova (29 de ani). ...
16:30
Adrian Mihalcea a impresionat un campion al României: două aspecte scoase în față # Gazeta Sporturilor
UTA e una dintre revelațiile începutului de sezon din Superliga, iar Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor, a văzut drept principalul artizan al rezultatelor echipei. Tehnicianul ajuns la „Bătrâna Doamnă” în vară l-a impresionat pe Ionuț Rada, campion al României cu CFR Cluj.Argeș, Botoșani, Slobozia, UTA și Farul sunt surprizele acestui început de sezon. Piteștenii sunt nou-promovați, celelalte 4 echipe au fost în play-out în stagiunea trecută. ...
16:30
Lovitură pentru Barcelona: ce a anunțat Liga spaniolă » Real Madrid are cât campioana și Atletico împreună! # Gazeta Sporturilor
Liga spaniolă a dat publicității limitele impuse bugetelor de salarii pentru angajații cluburilor în sezonul 2025-2026. O veste proastă în cazul celor de la Barcelona, căreia i s-a redus pragul cu un sfert față de stagiunea trecută, ajungând la 351 de milioane de euro!Campioana en-titre a Spaniei a avut în prima fereastră de mercato în 2025 un maxim stabilit la 463 de milioane pentru salariile jucătorilor, staffului tehnic și celorlați care lucrează direct pentru echipa ...
